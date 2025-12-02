Новини
Извънредно заседание на Съвета за съвместно управление в сградата на НС

Извънредно заседание на Съвета за съвместно управление в сградата на НС

2 Декември, 2025 12:15 12 425 86

  • извънредно заседание-
  • съвет за съвместно управление-
  • народно събрание

Извънредното заседание идва, след като Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Извънредно заседание на Съвета за съвместно управление в сградата на НС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съветът за съвместно управление се събира извънредно в 12 ч. на заседание в Народното събрание, потвърдиха управляващите, съобщават от Нова телевизия.

Извънредното заседание идва, след като Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на НЗОК и на ДОО.

Предложението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.

Кабинетът обаче на практика не може да изтегли бюджета, защото той е гласуван на първо четене в пленарна зала, а малките фискални рамки - на ДОО и НЗОК - и на второ четене в Бюджетна комисия. В такъв случай правилникът предвижда гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на парламента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 конденз

    29 5 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #39

    12:16 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    69 7 Отговор
    Или вие събирайте багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицайте военниете и администрацията

    12:17 02.12.2025

  • 6 Вън!

    72 9 Отговор
    Оставка!

    12:18 02.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    71 8 Отговор
    Оставка и затвор!

    12:18 02.12.2025

  • 8 честен ционист

    12 53 Отговор
    Западните фирмички си обират крушите от България. Данък дивидент прави икономическо несъобразна дейността им в България. Иде глад за умнокрасивите. Бюджетът остава.

    Коментиран от #23, #79

    12:18 02.12.2025

  • 9 ЗРИТЕЛ

    57 5 Отговор
    МНОГО УМИСЛЕНИ
    ИЗГЛЕЖДАТ ТЕЗ ТАРИКАТИ????!!!!

    Коментиран от #72

    12:18 02.12.2025

  • 10 Протестите доказват

    80 7 Отговор
    Че ГЕРБ не е първа политическа сила. Резултата от купените избори излизат.

    12:19 02.12.2025

  • 11 оставка на бандата на хаяшито

    66 3 Отговор
    Оттеглете се вие мошеници!

    12:19 02.12.2025

  • 12 Корумпирани бандити

    55 3 Отговор
    Пипнете парите на мафията и на олигарсите. Пипнете сивите пари на мафията и хотелиери бирници. Пипнете вашите пари защото сте от същата мафия. Отворе вашите чекмеджета и сандъчета, вашите банкови сметки. От там могат да дойдат много пари за държавата. И никой не се наема да го направи. Всеки краде и краде.

    Коментиран от #52

    12:19 02.12.2025

  • 13 Блокиране!

    52 6 Отговор
    Докато вземем оставката им!

    12:19 02.12.2025

  • 14 Дедовия

    46 4 Отговор
    Дали ще падне главата на финансовия министър?

    Коментиран от #19

    12:19 02.12.2025

  • 15 обективен

    58 5 Отговор
    А тези на снимката са убийците на държавата и народа , но идва видьов ден и ще лежат в затвора !!

    12:20 02.12.2025

  • 16 До един

    63 4 Отговор
    са бъдещи затворници ! И с 1000 години не могат да си изкупят вината към държавата ни и бълтарския народ ! Оставка !

    12:21 02.12.2025

  • 17 Дедо Мраз

    55 5 Отговор
    Мафията здраво я хвана шубето. Крадци гнусни! Оставка!

    12:21 02.12.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    42 3 Отговор
    ВСИЧКИ ОТ ТОЗИ ФОТОС
    ДА ПОДАВАТ ОСТАВКА!
    НЯМА ДА ВИ ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ!

    12:21 02.12.2025

  • 19 Ще падне мафията!

    43 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дедовия":

    Всички!
    Оставка!

    12:21 02.12.2025

  • 20 Радой Ралин - Песен за простака

    30 2 Отговор
    ". Простакът е кремък - корав, всемогъщ, простакът е демон без лик вездесъщ
    Акула на сухо, без крил, а хвърчи, удариш на кухо простакът кънти!
    Простакът не чака, не знае предел и стига простакът до своята цел.
    Защото простаци край него вървят и данат му знаци и правят му път.
    Надкласов, безкласов, без род и съюз, но винаги касов, винаги в плюс.
    Без ден да протакаш дори да кърви война на простака до смърт обяви!
    За срам на Европа, на всичките нас, когато докопа в ръцете си власт
    по-страшен от спина, по-силен от рака СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ПРОСТАКА!"

    Някой да не си помисли, че се отнася за нашите политици ? САКЪН!

    12:23 02.12.2025

  • 21 Еми, всеки си носи кръста

    10 41 Отговор
    Потрошиха центъра, дето Герб ремонтира, после с метрото, дето Герб направи, отидоха до колите си, по магистралите направени от Герб караха, и хейтваха в тикитоко, колко е откраднал герб, защото неможачите така казали в тиктоко

    Коментиран от #75

    12:23 02.12.2025

  • 22 Ха-ха-ха!

    38 4 Отговор
    Моежте ли ги да го залравите отзи "Съвет за съвместно управление"? Можете ли да забравите тези наглеци и мерзавци, всички до един гледат гузно като увяхнало мушкато! Само да не си помислите, че са ес засрамили! Те са оперирани от чувство за срам! И габровският престъпник Томислав, дето открадан два милиарад, уж за електронно правителстов, но електронно парвителство не видяхме!! Ведяхме обаче пачки милиони евро и златни кюлчета в едно чекмедже до кратуната на СИКаджийския му главатар и престъпник от подземния свят! Видяхме и гузната като увяхнало мушкато мутра на челгарина Клептомана Балбана Джебчията) Видяхме и Зафировия с дебелия з....к! Че пък много големи куражлии" се извъдили тези "коалицишоанни портньори " бе? Добре, на снимка са си показали мутрите, ама ще посмеят ли да ги покажат пред хората?! Наглеци и мерзавци! Българският народ ги мрази, мрази ги и ги презира, ама те се правят, че не забелязват! Ега ти гьонсуратите!

    12:25 02.12.2025

  • 23 Тоби

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    С Бентлитата си тръгват

    12:26 02.12.2025

  • 24 кратун

    13 3 Отговор
    тарикати

    12:26 02.12.2025

  • 25 фикаое

    32 4 Отговор
    КПК и ДАНС да не чакат ами ОПГ то както е събрано и в камионетките да ги товарят. Жандармерията да блокира Банкя и хотел Берлин за да не избягат 2 те свини.

    Коментиран от #30

    12:26 02.12.2025

  • 26 Пич

    24 9 Отговор
    Това което ви казах сутринта , става още по обяд!!! Всички , включително и ПП и ДБ са ужасени от това, че правителството може да падне! Мимикриите започнаха.....

    12:27 02.12.2025

  • 27 Доде

    36 3 Отговор
    са живи трябва да гледат небето на решетки ! Криминални същества с всевъзможни престъпления . Това , да ограбваш Родината си и народа ни СЪЗНАТЕЛНО за свои облаги и да слагаш ръка на това , което е негово , е свръх престъпление , непростимо и непоправимо ! ОСТАВКА НЕЗАБАВНА !

    12:27 02.12.2025

  • 28 референдум

    40 5 Отговор
    Айде пак номера .Голямото Д съсипа всичко ! Той е истинския виновник за всичко в държавата .Днес пак ли е в бронирана кола платена от данъците на хората ? Утре пак ли ще лети с Фалкона платен от данъците на хората .Пак ли ще има огромна охрана платена от данъците на хората .Явно иска барикади , палаткови лагери и всякакви други форми на протест .Напрактика той , чрез Киселова ви обезправи и забрани референдума .

    Коментиран от #33

    12:28 02.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Няма как да стане

    14 2 Отговор

    До коментар #25 от "фикаое":

    В тези трибуквия членуват и децата на мафията, и те са много послушни. Първо трябва да се прочистят от тях.

    12:29 02.12.2025

  • 31 Не виждам небръсната мутра

    30 2 Отговор
    Къде е "вождът"? В мазето или в бункер се скри?

    12:29 02.12.2025

  • 32 СЛАДКО ОТМЪЩЕНИЕ

    16 9 Отговор
    Ще посрещнем еврото с бюджет в левове!😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Нека Гейсъюз знаят какъв таралеж си навират отзаДи, дето по съвместителство са им и половите органи и главите главите навряни !😂😂😂

    12:29 02.12.2025

  • 33 Трол

    15 13 Отговор

    До коментар #28 от "референдум":

    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около фашистките партии от вида на Възраждане, ИТН, Величие, Меч, ВМРО, НФСБ, само че тези партии са на хранилката на същата олигархия от бизнес селяндурите, която стои зад корумпираните бизнес партии ГЕРБ БСП ДПС. Точка. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма ДБ, няма ПП, ако първопричинителите на корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се

    Коментиран от #35

    12:29 02.12.2025

  • 34 брееейй

    19 1 Отговор
    много работа ги чака дупетатите, цял бюджет ще теглят...

    12:29 02.12.2025

  • 35 Трол

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Трол":

    Те ще продължават да се самовъзпроизвеждат. Не може Лена Бориславова да сяда на една маса с детето на мафията Крум Зарков и да се разбират, че няма да пипат корупцията в КПКОНПИ! Какво е това нещо, когато идваш с идеята за Корупция Нула? На всеки корумпиран човек, който укрива пари и данъци за лична изгода. Разбирай за апартаменти и хотели накратко, и после ходи да се снимат с Радев и политически приятели? Такива хора нямат моралното право да насочват как да се развива държавата. Напротив, на тези хора трябва да бъде отнемано правото на гласуване на избори и референдуми за определени години спрямо тежестта на икономическите престъпления. Като във футболa, червен картон, няма право да участва в държавните институции дори като мияч на тоалетни, нито право на гласува на президентски и парламентарни избори. Много политици, съдии, прокурори, адвокати, полицаи, военни, лекари, олигарси, бизнесмени трябва да останат без тези права. Както и за големите икономически измамници в строителния бранш, фармацевтичния бранш и други браншове, отнемане на правото на преминава държавната граница за него и семейството, докато не върне парите. Защото пътуват по света, изучават си децата в Америка и Европа и после се връщат отново да разпространяват корупция и да се гаврят с обикновените хора.

    12:30 02.12.2025

  • 36 НРБългария

    23 1 Отговор
    Хаяши ще го вземем без референдум и ще го напраим държавно с особен управител и ще го превърнем в детска болница

    12:30 02.12.2025

  • 37 ФАТИ

    29 3 Отговор
    Народа важни господа ви иска оставката, Не го ли чухте или все още се ослушвате? Не чухте ли , че вика оставка и мафията вън. Никой вече не ви иска да сте във власт, окрадохте го, направихте го най бедната държава в целият ЕС. Злоупотребихте с народа и отгоре му натресохте и еврото. Отивайте си, никой нема да съжилява за вас.

    Коментиран от #44

    12:30 02.12.2025

  • 38 Роки

    19 2 Отговор
    Тоя съвет за съвместни кражби може ли да излезе да се обясни на протеста? Във връзка с курвенгенцията питам?

    12:31 02.12.2025

  • 39 Спри се

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "конденз":

    бе папагал!!! От 5 дена все таз простотия повтаряш!

    12:31 02.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Николаос 66

    27 3 Отговор
    Продажници от ИТН и БСП махнете се от Пеевски и Боко.Утре сте аут от Парламента

    12:33 02.12.2025

  • 42 Презвитер Козма

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ужасяващо е":

    Стига спами!
    Чуха те всички!

    12:36 02.12.2025

  • 43 рокер

    12 2 Отговор
    Да сме живи и здрави до другия протест ,ние рокерите ви поздравяваме .

    12:36 02.12.2025

  • 44 Ти не си

    4 17 Отговор

    До коментар #37 от "ФАТИ":

    народът,хората са на работа и не се вързват на истериите ви. Никаква оставка!

    12:37 02.12.2025

  • 45 Ловна дружинка

    12 1 Отговор
    Да сме живи и здрави до другия протест .Ловджиите ви поздравяват

    12:39 02.12.2025

  • 46 От ужас, след протестите

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ужасяващо е":

    Борисов и Пеевски се нас.раха от страх. Но най-голямо било лай.ното на дебелог.ъзия Зафиров

    12:39 02.12.2025

  • 47 Антон

    13 5 Отговор
    Свиквайте. България е в дългова спирала. Българина ще става все по-беден. Всичко това е и заради този бюджет, който е съобразен с изискванията на ЕЦБ. Съвсем скоро ще приемем еврото. И тогава ще разберете цената на западния капитал. И вече бъдещи правителства освен с особеностите на нашата икономическа сцена, ще се съобразявят и с изискванията на ЕЦБ и еврозоната. Пари няма, постъпления няма. Всичко е опоскано вкл.млрд.помощи за укрите. ЕС вече близо 10 год. не може да реши какво да прави със смяната на времето, ще решава за мира в украйна. И благодарение на това ние все повече обедняваме. В клуба на богатите е така. А заповедите, които получи боко, да вкара насила България в еврозоната, са изпъшмени. Неговите и на прасето кражбите вече са легитимирани от запада. За тях двамата вече е без значение.

    12:40 02.12.2025

  • 48 Щом няма бюджет в евро

    14 3 Отговор
    това дефакто значи че еврозоната е незаконна. Със старият бюджет разплащането в левове е задължително. При оттегляне на бюджета
    и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията

    12:46 02.12.2025

  • 49 кабинетът

    5 2 Отговор
    Няма право да стартира нова бюджетна процедура !

    12:48 02.12.2025

  • 50 енергото

    6 4 Отговор
    Време е г-н Борисов , да се разграничи от главната буква и да пусне референдума

    12:48 02.12.2025

  • 51 Българи от старо време🇧🇬

    8 2 Отговор
    Еее бедни ми глупав народе🇧🇬😃 вие ПРОТЕСТИРАТЕ те ви лъжат ПОДПИСВАТ ДОГОВОР за 78 АЕЦ КОЗЛОДУЙ с 🍁тези който ви краде ЗЛАТОТО СЕГА И АЕЦ ☢️ ВИ ВЗЕМАТ БЕ БУДАЛИ 🇧🇬 всичко ви взеха лева вярата и българския ви дух и БОГ ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ

    12:49 02.12.2025

  • 52 Крадец N1

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Корумпирани бандити":

    толупа банкята!

    12:50 02.12.2025

  • 53 Нямат право.

    2 3 Отговор
    Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване. То вече е минало .

    12:51 02.12.2025

  • 54 433

    10 0 Отговор
    Под скандирането снощи "ОСТАВКА" какво не чухте, та още се вживявате, че нещо ще се промени. Потъващ кораб сте заедно с ШИШИ !

    12:51 02.12.2025

  • 55 БЕРЛИНСКИ

    2 10 Отговор
    СЕГА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И СОЦ.СЛАБИТЕ
    ДА ВИДЯТ ТЕЗИ ОТ ФИГ.1 ЗАРАДИ ШАНТАЖ
    ОТ УЛИЧНИЦИТЕ С ПАЛТА ОТ НОРКИ
    ИЗТЕГЛИХА БЮДЖЕТА С
    УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТЯХНИТЕ ПОМОЩИ
    И ТЕЗИ ЗА МАЙЧИНСТВО.....

    Коментиран от #65

    12:53 02.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Точно така е!,

    8 2 Отговор
    При удължаване на стария бюджет, бюджетните разплащания са възможни единствено в левове до приемането на нов такъв в евро ...

    12:54 02.12.2025

  • 58 Някой

    9 0 Отговор
    ОСТАВКА, веднага

    12:56 02.12.2025

  • 59 !!!

    7 1 Отговор
    Една през друга по-гадни, по-мръсни, по- противни и по омразни на цял народ мутри! Само че, все пак първенството е на санитаря на сакатото учиндолско нищожество - Клептомана Балабана Джебчията! Просто защото е много грозна огромната брадавица до дългия му нос!

    12:56 02.12.2025

  • 60 Много яко се замотаха в калчищата

    10 1 Отговор
    Заради собствената си алчност

    12:58 02.12.2025

  • 61 Прям

    5 0 Отговор
    А къде е мутренския наследник ? Какво е мнението му ? Решението единствено е - зануляваме на всичко и ново начало.

    13:00 02.12.2025

  • 62 И такова животно няма впрочем

    6 0 Отговор
    В правният мир: "Съвета за съвместно управление" !

    Коментиран от #68

    13:00 02.12.2025

  • 63 Ква позорна картинка

    7 1 Отговор
    Са тези на снимката ...

    13:02 02.12.2025

  • 64 КЕФ И УДОВОЛСТВИЕ Е

    3 1 Отговор
    ДА ГИ ГЛЕДАМ ЧУВСТВАМ КА СЕ ГЪРЧАТ КАТО
    ( СЪЖАЛЯВАМ ЧЕРВИЯТ Е ДОБРО ЖИВОТИНЧЕ) Него КОГАТО Е В ПАСНОСТ. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ПРОТЕСТИРАЩИ.

    13:03 02.12.2025

  • 65 Новак

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "БЕРЛИНСКИ":

    Не плачи на чужд гроб.

    13:04 02.12.2025

  • 66 странджата

    7 1 Отговор
    Кои и колко са тези Тепегъози, и докога ще ги търпим?!?!

    13:05 02.12.2025

  • 67 Стабилни ли са още много ?

    1 1 Отговор
    Да не станат само съвсем стабилни скоро

    13:05 02.12.2025

  • 68 Съвет за съвместно крадене

    6 2 Отговор

    До коментар #62 от "И такова животно няма впрочем":

    Как да няма?!Ръководи се от двете свинчета!

    13:05 02.12.2025

  • 69 извода

    1 9 Отговор
    Борисов мина Асен Василев с 200. Сега ПП и ДБ ще са виновни че държавата няма Бюджет. Ще са виновни и че новия Бюджет е значително орязан, а пицата е само коричка хляб.

    Коментиран от #74

    13:06 02.12.2025

  • 70 Ей ги е те

    7 1 Отговор
    Шушляци,са за бой,на снимката!

    13:07 02.12.2025

  • 71 Баба

    5 1 Отговор
    По случай масовият протест, следва оставка на теменужката, която е неспособна да мисли самостоятелно и служиза пионка на тулупа, на некадърния митофф, на случайния гьорг и изобщо партията на техния вожд.

    13:13 02.12.2025

  • 72 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЗРИТЕЛ":

    пак направи хитър ход. Мълча си и сега хоп. Падат и остава пак неговата домова книга, ама тоя път ще назначава президента. Ама Радев да тупка на макс. И го чакаме на изборите. Ама добре да мисли за антуража си.

    13:14 02.12.2025

  • 73 егооп

    4 0 Отговор
    Тези полит плъ...хове не разбраха ли.че чашата прелива и протеста е заради тези физиономий от снимката +още на един мръ..ен шоп..ар.Няма да има вече ботокси,тикви,нерези и соросоидни жълтопаветници.Ще се изпарят и всички мър..шуло подръжници.

    13:15 02.12.2025

  • 74 извод?

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "извода":

    "Борисов мина Асен Василев с 200" като ти чета анализа, май вчера са те ударили с палка по главата.

    Коментиран от #76

    13:16 02.12.2025

  • 75 Боко

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Еми, всеки си носи кръста":

    Смешник

    13:18 02.12.2025

  • 76 прав си

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "извод?":

    Борисов не мина с 200 само Асен Василев, ами мина с 200 целото ПП и ДБ. А сина на Бобоков в ареста. Ти да видиш!

    Коментиран от #77

    13:22 02.12.2025

  • 77 абе тоя

    0 4 Отговор

    До коментар #76 от "прав си":

    тоя Бобоков не беше ли джиджибиджи с президента?

    13:25 02.12.2025

  • 78 Един българин

    2 0 Отговор
    Значи можело но това не е достатъчно трябва спешно да се приеме закон намаляне огромните суми на ВСС прокуратура и големите им бонуси както и огромните заплати на всички началници на болници и заместниците им спиране на вдигане на данък сгради и смет както и вик и енергото,и това като за начало

    13:33 02.12.2025

  • 79 Мечтай си!

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Всички в редичката изглеждат сякаш са им забърсали шамар.

    13:34 02.12.2025

  • 80 калин

    5 1 Отговор
    Към всички тези на снимката има такава погнуса, че ще бъде много добре да бъдат изметени и никога повече да не ги виждаме.

    13:36 02.12.2025

  • 81 трабва

    3 1 Отговор
    всички прасета и тикви да изгният в урановите мини. Бавно и мъчитилно. И всички пицаи участвали в тази опг

    13:36 02.12.2025

  • 82 Наглост ГЕРБерастка, Червена и Чалгарска

    2 1 Отговор
    Балабана Клептомаан с грозната брадавица на мутрата гледа като настъпана жаба! Нищожество, та дрънка! При това - много гадно нищожество с много мръсен език! Те с каруцарина Хаджи Тошко Африканския са "като две капки вода"!

    13:42 02.12.2025

  • 83 Че Гевара

    0 0 Отговор
    На снимката:ненужните и..д..и..о..т..и!

    13:51 02.12.2025

  • 84 Кой разпореди това безебразие?

    0 0 Отговор
    Оставка хаяшита!

    13:52 02.12.2025

  • 85 Зафиров

    0 0 Отговор
    Само аз останах честен към народа и и избирателите си.Гласувайте пак за мен.Доволен съм от постигнатото с пекания хаяшист..

    13:55 02.12.2025

  • 86 Оз. Ген.Румянцев

    0 0 Отговор
    Изроди, ОСТАВКА

    13:58 02.12.2025

