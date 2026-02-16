Новини
България
Психиатър за "Петрохан": Тези общности са ценни, секта не е мръсна дума

16 Февруари, 2026 21:43

Попитан не е ли странно възрастни мъже да живеят в затворени общности с непълнолетни момчета, той даде пример от християнските практики в миналото в България и живота в манастири

Психиатър за "Петрохан": Тези общности са ценни, секта не е мръсна дума - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Става въпрос за вяра. Вярата е феномен, който трудно може да бъде обяснен, може да бъде разпознат чрез преживяване. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ психиатърът Владимир Сотиров във връзка със случая "Петрохан" и затворената общност, в която са живеели загиналите.

"Тайната е много важен психологически феномен, който характеризира не само човешките взаимоотношения. Тайната е социализиращ фактор, ние се организираме около тайна. Функционирането около тайна е нещо нормативно за нашата култура. Тази общност също сигурност е имало тайни, които да охранява ревностно – дали те са били духовни тайни, или някакви мръсни тайни, ние все още не знаем категорично. Иска ми се да вярвам, че са били духовни тайни, а тези тайни трябва да бъдат охранявани много ревностно", заяви Сотиров.

"Това за мен са хора, които са били изкушени от тайната от скритото, от трансцеденталното. Те са били изследователи, това са били любопитни хора. Всички ние трябва да носим в себе си това желание и най-накрая да си отговорим на основния въпрос – защо съществуваме? Мисля, че това са били хора, които не са се страхували да поставят този въпрос. Това са били хора малко екстремисти, но достатъчно смели, за да проникнат в недрата на земята – в пещерите, и да достигнат до познанието там", добави психиатърът.

Попитан не е ли странно възрастни мъже да живеят в затворени общности с непълнолетни момчета, той даде пример от християнските практики в миналото в България и живота в манастири.

"В българските духовни общности в Средновековието традиционно са били изпращани момчета, да живеят там и да бъдат обучавани на четмо и писмо и на тайнствата в тази религиозна общност. Това е обичайна практика – възрастни мъже да се грижат за малки момчета, които един ден да станат техни следовници. Забележете, че там не са изпращани бедни деца, деца сираци, а деца на благочестиви семейства", коментира Владимир Сотиров.

"Наличието на такива общности е ценност за обществото, а сега ние ще ги смачкаме. Тази общност в момента е поругана, но тези общности не са нещо лошо само по себе си, тези общности сами по себе си са ценни. Да не забравяме, че и нашата религия – християнството, първоначално е обявена за секта. Ранните християни също са преследвани, едва през 313 г. християнството е признато за официална религия. Точно по този начин сега се преследват тези общности. Нека да си дадем сметка, че секта не е мръсна дума", каза още Сотиров.


  • 1 Европеец

    64 5 Отговор
    А бе психиатъра май е психясал.... Прилича ми на мускетар, А пък може и да е брат на Къци Вапцаров.... След заглавието за общите ценности въобще няма да чета статията....

    Коментиран от #3, #54

    21:47 16.02.2026

  • 2 Потрес

    58 10 Отговор
    Тоя паун от ППДБ ли го бяха пратили да им пере имиджа, гледах го🤮

    21:48 16.02.2026

  • 3 Госあ

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Мускетарите дават храна и вино на Волтер и дори жълтици, след като църковен служител затръшва вратата под носа му след молбата за залък хляб. Един от мускетарите, както пише Волтер, дори предлага да запалят църквата но негов другар го спира като му казва че не е дошло времето 😅😉

    21:53 16.02.2026

  • 4 Яшар

    39 4 Отговор
    Чудя се дали да не емигрирам от тук ....обществото ни е болно , живеем 2026 и и излиза един такъв вид

    И ни бърка в главите на д цата ни ...в моята не може

    Коментиран от #35, #60

    21:53 16.02.2026

  • 5 Копаем дъното

    45 2 Отговор
    и няма край!Такива ненормалници,наречени психиатри са луди за връзване!

    21:56 16.02.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    39 3 Отговор
    Сороската секта е опасна за човечеството и природата кат цяло, и за децата ви, и за вас, и за всеки дето ви пука!

    21:56 16.02.2026

  • 7 Соросоида

    13 3 Отговор
    Слава на Влезевул

    21:58 16.02.2026

  • 8 пфф

    45 3 Отговор
    Само сектант може да направи такова изказване. Накъде вървим?

    21:58 16.02.2026

  • 9 Госあ

    8 6 Отговор
    религията е лесен начин да контролираш хората, но има своите странични ефекти. Докато в Япония и Китай, религията няма почни никакви допирни точки с държавните дела и всички знаят, че императора управлява обществото, Европа и слабо развитата част на Азия се изкушават да използват “божиите закони” срещу които никой човек не бива да спори…изключително удобно, но и много опасно.

    Коментиран от #26

    21:58 16.02.2026

  • 10 Анализатор

    33 5 Отговор
    Цветанка Ризова е следващата, която трябва да изхвърчи от БТВ. Тя непрекъснато лъска имиджа на ППДБ, а сега ги пере публично с белина.

    Коментиран от #16

    21:58 16.02.2026

  • 11 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙

    26 1 Отговор
    ТОЗИ Е КАТО ПЕРСОНАЖ ОТ СПОР СЪДЕБЕН...

    21:58 16.02.2026

  • 12 И този

    27 1 Отговор
    е изкукуригал. Аз ще си помислиш че нищо му няма

    22:01 16.02.2026

  • 13 къв

    23 1 Отговор
    е тоя бе и тоя ли е някакъв лама или будист или гуру?

    22:01 16.02.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    23 2 Отговор
    То в миналото е имало и трепание на психопати без присъда. В Сороската секта педофилията е абс приемлива!

    22:03 16.02.2026

  • 15 Какво общо имат те

    24 1 Отговор
    с християнството?
    Разликата е огромна.
    Християнството дава знание и учи на добродетели, а тези на какво учат?
    Защо поставяте знак за равенство между двете?

    22:04 16.02.2026

  • 16 мда

    20 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анализатор":

    Щом смятат, че в сектантството няма нищо лошо, да обявят към кои секти принадлежат и да ги отсвирим!

    22:04 16.02.2026

  • 17 До преди

    20 2 Отговор
    До преди 20 години в България нищо не се знаеше за източните религии и течения, а сега всеки втори е пръв Будист и просветен. И духовно извисен, да не забравя.
    Социалните мрежи ги вкараха тия глупости.
    Толкова станахме извисени че безстрашно си пръскаме главите като за добър ден. За мен беше чест, патлака и айде кой от къде е .

    Коментиран от #22, #27, #32

    22:04 16.02.2026

  • 18 Омерзен

    17 0 Отговор
    ++++++Наличието на такива общности е++ ЦЕННОСТ++ за обществото, а сега ние ще ги смачкаме+++++
    За тези модерни пипейски разбирания, категорично не бих гласувал никакво доверие, камо ли някаква форма на уважение!

    22:05 16.02.2026

  • 19 (Не) бой се малко стадо

    12 2 Отговор
    Визията му казва всичко, а Петрохан е крайната отправна точка на всички ви.

    22:07 16.02.2026

  • 20 Механик

    19 1 Отговор
    Обърнете внимание на две твърдения от тоя и му кройте шапката!
    1/ "дали са били духовни тайни, или някакви мръсни тайни,"
    2/""Наличието на такива общности е ценност за обществото"
    Тоест тоя не го интересува дали там има мръсни тайни, но определено такива секти са ЦЕННОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО"?
    Лично аз заради това изказване тоя го лишавам от всякакви права и го пращам на лечение + механична кастрация с две тухли.

    22:08 16.02.2026

  • 21 В християнството има

    11 1 Отговор
    10 божи заповеди и 10 блаженства
    В електрониката има 1 и 0
    И всичко е възможно но не всичко е разрешено

    22:08 16.02.2026

  • 22 Госあ

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "До преди":

    Допреди 20 години имаше християнски секти. Спомням си че в Банско имаше голям проблем със самоубийства. От друга страна съм говорил с една приятелка в Китай за религията, като китайците смятат европейците за твърде религиозни, като мюсюлманите. Казах и, че виждам, че и в Китай има не малко будистки храмове, а тя ми каза че китайците не са големи будисти. Тези храмове събирали такси. Както отговорил проповедник на Волтер, когато го помолил за храна - че работата на църквата е да събира такси, а не да дава милостиня 😂

    22:09 16.02.2026

  • 23 Откъде го изкопахте тоя...

    15 1 Отговор
    ...дрът миризлив нафталин...?!

    22:10 16.02.2026

  • 24 Ясно

    11 2 Отговор
    Сектата и култа са хубави неща. Сексът с малолетни е оукей. През древността го е имало и това. Самоубийството и то ще се обясни и нормализира. Морален релативизъм. Какво да добавим... Някой практикуват човекоядство.

    22:10 16.02.2026

  • 25 и тоя

    16 0 Отговор
    е бил на хижата

    Коментиран от #28

    22:10 16.02.2026

  • 26 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Ми, не си прав.
    В Япония и Китай е само привидно, че религията не управлява в обществото, а това прави императора.
    Спомни си, че техните императори се водят с БОЖЕСТВЕН произход. Тоест кой управлява, викаш?

    Коментиран от #30, #38, #44, #46

    22:11 16.02.2026

  • 27 между другото

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "До преди":

    Източните религии трябва да си останат на изток. Който учи европейците на източни религии, прави голяма грешка!

    22:12 16.02.2026

  • 28 очевидно

    14 0 Отговор

    До коментар #25 от "и тоя":

    посещението в хижата му липсва е и силно натъжен.

    22:12 16.02.2026

  • 29 Мдаа

    7 0 Отговор
    Взуалната атрактивност и екстравагантност не могат да прикрият професионалния дефицинт, а само го болдват.

    22:13 16.02.2026

  • 30 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Религията в Япония е Шинто - изключително лека религия, която много ми допада. Японците казват - между земята и небето е трона на императора ! А Лао Дзъ казва - между земята и небето си ти. Това е основна разграничителна линия между двете култури.

    22:14 16.02.2026

  • 31 Гошо

    15 1 Отговор
    Още един изпращял. Ма не им давайте микрофон на такива от диспансера, моля!

    22:14 16.02.2026

  • 32 Не си прав

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "До преди":

    Питай Людмила Живкова.

    22:14 16.02.2026

  • 33 Напишете в гугъл в търсене

    4 2 Отговор
    Ицо Петрофф за Слави Трифонов педофилия

    Коментиран от #41

    22:14 16.02.2026

  • 34 Белите пристилки

    10 1 Отговор
    Да го прибират тоя ненормалния ,я в Карлуково я в Раднево.

    22:14 16.02.2026

  • 36 Болеслав

    14 1 Отговор
    Абе психиатре май си за психиатър, как може такова нещо да се публикува!?

    22:15 16.02.2026

  • 37 Горски

    7 2 Отговор
    Да, така е , щом човек на ГЕРБ / СДС Даниел Митов е в МВР. Много ясно и неумело се прикрива истината , и затова още в самото начало се опитаха чрез ИТН да отклонят вниманието на обществото в друга посока на Будизъм, педофилия, самоубиства и т н. Този случай показва мащаба на корупцията и мафията в България. А за какво им са толкова патррони като за военно мероприятие? Обикновено човек си купува три четири пълнителя, а не 200 - 300 патрона! А броя на гилзите явно не са само четири. Природозащитниците са се готвили за сражение или за учение. Митов:- Пак няма да научите истината за Петрохан , защото ще ме намерят във бунгало под връх Вола и мен самоубит. Туй беше в сегашния си вид - МВР, да вземат да го затворят, барабар с Прокуратурата, ДАНС, НСлС, ВСС, Съдилищата. Файда от тях - никаква. Там само малоумници с ненормално високи заплати работят.

    Коментиран от #65

    22:15 16.02.2026

  • 38 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    В Япония религиозни празници няма. Златната седмица е поредица от празници свързани със планетата и семейството. На запад всички празници са религиозни.

    22:16 16.02.2026

  • 41 Кои са педофилите

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Напишете в гугъл в търсене":

    Сензационно разкритие направи рокаджия номер 1 у нас Ицо Петрофф. По време на пресконференция, на която представи новата си книга „Петзвезден живот – тайните на гeй елита”, председателят на Движение „ЛГБТ Идея” за хора с различна сексуална ориентация обяви, че Слави Трифонов е имал интимна връзка с млад ромски рапър.

    "Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане депутат, финансиран от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и Иван Мирински , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.

    "По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива най известният рокаджия

    Коментиран от #45

    22:17 16.02.2026

  • 42 Не намирате ли нещо общо,между...

    11 0 Отговор
    ...тоя и Георги Лозанов...?!
    И двамата са дръти психари,с гардероб от времето на баба ми...

    Коментиран от #49

    22:17 16.02.2026

  • 43 Явен клиент

    9 0 Отговор
    Ачик клиент на хижата. Ами човека просто обича малки момченца. Защо се мъчи да се представя за нещо друго....

    22:18 16.02.2026

  • 44 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Освен това императорите в Япония и Китай не са имали толкова силно изразена роднинска линия. Особено в Япония император ставал победителя 😉

    22:18 16.02.2026

  • 45 УжАсен

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Кои са педофилите":

    "Слави е поставял условие да изпълнява активната роля в сексуалния контакт. Така е възникнал конфликт между единия ромски рапър, чийто прякор е Якудзата, който не е бил съгласен да бъде пасивният. Този рапър участва в "Мюзик Айдъл" и там се разрази голям скандал с него", обяви председателят на Движение „ЛГБТ Идея”.

    "Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още не знам до каква степен е бил контактът, дали е било само самозадоволяване или се е стигнало по-далече", сподели още той.

    Ицо Петрофф обяви, че разполага със сензационна снимки, с която ще докаже твърденията си за интимния контакт между Славуца и рапъра Боби Малкия, пише Блиц. По думите му фотосите са изключително шокиращи

    Коментиран от #48

    22:19 16.02.2026

  • 46 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Не императора, а трона на императора е между земята и небето.

    Коментиран от #50

    22:20 16.02.2026

  • 47 Защо НЗОК има пътека за психиатри

    5 0 Отговор
    А няма пътека за психолози които да правят превенция
    Защото НЗОК ще фалира

    22:20 16.02.2026

  • 48 Помним помним

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "УжАсен":

    И онзи бореца за лева недялко когато беше собственик на сайта ПИК ги публикува с дни и славчо сложи билбордове в София че го обича и недялко отговори ако не е вярно защо не заведеш дело срещу петрофф и славуца се покри

    22:21 16.02.2026

  • 49 Аз не намирам

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Не намирате ли нещо общо,между...":

    Лозанов не би си позволил такива скандални изказвания.

    22:21 16.02.2026

  • 50 В християнството

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Госあ":

    Земята е подножие на нозате а небето е престол божи

    Коментиран от #62

    22:22 16.02.2026

  • 51 Виж сега,

    11 0 Отговор
    Този психиатър е за психиатър.

    22:24 16.02.2026

  • 52 Убиеца от Петрохан

    5 0 Отговор
    А-а, явно ще имам още работа.

    22:24 16.02.2026

  • 53 Абе

    1 1 Отговор
    "Не учи ли ви и самото естество, че, ако мъж оставя косата си да расте,  това е позор за него" е написал апостол Павел в посланието си до Коринтяните през  първи век. (Справка-Православието възниква прeз 4-ти век)
    Мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога, а жената е слава на мъжа. Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт, заради ангелите.

    22:26 16.02.2026

  • 54 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Мисля, че е от сектатат на агностиците. Днес се изказаха и от сектата на херметиците.

    22:26 16.02.2026

  • 55 Духовност

    3 2 Отговор
    Анализите на професора по принцип са доста интересни , но този път не ме грабна. Все пак искам да споделя , че човек знае до там , до където е чел. Лошото е ,че дори да четеш свещенни книги или анализи като този няма да ти помногнат ,защото духовността е светлина от вътре. Някои хора рецитират цели пасажи от Библията , Корана или Бхагавадгита , а вътре са кухи кратунки.

    Коментиран от #63

    22:28 16.02.2026

  • 56 7676

    3 2 Отговор
    Дава за пример манастирите,
    но ако някой надникне там,
    какви ли чудеса ще излязат.

    22:28 16.02.2026

  • 57 500 години сме гледали турците

    6 1 Отговор
    Сега ни дават турски сериали
    Все едно сме под турско робство
    Защо в училището няма вероучение
    А по телевизията литургии

    Коментиран от #67

    22:29 16.02.2026

  • 58 не точно

    3 1 Отговор
    Психото прави една грешка.
    Не става дума за Вяра, а за суеврие.
    Разликата е кто между земята и небето и дори по-голяма.
    Колкото до живеенето в мъжки общности, това не е странно. Векове сме се делели на мъже-жени за да намалим помислите, каквито ни идват в женска компания.
    По-късно човек разбира че на някой им идват такива помисли в мъжка компания. Ама това са изключения.

    22:32 16.02.2026

  • 59 Майна

    4 0 Отговор
    Още един..сбърканяк
    То просто..

    22:33 16.02.2026

  • 60 Ице

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    Драскай! Не чакай въобще, събирай парцалите в един куфар и да те няма!

    22:33 16.02.2026

  • 61 Къци Вапцаров

    1 1 Отговор
    Ха, ми туй съм аз бе…. Мен хич не ме слуша главата

    22:34 16.02.2026

  • 62 Госあ

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "В християнството":

    Според християните земята е създадена да бъде тъпкана от нозете на човека, в това има експлозивно-експанзивна сила, но не е устойчиво. Равновесието или хармонията в една система е устойчивото и състояние.

    22:36 16.02.2026

  • 63 Кухи

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Духовност":

    Вярата идва от изучаване на Бож.Слово, което е живо и деятелно, не от палене на свещички.Блажен който Го изучава и изпълнява е казал Мисията.
    .

    22:37 16.02.2026

  • 64 Мнение

    4 0 Отговор
    На всички им стана ясно, че става въпрос за убийство. Освен клюкарските изявления кой какъв е имали напредък относно разкриването на убийствата или пак нищо няма да се свърши. А липсата на справедливост знаем до какво води. Оставам с впечатлението, че много от следите са заметени и дори да дойде друг разследващ нищо вече няма да може да се разкрие .

    22:39 16.02.2026

  • 65 максим

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    човекът, който първи информира полицията и който е пуснат с приятелката си и е в неизвестност,казва.
    на първи етаж имаше десетки гилзи,като на филм с голяма престрелка!!!
    в случая ,ни трябва добър следовател и добър съдебен лекар.и можем да получим някакъв отговор.
    тия са ,екстремали.но не и сексманияци.

    22:39 16.02.2026

  • 66 Госあ

    1 2 Отговор
    Иначе, човека каза че ако искаш да обучиш хора в някакво тайнство трябва да ги обучаваш от деца. И това не е непременно педофилия 💁

    Коментиран от #68

    22:40 16.02.2026

  • 67 това са много различни теми

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "500 години сме гледали турците":

    Защо ти дават турски сериали?
    Ами защото биват гледани. Търсене и предлагане, пич.
    А защо биват гледани? Защото са по-човешки и не са така агресивни по всичките нива на психиката ти особено по отношение на секс и насилие.

    Защо няма Вероучение? Защото живеем в объркано и болно общество. Вероучението ги плаши. То им напомня какво представляват.
    Литургии.... имаме си църкви, провеждат литъргии, ами присъствай, покрепяй, от теб зависи!

    Коментиран от #70

    22:41 16.02.2026

  • 68 не е така

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Госあ":

    Защо о деца? Какво е това тайнство, че да изисква детска възраст?
    Пред Всевишния всички сме вчерашни деца, дори столетниците.

    Коментиран от #77

    22:42 16.02.2026

  • 69 Всякакви индивиди

    2 1 Отговор
    и елементи вече може да види и чуе човек по медиите. Плачевно е положението!

    22:43 16.02.2026

  • 70 Управляват комунисти

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "това са много различни теми":

    Колко комунисти, които са изучавали вероучение, познавате?

    22:43 16.02.2026

  • 71 Али

    1 1 Отговор
    Др В. Сотирол ПРЕЗИДЕНТ!!!!!

    22:43 16.02.2026

  • 72 нннл

    3 0 Отговор
    ОТКАЧАЛКА

    22:46 16.02.2026

  • 74 Артилерист

    3 1 Отговор
    На няколко пъти се опитвам да обясня, че и на западните висши политици- развратници, начело с американските президенти, не им е било лошо, нали, в "сектата" на Епсщайн, но ме изтриват...

    22:48 16.02.2026

  • 75 Запознат

    2 0 Отговор
    Тази Цветанка Ризова и Дебелата Лора Крумова продължават да копаят дъното като канят откачалки и откровени престъпници.Има живи свидели на това,което се е случвало,а те продължават да обслужват розовите извратеняци от ППДБ и да отричат,че тези са секта и педофили и този Калушев е нещо като ало измамниците,който си пада по момчета!Дано на тези мисирки им се случи нещо подобно за да повярват след това!

    22:49 16.02.2026

  • 76 Факт

    0 0 Отговор
    Истината е, че и на християнството се е гледало първоначално като секта на юдаизма и секта не е задължително лоша дума, всичко зависи от съдържанието и делата .

    22:50 16.02.2026

  • 77 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "не е така":

    А защо искате да вкарате изучаване на религия в началното училище и кръщавате децата от малки ? Не си ли чувал за християнските училища и пансиони ? Официалните будистки манастири са същата работа. Трябва да подчертая, че не съм увлечен по будизма. Чел съм малко Дзен - един ученик попитал учителя какво е Дзен, учителят отвърнал - като ти се спи, да спиш ! И отишъл за следобедната си дрямка.

    22:51 16.02.2026

  • 78 Първа божия заповед

    1 0 Отговор
    Аз съм Господ Бог твой да нямаш други богове освен мен
    Втора божа заповед Не си прсви кумир и никакво и никакво изображение на онова що е горе на небето,що е долу на земята и що е във водата под земята не им се кланяй и не им служи
    Тази секта са нарушавали 10те божи заповеди

    Коментиран от #79

    22:51 16.02.2026

  • 79 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Първа божия заповед":

    Ако се взираш твърде много в отвъдното, може да ти се прииска да отидеш там…

    22:58 16.02.2026

Новини по градове:
