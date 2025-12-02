Извънредно заседание на Съвета за съвместно управление в сградата на НС

Съветът за съвместно управление се събира извънредно в 12 ч. на заседание в Народното събрание, потвърдиха управляващите, съобщават от Нова телевизия.

Извънредното заседание идва, след като Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на НЗОК и на ДОО.

Предложението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.

Кабинетът обаче на практика не може да изтегли бюджета, защото той е гласуван на първо четене в пленарна зала, а малките фискални рамки - на ДОО и НЗОК - и на второ четене в Бюджетна комисия. В такъв случай правилникът предвижда гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на парламента.