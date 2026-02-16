Ексшеф на ДАНС: Разследващите допуснаха грешки със случая "Петрохан"

Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев коментира в ефира на "Денят ON AIR" официалната информация на МВР, според която намерените гилзи в хижа "Петрохан" не са изстреляни от огнестрелно оръжие, различно от вече установеното по случая.
Според него е допусната сериозна грешка в комуникацията от страна на разследващите органи.
"Типична, просто една от поредните грешки - че разследващите не са преценили, че трябва да съобщят за тези гилзи, защото в момента, в който неофициално излезе тази информация, се развиха всякакви конспиративни теории. Вече веднъж, като има формирано мнение и отношение, много трудно сега с тази информация, която ще извадят, ще обърнат мнението на много от хората. И се дава основа тези конспиративни теории и слухове да продължат да се развиват", каза Йовчев пред Bulgaria ON AIR.
Йовчев смята, че при подобно тежко престъпление, дори и в хипотеза на самоубийство с възможно подбудителство, е било необходимо много по-бързо мобилизиране на ресурс.
"Имаше грешка в информационната кампания още от ден първи, тъй като това е изключително тежко престъпление, бих го нарекъл така, защото дори да става въпрос за самоубийство, е твърде вероятно да има подбудителство - поне от наличната информация до момента. И когато има такова тежко престъпление, което наистина - като че ли много малко са в историята на България такива престъпления, които досега са се случвали - трябваше по най-бързия начин отговорни фактори да излязат и да дадат необходимата информация", заяви той.
По повод спекулациите дали в групата е имало секретни сътрудници, Йовчев обясни, че публичен отговор на такъв въпрос по принцип не може да се дава.
Законът предвижда защита на самоличността им, тъй като разкриването може да застраши живота им или да компрометира текущи разработки.
Той подчерта, че ако има съмнения, проверка може да бъде извършена чрез прокуратурата или чрез парламентарната комисия за контрол над службите, след решение на Народното събрание. Всички действия със секретни сътрудници са строго документирани - от подбора до освобождаването им.
Според Йовчев разследването трябва да се развие в две основни посоки - бързо разкриване на престъплението и изследване на всички контакти и дейности на замесените лица, за да се установи мотивът. Той не изключва възможността под повърхността да съществуват по-сериозни причини, включително връзки с по-тежки престъпления.
До коментар #4 от "Митко":Ти си от сектата на ГЕРБ , нали момче ?
1.Никога ДВ няма да напише нещо в ущърб на ППДБ - толкова за безпристрастната и независима журналистика
2.През ден се публикуват статии на ДВ, защо? Защо няма статии на унгарски вестник, италиянски, египетски, руски или други?
3.Терзиев твърди че е дарил 80 хил евро за да купят ел. скутери. Там са 5 големи човека, без 15 годишния Алекс, най-скъпия ел.мотоциклет кросов за планина струва към 7000 евро, това прави 35 хил евро общо, защо им е дал 80 хил и какво прикрива
4-то. 80 хил евро е дал в личната сметка на Ивайло Иванов, вероятно за да не платят местен данък, ако е на НПО-то, нали е принципен защо е ощетил община Годеч?
5.Сандов като министър е бил наясно, че закона забранява име на НПО, което е подвеждащо защо е сключил договор с такова и не е алармирал агенцията по вписвания да дерегистрира НПО-то
6. Терзиев е ходил 10 пъти до хижата, как виждаш 10 пъти едно дете на 15 год, без родителите му и не се интересуваш или да пуснеш сигнал до агенция за закрила на детето? Същото важи и за Сандов
7.Най-вероятно покрай Терзиев и Сандов и други от ППДБ са ходили в тази хижа само че не си признават
Трябваше да се включи и армията
Да локализират Кемпера от въздуха
МВР нямат специални сили с хеликоптер и нямат парашутисти всички се придвижват на терен с МПС по земя
Даже линейката не беше 4х4
За 2-3 дена щяха да локализират кемпера МВР и МО
До коментар #14 от "Перо":този "дебил" спря имигрантите, сведе ги до нула, преди това минаваха като на парад, по 300 на ден, а братята Алгафари им даваха статут още на границата, Борисов ходеше да се оплаква, че не пускали горките сирийци, които се оказаха от Мароко, Пакистан, Тунис, дори от Гана
До коментар #1 от "Хаха":Той за себе си е тотал щета, но не го разбира това. Защото се цени от броя на прибраните сребърници.
До коментар #15 от "Да, сериозни":Държавни пари наготово без никаква конкуренция затова сценаристите са слаби
Всичко е ясно!
Всички са намесени.
Във Великобритания зрее същия скандал
Педофилия- над 15 000 случая, потулвани при Стаймър!!!
Какво ни обяснявате?!
Това е " отвореното общество"
Балът на вампирите свършва!
