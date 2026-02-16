Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ексшеф на ДАНС: Разследващите допуснаха грешки със случая "Петрохан"

16 Февруари, 2026

Цветлин Йовчев смята, че е било необходимо много по-бързо мобилизиране на ресурс

Светослава Ингилизова

Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев коментира в ефира на "Денят ON AIR" официалната информация на МВР, според която намерените гилзи в хижа "Петрохан" не са изстреляни от огнестрелно оръжие, различно от вече установеното по случая.

Според него е допусната сериозна грешка в комуникацията от страна на разследващите органи.

"Типична, просто една от поредните грешки - че разследващите не са преценили, че трябва да съобщят за тези гилзи, защото в момента, в който неофициално излезе тази информация, се развиха всякакви конспиративни теории. Вече веднъж, като има формирано мнение и отношение, много трудно сега с тази информация, която ще извадят, ще обърнат мнението на много от хората. И се дава основа тези конспиративни теории и слухове да продължат да се развиват", каза Йовчев пред Bulgaria ON AIR.

Йовчев смята, че при подобно тежко престъпление, дори и в хипотеза на самоубийство с възможно подбудителство, е било необходимо много по-бързо мобилизиране на ресурс.

"Имаше грешка в информационната кампания още от ден първи, тъй като това е изключително тежко престъпление, бих го нарекъл така, защото дори да става въпрос за самоубийство, е твърде вероятно да има подбудителство - поне от наличната информация до момента. И когато има такова тежко престъпление, което наистина - като че ли много малко са в историята на България такива престъпления, които досега са се случвали - трябваше по най-бързия начин отговорни фактори да излязат и да дадат необходимата информация", заяви той.

По повод спекулациите дали в групата е имало секретни сътрудници, Йовчев обясни, че публичен отговор на такъв въпрос по принцип не може да се дава.

Законът предвижда защита на самоличността им, тъй като разкриването може да застраши живота им или да компрометира текущи разработки.

Той подчерта, че ако има съмнения, проверка може да бъде извършена чрез прокуратурата или чрез парламентарната комисия за контрол над службите, след решение на Народното събрание. Всички действия със секретни сътрудници са строго документирани - от подбора до освобождаването им.

Според Йовчев разследването трябва да се развие в две основни посоки - бързо разкриване на престъплението и изследване на всички контакти и дейности на замесените лица, за да се установи мотивът. Той не изключва възможността под повърхността да съществуват по-сериозни причини, включително връзки с по-тежки престъпления.


България
  • 1 Хаха

    14 3 Отговор
    Тоз екс-шеф, по- малко да го показват, че е тотал щета, за менторите си.

    Коментиран от #19

    23:07 16.02.2026

  • 2 монах

    4 5 Отговор
    в края на миналия век българия е активно включена в програмата монарх и част от децата на елита преминават през персонално ритуално а не през масовото програмиране на гойим това е психическо и физическо травматизиране на деца по рядко възрастни с цел подчиняване на волята им на сили и власти които не са от тази сетивна реалност ако зададете правилен въпрос ще получите координати заковаващи стрелката на мисловния ви компас в посока към великото съвършенство зад дъгата ключ програмиране монарх

    23:07 16.02.2026

  • 3 Мдаа

    20 5 Отговор
    Толкова много лъжи в това показно убийство на мафията! Екзекутирани и подредени, като мафиотски филм.

    23:08 16.02.2026

  • 4 Митко

    7 7 Отговор
    Най-после едно логично изявление, което внесе яснота в този проблем.

    Коментиран от #5

    23:09 16.02.2026

  • 5 Лама Борисов

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Митко":

    Ти си от сектата на ГЕРБ , нали момче ?

    23:15 16.02.2026

  • 6 Папийонка

    8 2 Отговор
    По повод написаната статия на ДВ в секция "мнения" за Петрохан
    1.Никога ДВ няма да напише нещо в ущърб на ППДБ - толкова за безпристрастната и независима журналистика
    2.През ден се публикуват статии на ДВ, защо? Защо няма статии на унгарски вестник, италиянски, египетски, руски или други?
    3.Терзиев твърди че е дарил 80 хил евро за да купят ел. скутери. Там са 5 големи човека, без 15 годишния Алекс, най-скъпия ел.мотоциклет кросов за планина струва към 7000 евро, това прави 35 хил евро общо, защо им е дал 80 хил и какво прикрива
    4-то. 80 хил евро е дал в личната сметка на Ивайло Иванов, вероятно за да не платят местен данък, ако е на НПО-то, нали е принципен защо е ощетил община Годеч?
    5.Сандов като министър е бил наясно, че закона забранява име на НПО, което е подвеждащо защо е сключил договор с такова и не е алармирал агенцията по вписвания да дерегистрира НПО-то
    6. Терзиев е ходил 10 пъти до хижата, как виждаш 10 пъти едно дете на 15 год, без родителите му и не се интересуваш или да пуснеш сигнал до агенция за закрила на детето? Същото важи и за Сандов
    7.Най-вероятно покрай Терзиев и Сандов и други от ППДБ са ходили в тази хижа само че не си признават

    23:18 16.02.2026

  • 7 Факт

    5 1 Отговор
    Едни и същи анализатори,тия бая захлебиха покрай тратедията.

    23:21 16.02.2026

  • 8 Мда

    9 0 Отговор
    Въпросът е дали грешките са неволни или нарочни ! ...И не са само гилзите, има куп още съмнителни и неизяснени неща, които почти напълно изключват версията за самоубийство, поне в хижата, но най-вероятно и в кемпера !

    23:25 16.02.2026

  • 10 НА ЛЕВА РЕЗБА

    5 0 Отговор
    ФРАСКАНА В СЛУЖЕБНИЯ АВТОМОБИЛ, ВЯРА НЕ ВРЪЗВАМ.

    23:31 16.02.2026

  • 11 Голями внушения

    10 2 Отговор
    Бивши ДС създали целия ужас, продължават да мътят умовете на хората. Тези хора вече са на пенсионна възраст. От техните професионални действия и реформи сме на товс дередже, че и акъл дават. Тези на произшествие не са ходили изобщо че коментирст

    23:31 16.02.2026

  • 12 Никой

    9 0 Отговор
    Никога не сме имали служби - ни есме - "разграден двор".

    23:35 16.02.2026

  • 13 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Кво грешки бе? Всичко е по план! Бавно и мудно! Не е грешка, нарочно е!

    23:36 16.02.2026

  • 14 Перо

    8 2 Отговор
    Какво коментира тоя дебил, който беше куфар в ДАНС по политическа линия? По света полицията разследва и след завършване на предварителното производство, по преценка на прокуратурата дава информация на медиите! Тук от един месец само с случая в Петрохан ни занимават и стотици некомпетентни боклуци коментират за да уплътняват времето по всички Сорос ТВ!

    Коментиран от #18

    23:37 16.02.2026

  • 15 Да, сериозни

    10 0 Отговор
    греки са допуснати при режисирането на местопрестъпленията...

    Коментиран от #22

    23:39 16.02.2026

  • 16 Сатана Z

    9 0 Отговор
    ДАНС нямат работа на терен.Ако са там, това означава активно мероприятие.

    23:42 16.02.2026

  • 17 Трябваше да се включи и армията

    6 0 Отговор
    Специални сили с хеликоптер
    Да локализират Кемпера от въздуха
    МВР нямат специални сили с хеликоптер и нямат парашутисти всички се придвижват на терен с МПС по земя
    Даже линейката не беше 4х4
    За 2-3 дена щяха да локализират кемпера МВР и МО

    23:44 16.02.2026

  • 18 Хмм

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    този "дебил" спря имигрантите, сведе ги до нула, преди това минаваха като на парад, по 300 на ден, а братята Алгафари им даваха статут още на границата, Борисов ходеше да се оплаква, че не пускали горките сирийци, които се оказаха от Мароко, Пакистан, Тунис, дори от Гана

    23:46 16.02.2026

  • 19 Феликс Дж

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Той за себе си е тотал щета, но не го разбира това. Защото се цени от броя на прибраните сребърници.

    23:50 16.02.2026

  • 20 В страната има конфликт между МВР и МО

    3 1 Отговор
    Щом не са задействали армията още първия ден

    23:50 16.02.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    УЖ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАВА ИНФОРМАЦИЯ
    ......
    А КАК ТОГАВА АДВОКАТ АНГЕЛ АНГЕЛОВ - НАРОЧНО СМЕНИЛ ФАМИЛИЯТА СИ - СИН НА ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ - ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ДАНС
    .....
    Е ДЯСНАТА РЪКА НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ :)

    23:55 16.02.2026

  • 22 Български филми само по БНТ с

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да, сериозни":

    Държавни пари наготово без никаква конкуренция затова сценаристите са слаби

    23:55 16.02.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ БЕШЕ СЪВЕТНИК В ДАНС
    .......
    И ПАК СИ ГО УТРЕПАХА :)

    23:58 16.02.2026

  • 24 Тома

    3 2 Отговор
    Спокойно можем да го пишем този към групата от левия бряг

    00:01 17.02.2026

  • 25 Бай Амет чобанина

    5 1 Отговор
    Хюмовете са голяма работа.

    00:03 17.02.2026

  • 26 Механик

    4 0 Отговор
    Ами ако те за 6 трупа, съмнения за секта (докладвано им е през годините) и педофилия (също им е докладвано) не са реагирали бързо, не знам за какво изобщо ще са способни да реагират.

    00:08 17.02.2026

  • 27 Майна

    2 0 Отговор
    Какви грешки, бе?!
    Всичко е ясно!
    Всички са намесени.
    Във Великобритания зрее същия скандал
    Педофилия- над 15 000 случая, потулвани при Стаймър!!!
    Какво ни обяснявате?!

    Това е " отвореното общество"
    Балът на вампирите свършва!

    00:14 17.02.2026

  • 28 Не думай.

    1 0 Отговор
    Разследващите допуснаха грешки със случая "Петрохан"

    00:15 17.02.2026

  • 29 тоз и той завалията

    0 0 Отговор
    грешки казваш ? а на някой от замазвачите на истината да му е хрумвало че куршимите не гърмят в огън и че когато гори втория етаж на хижата няма как куршумите от първия да се възпламенят също така гилзи покрай подредените тела отвън няма… обгорените тела са били вътре след запалването на пожара защо са извадена на вън не е ясно имамвероятност техния приятел диян да ги е извадил за да не изгорят когато е запалил хижата! щом телата са престояли навън цяла нощ защо не ги е затрупал снега при условие че имало обилен снеговалеж същата вечер??? много са ви грешките ама много но по скриването на истината а не по разкриването!!!

    00:16 17.02.2026

