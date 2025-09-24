Корнелия Нинова: Толкова некомпетентно, крадливо и антисоциално управление не сме имали

Вместо да реши кризата с безводието, правителството я задълбочава. Толкова некомпетентно, крадливо и антисоциално управление не сме имали. Това написа Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България" във фейсбук.
Днес на първо четене в комисия депутатите приеха новия закон за ВИК, внесен от МС. Той въвежда нова допълнителна такса за достъп. Така вече ще плащаме 2 пъти: веднъж, че имаме достъп до водопреносната мрежа, дори и да не използваме вода, и втори път за реално потребеното количество вода.
Вие такова чудо виждали ли сте? Да се плаща достъп до нещо, което го няма. Не сте го потребявали. Не сте го виждали! Не стига, че в момента хората в 89 общини нямат вода, че се мият и перат с канчета и легени, но ще трябва да плащат още и още, за да пълнят джобовете на собствениците на частни вецове и да финансират изтичането през амортизираните тръби. А тези, които през лятото живеят извън града ще плащат на две места целогодишно! Ненормален законопроект! Този закон трябва да се спре. Той е несправедлив, абсурден и антисоциален.”
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Браво!
08:58 24.09.2025
Северноатлантик
Коментиран от #7
08:59 24.09.2025
Европеец
Коментиран от #11
08:59 24.09.2025
бай герги
09:01 24.09.2025
Пич
Коментиран от #30
09:01 24.09.2025
И въпреки всичко
До коментар #3 от "Северноатлантик":Правителството на Пеевски и Тиквата теглят кредит след кредит, милиард след милиард, плащат на бюрократи и полицаи и си заделят за банковите си сметки. Децата ни ще връщат тези милиарди, без са са получили и един цент от тях.
Коментиран от #10, #18
09:03 24.09.2025
харвар
09:04 24.09.2025
Донецка Народна Република
Винаги с Русия. Всичко кат в Русия.
09:04 24.09.2025
Окупирани от СССР
До коментар #7 от "И въпреки всичко":Пеевски и Борисов произхождат от Партията. Партията я докара на власт Съветската окупационна Червена Работническо-Селска Армия през 1944та година.
Коментиран от #14
09:06 24.09.2025
Да де, ама
До коментар #4 от "Европеец":Дреме му на Коце Костадинов. Той го играе опозиционер на Тиквата и Пеевски и гласува заедно с тях закони свързани с кражби от народа. Едновременно с това трупа пачки в евра, рубли и долари. Кой каквото му даде. Важното е банковите му сметки да растат.
09:08 24.09.2025
много
09:09 24.09.2025
секио
09:10 24.09.2025
Ха..ха..ха
До коментар #10 от "Окупирани от СССР":Само те ли?! След Тодор Живков, всички които "управляваха" България са комунистически отрочета
09:11 24.09.2025
Асен
09:12 24.09.2025
Трайчо
09:18 24.09.2025
хмммм
09:19 24.09.2025
Северноатлантик
До коментар #7 от "И въпреки всичко":Следователно : Електоратът е доволен ! Затова : 1 Не ходи на избори . 2 Не проявява интерес да контролира поне неговите си "обществени" медии , налазени от турски и щатски протежета 3 Приема Парламент , който е "избран" с доказани фалшификации на изборите . Следователно Електоратът е щастлив !
09:19 24.09.2025
ХАХАХА😂
09:20 24.09.2025
Пенев
09:29 24.09.2025
селяк
09:30 24.09.2025
Водата
09:30 24.09.2025
д-р цветеслива бухалова-злобната
09:32 24.09.2025
бай Стамат
09:34 24.09.2025
Майора
09:34 24.09.2025
Благой от СОФстрой
09:34 24.09.2025
Адолф
Коментиран от #28
09:49 24.09.2025
Промяна
09:57 24.09.2025
Реалност безметежна
До коментар #6 от "Пич":Героите на нашето време са други - Бай Ганьо, Данко Харсъзина, Гуньо Адвокатина, Гочоолу, Дочоолу. Келепирец им дай, туйцък-онуйцък, обществени поръчки.
Какъв ти тук Печорин...
Какъв ти тук Печорин...
10:06 24.09.2025
Кака
10:13 24.09.2025
Сашо
10:24 24.09.2025