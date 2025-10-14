Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от Софийски градски съд (СГС), който следва да се произнесе по жалба срещу отказ на „ad hoc прокурора“ Даниела Талева от 17.06.2025 г. да образува досъдебно производство по материали, добили известност в публичното пространство като „ЕвротоЛийкс“. Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова, изпратено е и до председателя на СГС Руси Алексиев.
И.ф. главен прокурор посочва три съществени основания за отвода, свързани с нарушение на установените в действащото законодателство процесуални правила и със спазването на принципа за обективност и безпристрастност, посочи "Блиц".
В случая от една страна е налице нарушение на срока за разглеждане на преписката от съдията, визиран в разпоредбата на чл. 411 б, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Този срок е „не по-късно от един месец от постъпването на материалите“, а вече са изминали повече от 3 месеца, в които не е известно да има произнасяне на съдията.
Отводът се иска и на базата на публично изнесени данни, станали достояние на обществото чрез изяви на подателя на жалбата до съдията от СГС и на сигналите до „ad hoc прокурора“ – Г. Георгиев от ГД „БОЕЦ“. Посочва се, че в изяви на Г. Георгиев от края на 2024 г. и началото на 2025 г., включително и на пресконференция на 30.01.2025 г., се представят различни по обем писмени материали, характеризирани като „архив“ на бившия следовател П. Петров, и приложени в сигнала до „ad hoc прокурора“ Даниела Талева. Твърди се, че в тях се съдържат копия от документи от дисциплинарно производство спрямо съдията Мирослава Тодорова (бивш председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), която по публичните твърдения на жалбоподателите е била определена да се произнесе по преписката срещу отказа на „ad hoc прокурора“ да образува досъдебно производство.
„Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В искането си той подчертава, че ако действително в материалите пред съдия Тодорова се намират относими спрямо нея документи, това се явява основание за отвод от разглеждане на конкретното производство поради наличието на предпоставки и съмнения за предубеденост, заинтересованост и липса на обективност.
Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова, която е бивш председател на УС на ССБ, към момента член на тази съсловна организация. Изтъква се, че в публично изразена позиция на ССБ (Декларация от 05.10.2025 г.) е отправен призив за принудително отстраняване на и.ф. главен прокурор от заеманата длъжност, а в множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор.
Съгласно практиката на ЕСПЧ безпристрастността на съда трябва да се преценява както от субективна страна (по отношение на личното поведение на даден съдия), така и от обективна страна като наличие на доказуеми факти и на гаранции за независимост и непредубеденост, за да се избегне всякакво съмнение за предубеденост на един съдия, се подчертава в искането за отвод на съдия Мирослава Тодорова и възлагането на производството по чл. 411, ал.2 от НПК на друг съдия.
1 Никой
15:09 14.10.2025
2 Зевс
15:09 14.10.2025
3 побърканяк
15:11 14.10.2025
4 Някой
15:12 14.10.2025
5 Искаш
15:14 14.10.2025
6 Буха ха
Коментиран от #31
15:15 14.10.2025
7 Тома
Коментиран от #8
15:18 14.10.2025
8 1111
До коментар #7 от "Тома":ЕС не може да замести липсата на гражданска активност!
15:22 14.10.2025
10 Да,бе
Коментиран от #25, #26, #28, #29
15:26 14.10.2025
11 Парадокс БГ
15:26 14.10.2025
12 Някой
Сарафов да изръчка прокуратурата да работи. Подавал съм сигнали до прокуратурата и нулев отговор. С крещяно от престъпници съседи: самоуби (име) онзи (обида); убиец, ти го уби; продаваш наркотици. Всичко това го имам на звукови записи. Не е нужно никой да ми вярва, а просто да го чуе. Но това прокуратурата не я интересува.
Ако някой от прокуратурата се заинтересува по стари сигнали и отказ на номера:
29785 / 2025г
пр. пр. №17441/2025г
Как да накараш прокуратурата да работи? Въпрос с повишена сложност?
15:28 14.10.2025
13 604
Коментиран от #22, #23, #24
15:28 14.10.2025
14 Законът
• ВКС е най-висшият съд в съдебната власт по отношение на правораздаването — той разглежда касационни дела и гарантира единството на съдебната практика.
• ВСС е органът, който управлява и контролира съдебната система — той назначава, освобождава и контролира съдии и прокурори, определя бюджет и политика за съдебната власт.
Тоест ВКС е върховен съд, а ВСС е ръководен и административен орган на съдебната власт.
Кое решение е легитимно?
• ВКС има право да тълкува закона и да казва кой има правомощия на база нормативните актове и съдебната практика.
• ВСС е управленски орган на съдебната власт, който контролира назначаването и освобождаването на магистрати, но няма правомощия да отменя съдебни решения.
По същество, решението на ВКС засяга юридическата легитимност на Сарафов като прокурор на база ЗАКОНА!
15:31 14.10.2025
15 Какво значи това?
• Практически обаче, ако ВСС подкрепя Сарафов и той продължава да изпълнява функциите си, възниква институционален конфликт и правен вакуум.
В правен смисъл решението на ВКС е ЛЕГИТИМНО по отношение на тълкуването на ЗАКОНА, докато ВСС НЯМА ПРАВОМОЩИЯ да ПРОТИВОРЕЧИ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ.
Това е пример за конфликт между съдебна и управленска власт.
15:34 14.10.2025
16 Правова държава ли е България?!
Чрез прилагане на принципа на върховенство на правото.
В правовата държава СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ, включително за други държавни органи.
Следователно, решение на ВКС, като най-висш съд, трябва да бъде УВАЖЕНО и ПРИЛОЖЕНО!.
Ако не се изпълни, се счита за НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА!
15:39 14.10.2025
17 Е АЙ СЯ
15:39 14.10.2025
18 Конституционен контрол (при нужда)
• ВКС или ВСС (чрез парламента) могат да сезират Конституционния съд.
• Конституционният съд решава окончателно.
❗️ В този случай Конституционният съд все още не е бил сезиран (поне към октомври 2025 г.).
15:40 14.10.2025
19 Чрез решение на парламента
• Парламентът може да избере нов състав на ВСС, който да уреди казуса окончателно:
• Да назначи нов временно изпълняващ.
Да избере нов главен прокурор
15:40 14.10.2025
20 Риск за върховенството на правото
Президентът, парламентът или обществени организации могат да окажат натиск за спазване на закона.
В ЕС това се разглежда като сериозен риск за върховенството на правото и може да доведе до критики или санкции.
15:41 14.10.2025
21 Има 3 възможни варианта:
• Назначава нов изпълняващ функциите главен прокурор.
• Избира нов титуляр при нужда.
Вариант 2: Конституционният съд се намеси
• Потвърждава или отменя позицията на ВКС.
• Слага край на правния спор.
Вариант 3: Парламентът избира нов ВСС
• Новият състав решава проблема и поема политическата отговорност.
15:42 14.10.2025
22 Контекстуален превод:
До коментар #13 от "604":"ad hoc прокурор“ = „прокурор, определен специално за този сигнал/дело“
Това не е официална титла, а описателен (по-скоро журналистически или граждански) начин да се каже, че някой прокурор се е заел с нещо извънредно, по изключение или по специална процедура.
15:46 14.10.2025
23 Тото
До коментар #13 от "604":Тук явно се говори за определени прокурори, които са се занимавали с конкретен сигнал или преписка, не като редовно разпределено дело, а специално насочено към тях – вероятно от Върховната касационна прокуратура или друг компетентен орган.
15:47 14.10.2025
24 Какво означава „ad hoc“ буквално?
До коментар #13 от "604":Латински израз, означаващ „за този случай“, „специално за конкретна цел“.
В правен и институционален контекст се използва, когато някой (напр. съдия, прокурор, комисия) е назначен извънредно, специално за дадена задача, а не по общия ред или като титуляр.
15:48 14.10.2025
25 Така е
До коментар #10 от "Да,бе":Да, ако временният главен прокурор е нелегитимен (юридически неподходящ или с изтекъл мандат), тогава всички негови действия – включително актове, разпореждания и откази – могат да бъдат оспорвани
15:50 14.10.2025
26 Нелегитимен
До коментар #10 от "Да,бе":По принцип: Актовете на нелегитимен орган подлежат на оспорване.
• В административното и наказателното право, ако се установи, че лицето, което е подписало или е взело решението, няма правомощия, това прави акта нищожен или недействителен.
• Такива актове могат да бъдат:
• Обжалвани пред по-горестояща инстанция
• Обезсилени от съда
• Обявени за нищожни служебно – дори без жалба
Коментиран от #27
15:50 14.10.2025
27 Как става това на практика?
До коментар #26 от "Нелегитимен":• Ако някой пострада от акт на „и.ф. главен прокурор“, може:
• Да подаде жалба срещу този акт (пример: отказ да се образува дело)
• Да поиска съдът да провери легитимността на лицето, което го е подписало
• Съдът ще прецени:
• Дали лицето е имало право да взема такова решение
• Дали срокът му на изпълняващ длъжността не е изтекъл
• Дали актът е издаден при спазване на закона
15:51 14.10.2025
28 В казуса със Сарафов...
До коментар #10 от "Да,бе":ВКС е казал, че след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов няма право да бъде и.ф. главен прокурор
Ако той продължава да издава актове (напр. да спира проверки, да отказва образуване на досъдебни производства и т.н.), тогава:
Тези актове могат да се оспорват като незаконосъобразни
При съдебно оспорване съдът може да ги обяви за нищожни или отменяеми
Това би създало правен прецедент и може да отвори вълна от жалби......
15:52 14.10.2025
29 Атака
До коментар #10 от "Да,бе":Да, актовете на лице, което не е легитимно на поста си, могат да бъдат атакувани и обезсилени.
15:53 14.10.2025
30 Не е законосъобразно
16:13 14.10.2025
31 А ако беше по времето на хан Крум
До коментар #6 от "Буха ха":Що вино щеше да се лее от него ….. та и от много други де, тия чаши щяха да са повече от населението на БГ. Представям си че чашата Ново Начало щеше да събира цяла дамаджана с вино!
16:27 14.10.2025