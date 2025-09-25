Новини
България »
Спасиха ранено мече, открито в река край Смолян

Спасиха ранено мече, открито в река край Смолян

25 Септември, 2025 12:26 590 2

  • мече-
  • смилян -
  • кошница

То е от женски пол с рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни

Спасиха ранено мече, открито в река край Смолян - 1
Снимка: МОСВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Горски и служители на смолянската екоинспекция спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река между селата Смилян и Кошница край Смолян.

Акцията за спасяване на мечето, на възраст около 2 години, е проведена в сряда, а рано тази сутрин безпомощното животно е транспортирано към Парка за танцуващи мечки в Белица, където ще бъде лекувано.

Към 19 часа на 24 септември на телефон 112 е получен сигнал за мече в безпомощно състояние, намиращо се в река, между селата Смилян и Кошница, община Смолян.

На сигнала са реагирали експерти на РИОСВ-Смолян, ДГС-Смилян и РУ на МВР-Смолян. След упояване на мечето е предприет първоначален оглед, при който е установено, че индивидът е от женски пол с рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.

В 4 часа днес, 25 септември, мечето е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица, където ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи.

От екоинспекцията в Смолян все още не могат да кажат какви са причините за състоянието на мечето.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    3 0 Отговор
    Браво на спасителите .. 👍

    12:36 25.09.2025

  • 2 Не могат

    0 0 Отговор
    или не искат.
    Продължавайте по същия начин и до 20 години мечета ще виждате само в магазин за детски играчки

    12:47 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове