Психиатър за "Петрохан": Тези общности са ценни, секта не е мръсна дума

Става въпрос за вяра. Вярата е феномен, който трудно може да бъде обяснен, може да бъде разпознат чрез преживяване. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ психиатърът Владимир Сотиров във връзка със случая "Петрохан" и затворената общност, в която са живеели загиналите.
"Тайната е много важен психологически феномен, който характеризира не само човешките взаимоотношения. Тайната е социализиращ фактор, ние се организираме около тайна. Функционирането около тайна е нещо нормативно за нашата култура. Тази общност също сигурност е имало тайни, които да охранява ревностно – дали те са били духовни тайни, или някакви мръсни тайни, ние все още не знаем категорично. Иска ми се да вярвам, че са били духовни тайни, а тези тайни трябва да бъдат охранявани много ревностно", заяви Сотиров.
"Това за мен са хора, които са били изкушени от тайната от скритото, от трансцеденталното. Те са били изследователи, това са били любопитни хора. Всички ние трябва да носим в себе си това желание и най-накрая да си отговорим на основния въпрос – защо съществуваме? Мисля, че това са били хора, които не са се страхували да поставят този въпрос. Това са били хора малко екстремисти, но достатъчно смели, за да проникнат в недрата на земята – в пещерите, и да достигнат до познанието там", добави психиатърът.
Попитан не е ли странно възрастни мъже да живеят в затворени общности с непълнолетни момчета, той даде пример от християнските практики в миналото в България и живота в манастири.
"В българските духовни общности в Средновековието традиционно са били изпращани момчета, да живеят там и да бъдат обучавани на четмо и писмо и на тайнствата в тази религиозна общност. Това е обичайна практика – възрастни мъже да се грижат за малки момчета, които един ден да станат техни следовници. Забележете, че там не са изпращани бедни деца, деца сираци, а деца на благочестиви семейства", коментира Владимир Сотиров.
"Наличието на такива общности е ценност за обществото, а сега ние ще ги смачкаме. Тази общност в момента е поругана, но тези общности не са нещо лошо само по себе си, тези общности сами по себе си са ценни. Да не забравяме, че и нашата религия – християнството, първоначално е обявена за секта. Ранните християни също са преследвани, едва през 313 г. християнството е признато за официална религия. Точно по този начин сега се преследват тези общности. Нека да си дадем сметка, че секта не е мръсна дума", каза още Сотиров.
1 Европеец
Коментиран от #3, #54
21:47 16.02.2026
2 Потрес
21:48 16.02.2026
3 Госあ
До коментар #1 от "Европеец":Мускетарите дават храна и вино на Волтер и дори жълтици, след като църковен служител затръшва вратата под носа му след молбата за залък хляб. Един от мускетарите, както пише Волтер, дори предлага да запалят църквата но негов другар го спира като му казва че не е дошло времето 😅😉
21:53 16.02.2026
4 Яшар
И ни бърка в главите на д цата ни ...в моята не може
Коментиран от #35, #60
21:53 16.02.2026
5 Копаем дъното
21:56 16.02.2026
6 Бесен - Язовец
21:56 16.02.2026
7 Соросоида
21:58 16.02.2026
8 пфф
21:58 16.02.2026
9 Госあ
Коментиран от #26
21:58 16.02.2026
10 Анализатор
Коментиран от #16
21:58 16.02.2026
11 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙
21:58 16.02.2026
12 И този
22:01 16.02.2026
13 къв
22:01 16.02.2026
14 Бесен - Язовец
22:03 16.02.2026
15 Какво общо имат те
Разликата е огромна.
Християнството дава знание и учи на добродетели, а тези на какво учат?
Защо поставяте знак за равенство между двете?
22:04 16.02.2026
16 мда
До коментар #10 от "Анализатор":Щом смятат, че в сектантството няма нищо лошо, да обявят към кои секти принадлежат и да ги отсвирим!
22:04 16.02.2026
17 До преди
Социалните мрежи ги вкараха тия глупости.
Толкова станахме извисени че безстрашно си пръскаме главите като за добър ден. За мен беше чест, патлака и айде кой от къде е .
Коментиран от #22, #27, #32
22:04 16.02.2026
18 Омерзен
За тези модерни пипейски разбирания, категорично не бих гласувал никакво доверие, камо ли някаква форма на уважение!
22:05 16.02.2026
19 (Не) бой се малко стадо
22:07 16.02.2026
20 Механик
1/ "дали са били духовни тайни, или някакви мръсни тайни,"
2/""Наличието на такива общности е ценност за обществото"
Тоест тоя не го интересува дали там има мръсни тайни, но определено такива секти са ЦЕННОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО"?
Лично аз заради това изказване тоя го лишавам от всякакви права и го пращам на лечение + механична кастрация с две тухли.
22:08 16.02.2026
21 В християнството има
В електрониката има 1 и 0
И всичко е възможно но не всичко е разрешено
22:08 16.02.2026
22 Госあ
До коментар #17 от "До преди":Допреди 20 години имаше християнски секти. Спомням си че в Банско имаше голям проблем със самоубийства. От друга страна съм говорил с една приятелка в Китай за религията, като китайците смятат европейците за твърде религиозни, като мюсюлманите. Казах и, че виждам, че и в Китай има не малко будистки храмове, а тя ми каза че китайците не са големи будисти. Тези храмове събирали такси. Както отговорил проповедник на Волтер, когато го помолил за храна - че работата на църквата е да събира такси, а не да дава милостиня 😂
22:09 16.02.2026
23 Откъде го изкопахте тоя...
22:10 16.02.2026
24 Ясно
22:10 16.02.2026
25 и тоя
Коментиран от #28
22:10 16.02.2026
26 Механик
До коментар #9 от "Госあ":Ми, не си прав.
В Япония и Китай е само привидно, че религията не управлява в обществото, а това прави императора.
Спомни си, че техните императори се водят с БОЖЕСТВЕН произход. Тоест кой управлява, викаш?
Коментиран от #30, #38, #44, #46
22:11 16.02.2026
27 между другото
До коментар #17 от "До преди":Източните религии трябва да си останат на изток. Който учи европейците на източни религии, прави голяма грешка!
22:12 16.02.2026
28 очевидно
До коментар #25 от "и тоя":посещението в хижата му липсва е и силно натъжен.
22:12 16.02.2026
29 Мдаа
22:13 16.02.2026
30 Госあ
До коментар #26 от "Механик":Религията в Япония е Шинто - изключително лека религия, която много ми допада. Японците казват - между земята и небето е трона на императора ! А Лао Дзъ казва - между земята и небето си ти. Това е основна разграничителна линия между двете култури.
22:14 16.02.2026
31 Гошо
22:14 16.02.2026
32 Не си прав
До коментар #17 от "До преди":Питай Людмила Живкова.
22:14 16.02.2026
33 Напишете в гугъл в търсене
Коментиран от #41
22:14 16.02.2026
34 Белите пристилки
22:14 16.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Болеслав
22:15 16.02.2026
37 Горски
Коментиран от #65
22:15 16.02.2026
38 Госあ
До коментар #26 от "Механик":В Япония религиозни празници няма. Златната седмица е поредица от празници свързани със планетата и семейството. На запад всички празници са религиозни.
22:16 16.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кои са педофилите
До коментар #33 от "Напишете в гугъл в търсене":Сензационно разкритие направи рокаджия номер 1 у нас Ицо Петрофф. По време на пресконференция, на която представи новата си книга „Петзвезден живот – тайните на гeй елита”, председателят на Движение „ЛГБТ Идея” за хора с различна сексуална ориентация обяви, че Слави Трифонов е имал интимна връзка с млад ромски рапър.
"Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане депутат, финансиран от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и Иван Мирински , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.
"По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива най известният рокаджия
Коментиран от #45
22:17 16.02.2026
42 Не намирате ли нещо общо,между...
И двамата са дръти психари,с гардероб от времето на баба ми...
Коментиран от #49
22:17 16.02.2026
43 Явен клиент
22:18 16.02.2026
44 Госあ
До коментар #26 от "Механик":Освен това императорите в Япония и Китай не са имали толкова силно изразена роднинска линия. Особено в Япония император ставал победителя 😉
22:18 16.02.2026
45 УжАсен
До коментар #41 от "Кои са педофилите":"Слави е поставял условие да изпълнява активната роля в сексуалния контакт. Така е възникнал конфликт между единия ромски рапър, чийто прякор е Якудзата, който не е бил съгласен да бъде пасивният. Този рапър участва в "Мюзик Айдъл" и там се разрази голям скандал с него", обяви председателят на Движение „ЛГБТ Идея”.
"Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още не знам до каква степен е бил контактът, дали е било само самозадоволяване или се е стигнало по-далече", сподели още той.
Ицо Петрофф обяви, че разполага със сензационна снимки, с която ще докаже твърденията си за интимния контакт между Славуца и рапъра Боби Малкия, пише Блиц. По думите му фотосите са изключително шокиращи
Коментиран от #48
22:19 16.02.2026
46 Госあ
До коментар #26 от "Механик":Не императора, а трона на императора е между земята и небето.
Коментиран от #50
22:20 16.02.2026
47 Защо НЗОК има пътека за психиатри
Защото НЗОК ще фалира
22:20 16.02.2026
48 Помним помним
До коментар #45 от "УжАсен":И онзи бореца за лева недялко когато беше собственик на сайта ПИК ги публикува с дни и славчо сложи билбордове в София че го обича и недялко отговори ако не е вярно защо не заведеш дело срещу петрофф и славуца се покри
22:21 16.02.2026
49 Аз не намирам
До коментар #42 от "Не намирате ли нещо общо,между...":Лозанов не би си позволил такива скандални изказвания.
22:21 16.02.2026
50 В християнството
До коментар #46 от "Госあ":Земята е подножие на нозате а небето е престол божи
Коментиран от #62
22:22 16.02.2026
51 Виж сега,
22:24 16.02.2026
52 Убиеца от Петрохан
22:24 16.02.2026
53 Абе
Мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога, а жената е слава на мъжа. Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт, заради ангелите.
22:26 16.02.2026
54 хмм
До коментар #1 от "Европеец":Мисля, че е от сектатат на агностиците. Днес се изказаха и от сектата на херметиците.
22:26 16.02.2026
55 Духовност
Коментиран от #63
22:28 16.02.2026
56 7676
но ако някой надникне там,
какви ли чудеса ще излязат.
22:28 16.02.2026
57 500 години сме гледали турците
Все едно сме под турско робство
Защо в училището няма вероучение
А по телевизията литургии
Коментиран от #67
22:29 16.02.2026
58 не точно
Не става дума за Вяра, а за суеврие.
Разликата е кто между земята и небето и дори по-голяма.
Колкото до живеенето в мъжки общности, това не е странно. Векове сме се делели на мъже-жени за да намалим помислите, каквито ни идват в женска компания.
По-късно човек разбира че на някой им идват такива помисли в мъжка компания. Ама това са изключения.
22:32 16.02.2026
59 Майна
То просто..
22:33 16.02.2026
60 Ице
До коментар #4 от "Яшар":Драскай! Не чакай въобще, събирай парцалите в един куфар и да те няма!
22:33 16.02.2026
61 Къци Вапцаров
22:34 16.02.2026
62 Госあ
До коментар #50 от "В християнството":Според християните земята е създадена да бъде тъпкана от нозете на човека, в това има експлозивно-експанзивна сила, но не е устойчиво. Равновесието или хармонията в една система е устойчивото и състояние.
22:36 16.02.2026
63 Кухи
До коментар #55 от "Духовност":Вярата идва от изучаване на Бож.Слово, което е живо и деятелно, не от палене на свещички.Блажен който Го изучава и изпълнява е казал Мисията.
.
22:37 16.02.2026
64 Мнение
22:39 16.02.2026
65 максим
До коментар #37 от "Горски":човекът, който първи информира полицията и който е пуснат с приятелката си и е в неизвестност,казва.
на първи етаж имаше десетки гилзи,като на филм с голяма престрелка!!!
в случая ,ни трябва добър следовател и добър съдебен лекар.и можем да получим някакъв отговор.
тия са ,екстремали.но не и сексманияци.
22:39 16.02.2026
66 Госあ
Коментиран от #68
22:40 16.02.2026
67 това са много различни теми
До коментар #57 от "500 години сме гледали турците":Защо ти дават турски сериали?
Ами защото биват гледани. Търсене и предлагане, пич.
А защо биват гледани? Защото са по-човешки и не са така агресивни по всичките нива на психиката ти особено по отношение на секс и насилие.
Защо няма Вероучение? Защото живеем в объркано и болно общество. Вероучението ги плаши. То им напомня какво представляват.
Литургии.... имаме си църкви, провеждат литъргии, ами присъствай, покрепяй, от теб зависи!
Коментиран от #70
22:41 16.02.2026
68 не е така
До коментар #66 от "Госあ":Защо о деца? Какво е това тайнство, че да изисква детска възраст?
Пред Всевишния всички сме вчерашни деца, дори столетниците.
Коментиран от #77
22:42 16.02.2026
69 Всякакви индивиди
22:43 16.02.2026
70 Управляват комунисти
До коментар #67 от "това са много различни теми":Колко комунисти, които са изучавали вероучение, познавате?
22:43 16.02.2026
71 Али
22:43 16.02.2026
72 нннл
22:46 16.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Артилерист
22:48 16.02.2026
75 Запознат
22:49 16.02.2026
76 Факт
22:50 16.02.2026
77 Госあ
До коментар #68 от "не е така":А защо искате да вкарате изучаване на религия в началното училище и кръщавате децата от малки ? Не си ли чувал за християнските училища и пансиони ? Официалните будистки манастири са същата работа. Трябва да подчертая, че не съм увлечен по будизма. Чел съм малко Дзен - един ученик попитал учителя какво е Дзен, учителят отвърнал - като ти се спи, да спиш ! И отишъл за следобедната си дрямка.
22:51 16.02.2026
78 Първа божия заповед
Втора божа заповед Не си прсви кумир и никакво и никакво изображение на онова що е горе на небето,що е долу на земята и що е във водата под земята не им се кланяй и не им служи
Тази секта са нарушавали 10те божи заповеди
Коментиран от #79
22:51 16.02.2026
79 Госあ
До коментар #78 от "Първа божия заповед":Ако се взираш твърде много в отвъдното, може да ти се прииска да отидеш там…
22:58 16.02.2026