Обявиха за мъртъв изчезналия преди повече от пет години Янек Миланов в Дупница

В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж.
На официалния си сайт Община Дупница обяви смъртта на Янек Миланов, напуснал жилището си на 31 юли 2020 година, като след този момент повече не е видян от никого и няма известие от него. Били предприети действия по издирването му, но до настоящия момент не е намерен.
Обявлението е на база определение на Районен съд – Дупница, след молба от страна на брата на изчезналия, а именно Марио Миланов.
През годините бяха проведени поредица от акции по издирване на изчезналия дупничанин, но без резултат. Бяха претърсвани различни райони, включително и язовир "Дяково“.
