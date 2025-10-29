Осъдиха кмета на Дупница за заплахи към полицай

Кметът на Дупница Първан Дангов, предаден на съд с обвинителен акт на прокуратурата, е признат за виновен, съобщиха от обвинението.

На 15 март 2024 г., подсъдимият се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление в града.

С агресивен тон той е изразил възмущението във връзка с изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница.

Началникът е обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор. В отговор на това кметът се е заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки.

Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването и притеснения за семейството му. В следващите дни здравословното състояние на пострадалия се е влошило, поради което той потърсил медицинска помощ.

По случая било образувано досъдебно производство. Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред въззивен съд