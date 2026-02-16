Калин Сърменов: Откраднаха се милиони от културния сектор

Липсата на ясна визия, остарялата нормативна рамка и неефективното управление на средствата създават несигурност и задълбочават кризата в културните институции. За реалните финансови и административни проблеми и необходимите реформи говори директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов пред NOVA NEWS.
Според Сърменов най-сериозният проблем е дългогодишното неглижиране на нуждите на културните институции, което е довело до натрупване на системни дефицити. Той подчерта, че въпросът не е толкова в липсата на средства, а в тяхното управление. „Пари има. Въпросът е как тези пари се разходват и контролират“, заяви той, като добави, че театрите работят с бюджетна рамка отпреди четири години, а междувременно средствата са били допълнително намалени.
Директорът на Сатиричния театър обясни, че настоящият модел на финансиране прави невъзможно за театрите да покриват разходите си и да развиват дейността си. Според него собствените приходи не са достатъчни за издръжката, което ограничава възможността за повишаване на заплатите и води до отлив на кадри. В същото време публиката има очаквания за качествена среда и условия. „Този бюджет води до там, че ние не можем да покриваме необходимостите си“, каза Сърменов и предупреди, че при липса на реформи „неглижирането на проблемите ще доведе до абсолютно спиране на системата“.
Като решение той призова държавата да поеме ясна отговорност, да въведе категоризация на културните институции и да започне реален диалог със сектора. Според него е необходимо всички страни да признаят грешките си и да работят заедно за излизане от кризата. „Някой трябва да поеме отговорността… да седнем на сериозен диалог и всички да си поемат вината“, заяви Сърменов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 калинчо
Коментиран от #3, #8
21:30 16.02.2026
2 Да кажеш
Коментиран от #6
21:32 16.02.2026
3 Ха..ха..ха
До коментар #1 от "калинчо":Има за Тиквата Борисов има и за Сърменов и Мутафчиев. И всичко е от милионите за които говори, този герболясал екземпляр.
21:33 16.02.2026
4 аха
21:35 16.02.2026
5 Красимир Петров
21:37 16.02.2026
6 да ама
До коментар #2 от "Да кажеш":тоя взема кинти за да го каже тва
21:41 16.02.2026
7 Общи
21:41 16.02.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "калинчо":Заглавието е изключително невярно...... Краде се от собственик...... Културния сектор нищо не е спечелил, та да се внушава че от него е откраднато.... Парите за културния сектор са от нашите данъци..... Тоя на снимката ми адски против и онова недоразумение мутафчиев..... С такива култур трегери останахме без култура в бг територията.....
21:41 16.02.2026
9 Гост
21:42 16.02.2026
10 Люс
21:42 16.02.2026
11 И защо
21:44 16.02.2026
12 А не не
21:51 16.02.2026
13 Театрите в България можеха да
21:55 16.02.2026
14 Плд
22:01 16.02.2026
15 Питар
Там сте си все ваши хора.
Замислете се !
22:02 16.02.2026
16 Този
22:07 16.02.2026
17 хаха
22:27 16.02.2026
18 Иван
в икономическия сектор - милиарди! Слава-ГРОБ
22:37 16.02.2026
19 Георги Илиев Митев
22:50 16.02.2026