България ще се присъедини към решенията на ЕС за преустановяване на договорите за ползване и транзит на руски газ

България, като част от Европейския съюз, ще се присъедини към решенията на ЕС за това в краткосрочен аспект, през 2026 година, да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ.
Това заяви днес премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет и БТА.
"Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния "Нефтохим" не се преработва руски нефт", заяви Желязков.
"Ние вече сме контактирали за октомври и за ноември месец и то при много добри условия втечнен природен газ от САЩ и нашият пазар напълно разполага с необходимия природен газ и то на конкурентни цени", каза още премиерът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тони
Коментиран от #21
04:51 24.09.2025
2 Филия с масло
04:56 24.09.2025
3 Лопата Орешник
Коментиран от #4, #13
05:02 24.09.2025
4 Христо Христов
До коментар #3 от "Лопата Орешник":Мъдрият български народ е визирал Путин, когато го е казал! 😀
Коментиран от #6
05:05 24.09.2025
5 Гогата
05:09 24.09.2025
6 и затова
До коментар #4 от "Христо Христов":Гласуват 25% от НАРОДА
05:11 24.09.2025
7 мда
Коментиран от #16
05:16 24.09.2025
8 Мокой
Коментиран от #10, #12
05:16 24.09.2025
9 Ама разбира се
Коментиран от #11
05:18 24.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Христо Христов
До коментар #9 от "Ама разбира се":Прав си. Дотоворът с Боташ е точно безобразно решение !
Коментиран от #14, #15
05:22 24.09.2025
12 България
До коментар #8 от "Мокой":На уркаински беше написано но ме изтриха.
05:23 24.09.2025
13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #3 от "Лопата Орешник":НЕ ИМА И ДРУГА ,ВИДЯЛА ЖАБАТА ЧЕ ПОДКОВАВАТ КОНЯ И ТЯ ВДИГНАЛА КРАК.ЗА ТОВА ВСИЧКИ КОИТО ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДОЙДАТ УТРЕ 25 СЕПТЕМВРИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.30 ЧАСА ВЪВ ХОТЕЛ ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ ВЪВ СОФИЯ ИЗВЕСТЕН СЪС ТОВА ЧЕ Е СОБСТВЕНОСТ НА СЪПРУГАТА НА ПРЕМИЕРА РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ НА КАФЕ.ЩЕ БЪДАТ ДОВЕДЕНИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.ЦЕЛТА Е ЩОМ СЕ ВЪРНЕ ПРЕМИЕРА ОТ САЩ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА НА НЕГО И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ДА ДАРИ ХОТЕЛА ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА.
Коментиран от #17
05:23 24.09.2025
14 От кога не си се вясвал сороски троле
До коментар #11 от "Христо Христов":Ти ли слагаш минусите ? Риторичен въпрос.
Коментиран от #18
05:25 24.09.2025
15 като ХОТЕЛА
До коментар #11 от "Христо Христов":на каскадите
05:26 24.09.2025
16 Копейкин Костя
До коментар #7 от "мда":Цените можеш да ги намериш с няколко клика в Интернет. Както можеш и да намериш на какви цени руснаците ни продаваха газ и на какви цени го продаваха на другите държави. Сравнението не е полза на България!!!
05:26 24.09.2025
17 Утре през деня е 24 септември
До коментар #13 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Но все пак е четвъртък поне. Уточни се.
05:28 24.09.2025
18 Христо Христов
До коментар #14 от "От кога не си се вясвал сороски троле":Видях, че петолъчниците сте налазили сайта и реших да се отбия. Току виж, някой е вдигнал кръвното...
😀
Коментиран от #24, #25
05:29 24.09.2025
19 Винкел
05:32 24.09.2025
20 росен пресен пиринчо
Коментиран от #22
05:37 24.09.2025
21 дерогация му викат
До коментар #1 от "Тони":Вече американците ще ни продават втечнен газ който може би ще купуват от Русия и ще го втечняват за да го продават като техен. Затова именно забраниха на Европа да купува втечнен газ от Русия. Обаче войната ще свърши и Русия ще спре канчето.
05:38 24.09.2025
22 Защо му викаш пиринчо
До коментар #20 от "росен пресен пиринчо":Дай инфо.
05:41 24.09.2025
23 ко пей ката ристю
05:45 24.09.2025
24 някои кръвното
До коментар #18 от "Христо Христов":други самолета---да не свършиха батериите на еднорога
05:46 24.09.2025
25 Гледай ти да не вдигнеш кръвно
До коментар #18 от "Христо Христов":Или белия байрак уркаински драскач.
05:59 24.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гориил
06:23 24.09.2025