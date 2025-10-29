Новини
България »
Осъдиха кмета на Дупница за заплахи към полицай

Осъдиха кмета на Дупница за заплахи към полицай

29 Октомври, 2025 14:52 856 3

  • първан дангов-
  • кмет-
  • дупница-
  • обида-
  • полицай

На 15 март 2024 г., подсъдимият се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление в града

Осъдиха кмета на Дупница за заплахи към полицай - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Дупница Първан Дангов, предаден на съд с обвинителен акт на прокуратурата, е признат за виновен, съобщиха от обвинението.

На 15 март 2024 г., подсъдимият се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление в града.

С агресивен тон той е изразил възмущението във връзка с изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница.

Началникът е обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор. В отговор на това кметът се е заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки.

Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването и притеснения за семейството му. В следващите дни здравословното състояние на пострадалия се е влошило, поради което той потърсил медицинска помощ.

По случая било образувано досъдебно производство. Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред въззивен съд


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нацюга

    6 6 Отговор
    Този дружи с хора от нисшата раса и не трябва изобщо да е кмет.

    15:04 29.10.2025

  • 2 Да,бе

    7 3 Отговор
    Така описаното психическо състояние на въпросният полицай води единствено до изводът,че не е трябвало да го назначават за такъв....

    15:29 29.10.2025

  • 3 Мирски

    5 0 Отговор
    Този комуняга мисли,че живее още
    по байТошово време.Това не е първия му скандал.
    То и с това е известен,че е скандалджия и създава проблеми.
    Може би иска да прилича на Сталин.Безкомпромисен и
    безмилостен.

    15:47 29.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове