Росен Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради особения управител на "Лукойл"

Премиерът Росен Желязков свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет заради темата за назначаване на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това съобщи днес Рая Назарян, председател на Народното събрание, предават от БТА.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #9, #16
09:40 14.11.2025
2 меджик драйв
09:41 14.11.2025
3 дядо поп
09:42 14.11.2025
4 На Роско жената съм
09:44 14.11.2025
5 Правителството на Борисов и Пеески
От няколко дни са побеснели да променят закони, да увлняват и назначават и в пленарна зала гласуват, като роботи!
Нищо добро не ни чака!
2338
09:44 14.11.2025
6 Град Симитли
09:45 14.11.2025
7 Жиуезния чуек
Коментиран от #12
09:47 14.11.2025
8 си дзън
Коментиран от #13
09:48 14.11.2025
9 Бойко ятака
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Велик комбинатор,честен лъжец, чист мерзавец и гробокопач на България!
09:48 14.11.2025
10 Гост
Коментиран от #14, #15
09:49 14.11.2025
11 Абе
09:49 14.11.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Жиуезния чуек":Правителството строи бункери на стойност 30 млн на Шуменското плато.Затова измислиха Черната пантера да плаши хората да не ходят там.
09:50 14.11.2025
13 Стига величахте един болен мозък
До коментар #8 от "си дзън":Пеевски е един най- обикновен изнудвач и разбойник.
Само му повдигате егото!
Борисов е същия!
09:50 14.11.2025
14 007 лиценз ту кил
До коментар #10 от "Гост":Каквото сам си изработи. И ако евентуално не падне от някой висок етаж.
09:51 14.11.2025
15 Обратното
До коментар #10 от "Гост":Особеният управител ще подари на Жмульо втори водопад с хотел, а средствата ще си възстанови от управлението му на газта!
09:54 14.11.2025
16 жоро
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Малоумника Боко който сьсипа дьржавата само да угоди на кураторите си!!!
09:56 14.11.2025
