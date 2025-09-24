Новини
Мартин Димитров: Това левичарско правителство бута България към по-високи данъци

Мартин Димитров: Това левичарско правителство бута България към по-високи данъци

24 Септември, 2025

Хора, те са взели близо 16 млрд. лева заеми и ще вземат още до края на годината – никой не е взимал толкова кредити в новата история на България

Мартин Димитров: Това левичарско правителство бута България към по-високи данъци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът е пробит, дефицитът е изпуснат. Това правителство на новото левичарско начало направи опасен ляв завой, който може да доведе до повишаване на данъците в България. Това предупреди в кулоарите на парламента депутатът от ПГ на ПП-ДБ Мартин Димитров.

„Властта се съгласи да вдигне осигуровките и звучи така, сякаш ще ги вдигнат още от следващата година, което би било спирачка в развитието на страната. Сегашната левичарска власт нарушава 25-годишен консенсус за това когато има проблеми с дефицита да се взимат мерки. Сега мерки няма, напротив – налива се бензин в огъня, давайки тези 5,5 млрд. лева през държавни фирми, т.е. през БЕХ и ББР, което само увеличава проблема и в един момент ще го направи неконтролируем”, алармира Димитров.

Той посочи, че държавата се намира в критичен момент и трябва час по-скоро да се предприемат мерки.

Предложихме с колегите над 20 идеи за икономичност, ефективност и ефикасност на разходите, т.е. да ги намалим веднага, или в противен случай от утре се повишават данъците. Сегашното управление бута България към по-високи данъци, което ще намали потенциала за развитие и ще убие инерцията, допълни народният представител.

По думите му ако не се предприемат адекватни мерки, България е застрашена от гръцки сценарий. Той обаче подчерта, че подобен развой няма нищо общо с приемането ни в еврозоната.

„Еврото няма нищо общо с тази тема. Проблемът е българското левичарско правителство, проблемът не е в еврозоната. Дори мога да кажа, че еврото ще донесе известна стабилност, но ако продължават тези разгулни разходи... Хора, те са взели близо 16 млрд. лева заеми и ще вземат още до края на годината – никой не е взимал толкова кредити в новата история на България”, каза още политикът.

На свой ред Ивайло Мирчев каза, че те предлагат само десни реформи и оптимизация на администрацията, без тегленето на повече заеми и без вдигането на данъци.

„Някой иска да си финансира кражбите с вдигането на данъците, за да вземат повече пари от нас. Няма да стане тази работа”, заяви Мирчев пред медиите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    9 7 Отговор
    А асанчо колко милиарда кредити взе? Къде отидоха неговите кредити, къде отидоха на новото прателство кредитите? Какви реформи направихте или поне се опитахте да прокарате, когато управлявахте в сглобката?

    10:37 24.09.2025

  • 2 дрефр

    12 5 Отговор
    Маллтине, сектант мръсен на ПП и ДБ педофили, и тебе те хранят българите от 20 г. Боклук със боклук, нямаш работен и 1 ден нещо освен да фъфлиш пред мисирките. Окардохте България докато си играете на управляващи и опозиция. До кога ще те хранят българите бе гнида мръсна??? За 5 пари не си свършил работа, боклук със боклук мръсен. Ще переш ли крадците на ГЕРБ, сектант?

    10:46 24.09.2025

  • 3 Левичар

    6 2 Отговор
    Я не обиждай ве. Бухал.

    10:53 24.09.2025

  • 4 Да,да

    6 2 Отговор
    Хухавелник

    10:54 24.09.2025

  • 5 помежду си са с роднински връзки

    3 0 Отговор
    бяха поделили доходния бизнес с фотоволтаиците и санирането . сега уж разделени . майдановски сценарии , последван от варянт чарли . нагнетяването идва от варянтите за печалби и от алчността . сега много се натрупа от лятото . и от почивките .

    11:02 24.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    ЕЙ ФЪФЛЬО,ВЪРВИ НА ВРЪХ МАЧУПИКЧО!

    11:10 24.09.2025

  • 7 1111

    5 0 Отговор
    Ами вие го крепите досега това правителство, не аз!

    11:19 24.09.2025

  • 8 Сталин

    3 0 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.

    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #13

    11:20 24.09.2025

  • 9 Няма насищане

    4 0 Отговор
    А за такса водомер какво ще каже десният дивократ?
    А за ръста на другите таксички?
    Гризач до гризач са се подредили, разкостиха държавата и народа.

    11:26 24.09.2025

  • 10 Зорка

    2 0 Отговор
    В кои държави съществува плоския данък?

    11:28 24.09.2025

  • 11 Гаргамел

    3 0 Отговор
    Хем левичарско правителство, хем по-високи данъци. Голяма боза е в главата на тоя. ПП, ДБ все аматьори.

    11:30 24.09.2025

  • 12 Снощи официално

    4 0 Отговор
    Казаха че няма да се вдигат данъци.Ти защо излизаш днес и казваш че ще се вдигат,ти кое не разбра

    11:30 24.09.2025

  • 13 Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Чичко Клаус Шваб-Ротшилд ще конфискува, защото всички невежи и неуки граждани-роби-ГОИ доброволно са си предали недвижимото и движимо имущество на КОРПОРАЦИЯ БЛГАРИЯ, като са го завели в техния частен регистър !!!
    ВСИЧКО, КОЕТО СТЕ ЗАКУПИЛИ НА ЛИЧНАТА ВИ КАРТА КАТО ФИЗИЧЕСКО И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ НЕ Е ВАШЕ, А Е СОБСТВЕНОСТ НА КОРПОРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ, КОЯТО Е ДЪЩЕРНА ФИРМА НА АМЕРИКА.
    ПРОВЕРЕТЕ СИ, ЧЕ ЛИЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА СОБСТВЕНОСТ НА КОРПОРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ!!!
    СОБСТВЕНИКА НА КОРПОРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СЕ ВОДИ НЯКАКЪВ ДОКТОР В АМЕРИКА, И ТОЙ УТРЕШНИЯ ДЕН ЩЕ СИ ПОТЪРСИ ТОВА, КОЕТО Е НЕГОВО!!!
    СЕГА ДОСЕЩАТЕ ЛИ СЕ, ЗАЩО ПЛАЩАТЕ ДАНЪЦИ?!?
    ПЛАЩАТЕ ДАНЪЦИ, ЗАЩОТО ИМОТИТЕ ВИ НЕ СА ВАШИ, ТОВА Е ВИД, ЧЕ ПЛАЩАТЕ НАЕМ НА СЪОБСВЕНИКА НА ИМОТИТЕ!!!
    СЪБУДЕТЕ СЕ, ИЗМАМАТА Е МНОГО ГОЛЯМА!!!

    12:13 24.09.2025

