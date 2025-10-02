"Топлофикация София" спира топлоподаването на целия "Дружба 2" от днес

"Топлофикация София" спира топлоподаването на целия столичен квартал "Дружба 2" и комплекс "Цариградски" от днес до другия понеделник. Ремонтът стартира с монтиране на спирателна арматура, която налага спирането на топлата вода, обясниха от "Топлофикация".
Дружеството посочва, че ремонтът ще продължи 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през цялото време, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.
Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба 2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Данко Харсъзина
07:15 02.10.2025
3 Данко Харсъзина
07:17 02.10.2025
4 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #9
07:18 02.10.2025
5 хаберих
– Не се тревожете. С времето ще свикнете!
07:20 02.10.2025
6 12340
Толкова по-горещ да е катрана в казаните на Ада,
в които ще се варят всички шефове на Топлофикация!
07:22 02.10.2025
7 Хаяши
07:28 02.10.2025
8 Решение
07:33 02.10.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Могат. Трябва да правят палатки и да мръзнат като кучета. И ремонтът ще продължи до края на лятото. Нема такива идиоти. А когато падне и сняг ще стане още по хубаво. Тази колосална глупост трябва да се изучава в Университетите.
07:35 02.10.2025
10 Овъртаха ,
07:36 02.10.2025
11 ВАС февруари 2025 отмени
Група депутати от ГЕРБ, ИТН и ДПС в състав: Цвета Караянчева, Красимир Терзиев, Иван Минев, Красен Кръстев, Мартин Харизанов, Деница Николова, Мария Белова, Павела Митова и Станислав Анастасов е решила да върне действието на тази формула за изчисляването на количеството топлоенергия, отдадено от сградната инсталация.Веднага сшение на ВАС министерств на енергетиката излезе със соломоновското решение, сградната инсталация да бъде фиксиран процент от енергията за отопление, а именно 30% .
По една и съща формула продългава ГРАБЕЖЪТ на жилища с ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ и НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, през чиито жилища не минават вертикални тръби на Топлофикация и тези с тръби минаващи във всяко едно помещение в жилищата.
Видно е, че в края на краищата няма значение какво е решил съдът. Какво като е съд, та бил той и Върховният административен съд.
ОСТАВКА!
07:37 02.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 редник
Когато лятото спряха топлата вода, за десетина минути свалих чешмата в банята и сложих малко бойлерче 3КВ с душ - достатъчно за миене и къпане. Малък е дебитът, но става.
Хората в "Дружба" бяха предупредени и имаха достатъчно време да се подготвят.
07:41 02.10.2025
14 някой работи
07:51 02.10.2025
15 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #16
07:54 02.10.2025
16 Др. Тодор Колев
До коментар #15 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":София е стадиона на Шумен.
07:56 02.10.2025
17 Анонимен
Коментиран от #19
07:58 02.10.2025
18 Какви Действия е предприело
За кражбите на Топла вода чрез подови отопления и скрити щрангове?
Какви мерки е предприела Топлофикация и топлинни счетоводители за усвоени тръби на Топлофикация от коридори на СИ в частни апартаменти?
Какви мерки е предприела Топлофикация да се сложат по егажи уреди на тръбите в Коридорите по етажи, като по този начин се начислява реална отдадена топлоенергия на ЕТАЖ?
Какви мерки е преприела Топлофикация при дистанционни уреди да няма прогнозни сметки, нали тази беше Пропагандата за въвеждането на дис. топломери и водомери, които струват 600 лева на всеки 10 години на абонатите?
Защо при Хоризонтални инсталации, без тръби на Топлофикация в жилищата, абонатите при нулев разход плащат едни и същи суми със жилища отопляващи се с вертикални тръби във всяко едно помещение?
08:04 02.10.2025
19 Нормално
До коментар #17 от "Анонимен":Цяла България дойде в София. Не ги обвинявам. Човека мигрира откакто е човек.
А най-обичам софиянци които не са се регистрирали в София, а си плащат данъците по селата. Цапат в София, а плащат за чистота в Трапоклово.
08:04 02.10.2025
20 Хи хи хи
08:06 02.10.2025
21 Трол
08:40 02.10.2025
22 Палечка
08:43 02.10.2025
23 лъжа
08:59 02.10.2025
24 Рико
09:00 02.10.2025
25 Сандо
09:07 02.10.2025