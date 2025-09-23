Новини
Финансовият министър: Еврозоната носи стабилност, повече инвестиции и по-високи доходи

23 Септември, 2025 16:48

  теменужка петкова
  евро
  еврозона

Членството ни в еврозоната означава икономическа и ценова стабилност, означава елиминиране на разходите за превалутиране от лева в евро

Мария Атанасова

Членството ни в еврозоната означава икономическа и ценова стабилност, означава елиминиране на разходите за превалутиране от лева в евро. То означава повече инвестиции, повече предприятия, повече работни места, икономически растеж, респективно и по-високи доходи за българските граждани. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова във Велико Търново на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По думите ѝ правителството има един основен приоритет и той е преходът към въвеждането на единната европейска валута да бъде плавен и справедлив.

За да можем да гарантираме този плавен и справедлив преход, правителството заедно с Българската народна банка организира информационната кампания по места. За нас е от ключово значение да бъдем лице в лице с всички вас, за да можем да отговорим на всички ваши въпроси и на всички ваши притеснения. Планирали сме и организираме в момента над 100 събития на територията на цялата страна, посочи министърът.

Теменужка Петкова обърна внимание на няколко мита, които се разпространяват от хората, които са против въвеждане на еврото в страната. Първият мит е, че цените на стоките и услугите ще се увеличат, защото ние ще въведем еврото, което е абсолютно невярно, защото цените се увеличават в резултат на други икономически фактори, каза министърът.

Вторият мит, който се разпространява, е, че някой ще ни открадне парите, българските левове. Това категорично не е вярно, защото няма да има нито един български лев, който българските граждани и българският бизнес да загубят. Българската народна банка ще превалутира левове в евро без ограничение във времето и то по фиксирания курс, без каквато и да било такса. Търговските банки и българските пощи в първото шестмесечие на 2026 г. също ще превалутират левове в евро абсолютно безплатно по фиксирания курс.

Третият мит е, че България ще стане по-бедна, че стандартът на живот на българските граждани ще бъде понижен, което категорично не е така. Всеки един от нас има възможност да пътува, ние пътуваме из Европа, децата ни учат в Европа, наши близки работят там и всеки може да види какъв е стандартът на живота в държавите членки, присъединили се към еврозоната. Няма държава членка от Европейския съюз, която се е присъединила към еврозоната и в която стандартът на живот на нейните граждани или икономическият растеж на страната да бележи спад, а тенденцията е точно обратната, каза Теменужка Петкова.

Тя увери, че в лицето на правителството гражданите и бизнесът имат коректен партньор, с който заедно ще извървят успешно пътя, свързан с въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 година.


България
  • 1 си дзън

    4 52 Отговор
    Еврозоната е и защита от руснаците.

    16:50 23.09.2025

  • 2 А въпросната

    70 3 Отговор
    носи торба с лъжи , милиардни борчове за сметка на българските граждани и зловещи далавери !

    16:50 23.09.2025

  • 3 Темерутка

    47 3 Отговор
    Петкова с 19 млрд.заеми. забрави да потрети, че Асен Василев е виновен за свинският грабеж/дефицит!!!

    Коментиран от #8

    16:52 23.09.2025

  • 4 Зевс

    59 4 Отговор
    Само където МВФ иска да замразим заплатите и да вдигнем данъците

    Коментиран от #45

    16:52 23.09.2025

  • 5 Да,да

    37 3 Отговор
    Тиминушка пак се е объркала нещо.

    16:53 23.09.2025

  • 6 Нуша Простата не знае ли,

    44 3 Отговор
    Че Правителството ще" замрази " заплати и пенсии?Ще вдигне данъците и ще въведе данък "наследство"

    Коментиран от #33

    16:54 23.09.2025

  • 7 Били,ти ми дай евра

    18 2 Отговор
    И не се грижи колко ще загубя при превалутирането им в лева.

    16:56 23.09.2025

  • 8 И тя , и

    37 2 Отговор

    До коментар #3 от "Темерутка":

    Бою , никога и за нищо "не са виновни" , винаги някой друг ! Не знам колко поколения след тях ще има да им чистят кармата ! Ортаци с Дявола !

    16:56 23.09.2025

  • 9 Лъжливото животно

    45 2 Отговор
    Продължава да бълва лъжи,сякаш ние сме малоумни и слепи!

    16:57 23.09.2025

  • 10 Българин

    40 1 Отговор
    Те Сърбите не са в еврозоната, а имат повече европейски инвестиции от нас

    16:58 23.09.2025

  • 11 Ти, че си

    36 1 Отговор
    Табуретка - табуретка си! Че табуретките нямат акъл е ясно! Но, че дори и табуретките разбраха, че еврозоната потъва по-бързо от Титаник - това вече е неоспорим факт!

    16:58 23.09.2025

  • 12 Ахаха

    38 1 Отговор
    Европа е в рецесия и си премести икономиката е сащ, обаче инвестиции да очакваме.. Франция във фалит, Германия във фалит, Италия пак фалит, Гърция фалит. Какво евро??

    17:01 23.09.2025

  • 13 Един

    42 1 Отговор
    ГЛУПОСТИ! Изпитвам неистово желание на тая парцалива кака да и завъртя един през устата!

    Работя във външнотърговска фирма - превалутирането не е и един 1 от банковите разходи! Плащаме на банката за милиардите преводи по сметки на бюджета в пъти повече отколкото за превалутиране, което е ежедневие!

    Еврото носи единствено спокойствие на тая трътла, че ще може да тегли евтини кредити и да пази престъпната коалиция на власт! Еврото носи единствено задлъжняване заради изкривената фискална политика, която сбърканата по фундамент "обща" валута налага!!!

    Що за изрод трябва да си, за да си закопаеш държавата и съгражданите за десетилетия напред и да не ти пука!
    КЛАДА ЗА ТАКИВА Е МАЛКО!

    17:02 23.09.2025

  • 14 Абе тази още не е

    22 2 Отговор
    Разбрала, че еврозоната е цифрова диктатура. Ще видите. От октомври т.г. ЕЦБ въвежда СиБиДиСи и вече ставате роби завинаги.

    17:02 23.09.2025

  • 15 Тома

    13 0 Отговор
    Най секси на нушито е брадавицата и на носа за това тиквата я прави всякакъв министър

    17:03 23.09.2025

  • 16 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    Даааа.
    И инфлация носи бая. Много бая

    17:03 23.09.2025

  • 17 Моля?

    28 1 Отговор
    Идиотизъм е да се говорят абсолютно неистини!
    И то от правителствен служител, който лъжи народа си!
    Това е злоупотреба със служебно положение!
    Оставка и съд!

    17:03 23.09.2025

  • 18 000

    10 1 Отговор
    Ще ревете, но няма да има кой да ви чуе!

    17:03 23.09.2025

  • 19 Рускиня

    21 1 Отговор
    Като я вида ваа и заглавието с по-високите доходи ми стига да не чета останалият ферман с лъжи.
    В ЕС свободно си ровим в казаните с боклук, свобода на буци!
    Марче не трии!

    17:04 23.09.2025

  • 20 Правителство

    10 1 Отговор
    Ние нямаме никаква представа, какво да направим и затова влизаме в еврозоната. Тогава ние няма да сме виновни, след като държавата се срине с грохот след 6 месеца. Ние персонално можем да издържиме на всякаква
    криза. За българския народ това не е валидно.

    17:05 23.09.2025

  • 21 Марш

    18 1 Отговор
    в Ески Джумая , ма , жено нагла ! Само золуми направи , че и картата изяде ! ОСТАВКА на цялата пасмина !

    17:06 23.09.2025

  • 22 Жалки продажни гербеpacти

    15 2 Отговор
    Еврозоната носи стабилност, а ГЕРБ нози само застой, разруха, корупция и мизерия !

    17:06 23.09.2025

  • 23 Отвратен

    25 1 Отговор
    Теменужке ти ли си глупава или нас правиш на глупаци с тъпашките си лъжи?Като искаш толкова много колективния запад дигай си чукалата и да изчезваш от България не да ни ги натякваш!

    17:07 23.09.2025

  • 24 Бай той Толстой

    8 1 Отговор
    Това се развива с Десет години закъснение 😁.Някой да му каже коя година сме.

    17:07 23.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    9 4 Отговор
    Счетоводителката на Ковачки, теменушка заспата, научи ли какво е дефицит и какво е излишък ?

    17:08 23.09.2025

  • 27 Историята помни

    5 9 Отговор
    3500 човека бяха изхвърлени на улицата от РУСКИЯ СОБСТВЕНИК на "Булгартабак холдинг".
    Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
    Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
    Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
    Само едно от горните пера струва повече.
    Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
    Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
    Какво направиха руснаците ли?!
    Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
    Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
    След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
    Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
    Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
    Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
    Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
    Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
    Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
    На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
    За 35 години.

    Коментиран от #49

    17:08 23.09.2025

  • 28 Тъп Глупънсбъркър

    7 1 Отговор
    Повече за крадене от власт имащите, защото то е много лесно когато определяш МРЗ в Парламента и си вържеш заплатат за МРЗ-то , а като няма пари дърпаш борчове от международните финансови пазари и готово, но когато аз, работейки се опитвам да си вържа някакви тарифи с МРЗ ми показват вратата с молба да я затворя от външната страна и да не се появявам там повече с подобни условия. Това как ви се струва на фона на приемането ни в еврото, като стабилност, повишаване на доходите, забогатяване и инвестиция в безработица.

    17:08 23.09.2025

  • 29 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    18 2 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    17:09 23.09.2025

  • 30 Оставка!

    17 2 Отговор
    Абсолютно нелегитимно правителство!
    Премиерът строящ хотел за милиони!
    Абсолютно нелегитимния премиер и свита не са уважени от администрацията на Тръмп!
    Червен картон!
    Шиши днес хукнал да сменя знамето на България във
    Варна , че било скъсано, заповядал ,де..
    Представяте ли се какъв страх го гони, че и това демонстрира като загриженост..
    Това го гони- страх!
    Веднага Оставка!
    Всички сте за съд!

    17:09 23.09.2025

  • 31 бикио

    14 1 Отговор
    ГЕРБ боклук, на свиня си заприличала, ма, на свиня. А сега Франция като фалира ще видиш какво ти носи Еврозоната. С камъни ще ви бият българите. Глупаци с глупаци. Тези оядени на кредити западни боклуци, сега вече няма от кого да вземат на заем и ще фалират, а ти и глупаците в ГЕРБ и другарчета ни качихте на Титаник. Слава Богу много скоро ще видиш каква си глупава свиня.

    17:09 23.09.2025

  • 32 С цифровото евро

    12 2 Отговор
    Когато поискат урсулите ще могат да правят с нас ВСИЧКО! "Справедливо разпределение на т.н. "бежанци", понеже при тях са вече много милиони, насилствени "ваксинации"... Ама във БГ има много незаети жилища и имоти по селата и къщи? Хайде техните бежанци в нашите къщи да живеят в тях безплатно... Ама не искате ли? Спираме ви еврото, както беше в Гърция и за 3 дена сме СЪГЛАСНИ на всичко... Това ли искаме? И 10% плосък данък веднага ще ни го отменят. Нрябвах им милиарди за войната с Русия. Ама то и войници за там им трябват?.Еми българите "искат" да воюват за Урсула и Сорос! Честито глупаци... Еврото ...Ура...

    17:10 23.09.2025

  • 33 Тази

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нуша Простата не знае ли,":

    ТППеткова, знае доста. Но като навита пружина повтаря гореизброените елементи за " ползите" от еврото вече 6 месеца. То бива тепегьоз ама чак пък толкова!

    17:12 23.09.2025

  • 34 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Кви доходи ма, ония ден един вика стегайте колана че става страшно

    17:12 23.09.2025

  • 35 Шопо

    14 3 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    17:12 23.09.2025

  • 36 Свинюшка Петкова

    8 1 Отговор
    Тая Крадла Лъже на Поразия!

    17:14 23.09.2025

  • 37 Националната сигурност

    8 1 Отговор
    Други много важни действия на този кабинет представляват
    заплахи за националните интереси на България
    И тук става дума не просто за разпродажбата на тези
    над 4 400 обекта държавна собственост.

    Проблемът е в нещо много по-мащабно, имащо отношение
    към националната сигурност на България – продажбата
    на „Лукойл Нефтохим“ на азърбайджански и турски капитали,
    разпродажбата на газопреносната система на страната ни,
    „Топлофикация София ЕАД“ и т.н.

    Заражда се опасност България да се превърне в
    икономическа провинция на Турция и колонизирана от чужди капитали.
    В този смисъл кабинетът «Желязков» бе окачествен
    като кабинет на едно страшно българско «безвремие».

    Защо затриват България и българите?!

    Коментиран от #46, #50

    17:14 23.09.2025

  • 38 az СВО Победа80

    10 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Теменужника пак сцепи мрака!

    17:14 23.09.2025

  • 39 Веднага вън!

    11 2 Отговор
    Ще влизаме да плащаме споделен дълг!
    Простичко крадлива!
    Ще плащаме дълга на Франция !
    На Украйна! Мръсни влечуги!

    17:15 23.09.2025

  • 40 оня с коня

    2 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    17:15 23.09.2025

  • 41 ежко

    10 0 Отговор
    Глупачка!За кого носи по-високи доходи?За вас-ясно, кльопате едни готови пари ,щото сте продажни!А останалите?

    17:15 23.09.2025

  • 42 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    България имаше 9 млрд долара външен дълг и казаха, че е фалирала и трябва комунизма да си отиде. При приблизително 9 млн население, а сега около 6 млн. население. Е що сега при приблизително 50 млрд евро заем не сме фалирали с около 6 млн население пък тогава през 1989-а с 9 млрд долара и приблизително 9 млн население,бяхме? Що така?

    Коментиран от #67

    17:16 23.09.2025

  • 43 Факла

    7 2 Отговор
    Всички трябва да бъдат удавени във фонтана на Желязков. Това е народно решение!

    17:16 23.09.2025

  • 44 Копейките

    2 6 Отговор
    ще получават пенсиите в евро и ще ги харчат С ОТВРАЩЕНИЕ!😆

    17:16 23.09.2025

  • 45 град КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    данъците задължително трябва да се вдигнат

    също и данък сгради трябва да е според обитаваното жилище

    които живее във къща трябва да плаща поне 500% повече от тия дето живеят във панелка

    17:18 23.09.2025

  • 46 Пареща тема

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Националната сигурност":

    Несъмнено пареща тема е влизането в Еврозоната,
    която К.Илиев оцени като КРИЗИСНА зона, към която ние сме се запътили.

    Най-голямата опасност е въвеждането на цифровото евро,
    което поставя българските финансови институции и България

    като държава и общество в обект, който няма да има никаква
    самостоятелност в определяне на своята политика по огромен кръг въпроси."

    Защо затриват България и българите?!

    17:19 23.09.2025

  • 47 Съвет към копейките

    3 4 Отговор
    Запознайте се с евро банкнотите на умиращия ЕС. След 3 месеца ще ги ползвате. Ура!

    17:19 23.09.2025

  • 48 Измет

    5 2 Отговор
    Това е изметта на държавата. Друго определение няма. Боклукът вече е убийствен за населението.Знаете какво трябва да направим

    Коментиран от #57

    17:20 23.09.2025

  • 49 паметник на ТАТО във всеки град

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Историята помни":

    цялата държава трябва да се даде на концесия, балабар със робите във нея

    17:20 23.09.2025

  • 50 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Националната сигурност":

    нали съборихте МОЧА сега за какво ревете пак?

    17:21 23.09.2025

  • 51 България

    2 3 Отговор
    в Европа, където винаги е била, с изключение на 45 години руски социализъм!

    Това е изборът на МНОЗИНСТВОТО българи.

    17:22 23.09.2025

  • 52 Свинята майка лъже, маже

    5 2 Отговор
    Точно обратното носи - обедняване, рискове, никакви инвестиции, заеми, икономически колапс и повишаване на дълговете, защото валутните резерви, златото и гаранциите на държавата са унищожени.

    17:24 23.09.2025

  • 53 мали

    4 1 Отговор
    Фалшивите бюлетини са докарали на Костинбродския мутрак роско пари за хотел с водопад,а тая колко ли е прибрала за толкова години,че и ми с ки н ка Гинка беше замесила в далавери окрадоха България тия

    17:25 23.09.2025

  • 54 секта

    4 2 Отговор
    Така като слушам носи по високи данъци и замразяване на доходи!

    17:26 23.09.2025

  • 55 Предлагаме

    2 3 Отговор
    пенсийките на путинифилите да бъдат плащани в цифрово евро, понеже само за него говорят и повтарят като изоглавени глупотевините на Кузман Илиев!

    17:26 23.09.2025

  • 56 Теменужките на Костов

    1 0 Отговор
    Не знае вица за моя твоя и ничия човек които чакат за работа и за кредити или са на изпит

    17:26 23.09.2025

  • 57 Ни знаим

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Измет":

    Кво требе да напраим?

    17:28 23.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Аз лично

    3 1 Отговор
    вече съм в еврозоната!
    Няма никакъв проблем!

    17:29 23.09.2025

  • 60 хотер хаяши носи стабилност

    1 1 Отговор
    прането на пари и чадъра на ефирните телевизии са взаимноизгодни

    17:30 23.09.2025

  • 61 Бат Венце Сикаджията

    0 1 Отговор
    Носи на баба ти фърчолото ю

    17:31 23.09.2025

  • 62 Възраждане

    1 0 Отговор
    Внесоха искане в Европейския съд!
    ,,„С този иск защитавам не само българския лев, но и върховенството на закона в Европейския съюз. Решението за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. беше взето в нарушение на договорите на ЕС, статистическите разпоредби и критериите за конвергенция. Такива нарушения не бива да бъдат игнорирани,“ заяви Стоянов.

    Коментиран от #68

    17:31 23.09.2025

  • 63 Некой си

    3 0 Отговор
    Смотло, няма квалифицирани хора да работят! Какви предприятия и инвестиции? Само айдушките ви фирми ще лапат от еврото, българите ги чака - мизерия!

    17:33 23.09.2025

  • 64 Темемужка

    3 0 Отговор
    Тая е много, ама много глупава. Личи си само като я видиш в лице. А че лъже, то е ясно. Къде сте видяли гербер да каже истината?

    17:34 23.09.2025

  • 65 Само да попитам

    1 0 Отговор
    И на кого така носи тези хубави работи еврозоната, че не стана ясно?

    17:34 23.09.2025

  • 66 Възраждане

    2 0 Отговор
    Единствената българска партия
    Внесохме иск в Парламента за създаване на комисия за разследване на хотела с водопада
    Оставка!
    Това е премиер- който се облагодетелства от служебното си положение.
    Оставка!
    Не на вкарването ни като жертвено агне в Еврозоната!

    17:35 23.09.2025

  • 67 Трябва да се затвори капана за мишки

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Последния Софиянец":

    Сега още не сме в еврозоната имаме валутен борд и левове в обръщение с които никой не иска да работи от запада като приемем еврото ще се затвори капана за мишки и може да станем опитни мишлета и опитно поле на Европа

    17:35 23.09.2025

  • 68 Познай Европейския съд

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Възраждане":

    Какво ще направи с искането на Възраждане.

    Коментиран от #70

    17:37 23.09.2025

  • 69 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Мъничката да спре да ни обладава с ползите на ЕЗ. Веднага да внесат в АНС (Анти НС) закон за отмяна на всякакви автоматични преизчисления на бюджетни заплати спрямо СРЗ и да се приеме задължително. Веднага. После да ни ми се оправдават, че тъпокартуните в АНС така били решили със закон. С тази неадекватна мярка, доволна за всички клатикрачоли и шуробаджанаци в бюрокрацията от 500 хиляди негодници лапачи, за една година докараха 15 млрд. дефицит и съответно 7-10 % инфлация. Въднага, връбке!!! После ще се разбираме с еврейската зона.

    17:38 23.09.2025

  • 70 Ти решение имаш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Познай Европейския съд":

    Или имаш снайпер? Искаш да ставаш убиец ли ? Наясно ли си с последствията? Аз не искам. Аман от умници

    17:41 23.09.2025

  • 71 Тези наративи

    2 0 Отговор
    Умряха..... Еврозоната НЕ носи стабилност , нито повече инвестиции и по-високи доходи... носи погром !

    17:44 23.09.2025

  • 72 Няма как

    1 0 Отговор
    Членството ни в еврозоната означава икономическа и ценова стабилност ! Златото удвои стойността си за три години .... еврото умира с минути

    17:46 23.09.2025

  • 73 За три години еврото

    1 0 Отговор
    Се обезцени точно 2,21 пъти Теменужке смотана ...2,21 пъти! Аре да гледаме златото а? Тъпа овцооооо

    17:49 23.09.2025

  • 74 О неразумни Юро де

    0 0 Отговор
    Поради что се срамиш да се наречеш българин
    Паисий Хилендарски

    17:50 23.09.2025

  • 75 Тъпа овцооооо

    1 0 Отговор
    Можеха ли хората да си купят злато от скапаната БНБ ? Само това ни кажи? Защо не можеха ? А?

    17:54 23.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Повръща ми се от

    2 0 Отговор
    Тоя фекалллллл

    17:56 23.09.2025

  • 78 Абе някой няма ли най после

    2 0 Отговор
    Ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н

    17:58 23.09.2025

  • 79 Гост

    1 0 Отговор
    След господаря и боко, тая трябва да лежи най-много години

    17:58 23.09.2025

  • 80 Аман от неграмотни

    2 0 Отговор
    Боклуци като тва недоразумение на снимката ... само олигофрени България управляват. Ама завършени олигофрени ...

    18:01 23.09.2025

  • 81 Смотаняци долни

    0 0 Отговор
    Лев евро а? А злато евро как е? Боклуци ..

    18:06 23.09.2025

