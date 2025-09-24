Мартин Димитров: Това левичарско правителство бута България към по-високи данъци

Бюджетът е пробит, дефицитът е изпуснат. Това правителство на новото левичарско начало направи опасен ляв завой, който може да доведе до повишаване на данъците в България. Това предупреди в кулоарите на парламента депутатът от ПГ на ПП-ДБ Мартин Димитров.

„Властта се съгласи да вдигне осигуровките и звучи така, сякаш ще ги вдигнат още от следващата година, което би било спирачка в развитието на страната. Сегашната левичарска власт нарушава 25-годишен консенсус за това когато има проблеми с дефицита да се взимат мерки. Сега мерки няма, напротив – налива се бензин в огъня, давайки тези 5,5 млрд. лева през държавни фирми, т.е. през БЕХ и ББР, което само увеличава проблема и в един момент ще го направи неконтролируем”, алармира Димитров.

Той посочи, че държавата се намира в критичен момент и трябва час по-скоро да се предприемат мерки.

Предложихме с колегите над 20 идеи за икономичност, ефективност и ефикасност на разходите, т.е. да ги намалим веднага, или в противен случай от утре се повишават данъците. Сегашното управление бута България към по-високи данъци, което ще намали потенциала за развитие и ще убие инерцията, допълни народният представител.

По думите му ако не се предприемат адекватни мерки, България е застрашена от гръцки сценарий. Той обаче подчерта, че подобен развой няма нищо общо с приемането ни в еврозоната.

„Еврото няма нищо общо с тази тема. Проблемът е българското левичарско правителство, проблемът не е в еврозоната. Дори мога да кажа, че еврото ще донесе известна стабилност, но ако продължават тези разгулни разходи... Хора, те са взели близо 16 млрд. лева заеми и ще вземат още до края на годината – никой не е взимал толкова кредити в новата история на България”, каза още политикът.

На свой ред Ивайло Мирчев каза, че те предлагат само десни реформи и оптимизация на администрацията, без тегленето на повече заеми и без вдигането на данъци.

„Някой иска да си финансира кражбите с вдигането на данъците, за да вземат повече пари от нас. Няма да стане тази работа”, заяви Мирчев пред медиите.