Корнелия Нинова: Толкова некомпетентно, крадливо и антисоциално управление не сме имали

Вместо да реши кризата с безводието, правителството я задълбочава. Толкова некомпетентно, крадливо и антисоциално управление не сме имали. Това написа Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България" във фейсбук.

Днес на първо четене в комисия депутатите приеха новия закон за ВИК, внесен от МС. Той въвежда нова допълнителна такса за достъп. Така вече ще плащаме 2 пъти: веднъж, че имаме достъп до водопреносната мрежа, дори и да не използваме вода, и втори път за реално потребеното количество вода.

Вие такова чудо виждали ли сте? Да се плаща достъп до нещо, което го няма. Не сте го потребявали. Не сте го виждали! Не стига, че в момента хората в 89 общини нямат вода, че се мият и перат с канчета и легени, но ще трябва да плащат още и още, за да пълнят джобовете на собствениците на частни вецове и да финансират изтичането през амортизираните тръби. А тези, които през лятото живеят извън града ще плащат на две места целогодишно! Ненормален законопроект! Този закон трябва да се спре. Той е несправедлив, абсурден и антисоциален.”