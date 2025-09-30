Новини
Жечо Станков: Детските градини и училищата ще бъдат приоритет при ремонта в столичния квартал "Дружба-2"

Министерството на енергетиката и КЕВР извършват текущ ежедневен контрол по всяко действие от ремонта, съобщи министър Станков и увери, че всяка сграда ще остава без отопление за не повече от 10 дни.

Жечо Станков: Детските градини и училищата ще бъдат приоритет при ремонта в столичния квартал "Дружба-2" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Приоритет при ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал "Дружба-2" ще бъдат детските градини и училищата. Това е договорено на среща между енергийния министър Жечо Станков и изпълнителният директор на "Топлофикация"-София, Петър Петров, съобщават от БНР.

Министерството на енергетиката и КЕВР извършват текущ ежедневен контрол по всяко действие от ремонта, съобщи министър Станков и увери, че всяка сграда ще остава без отопление за не повече от 10 дни.

"Първоначално предизвикващата смут новина, че 90 дни един от големите квартали на София ще остане без топлоподаване, няма да е така. Изискал съм това да се случва не повече от диапазон между 3, 7, максимум до 10 дена, като да се постави спирателна арматура по отделните клонове, за да може да се гарантира, че когато се спре топлоподаването на един блок за подмяната на инсталацията това няма да засяга останалите 119 блока, които са пряко присъединени също към мрежата", обясни той.

"Топлофикация"- София не извършва навреме своите ремонти и не плаща навреме на "Булгаргаз", което се отразява на финансовото състояние на националния доставчик, посочи още енергийният министър и призова за обединяване на усилията за предоговаряне на корпоративно и на политическо ниво на договора с турската "Боташ".


  • 1 бою циганина

    2 0 Отговор
    обръчите от фирми пълни с цигани искат да правят качествени ремонти на ВСИЧКО

    12:48 30.09.2025

  • 2 Тоя

    3 1 Отговор
    селянин ви "гарантира" !

    12:53 30.09.2025

  • 3 Топлофикация е фалирала

    2 0 Отговор
    Но продължава да смуче от гражданите пари за малко затоплени радиатори.

    12:57 30.09.2025

