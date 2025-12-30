Новини
Васил Терзиев: Преминахме историческия праг от над 1 млрд. лв. собствени приходи от местни данъци и такси

Васил Терзиев: Преминахме историческия праг от над 1 млрд. лв. собствени приходи от местни данъци и такси

30 Декември, 2025 18:55 559 14

Последната година, в която смятаме в левове, резултатите на Столична община показват, че сме имали още по-добра финансова дисциплина, управлявали сме по-добре публичния ресурс и сме постигнали по-добри резултати

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последната година, в която смятаме в левове, резултатите на Столична община показват, че сме имали още по-добра финансова дисциплина, управлявали сме по-добре публичния ресурс и сме постигнали по-добри резултати, без да увеличаваме местните данъци и такси.

Това написа на личната си страница във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Ето какво още сподели той:

"Как го направихме?

Близо 700 000 лв. допълнителни приходи от лихви.

За първи път Столична община приложи активен и отговорен подход към управлението на временно свободните бюджетни средства. Чрез краткосрочни депозити, при пълно спазване на принципите на сигурност и ликвидност, реализирахме 691 866,75 лв. приходи от лихви – средства, които ще бъдат вложени обратно в града и публичните услуги.

С тези средства общината може:

• да проектира 3 нови детски градини;

• да проектира обновяването на 14 училищни двора;

• или да ремонтира едно централно градско кръстовище.

Над 1 милиард лева собствени приходи – без повишаване на данъци и такси.

През 2025 г. Столична община премина историческия праг от над 1 млрд. лв. собствени приходи от местни данъци и такси, без нито едно увеличение. Това е резултат от по-висока събираемост, по-строг контрол и повече и по-лесни начини за плащане чрез електронни услуги и автоматизация.

Още през следващата година тези суми вече ще се отчитат в евро – очакваме над 511 млн. евро собствени приходи.

Независимо от валутата, по-важното остава същото: приходите да продължат да растат без допълнителна тежест за гражданите – точно това е и очакването ни за 2026 г.

Затова влизаме в 2026 г. не само с готовност за превалутиране, а и с ясен ангажимент: нито един местен данък или такса няма да бъдат повишени.

И с последователна политика за още по-добро управление на средствата на града и повече инвестиции в качеството на живот в София".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    В еврозоната е се плаща данък сгради между 10 000 лв и 50 000 лв годишно.

    18:56 30.12.2025

  • 2 Паркинг София

    7 2 Отговор
    Догодина така ще ви съдерем кожите , че ще утроим резултатите в евро !

    Коментиран от #6

    18:57 30.12.2025

  • 3 Гост

    7 1 Отговор
    Охааааа, ще има за мутри и олигарси...

    Коментиран от #4

    18:58 30.12.2025

  • 4 и техните

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    държанки и отрочета от тях...

    19:00 30.12.2025

  • 5 Асан Ромеят

    3 1 Отговор
    Кон, бе! Кон!

    19:01 30.12.2025

  • 6 Който

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Паркинг София":

    иска услуга ползване на паркинг , трябва да плаща ! Нищо по - нормално от това .

    19:05 30.12.2025

  • 7 3.14К

    6 3 Отговор
    Тоя кога ще махне синьо жълтия парцал от терасата над входа на общината?

    19:06 30.12.2025

  • 8 Преминахме 1 млрд. лв собствени приходи

    5 0 Отговор
    браво
    яко стригане е паднало

    а колко дълбоки дисаги ще изплетете от вълната да съхранявате на сигурно
    другата вълна

    19:06 30.12.2025

  • 9 ха ха

    3 0 Отговор
    голема хвалба че сте ограбили населението , и имате "правно" основание да си раздадете 6 цифрени бонуси

    19:19 30.12.2025

  • 10 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Не ви ли е странно, че всеки се хвали с приходи, но никой не се отчита как ги харчи?

    19:20 30.12.2025

  • 11 Пи Ар Севи Бойко

    3 0 Отговор
    Уше, виж сега да те науча как се пише пост. Като текст си пишеш там редовните глупости, но това, което най-много искаш да ги излъжеш се пише С ГЛАВНИ БУКВИ. Т.е, трябваше да напишеш:
    "Преминахме историческия праг от над 1 млрд. лв. СОБСТВЕНИ приходи от местни данъци и такси"
    Не ми благодари, на оня, кафявия, му пиша по 20-30 такива поста за 10-15 минути. Считай този урок за "инвестиция".😎

    19:21 30.12.2025

  • 12 оня с питон.я

    4 0 Отговор
    Ще събираш до време василке. Вече не смогваме да изхранваме маймунките.

    19:22 30.12.2025

  • 13 В синята зона - такса чист въздух

    3 0 Отговор
    И 1 млрд. евро собствени приходи от местни данъци и такси да съберете, пак ще крадете и пак ще сте си същите жълтопаветни и празноглави некадърници от ППДБ.

    А София пак ще си е същата мръсна кочина, сътворена от жълтопаветните боклуци на ППДБ.

    19:26 30.12.2025

  • 14 нов парко данък

    1 0 Отговор
    И от новите зелени зони ще има мъдри управленски приходи, както и нови работни места за уволнените от чистотата, да поставят скобите за живущите, пропуснали да платят парко данъка си.

    19:28 30.12.2025

