Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

14 Октомври, 2025 15:07 996 31

Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова

Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от Софийски градски съд (СГС), който следва да се произнесе по жалба срещу отказ на „ad hoc прокурора“ Даниела Талева от 17.06.2025 г. да образува досъдебно производство по материали, добили известност в публичното пространство като „ЕвротоЛийкс“. Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова, изпратено е и до председателя на СГС Руси Алексиев.

И.ф. главен прокурор посочва три съществени основания за отвода, свързани с нарушение на установените в действащото законодателство процесуални правила и със спазването на принципа за обективност и безпристрастност, посочи "Блиц".

В случая от една страна е налице нарушение на срока за разглеждане на преписката от съдията, визиран в разпоредбата на чл. 411 б, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Този срок е „не по-късно от един месец от постъпването на материалите“, а вече са изминали повече от 3 месеца, в които не е известно да има произнасяне на съдията.

Отводът се иска и на базата на публично изнесени данни, станали достояние на обществото чрез изяви на подателя на жалбата до съдията от СГС и на сигналите до „ad hoc прокурора“ – Г. Георгиев от ГД „БОЕЦ“. Посочва се, че в изяви на Г. Георгиев от края на 2024 г. и началото на 2025 г., включително и на пресконференция на 30.01.2025 г., се представят различни по обем писмени материали, характеризирани като „архив“ на бившия следовател П. Петров, и приложени в сигнала до „ad hoc прокурора“ Даниела Талева. Твърди се, че в тях се съдържат копия от документи от дисциплинарно производство спрямо съдията Мирослава Тодорова (бивш председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), която по публичните твърдения на жалбоподателите е била определена да се произнесе по преписката срещу отказа на „ad hoc прокурора“ да образува досъдебно производство.

„Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В искането си той подчертава, че ако действително в материалите пред съдия Тодорова се намират относими спрямо нея документи, това се явява основание за отвод от разглеждане на конкретното производство поради наличието на предпоставки и съмнения за предубеденост, заинтересованост и липса на обективност.

Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова, която е бивш председател на УС на ССБ, към момента член на тази съсловна организация. Изтъква се, че в публично изразена позиция на ССБ (Декларация от 05.10.2025 г.) е отправен призив за принудително отстраняване на и.ф. главен прокурор от заеманата длъжност, а в множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор.

Съгласно практиката на ЕСПЧ безпристрастността на съда трябва да се преценява както от субективна страна (по отношение на личното поведение на даден съдия), така и от обективна страна като наличие на доказуеми факти и на гаранции за независимост и непредубеденост, за да се избегне всякакво съмнение за предубеденост на един съдия, се подчертава в искането за отвод на съдия Мирослава Тодорова и възлагането на производството по чл. 411, ал.2 от НПК на друг съдия.


България
  • 1 Никой

    21 0 Отговор
    Мафията се прегрупира .

    15:09 14.10.2025

  • 2 Зевс

    28 1 Отговор
    Хаха, осмото джудже гледа как да се спаси

    15:09 14.10.2025

  • 3 побърканяк

    26 1 Отговор
    Кой беше тоя, а да оня дето от две години се прави на главен прокурор.

    15:11 14.10.2025

  • 4 Някой

    5 1 Отговор
    Никога ли няма да пишете и питате, защо нашите политици подкрепят EU chat control ? За който не знае, това е едно масово и постоянно СРС, за което на бойко му текат лигите, а китайците завиждат. Къде са протестите срещу него от "репресираните"?

    15:12 14.10.2025

  • 5 Искаш

    8 1 Отговор
    и аз искам да те няма , ама се натискаш,Съдийте не са под шапката на прокуратурата и ще гтизнеш дръвцето, вземат да кажат , че е време да те арестуват, мани мани. По-добре не се прави на многознайко калинка, че нищо не разбираш и знаеш.

    15:14 14.10.2025

  • 6 Буха ха

    16 1 Отговор
    Ако не бяхме най тъпото стадо овце, този изрод Сарафов щеше да бъде публично разчекнат пред Народното събрание. Но ние сме, виж по-горе

    Коментиран от #31

    15:15 14.10.2025

  • 7 Тома

    14 1 Отговор
    Ние мислехме че като влезем в ЕС такива мафиоти като сарафа ще са в затвора.А той продължава да коли и беси.

    Коментиран от #8

    15:18 14.10.2025

  • 8 1111

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    ЕС не може да замести липсата на гражданска активност!

    15:22 14.10.2025

  • 10 Да,бе

    14 1 Отговор
    Нелигитимния и.ф.главен прокурор продължава да бълва нелигитимни актове...

    Коментиран от #25, #26, #28, #29

    15:26 14.10.2025

  • 11 Парадокс БГ

    11 1 Отговор
    На 2 октомври 2025 г. Върховният касационен съд (ВКС) постанови, че Борислав Сарафов вече няма правомощия да изпълнява функциите на главен прокурор. Решението бе основано на промяна в Закона за съдебната власт, според която едно лице не може да бъде временно изпълняващ функциите главен прокурор за повече от шест месеца. Срокът за Сарафов изтече на 21 юли 2025 г. .

    15:26 14.10.2025

  • 12 Някой

    6 1 Отговор
    Следващ опит, че не хареса дума.
    Сарафов да изръчка прокуратурата да работи. Подавал съм сигнали до прокуратурата и нулев отговор. С крещяно от престъпници съседи: самоуби (име) онзи (обида); убиец, ти го уби; продаваш наркотици. Всичко това го имам на звукови записи. Не е нужно никой да ми вярва, а просто да го чуе. Но това прокуратурата не я интересува.
    Ако някой от прокуратурата се заинтересува по стари сигнали и отказ на номера:
    29785 / 2025г
    пр. пр. №17441/2025г
    Как да накараш прокуратурата да работи? Въпрос с повишена сложност?

    15:28 14.10.2025

  • 13 604

    6 1 Отговор
    „ad hoc прокурора“ - вие български учите ли ве?!, мамиту ви изкълчину в устичките!!!

    Коментиран от #22, #23, #24

    15:28 14.10.2025

  • 14 Законът

    6 0 Отговор
    Върховният касационен съд (ВКС) и Висшият съдебен съвет (ВСС) са две различни институции с различни функции и роли в съдебната система на България.
    • ВКС е най-висшият съд в съдебната власт по отношение на правораздаването — той разглежда касационни дела и гарантира единството на съдебната практика.
    • ВСС е органът, който управлява и контролира съдебната система — той назначава, освобождава и контролира съдии и прокурори, определя бюджет и политика за съдебната власт.
    Тоест ВКС е върховен съд, а ВСС е ръководен и административен орган на съдебната власт.
    Кое решение е легитимно?
    • ВКС има право да тълкува закона и да казва кой има правомощия на база нормативните актове и съдебната практика.
    • ВСС е управленски орган на съдебната власт, който контролира назначаването и освобождаването на магистрати, но няма правомощия да отменя съдебни решения.
    По същество, решението на ВКС засяга юридическата легитимност на Сарафов като прокурор на база ЗАКОНА!

    15:31 14.10.2025

  • 15 Какво значи това?

    6 0 Отговор
    • Правен анализ би казал, че решението на ВКС е по-силно по отношение на законността и тълкуването на закона.
    • Практически обаче, ако ВСС подкрепя Сарафов и той продължава да изпълнява функциите си, възниква институционален конфликт и правен вакуум.

    В правен смисъл решението на ВКС е ЛЕГИТИМНО по отношение на тълкуването на ЗАКОНА, докато ВСС НЯМА ПРАВОМОЩИЯ да ПРОТИВОРЕЧИ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ.
    Това е пример за конфликт между съдебна и управленска власт.

    15:34 14.10.2025

  • 16 Правова държава ли е България?!

    4 0 Отговор
    Институционален конфликт като този между ВКС и ВСС относно легитимността на главния прокурор Борислав Сарафов се решават по принцип в правовите държави така:

    Чрез прилагане на принципа на върховенство на правото.

    В правовата държава СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ, включително за други държавни органи.

    Следователно, решение на ВКС, като най-висш съд, трябва да бъде УВАЖЕНО и ПРИЛОЖЕНО!.
    Ако не се изпълни, се счита за НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА!

    15:39 14.10.2025

  • 17 Е АЙ СЯ

    4 1 Отговор
    БОБИ НЕ КРАДЕ ,НЕ Е МАФИОТ НЕ Е МУТРА НЕ ПОЗНАВА ПЕТЬО,ЛЮБЕНКА НО СЛУГУВА А ПОЗНАЙТЕ НА КОГО .

    15:39 14.10.2025

  • 18 Конституционен контрол (при нужда)

    3 0 Отговор
    Ако има спор дали дадена норма (напр. за 6-месечния срок на временно изпълняващ функциите главен прокурор) е противоконституционна, тогава:
    • ВКС или ВСС (чрез парламента) могат да сезират Конституционния съд.
    • Конституционният съд решава окончателно.
    ❗️ В този случай Конституционният съд все още не е бил сезиран (поне към октомври 2025 г.).

    15:40 14.10.2025

  • 19 Чрез решение на парламента

    3 0 Отговор
    • ВСС в сегашния си състав е с изтекъл мандат.
    • Парламентът може да избере нов състав на ВСС, който да уреди казуса окончателно:
    • Да назначи нов временно изпълняващ.
    Да избере нов главен прокурор

    15:40 14.10.2025

  • 20 Риск за върховенството на правото

    2 0 Отговор
    Когато институции отказват да изпълняват съдебни решения:
    Президентът, парламентът или обществени организации могат да окажат натиск за спазване на закона.
    В ЕС това се разглежда като сериозен риск за върховенството на правото и може да доведе до критики или санкции.

    15:41 14.10.2025

  • 21 Има 3 възможни варианта:

    2 0 Отговор
    Вариант 1: ВСС се подчини на решението на ВКС
    • Назначава нов изпълняващ функциите главен прокурор.
    • Избира нов титуляр при нужда.
    Вариант 2: Конституционният съд се намеси
    • Потвърждава или отменя позицията на ВКС.
    • Слага край на правния спор.
    Вариант 3: Парламентът избира нов ВСС
    • Новият състав решава проблема и поема политическата отговорност.

    15:42 14.10.2025

  • 22 Контекстуален превод:

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    "ad hoc прокурор“ = „прокурор, определен специално за този сигнал/дело“

    Това не е официална титла, а описателен (по-скоро журналистически или граждански) начин да се каже, че някой прокурор се е заел с нещо извънредно, по изключение или по специална процедура.

    15:46 14.10.2025

  • 23 Тото

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    Тук явно се говори за определени прокурори, които са се занимавали с конкретен сигнал или преписка, не като редовно разпределено дело, а специално насочено към тях – вероятно от Върховната касационна прокуратура или друг компетентен орган.

    15:47 14.10.2025

  • 24 Какво означава „ad hoc“ буквално?

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    Латински израз, означаващ „за този случай“, „специално за конкретна цел“.
    В правен и институционален контекст се използва, когато някой (напр. съдия, прокурор, комисия) е назначен извънредно, специално за дадена задача, а не по общия ред или като титуляр.

    15:48 14.10.2025

  • 25 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да,бе":

    Да, ако временният главен прокурор е нелегитимен (юридически неподходящ или с изтекъл мандат), тогава всички негови действия – включително актове, разпореждания и откази – могат да бъдат оспорвани

    15:50 14.10.2025

  • 26 Нелегитимен

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да,бе":

    По принцип: Актовете на нелегитимен орган подлежат на оспорване.
    • В административното и наказателното право, ако се установи, че лицето, което е подписало или е взело решението, няма правомощия, това прави акта нищожен или недействителен.
    • Такива актове могат да бъдат:
    • Обжалвани пред по-горестояща инстанция
    • Обезсилени от съда
    • Обявени за нищожни служебно – дори без жалба

    Коментиран от #27

    15:50 14.10.2025

  • 27 Как става това на практика?

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нелегитимен":

    • Ако някой пострада от акт на „и.ф. главен прокурор“, може:
    • Да подаде жалба срещу този акт (пример: отказ да се образува дело)
    • Да поиска съдът да провери легитимността на лицето, което го е подписало
    • Съдът ще прецени:
    • Дали лицето е имало право да взема такова решение
    • Дали срокът му на изпълняващ длъжността не е изтекъл
    • Дали актът е издаден при спазване на закона

    15:51 14.10.2025

  • 28 В казуса със Сарафов...

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да,бе":

    ВКС е казал, че след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов няма право да бъде и.ф. главен прокурор
    Ако той продължава да издава актове (напр. да спира проверки, да отказва образуване на досъдебни производства и т.н.), тогава:
    Тези актове могат да се оспорват като незаконосъобразни
    При съдебно оспорване съдът може да ги обяви за нищожни или отменяеми
    Това би създало правен прецедент и може да отвори вълна от жалби......

    15:52 14.10.2025

  • 29 Атака

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да,бе":

    Да, актовете на лице, което не е легитимно на поста си, могат да бъдат атакувани и обезсилени.

    15:53 14.10.2025

  • 30 Не е законосъобразно

    3 0 Отговор
    В какво качество иска този отвод, защото законовата разпоредба е ясна. По редица разследвания може да се направят обосновани предположения за деяния, които са съотносими към раздела престъпления срещу правосъдието и там не се забелязва никаква активност.

    16:13 14.10.2025

  • 31 А ако беше по времето на хан Крум

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Буха ха":

    Що вино щеше да се лее от него ….. та и от много други де, тия чаши щяха да са повече от населението на БГ. Представям си че чашата Ново Начало щеше да събира цяла дамаджана с вино!

    16:27 14.10.2025

