Мартин Димитров: Това левичарско правителство бута България към по-високи данъци

Бюджетът е пробит, дефицитът е изпуснат. Това правителство на новото левичарско начало направи опасен ляв завой, който може да доведе до повишаване на данъците в България. Това предупреди в кулоарите на парламента депутатът от ПГ на ПП-ДБ Мартин Димитров.
„Властта се съгласи да вдигне осигуровките и звучи така, сякаш ще ги вдигнат още от следващата година, което би било спирачка в развитието на страната. Сегашната левичарска власт нарушава 25-годишен консенсус за това когато има проблеми с дефицита да се взимат мерки. Сега мерки няма, напротив – налива се бензин в огъня, давайки тези 5,5 млрд. лева през държавни фирми, т.е. през БЕХ и ББР, което само увеличава проблема и в един момент ще го направи неконтролируем”, алармира Димитров.
Той посочи, че държавата се намира в критичен момент и трябва час по-скоро да се предприемат мерки.
Предложихме с колегите над 20 идеи за икономичност, ефективност и ефикасност на разходите, т.е. да ги намалим веднага, или в противен случай от утре се повишават данъците. Сегашното управление бута България към по-високи данъци, което ще намали потенциала за развитие и ще убие инерцията, допълни народният представител.
По думите му ако не се предприемат адекватни мерки, България е застрашена от гръцки сценарий. Той обаче подчерта, че подобен развой няма нищо общо с приемането ни в еврозоната.
„Еврото няма нищо общо с тази тема. Проблемът е българското левичарско правителство, проблемът не е в еврозоната. Дори мога да кажа, че еврото ще донесе известна стабилност, но ако продължават тези разгулни разходи... Хора, те са взели близо 16 млрд. лева заеми и ще вземат още до края на годината – никой не е взимал толкова кредити в новата история на България”, каза още политикът.
На свой ред Ивайло Мирчев каза, че те предлагат само десни реформи и оптимизация на администрацията, без тегленето на повече заеми и без вдигането на данъци.
„Някой иска да си финансира кражбите с вдигането на данъците, за да вземат повече пари от нас. Няма да стане тази работа”, заяви Мирчев пред медиите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
10:37 24.09.2025
2 дрефр
10:46 24.09.2025
3 Левичар
10:53 24.09.2025
4 Да,да
10:54 24.09.2025
5 помежду си са с роднински връзки
11:02 24.09.2025
6 Боруна Лом
11:10 24.09.2025
7 1111
11:19 24.09.2025
8 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #13
11:20 24.09.2025
9 Няма насищане
А за ръста на другите таксички?
Гризач до гризач са се подредили, разкостиха държавата и народа.
11:26 24.09.2025
10 Зорка
11:28 24.09.2025
11 Гаргамел
11:30 24.09.2025
12 Снощи официално
11:30 24.09.2025
13 Мунчо
До коментар #8 от "Сталин":Чичко Клаус Шваб-Ротшилд ще конфискува, защото всички невежи и неуки граждани-роби-ГОИ доброволно са си предали недвижимото и движимо имущество на КОРПОРАЦИЯ БЛГАРИЯ, като са го завели в техния частен регистър !!!
ВСИЧКО, КОЕТО СТЕ ЗАКУПИЛИ НА ЛИЧНАТА ВИ КАРТА КАТО ФИЗИЧЕСКО И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ НЕ Е ВАШЕ, А Е СОБСТВЕНОСТ НА КОРПОРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ, КОЯТО Е ДЪЩЕРНА ФИРМА НА АМЕРИКА.
ПРОВЕРЕТЕ СИ, ЧЕ ЛИЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА СОБСТВЕНОСТ НА КОРПОРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ!!!
СОБСТВЕНИКА НА КОРПОРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СЕ ВОДИ НЯКАКЪВ ДОКТОР В АМЕРИКА, И ТОЙ УТРЕШНИЯ ДЕН ЩЕ СИ ПОТЪРСИ ТОВА, КОЕТО Е НЕГОВО!!!
СЕГА ДОСЕЩАТЕ ЛИ СЕ, ЗАЩО ПЛАЩАТЕ ДАНЪЦИ?!?
ПЛАЩАТЕ ДАНЪЦИ, ЗАЩОТО ИМОТИТЕ ВИ НЕ СА ВАШИ, ТОВА Е ВИД, ЧЕ ПЛАЩАТЕ НАЕМ НА СЪОБСВЕНИКА НА ИМОТИТЕ!!!
СЪБУДЕТЕ СЕ, ИЗМАМАТА Е МНОГО ГОЛЯМА!!!
12:13 24.09.2025