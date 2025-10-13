Новини
Самоделен боеприпас гръмна пред полицията в Дупница

Самоделен боеприпас гръмна пред полицията в Дупница

13 Октомври, 2025 05:45, обновена 13 Октомври, 2025 04:48

Инцидентът вдигна на крак органите на реда в града

Самоделен боеприпас гръмна пред полицията в Дупница - 1
Снимка: Offnews.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самоделно приготвен патрон (бел. ред. известен още като "фишек") избухна снощи пред сградата на Районното управление в Дупница, научи NOVA, цитирана от dariknews.bg.

Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление.

Няма пострадали хора или нанесени материални щети.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че благодарение на бързата координация на няколко дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков извършителят е задържан.


