България ще се присъедини към решенията на ЕС за преустановяване на договорите за ползване и транзит на руски газ

24 Септември, 2025 05:45

Това заяви днес премиерът Росен Желязков

България, като част от Европейския съюз, ще се присъедини към решенията на ЕС за това в краткосрочен аспект, през 2026 година, да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ.

Това заяви днес премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет и БТА.

"Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния "Нефтохим" не се преработва руски нефт", заяви Желязков.

"Ние вече сме контактирали за октомври и за ноември месец и то при много добри условия втечнен природен газ от САЩ и нашият пазар напълно разполага с необходимия природен газ и то на конкурентни цени", каза още премиерът.


  • 1 Тони

    11 4 Отговор
    Нали има уж санкции кои държави ползват руски газ?!

    Коментиран от #21

    04:51 24.09.2025

  • 2 Филия с масло

    13 5 Отговор
    Е, браво. Лесно решение. По Бояна няма да мръзнетe...

    04:56 24.09.2025

  • 3 Лопата Орешник

    31 6 Отговор
    Мъдрият български народ е казал "барабар Петко с мъжете!"

    Коментиран от #4, #13

    05:02 24.09.2025

  • 4 Христо Христов

    6 23 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Мъдрият български народ е визирал Путин, когато го е казал! 😀

    Коментиран от #6

    05:05 24.09.2025

  • 5 Гогата

    11 4 Отговор
    Даже мога да се обзаложа че ние ще сме първите които ще го направят 😃😃

    05:09 24.09.2025

  • 6 и затова

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Христо Христов":

    Гласуват 25% от НАРОДА

    05:11 24.09.2025

  • 7 мда

    26 8 Отговор
    Дай цени на американския и руския газ. Тоя помяp върви срещу интересите на народа.

    Коментиран от #16

    05:16 24.09.2025

  • 8 Мокой

    22 6 Отговор
    След всичко, което наговори, след срещите си в САЩ, ще е най добре на летището в София, Желязков да бъде арестуван за предателство. При 70% НЕОДОБРЕНИЕ е престъпно да взема решения за бъдещето на държавата. И да престане да се крие зад България и непрекъснато да говори България това, България онова....

    Коментиран от #10, #12

    05:16 24.09.2025

  • 9 Ама разбира се

    19 7 Отговор
    Безобразните решения се изпълняват най лесно. Слугинажа няма граници. Безграничен е. Представям си какво ще стане като приемем еврото и влезем в Еврозоната. Ще имаме половин глас. Браво.

    Коментиран от #11

    05:18 24.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Христо Христов

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ама разбира се":

    Прав си. Дотоворът с Боташ е точно безобразно решение !

    Коментиран от #14, #15

    05:22 24.09.2025

  • 12 България

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мокой":

    На уркаински беше написано но ме изтриха.

    05:23 24.09.2025

  • 13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    НЕ ИМА И ДРУГА ,ВИДЯЛА ЖАБАТА ЧЕ ПОДКОВАВАТ КОНЯ И ТЯ ВДИГНАЛА КРАК.ЗА ТОВА ВСИЧКИ КОИТО ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДОЙДАТ УТРЕ 25 СЕПТЕМВРИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.30 ЧАСА ВЪВ ХОТЕЛ ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ ВЪВ СОФИЯ ИЗВЕСТЕН СЪС ТОВА ЧЕ Е СОБСТВЕНОСТ НА СЪПРУГАТА НА ПРЕМИЕРА РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ НА КАФЕ.ЩЕ БЪДАТ ДОВЕДЕНИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.ЦЕЛТА Е ЩОМ СЕ ВЪРНЕ ПРЕМИЕРА ОТ САЩ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА НА НЕГО И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ДА ДАРИ ХОТЕЛА ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА.

    Коментиран от #17

    05:23 24.09.2025

  • 14 От кога не си се вясвал сороски троле

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Христо Христов":

    Ти ли слагаш минусите ? Риторичен въпрос.

    Коментиран от #18

    05:25 24.09.2025

  • 15 като ХОТЕЛА

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Христо Христов":

    на каскадите

    05:26 24.09.2025

  • 16 Копейкин Костя

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "мда":

    Цените можеш да ги намериш с няколко клика в Интернет. Както можеш и да намериш на какви цени руснаците ни продаваха газ и на какви цени го продаваха на другите държави. Сравнението не е полза на България!!!

    05:26 24.09.2025

  • 17 Утре през деня е 24 септември

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Но все пак е четвъртък поне. Уточни се.

    05:28 24.09.2025

  • 18 Христо Христов

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "От кога не си се вясвал сороски троле":

    Видях, че петолъчниците сте налазили сайта и реших да се отбия. Току виж, някой е вдигнал кръвното...
    😀

    Коментиран от #24, #25

    05:29 24.09.2025

  • 19 Винкел

    7 1 Отговор
    Водопад нашия мутрака кога ще подаде оставка?Кога истинските корумпета като Росен,Ковачки,Делян Добрев ще бъдат разследвани?А не измислени и скалъпени нещастни дела като тези за Коцев.Какви са тия фашисти в прокуратурата?Къде са учили право?Защо погазват законите на правото?Затова ,ли получават заплати поръчковите пирати в правото?

    05:32 24.09.2025

  • 20 росен пресен пиринчо

    2 1 Отговор
    а кой ще плаща 4 млр. които шефа ти зарови с южен потоп?

    Коментиран от #22

    05:37 24.09.2025

  • 21 дерогация му викат

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    Вече американците ще ни продават втечнен газ който може би ще купуват от Русия и ще го втечняват за да го продават като техен. Затова именно забраниха на Европа да купува втечнен газ от Русия. Обаче войната ще свърши и Русия ще спре канчето.

    05:38 24.09.2025

  • 22 Защо му викаш пиринчо

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "росен пресен пиринчо":

    Дай инфо.

    05:41 24.09.2025

  • 23 ко пей ката ристю

    3 2 Отговор
    двама сорроски са на смяна в момента

    05:45 24.09.2025

  • 24 някои кръвното

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Христо Христов":

    други самолета---да не свършиха батериите на еднорога

    05:46 24.09.2025

  • 25 Гледай ти да не вдигнеш кръвно

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Христо Христов":

    Или белия байрак уркаински драскач.

    05:59 24.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гориил

    1 1 Отговор
    Ако България спре транзита, Русия никога повече няма да повтори грешката.

    06:23 24.09.2025

