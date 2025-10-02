Новини
България »
"Топлофикация София" спира топлоподаването на целия "Дружба 2" от днес

"Топлофикация София" спира топлоподаването на целия "Дружба 2" от днес

2 Октомври, 2025 07:09 880 25

  • топлоподаване-
  • топлофикация-
  • дружба 2

Дружеството посочва, че ремонтът ще продължи 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през цялото време, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи

"Топлофикация София" спира топлоподаването на целия "Дружба 2" от днес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Топлофикация София" спира топлоподаването на целия столичен квартал "Дружба 2" и комплекс "Цариградски" от днес до другия понеделник. Ремонтът стартира с монтиране на спирателна арматура, която налага спирането на топлата вода, обясниха от "Топлофикация".

Дружеството посочва, че ремонтът ще продължи 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през цялото време, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.

Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба 2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    23 1 Отговор
    Това е най подходящото време за спиране на топлоподаването. Студ, дъжд и сняг. Нема такава идиоти. Могат спокойно да регистрират партия с това име.

    07:15 02.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    12 2 Отговор
    Директорът на Топлофикация, Тиквата да си го прибере в зайчарника и да не му дава храна.

    07:17 02.10.2025

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    10 1 Отговор
    Това сега е чиста ГАВРА! Ремонти по мрежата не могат да се правят от работниците при очакваните през сезона валежи и ниски температури...С този престъпен акт на ръководството на ТС се убедих, че в ДАНС и ПРОКУРАТУРАТА са пълни некадърници!

    Коментиран от #9

    07:18 02.10.2025

  • 5 хаберих

    9 0 Отговор
    – Имам страшно главоболие, докторе.
    – Не се тревожете. С времето ще свикнете!

    07:20 02.10.2025

  • 6 12340

    6 2 Отговор
    Колкото по-студена вода подават на Дружба,
    Толкова по-горещ да е катрана в казаните на Ада,
    в които ще се варят всички шефове на Топлофикация!

    07:22 02.10.2025

  • 7 Хаяши

    13 0 Отговор
    Какви криминални боклуци е раждала и ражда българдската корумпирана , деградирала ферма..Катастрофата иде.

    07:28 02.10.2025

  • 8 Решение

    10 1 Отговор
    Бегом за бойлери, че после ще ги купувате с €вро !

    07:33 02.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Могат. Трябва да правят палатки и да мръзнат като кучета. И ремонтът ще продължи до края на лятото. Нема такива идиоти. А когато падне и сняг ще стане още по хубаво. Тази колосална глупост трябва да се изучава в Университетите.

    07:35 02.10.2025

  • 10 Овъртаха ,

    12 0 Отговор
    размотаваха хората , измисляха си всевъзможни сценарии и тъпи надежди - и ето ги на !

    07:36 02.10.2025

  • 11 ВАС февруари 2025 отмени

    10 0 Отговор
    февруари формулата, по която се изчислява СИ.
    Група депутати от ГЕРБ, ИТН и ДПС в състав: Цвета Караянчева, Красимир Терзиев, Иван Минев, Красен Кръстев, Мартин Харизанов, Деница Николова, Мария Белова, Павела Митова и Станислав Анастасов е решила да върне действието на тази формула за изчисляването на количеството топлоенергия, отдадено от сградната инсталация.Веднага сшение на ВАС министерств на енергетиката излезе със соломоновското решение, сградната инсталация да бъде фиксиран процент от енергията за отопление, а именно 30% .
    По една и съща формула продългава ГРАБЕЖЪТ на жилища с ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ и НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, през чиито жилища не минават вертикални тръби на Топлофикация и тези с тръби минаващи във всяко едно помещение в жилищата.
    Видно е, че в края на краищата няма значение какво е решил съдът. Какво като е съд, та бил той и Върховният административен съд.
    ОСТАВКА!

    07:37 02.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 редник

    6 7 Отговор
    Ей, голям проблем...
    Когато лятото спряха топлата вода, за десетина минути свалих чешмата в банята и сложих малко бойлерче 3КВ с душ - достатъчно за миене и къпане. Малък е дебитът, но става.
    Хората в "Дружба" бяха предупредени и имаха достатъчно време да се подготвят.

    07:41 02.10.2025

  • 14 някой работи

    6 1 Отговор
    Някой работи отвътре за значителното падане на цената и приватизацията на Топлофикация-София.

    07:51 02.10.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Сф е центъро на вселената.

    Коментиран от #16

    07:54 02.10.2025

  • 16 Др. Тодор Колев

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    София е стадиона на Шумен.

    07:56 02.10.2025

  • 17 Анонимен

    5 5 Отговор
    Цяла България плаща парното на София. Съвсем скоро това ще спре и ще си плащате реалната цена на всичко. Билетче 4лв, парно 400лв на месец.

    Коментиран от #19

    07:58 02.10.2025

  • 18 Какви Действия е предприело

    2 0 Отговор
    Министерство на Енергетика, Министър Енергетика, Топлинни счетоводители и фирми:
    За кражбите на Топла вода чрез подови отопления и скрити щрангове?
    Какви мерки е предприела Топлофикация и топлинни счетоводители за усвоени тръби на Топлофикация от коридори на СИ в частни апартаменти?
    Какви мерки е предприела Топлофикация да се сложат по егажи уреди на тръбите в Коридорите по етажи, като по този начин се начислява реална отдадена топлоенергия на ЕТАЖ?
    Какви мерки е преприела Топлофикация при дистанционни уреди да няма прогнозни сметки, нали тази беше Пропагандата за въвеждането на дис. топломери и водомери, които струват 600 лева на всеки 10 години на абонатите?
    Защо при Хоризонтални инсталации, без тръби на Топлофикация в жилищата, абонатите при нулев разход плащат едни и същи суми със жилища отопляващи се с вертикални тръби във всяко едно помещение?

    08:04 02.10.2025

  • 19 Нормално

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Цяла България дойде в София. Не ги обвинявам. Човека мигрира откакто е човек.
    А най-обичам софиянци които не са се регистрирали в София, а си плащат данъците по селата. Цапат в София, а плащат за чистота в Трапоклово.

    08:04 02.10.2025

  • 20 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    Е,гати и гаврата с хората. Зимата идва Те започват ремонта за 90 дни.

    08:06 02.10.2025

  • 21 Трол

    1 1 Отговор
    Шиши започва СВО срещу софиянци и за няколко години ще ги депепедебизира.

    08:40 02.10.2025

  • 22 Палечка

    0 0 Отговор
    Всъщност, печелят стига да мислят рационално.

    08:43 02.10.2025

  • 23 лъжа

    0 0 Отговор
    Нали поетапно? Защо в заглавието се мъдри "целия Дружба 2"?

    08:59 02.10.2025

  • 24 Рико

    0 0 Отговор
    Мафия

    09:00 02.10.2025

  • 25 Сандо

    1 0 Отговор
    Саботират еврото, искат да предизвикат протести, да падне правителството, това са ППДБ, този Петров, си е техен човек

    09:07 02.10.2025

