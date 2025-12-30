Васил Терзиев: Преминахме историческия праг от над 1 млрд. лв. собствени приходи от местни данъци и такси

Последната година, в която смятаме в левове, резултатите на Столична община показват, че сме имали още по-добра финансова дисциплина, управлявали сме по-добре публичния ресурс и сме постигнали по-добри резултати, без да увеличаваме местните данъци и такси.
Това написа на личната си страница във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Ето какво още сподели той:
"Как го направихме?
Близо 700 000 лв. допълнителни приходи от лихви.
За първи път Столична община приложи активен и отговорен подход към управлението на временно свободните бюджетни средства. Чрез краткосрочни депозити, при пълно спазване на принципите на сигурност и ликвидност, реализирахме 691 866,75 лв. приходи от лихви – средства, които ще бъдат вложени обратно в града и публичните услуги.
С тези средства общината може:
• да проектира 3 нови детски градини;
• да проектира обновяването на 14 училищни двора;
• или да ремонтира едно централно градско кръстовище.
Над 1 милиард лева собствени приходи – без повишаване на данъци и такси.
През 2025 г. Столична община премина историческия праг от над 1 млрд. лв. собствени приходи от местни данъци и такси, без нито едно увеличение. Това е резултат от по-висока събираемост, по-строг контрол и повече и по-лесни начини за плащане чрез електронни услуги и автоматизация.
Още през следващата година тези суми вече ще се отчитат в евро – очакваме над 511 млн. евро собствени приходи.
Независимо от валутата, по-важното остава същото: приходите да продължат да растат без допълнителна тежест за гражданите – точно това е и очакването ни за 2026 г.
Затова влизаме в 2026 г. не само с готовност за превалутиране, а и с ясен ангажимент: нито един местен данък или такса няма да бъдат повишени.
И с последователна политика за още по-добро управление на средствата на града и повече инвестиции в качеството на живот в София".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:56 30.12.2025
2 Паркинг София
Коментиран от #6
18:57 30.12.2025
3 Гост
Коментиран от #4
18:58 30.12.2025
4 и техните
До коментар #3 от "Гост":държанки и отрочета от тях...
19:00 30.12.2025
5 Асан Ромеят
19:01 30.12.2025
6 Който
До коментар #2 от "Паркинг София":иска услуга ползване на паркинг , трябва да плаща ! Нищо по - нормално от това .
19:05 30.12.2025
7 3.14К
19:06 30.12.2025
8 Преминахме 1 млрд. лв собствени приходи
яко стригане е паднало
а колко дълбоки дисаги ще изплетете от вълната да съхранявате на сигурно
другата вълна
19:06 30.12.2025
9 ха ха
19:19 30.12.2025
10 Абсурдистан
19:20 30.12.2025
11 Пи Ар Севи Бойко
"Преминахме историческия праг от над 1 млрд. лв. СОБСТВЕНИ приходи от местни данъци и такси"
Не ми благодари, на оня, кафявия, му пиша по 20-30 такива поста за 10-15 минути. Считай този урок за "инвестиция".😎
19:21 30.12.2025
12 оня с питон.я
19:22 30.12.2025
13 В синята зона - такса чист въздух
А София пак ще си е същата мръсна кочина, сътворена от жълтопаветните боклуци на ППДБ.
19:26 30.12.2025
14 нов парко данък
19:28 30.12.2025