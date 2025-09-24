Новини
Корнелия Нинова: Толкова некомпетентно, крадливо и антисоциално управление не сме имали



24 Септември, 2025 08:55 1 203 32

Не стига, че в момента хората в 89 общини нямат вода, че се мият и перат с канчета и легени, но ще трябва да плащат още и още

Корнелия Нинова: Толкова некомпетентно, крадливо и антисоциално управление не сме имали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вместо да реши кризата с безводието, правителството я задълбочава. Толкова некомпетентно, крадливо и антисоциално управление не сме имали. Това написа Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България" във фейсбук.

Днес на първо четене в комисия депутатите приеха новия закон за ВИК, внесен от МС. Той въвежда нова допълнителна такса за достъп. Така вече ще плащаме 2 пъти: веднъж, че имаме достъп до водопреносната мрежа, дори и да не използваме вода, и втори път за реално потребеното количество вода.

Вие такова чудо виждали ли сте? Да се плаща достъп до нещо, което го няма. Не сте го потребявали. Не сте го виждали! Не стига, че в момента хората в 89 общини нямат вода, че се мият и перат с канчета и легени, но ще трябва да плащат още и още, за да пълнят джобовете на собствениците на частни вецове и да финансират изтичането през амортизираните тръби. А тези, които през лятото живеят извън града ще плащат на две места целогодишно! Ненормален законопроект! Този закон трябва да се спре. Той е несправедлив, абсурден и антисоциален.”


  • 1 Браво!

    31 17 Отговор
    Една смела и умна жена е Нинова! Простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ окрадоха Родината ни и разградиха държавността.

    08:58 24.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Северноатлантик

    26 8 Отговор
    " в момента хората в 89 общини нямат вода, че се мият и перат с канчета и легени, но ще трябва да плащат още и още " / Ама имат банани !

    Коментиран от #7

    08:59 24.09.2025

  • 4 Европеец

    12 16 Отговор
    Заглавието е вярно...... Ще избирам между Възраждане и Непокорна България..... Ако въобще реша да гласувам на предстоящите избори....

    Коментиран от #11

    08:59 24.09.2025

  • 5 бай герги

    15 19 Отговор
    много гладна би..волица

    09:01 24.09.2025

  • 6 Пич

    15 3 Отговор
    Знаете ли кой е Печорин ? Печорин е " герой на нашето време" - симпатичен сваляч и пияч ! А героите на нашето време са уродливи безродници и майкопродавци за някой лев !!!

    Коментиран от #30

    09:01 24.09.2025

  • 7 И въпреки всичко

    31 6 Отговор

    До коментар #3 от "Северноатлантик":

    Правителството на Пеевски и Тиквата теглят кредит след кредит, милиард след милиард, плащат на бюрократи и полицаи и си заделят за банковите си сметки. Децата ни ще връщат тези милиарди, без са са получили и един цент от тях.

    Коментиран от #10, #18

    09:03 24.09.2025

  • 8 харвар

    11 15 Отговор
    браво на преватизанорката на техноимпекс умее да лавира но краяи доиде комунистите я разбраха чо за стока е и и биха дуспата тя вече е господин НИКОИ

    09:04 24.09.2025

  • 9 Донецка Народна Република

    11 20 Отговор
    Готвим се за Руский мир, тувариш Нинова. Учим се да перем с канчета като прабабите си по примера на Донецката Народна Република, там вода има веднъж на три дни, а Денис Пушилин губернатора има 7 фабрики за бутилирана вода.

    Винаги с Русия. Всичко кат в Русия.

    09:04 24.09.2025

  • 10 Окупирани от СССР

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "И въпреки всичко":

    Пеевски и Борисов произхождат от Партията. Партията я докара на власт Съветската окупационна Червена Работническо-Селска Армия през 1944та година.

    Коментиран от #14

    09:06 24.09.2025

  • 11 Да де, ама

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Дреме му на Коце Костадинов. Той го играе опозиционер на Тиквата и Пеевски и гласува заедно с тях закони свързани с кражби от народа. Едновременно с това трупа пачки в евра, рубли и долари. Кой каквото му даде. Важното е банковите му сметки да растат.

    09:08 24.09.2025

  • 12 много

    14 2 Отговор
    Сте точна Г-жо Нинова и службите са такива гербави като ТОЛ-а и тоя Асенов който катастрофира и го бяха уволнили но гербавите го върнаха и се прави на голям специалист

    09:09 24.09.2025

  • 13 секио

    24 2 Отговор
    От 2009 г до 2025 г сме платили над 20 милиарда лева за вода която сме ползвали, като сметки. Отделно по евро програми са получени и ограбени над 10 милиарда евро. ГЕРБ са крали яко, така че вече няма ни пари, ни тръби, нито язовири нито вода в язовирите. Сега и нова такса са измислили. Глупаци сме щом не сме ги измели до сега тези крадци. Вдигнаха си дворци, хотели с водопади, изкупиха и Дубай и Барселона, а за глупавите българи нови и нови такаси. До кога бе??? Слава на Бога всеки им вижда "видимите" резултати. Всеки вижда.

    09:10 24.09.2025

  • 14 Ха..ха..ха

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Окупирани от СССР":

    Само те ли?! След Тодор Живков, всички които "управляваха" България са комунистически отрочета

    09:11 24.09.2025

  • 15 Асен

    7 5 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца.

    09:12 24.09.2025

  • 16 Трайчо

    7 6 Отговор
    Единствения сайт на който Нинова има предоставена трибуна. Или срещу много пари или по приятелско-политическа линия

    09:18 24.09.2025

  • 17 хмммм

    4 2 Отговор
    Е ти също си там

    09:19 24.09.2025

  • 18 Северноатлантик

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "И въпреки всичко":

    Следователно : Електоратът е доволен ! Затова : 1 Не ходи на избори . 2 Не проявява интерес да контролира поне неговите си "обществени" медии , налазени от турски и щатски протежета 3 Приема Парламент , който е "избран" с доказани фалшификации на изборите . Следователно Електоратът е щастлив !

    09:19 24.09.2025

  • 19 ХАХАХА😂

    6 10 Отговор
    Крантата пак излязла.

    09:20 24.09.2025

  • 20 Пенев

    3 9 Отговор
    Тая лелка коя беше?

    09:29 24.09.2025

  • 21 селяк

    6 0 Отговор
    Ма булка, то последните 30 години само такива бе

    09:30 24.09.2025

  • 22 Водата

    12 0 Отговор
    е природна даденост и национално богатство и е безплатна. Трябва само да се заплаща довеждането и до потребителите. Ние сега плащаме за количеството което ползваме. Това е неправилно. Сега искат да въведат такса и за достъп. Така безплатната вода ще я плащаме два пъти.

    09:30 24.09.2025

  • 23 д-р цветеслива бухалова-злобната

    9 2 Отговор
    Права си Корнелче!!! Но докога ще ги търпим?

    09:32 24.09.2025

  • 24 бай Стамат

    5 1 Отговор
    Голем мераклия сам и на Корнелчето

    09:34 24.09.2025

  • 25 Майора

    5 4 Отговор
    Ало Корнелке , по лъжливо и крадливо племе от бившата ти партия няма! Много добре се знае какви бели направи! Но ти си знаеш едно и също и го повтаряш! С нима като управлявахте предните мандати направихте нещо за водата? Стигс популизъм!

    09:34 24.09.2025

  • 26 Благой от СОФстрой

    4 10 Отговор
    От село Крушовица една селска пропалица пак се изходи до двора!

    09:34 24.09.2025

  • 27 Адолф

    4 2 Отговор
    Тая не разбра ли че времето и изтече? Каквото е успяла да открадне това е!

    Коментиран от #28

    09:49 24.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    2 0 Отговор
    И тая е абонирана тук да изсипва злобата си че е изхвърлена от парламента

    09:57 24.09.2025

  • 30 Реалност безметежна

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Героите на нашето време са други - Бай Ганьо, Данко Харсъзина, Гуньо Адвокатина, Гочоолу, Дочоолу. Келепирец им дай, туйцък-онуйцък, обществени поръчки.
    Какъв ти тук Печорин...

    10:06 24.09.2025

  • 31 Кака

    1 0 Отговор
    Ще се удави в собствената си жлъч.

    10:13 24.09.2025

  • 32 Сашо

    0 0 Отговор
    Корни, колкото и да псуваш като каруцар, вън си, няма връщане на софрата.

    10:24 24.09.2025

