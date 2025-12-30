Васил Терзиев: Преминахме историческия праг от над 1 млрд. лв. собствени приходи от местни данъци и такси

Последната година, в която смятаме в левове, резултатите на Столична община показват, че сме имали още по-добра финансова дисциплина, управлявали сме по-добре публичния ресурс и сме постигнали по-добри резултати, без да увеличаваме местните данъци и такси.

Това написа на личната си страница във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Ето какво още сподели той:

"Как го направихме?

Близо 700 000 лв. допълнителни приходи от лихви.

За първи път Столична община приложи активен и отговорен подход към управлението на временно свободните бюджетни средства. Чрез краткосрочни депозити, при пълно спазване на принципите на сигурност и ликвидност, реализирахме 691 866,75 лв. приходи от лихви – средства, които ще бъдат вложени обратно в града и публичните услуги.

С тези средства общината може:

• да проектира 3 нови детски градини;

• да проектира обновяването на 14 училищни двора;

• или да ремонтира едно централно градско кръстовище.

Над 1 милиард лева собствени приходи – без повишаване на данъци и такси.

През 2025 г. Столична община премина историческия праг от над 1 млрд. лв. собствени приходи от местни данъци и такси, без нито едно увеличение. Това е резултат от по-висока събираемост, по-строг контрол и повече и по-лесни начини за плащане чрез електронни услуги и автоматизация.

Още през следващата година тези суми вече ще се отчитат в евро – очакваме над 511 млн. евро собствени приходи.

Независимо от валутата, по-важното остава същото: приходите да продължат да растат без допълнителна тежест за гражданите – точно това е и очакването ни за 2026 г.

Затова влизаме в 2026 г. не само с готовност за превалутиране, а и с ясен ангажимент: нито един местен данък или такса няма да бъдат повишени.

И с последователна политика за още по-добро управление на средствата на града и повече инвестиции в качеството на живот в София".