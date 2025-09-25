Новини
„Спаси София“ поиска извънредно заседание на СОС заради „Топлофикация“ и зимния ремонт в Дружба 2

25 Септември, 2025 17:16 487 3

От партията настояват дружеството да представи детайлен график за ремонта и прекъсванията на топлоподаването, с ясно посочени сгради, периоди и часове, както и всички договори с изпълнителите

Снимка: БГНЕС
„Спаси София“ обяви, че иска свикване на извънредно заседание на общинския съвет следващия четвъртък, за да бъдат изслушани изпълнителният директор и ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД за ремонта в Дружба 2, който дружеството обяви изненадващо и заради който над 40 000 души ще останат без парно и топла вода за поне 3 месеца.

„Да оставиш хората в Дружба - това са домакинства, училища, детски градини, болници и обществени сгради - без отопление през зимата е недопустимо. В условията на вече съществуваща криза в „Топлофикация“ подобно решение изисква пълна прозрачност, отчетност и спешни мерки за защита на хората“, заявяват от „Спаси София“.

От партията настояват дружеството да представи детайлен график за ремонта и прекъсванията на топлоподаването, с ясно посочени сгради, периоди и часове, както и всички договори с изпълнителите. „Очакваме да видим конкретни цени, срокове, гаранции и неустойки, които са договорени от това ръководство. След като настояват, че нямат друг избор, искаме да получим уверение, че ще са максимално прозрачни пред хората и пред общинския съвет, който е принципал на дружеството“, заяви Стефан Спасов, общински съветник и член на комисията по инженерна инфраструктура.

Заради публичните съмнения относно стойността на ремонта в Дружба и финансовото състояние на дружеството „Спаси София“ настояват за актуализирана финансова рамка на проекта, да бъде обяснено какви са източниците на финансиране и да се представи анализ на риска за бюджета на Столична община.

Борис Бонев, лидер на Спаси София, обясни защо според него изведнъж Делян Пеевски се е загрижил за „Топлофикация“. „На 25 август Министерство на финансите изненадващо увеличи капитала на Българската банка за развитие, известна като личната банка на Делян Пеевски, с 4 милиарда лева. Един месец по-късно беше създаден фонд за изкупуване на енергийни вземания от същата тази банка. В същия ден за първи път Пеевски рязко се загрижи за бъдещето на „Топлофикация“ и дори заплаши, че схемите в дружеството ще бъдат дадени на прокуратурата. Именно тогава министърът на енергетиката нареди на „Топлофикация“ в 7-дневен срок да изплати 1,3 млрд. лева задължения към „Булгаргаз“ – нещо невъзможно при положение, че дружеството не разполага с тези средства”. Той посочи още, че „така ще се приложи схема за източване на публични средства – първо ще бъдат запорирани сметките на „Топлофикация“, след което ще се наложи взимането на спешен заем от Българската банка за развитие. А за това ще трябва решение на Общинския съвет – където икономическото мнозинство се управлява от ГЕРБ.“

„Спаси София“ подчертава, че ролята на Столичния общински съвет като принципал на дружеството е да защити интересите на гражданите и да гарантира, че решенията засягат качеството на живота им по справедлив и прозрачен начин.


  • 1 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    КАКВО ЩЕ ПРАВИМЕ С РОЗОВАТА ЗОНА? ПРОСТО ИСКАТ ДА ПОДВЪРЖАТ НОВОТО БЕЗУМНО СТРОЙТЕЛСТВО С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА!

    17:33 25.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    По-малко парно означава по-малко газ з аплащане

    17:35 25.09.2025

