Финансовият министър: Еврозоната носи стабилност, повече инвестиции и по-високи доходи

Членството ни в еврозоната означава икономическа и ценова стабилност, означава елиминиране на разходите за превалутиране от лева в евро. То означава повече инвестиции, повече предприятия, повече работни места, икономически растеж, респективно и по-високи доходи за българските граждани. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова във Велико Търново на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.
По думите ѝ правителството има един основен приоритет и той е преходът към въвеждането на единната европейска валута да бъде плавен и справедлив.
За да можем да гарантираме този плавен и справедлив преход, правителството заедно с Българската народна банка организира информационната кампания по места. За нас е от ключово значение да бъдем лице в лице с всички вас, за да можем да отговорим на всички ваши въпроси и на всички ваши притеснения. Планирали сме и организираме в момента над 100 събития на територията на цялата страна, посочи министърът.
Теменужка Петкова обърна внимание на няколко мита, които се разпространяват от хората, които са против въвеждане на еврото в страната. Първият мит е, че цените на стоките и услугите ще се увеличат, защото ние ще въведем еврото, което е абсолютно невярно, защото цените се увеличават в резултат на други икономически фактори, каза министърът.
Вторият мит, който се разпространява, е, че някой ще ни открадне парите, българските левове. Това категорично не е вярно, защото няма да има нито един български лев, който българските граждани и българският бизнес да загубят. Българската народна банка ще превалутира левове в евро без ограничение във времето и то по фиксирания курс, без каквато и да било такса. Търговските банки и българските пощи в първото шестмесечие на 2026 г. също ще превалутират левове в евро абсолютно безплатно по фиксирания курс.
Третият мит е, че България ще стане по-бедна, че стандартът на живот на българските граждани ще бъде понижен, което категорично не е така. Всеки един от нас има възможност да пътува, ние пътуваме из Европа, децата ни учат в Европа, наши близки работят там и всеки може да види какъв е стандартът на живота в държавите членки, присъединили се към еврозоната. Няма държава членка от Европейския съюз, която се е присъединила към еврозоната и в която стандартът на живот на нейните граждани или икономическият растеж на страната да бележи спад, а тенденцията е точно обратната, каза Теменужка Петкова.
Тя увери, че в лицето на правителството гражданите и бизнесът имат коректен партньор, с който заедно ще извървят успешно пътя, свързан с въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 година.
16:50 23.09.2025
16:50 23.09.2025
Коментиран от #8
16:52 23.09.2025
Коментиран от #45
16:52 23.09.2025
16:53 23.09.2025
Коментиран от #33
16:54 23.09.2025
16:56 23.09.2025
8 И тя , и
До коментар #3 від "Темерутка":Бою , никога и за нищо "не са виновни" , винаги някой друг ! Не знам колко поколения след тях ще има да им чистят кармата ! Ортаци с Дявола !
16:56 23.09.2025
16:56 23.09.2025
16:57 23.09.2025
16:58 23.09.2025
16:58 23.09.2025
17:01 23.09.2025
13 Един
Работя във външнотърговска фирма - превалутирането не е и един 1 от банковите разходи! Плащаме на банката за милиардите преводи по сметки на бюджета в пъти повече отколкото за превалутиране, което е ежедневие!
Еврото носи единствено спокойствие на тая трътла, че ще може да тегли евтини кредити и да пази престъпната коалиция на власт! Еврото носи единствено задлъжняване заради изкривената фискална политика, която сбърканата по фундамент "обща" валута налага!!!
Що за изрод трябва да си, за да си закопаеш държавата и съгражданите за десетилетия напред и да не ти пука!
КЛАДА ЗА ТАКИВА Е МАЛКО!
17:02 23.09.2025
17:02 23.09.2025
17:03 23.09.2025
И инфлация носи бая. Много бая
17:03 23.09.2025
И то от правителствен служител, който лъжи народа си!
Това е злоупотреба със служебно положение!
Оставка и съд!
17:03 23.09.2025
17:03 23.09.2025
В ЕС свободно си ровим в казаните с боклук, свобода на буци!
Марче не трии!
17:04 23.09.2025
криза. За българския народ това не е валидно.
17:05 23.09.2025
17:05 23.09.2025
17:06 23.09.2025
17:06 23.09.2025
17:07 23.09.2025
24 Бай той Толстой
17:07 23.09.2025
17:08 23.09.2025
27 Историята помни
Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
Само едно от горните пера струва повече.
Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
Какво направиха руснаците ли?!
Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
За 35 години.
Коментиран от #49
17:08 23.09.2025
17:08 23.09.2025
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
17:09 23.09.2025
17:09 23.09.2025
Премиерът строящ хотел за милиони!
Абсолютно нелегитимния премиер и свита не са уважени от администрацията на Тръмп!
Червен картон!
Шиши днес хукнал да сменя знамето на България във
Варна , че било скъсано, заповядал ,де..
Представяте ли се какъв страх го гони, че и това демонстрира като загриженост..
Това го гони- страх!
Оставка!
Всички сте за съд!
17:09 23.09.2025
17:09 23.09.2025
17:10 23.09.2025
До коментар #6 от "Нуша Простата не знае ли,":ТППеткова, знае доста. Но като навита пружина повтаря гореизброените елементи за " ползите" от еврото вече 6 месеца. То бива тепегьоз ама чак пък толкова!
17:12 23.09.2025
17:12 23.09.2025
17:12 23.09.2025
Референдум за ЕС и НАТО
17:12 23.09.2025
17:14 23.09.2025
37 Националната сигурност
заплахи за националните интереси на България
И тук става дума не просто за разпродажбата на тези
над 4 400 обекта държавна собственост.
Проблемът е в нещо много по-мащабно, имащо отношение
към националната сигурност на България – продажбата
на „Лукойл Нефтохим" на азърбайджански и турски капитали,
разпродажбата на газопреносната система на страната ни,
„Топлофикация София ЕАД" и т.н.
Заражда се опасност България да се превърне в
икономическа провинция на Турция и колонизирана от чужди капитали.
В този смисъл кабинетът «Желязков» бе окачествен
като кабинет на едно страшно българско «безвремие».
Защо затриват България и българите?!
17:14 23.09.2025
Коментиран от #46, #50
17:14 23.09.2025
Теменужника пак сцепи мрака!
17:14 23.09.2025
Простичко крадлива!
Ще плащаме дълга на Франция !
На Украйна! Мръсни влечуги!
17:15 23.09.2025
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
17:15 23.09.2025
17:15 23.09.2025
17:15 23.09.2025
Коментиран от #67
17:16 23.09.2025
17:16 23.09.2025
17:16 23.09.2025
45 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "Зевс":данъците задължително трябва да се вдигнат
също и данък сгради трябва да е според обитаваното жилище
които живее във къща трябва да плаща поне 500% повече от тия дето живеят във панелка
17:18 23.09.2025
17:18 23.09.2025
46 Пареща тема
До коментар #37 от "Националната сигурност":Несъмнено пареща тема е влизането в Еврозоната,
която К.Илиев оцени като КРИЗИСНА зона, към която ние сме се запътили.
Най-голямата опасност е въвеждането на цифровото евро,
което поставя българските финансови институции и България
като държава и общество в обект, който няма да има никаква
самостоятелност в определяне на своята политика по огромен кръг въпроси."
Защо затриват България и българите?!
17
17:19 23.09.2025
17:19 23.09.2025
Коментиран от #57
17:20 23.09.2025
49 паметник на ТАТО във всеки град
До коментар #27 от "Историята помни":цялата държава трябва да се даде на концесия, балабар със робите във нея
17:20 23.09.2025
50 оня с коня
До коментар #37 от "Националната сигурност":нали съборихте МОЧА сега за какво ревете пак?
17:21 23.09.2025
Това е изборът на МНОЗИНСТВОТО българи.
17:22 23.09.2025
17:24 23.09.2025
17:25 23.09.2025
17:26 23.09.2025
17:26 23.09.2025
17:26 23.09.2025
До коментар #48 от "Измет":Кво требе да напраим?
17:28 23.09.2025
Няма никакъв проблем!
17:29 23.09.2025
17:30 23.09.2025
17:31 23.09.2025
62 Възраждане
,,„С този иск защитавам не само българския лев, но и върховенството на закона в Европейския съюз. Решението за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. беше взето в нарушение на договорите на ЕС, статистическите разпоредби и критериите за конвергенция. Такива нарушения не бива да бъдат игнорирани,“ заяви Стоянов.
Коментиран от #68
17:31 23.09.2025
17:33 23.09.2025
17:34 23.09.2025
17:34 23.09.2025
66 Възраждане
Внесохме иск в Парламента за създаване на комисия за разследване на хотела с водопада
Оставка!
Това е премиер- който се облагодетелства от служебното си положение.
Оставка!
Не на вкарването ни като жертвено агне в Еврозоната!
17:35 23.09.2025
67 Трябва да се затвори капана за мишки
До коментар #42 от "Последния Софиянец":Сега още не сме в еврозоната имаме валутен борд и левове в обръщение с които никой не иска да работи от запада като приемем еврото ще се затвори капана за мишки и може да станем опитни мишлета и опитно поле на Европа
17:35 23.09.2025
68 Познай Европейския съд
До коментар #62 от "Възраждане":Какво ще направи с искането на Възраждане.
Коментиран от #70
17:37 23.09.2025
17:38 23.09.2025
70 Ти решение имаш ли
До коментар #68 от "Познай Европейския съд":Или имаш снайпер? Искаш да ставаш убиец ли ? Наясно ли си с последствията? Аз не искам. Аман от умници
17:41 23.09.2025
17:44 23.09.2025
17:46 23.09.2025
17:49 23.09.2025
Паисий Хилендарски
17:50 23.09.2025
17:54 23.09.2025
17:56 23.09.2025
17:58 23.09.2025
17:58 23.09.2025
18:01 23.09.2025
18:06 23.09.2025