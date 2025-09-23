Новини
Обявиха за мъртъв изчезналия преди повече от пет години Янек Миланов в Дупница

Обявлението е на база определение на Районен съд – Дупница, след молба от страна на брата на изчезналия, а именно Марио Миланов

В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж.

На официалния си сайт Община Дупница обяви смъртта на Янек Миланов, напуснал жилището си на 31 юли 2020 година, като след този момент повече не е видян от никого и няма известие от него. Били предприети действия по издирването му, но до настоящия момент не е намерен.

Обявлението е на база определение на Районен съд – Дупница, след молба от страна на брата на изчезналия, а именно Марио Миланов.

През годините бяха проведени поредица от акции по издирване на изчезналия дупничанин, но без резултат. Бяха претърсвани различни райони, включително и язовир "Дяково“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БАРС

    10 0 Отговор
    ТА ДУПНИЦА СИ ЧИСТ БАНДИТСКИ ГРАД.НЯМА НИЩО ЧУЛНО ЧЕ Е УБИТ И НЯКЪДЕ Е ЗАРОВЕН ИЗ ГОРИТЕ ИЛИ БЕТОНИРАН В НЯКОИ ОСНОВИ .

    15:40 23.09.2025

  • 3 ОТКАЗВАМ СЕ ДА ПИША В ТОЗИ САЙТ!

    22 0 Отговор
    Трият ми съвсем безобидни коментари!
    Не съдържащи нищо цинично,или нецензурно!
    Бъдете живи и здрави!
    Успех в ,,Мисирските Висини"...👍👍👍!!!

    Коментиран от #9

    15:41 23.09.2025

  • 4 Територията

    7 2 Отговор
    Всяка година, изчезват безследно около 70 деца! Янек търсите?!

    15:50 23.09.2025

  • 5 Борисов и Гешев

    4 0 Отговор
    На стола на лъжата.

    16:02 23.09.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Поредната жертва на гербавата мафия!

    16:04 23.09.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна напомня, че убиецът е Васил Капланов – Каплата - купувач на гласове за партия герб 💀

    16:06 23.09.2025

  • 8 604

    1 0 Отговор
    Бе още 5г требваше...

    Коментиран от #10

    16:13 23.09.2025

  • 9 Някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ОТКАЗВАМ СЕ ДА ПИША В ТОЗИ САЙТ!":

    Така е ! Трябва да свикнеш! .... Като мен.

    16:17 23.09.2025

  • 10 да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "604":

    иначе щяха да чакат 30 години, като при онази бабка с обира.

    16:20 23.09.2025

