Новини
България »
Всички градове »
Росен Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради особения управител на "Лукойл"

Росен Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради особения управител на "Лукойл"

14 Ноември, 2025 09:37 463 17

  • росен желязков-
  • извънредно заседание-
  • съвет за сигурност-
  • особен управител-
  • лукойл

Това съобщи Рая Назарян, председател на Народното събрание

Росен Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради особения управител на "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет заради темата за назначаване на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това съобщи днес Рая Назарян, председател на Народното събрание, предават от БТА.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 12 Отговор
    Големият българин, великия държавник Бойко Борисов ще се справи и с тази криза. Без Бойко, България е загубена.

    Коментиран от #9, #16

    09:40 14.11.2025

  • 2 меджик драйв

    8 0 Отговор
    В чий хотел ще е събирането.Да познаем от 3 пъти.

    09:41 14.11.2025

  • 3 дядо поп

    11 0 Отговор
    Свиква заседание да решават кой на къде да бяга от народната любов , видов ден идва. Предполагам , че няма да се чака 45 години , и 36 стигат , даже и ни идват множко!

    09:42 14.11.2025

  • 4 На Роско жената съм

    6 0 Отговор
    Ох, и на мен особения управител на водопада ми вкара за изпълнение един член според европейските изисквания. Нищъ, нищъ, но ут Европата казаха така да правя!

    09:44 14.11.2025

  • 5 Правителството на Борисов и Пеески

    5 0 Отговор
    И съпътстващите му мижитурки, се е разболяло от бяс!
    От няколко дни са побеснели да променят закони, да увлняват и назначават и в пленарна зала гласуват, като роботи!
    Нищо добро не ни чака!
    2338

    09:44 14.11.2025

  • 6 Град Симитли

    5 0 Отговор
    За да размие отговорността!

    09:45 14.11.2025

  • 7 Жиуезния чуек

    4 0 Отговор
    Дано в МС и партийния дом на БКП (където заседава НС), да имат бункери и бомбоубежища, защото са тръгнали точно по пътя на зеления хайвер от крепостна Украйна.

    Коментиран от #12

    09:47 14.11.2025

  • 8 си дзън

    2 0 Отговор
    МС ще сложи гумения печат на избран от Д. особен управител.

    Коментиран от #13

    09:48 14.11.2025

  • 9 Бойко ятака

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Велик комбинатор,честен лъжец, чист мерзавец и гробокопач на България!

    09:48 14.11.2025

  • 10 Гост

    4 0 Отговор
    Ще има ли и за особения управител един хотел с водопад в някой парк?

    Коментиран от #14, #15

    09:49 14.11.2025

  • 11 Абе

    2 0 Отговор
    А особен управител на водопада кога?

    09:49 14.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Жиуезния чуек":

    Правителството строи бункери на стойност 30 млн на Шуменското плато.Затова измислиха Черната пантера да плаши хората да не ходят там.

    09:50 14.11.2025

  • 13 Стига величахте един болен мозък

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Пеевски е един най- обикновен изнудвач и разбойник.
    Само му повдигате егото!
    Борисов е същия!

    09:50 14.11.2025

  • 14 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Каквото сам си изработи. И ако евентуално не падне от някой висок етаж.

    09:51 14.11.2025

  • 15 Обратното

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Особеният управител ще подари на Жмульо втори водопад с хотел, а средствата ще си възстанови от управлението му на газта!

    09:54 14.11.2025

  • 16 жоро

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Малоумника Боко който сьсипа дьржавата само да угоди на кураторите си!!!

    09:56 14.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол