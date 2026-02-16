Новини
Калин Сърменов: Откраднаха се милиони от културния сектор

Калин Сърменов: Откраднаха се милиони от културния сектор

16 Февруари, 2026

Според директора на Сатиричния театър най-сериозният проблем е дългогодишното неглижиране на нуждите на културните институции

Калин Сърменов: Откраднаха се милиони от културния сектор - 1
Кадър NOVA NEWS
Мария Атанасова

Липсата на ясна визия, остарялата нормативна рамка и неефективното управление на средствата създават несигурност и задълбочават кризата в културните институции. За реалните финансови и административни проблеми и необходимите реформи говори директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов пред NOVA NEWS.

Според Сърменов най-сериозният проблем е дългогодишното неглижиране на нуждите на културните институции, което е довело до натрупване на системни дефицити. Той подчерта, че въпросът не е толкова в липсата на средства, а в тяхното управление. „Пари има. Въпросът е как тези пари се разходват и контролират“, заяви той, като добави, че театрите работят с бюджетна рамка отпреди четири години, а междувременно средствата са били допълнително намалени.

Директорът на Сатиричния театър обясни, че настоящият модел на финансиране прави невъзможно за театрите да покриват разходите си и да развиват дейността си. Според него собствените приходи не са достатъчни за издръжката, което ограничава възможността за повишаване на заплатите и води до отлив на кадри. В същото време публиката има очаквания за качествена среда и условия. „Този бюджет води до там, че ние не можем да покриваме необходимостите си“, каза Сърменов и предупреди, че при липса на реформи „неглижирането на проблемите ще доведе до абсолютно спиране на системата“.

Като решение той призова държавата да поеме ясна отговорност, да въведе категоризация на културните институции и да започне реален диалог със сектора. Според него е необходимо всички страни да признаят грешките си и да работят заедно за излизане от кризата. „Някой трябва да поеме отговорността… да седнем на сериозен диалог и всички да си поемат вината“, заяви Сърменов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 калинчо

    23 0 Отговор
    ти колко взе от милионите?

    Коментиран от #3, #8

    21:30 16.02.2026

  • 2 Да кажеш

    19 0 Отговор
    Че се краде от даден сектор в България е като да кажеш, че слънцето изгрява от Изток. Нищо ново

    Коментиран от #6

    21:32 16.02.2026

  • 3 Ха..ха..ха

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "калинчо":

    Има за Тиквата Борисов има и за Сърменов и Мутафчиев. И всичко е от милионите за които говори, този герболясал екземпляр.

    21:33 16.02.2026

  • 4 аха

    14 0 Отговор
    Дай доказателтва ! Посочи крадеца. Подай сигнал.

    21:35 16.02.2026

  • 5 Красимир Петров

    21 0 Отговор
    След всяко падане на Борисов този п,л,у.ж,е,к започва да реве.

    21:37 16.02.2026

  • 6 да ама

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да кажеш":

    тоя взема кинти за да го каже тва

    21:41 16.02.2026

  • 7 Общи

    13 0 Отговор
    приказки от някой си Калин !

    21:41 16.02.2026

  • 8 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "калинчо":

    Заглавието е изключително невярно...... Краде се от собственик...... Културния сектор нищо не е спечелил, та да се внушава че от него е откраднато.... Парите за културния сектор са от нашите данъци..... Тоя на снимката ми адски против и онова недоразумение мутафчиев..... С такива култур трегери останахме без култура в бг територията.....

    21:41 16.02.2026

  • 9 Гост

    11 0 Отговор
    Милото на борисоф!

    21:42 16.02.2026

  • 10 Люс

    15 0 Отговор
    Е кой ги открадна бе сладур? Кой управлява 18 години? Твоят приятел и гуру, този на който му се кланяше нон стоп и му правеше наколенки

    21:42 16.02.2026

  • 11 И защо

    9 0 Отговор
    бе , ги откраднахте ?

    21:44 16.02.2026

  • 12 А не не

    9 0 Отговор
    Нищо не са ви откраднали. Парите отиват в любимата ви Окраина

    21:51 16.02.2026

  • 13 Театрите в България можеха да

    4 0 Отговор
    Заснемат постановки на живо и да ги разпространяват записите по поръчка на клиент да ги гледат по телевизионните оператори които имат видеотека така в цяла българия щеше да има конкуренция кой театър е най добър

    21:55 16.02.2026

  • 14 Плд

    3 0 Отговор
    на вас, културата ви откраднаха, ..., нищо не казахте

    22:01 16.02.2026

  • 15 Питар

    8 0 Отговор
    Кой открадна тези милиони бе Калине. ?
    Там сте си все ваши хора.
    Замислете се !

    22:02 16.02.2026

  • 16 Този

    7 0 Отговор
    Дълги години не могат да излезе от образа на милото... 😄

    22:07 16.02.2026

  • 17 хаха

    5 0 Отговор
    Тоест...някой друг открадна, а аз не можах.

    22:27 16.02.2026

  • 18 Иван

    0 0 Отговор
    То само в културния сектор се крадат милиони, а
    в икономическия сектор - милиарди! Слава-ГРОБ

    22:37 16.02.2026

  • 19 Георги Илиев Митев

    2 0 Отговор
    Каква "калинка" и как хубаво пее погребалния марш ? ! Другарю от бившия театър на държавна сигурност , който и днес след това изказване достойно защитава интересите на репресивните служби, да ти напомня, че в Република България се краде най-вече от бедните обикновени хора, които сме от български произход ! Дори един хляб да си купим и вече сте твърде много мерсклиите, за да ни го изядете !

    22:50 16.02.2026

