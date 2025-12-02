Извънредно заседание на Съвета за съвместно управление в сградата на НС

Съветът за съвместно управление се събира извънредно в 12 ч. на заседание в Народното събрание, потвърдиха управляващите, съобщават от Нова телевизия.
Извънредното заседание идва, след като Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на НЗОК и на ДОО.
Предложението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.
Кабинетът обаче на практика не може да изтегли бюджета, защото той е гласуван на първо четене в пленарна зала, а малките фискални рамки - на ДОО и НЗОК - и на второ четене в Бюджетна комисия. В такъв случай правилникът предвижда гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на парламента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 конденз
Коментиран от #39
12:16 02.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ООрана държава
12:17 02.12.2025
6 Вън!
12:18 02.12.2025
7 Последния Софиянец
12:18 02.12.2025
8 честен ционист
Коментиран от #23, #79
12:18 02.12.2025
9 ЗРИТЕЛ
ИЗГЛЕЖДАТ ТЕЗ ТАРИКАТИ????!!!!
Коментиран от #72
12:18 02.12.2025
10 Протестите доказват
12:19 02.12.2025
11 оставка на бандата на хаяшито
12:19 02.12.2025
12 Корумпирани бандити
Коментиран от #52
12:19 02.12.2025
13 Блокиране!
12:19 02.12.2025
14 Дедовия
Коментиран от #19
12:19 02.12.2025
15 обективен
12:20 02.12.2025
16 До един
12:21 02.12.2025
17 Дедо Мраз
12:21 02.12.2025
18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА ПОДАВАТ ОСТАВКА!
НЯМА ДА ВИ ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ!
12:21 02.12.2025
19 Ще падне мафията!
До коментар #14 от "Дедовия":Всички!
Оставка!
12:21 02.12.2025
20 Радой Ралин - Песен за простака
Акула на сухо, без крил, а хвърчи, удариш на кухо простакът кънти!
Простакът не чака, не знае предел и стига простакът до своята цел.
Защото простаци край него вървят и данат му знаци и правят му път.
Надкласов, безкласов, без род и съюз, но винаги касов, винаги в плюс.
Без ден да протакаш дори да кърви война на простака до смърт обяви!
За срам на Европа, на всичките нас, когато докопа в ръцете си власт
по-страшен от спина, по-силен от рака СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ПРОСТАКА!"
Някой да не си помисли, че се отнася за нашите политици ? САКЪН!
12:23 02.12.2025
21 Еми, всеки си носи кръста
Коментиран от #75
12:23 02.12.2025
22 Ха-ха-ха!
12:25 02.12.2025
23 Тоби
До коментар #8 от "честен ционист":С Бентлитата си тръгват
12:26 02.12.2025
24 кратун
12:26 02.12.2025
25 фикаое
Коментиран от #30
12:26 02.12.2025
26 Пич
12:27 02.12.2025
27 Доде
12:27 02.12.2025
28 референдум
Коментиран от #33
12:28 02.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Няма как да стане
До коментар #25 от "фикаое":В тези трибуквия членуват и децата на мафията, и те са много послушни. Първо трябва да се прочистят от тях.
12:29 02.12.2025
31 Не виждам небръсната мутра
12:29 02.12.2025
32 СЛАДКО ОТМЪЩЕНИЕ
12:29 02.12.2025
33 Трол
До коментар #28 от "референдум":Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около фашистките партии от вида на Възраждане, ИТН, Величие, Меч, ВМРО, НФСБ, само че тези партии са на хранилката на същата олигархия от бизнес селяндурите, която стои зад корумпираните бизнес партии ГЕРБ БСП ДПС. Точка. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма ДБ, няма ПП, ако първопричинителите на корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се
Коментиран от #35
12:29 02.12.2025
34 брееейй
12:29 02.12.2025
35 Трол
До коментар #33 от "Трол":Те ще продължават да се самовъзпроизвеждат. Не може Лена Бориславова да сяда на една маса с детето на мафията Крум Зарков и да се разбират, че няма да пипат корупцията в КПКОНПИ! Какво е това нещо, когато идваш с идеята за Корупция Нула? На всеки корумпиран човек, който укрива пари и данъци за лична изгода. Разбирай за апартаменти и хотели накратко, и после ходи да се снимат с Радев и политически приятели? Такива хора нямат моралното право да насочват как да се развива държавата. Напротив, на тези хора трябва да бъде отнемано правото на гласуване на избори и референдуми за определени години спрямо тежестта на икономическите престъпления. Като във футболa, червен картон, няма право да участва в държавните институции дори като мияч на тоалетни, нито право на гласува на президентски и парламентарни избори. Много политици, съдии, прокурори, адвокати, полицаи, военни, лекари, олигарси, бизнесмени трябва да останат без тези права. Както и за големите икономически измамници в строителния бранш, фармацевтичния бранш и други браншове, отнемане на правото на преминава държавната граница за него и семейството, докато не върне парите. Защото пътуват по света, изучават си децата в Америка и Европа и после се връщат отново да разпространяват корупция и да се гаврят с обикновените хора.
12:30 02.12.2025
36 НРБългария
12:30 02.12.2025
37 ФАТИ
Коментиран от #44
12:30 02.12.2025
38 Роки
12:31 02.12.2025
39 Спри се
До коментар #3 от "конденз":бе папагал!!! От 5 дена все таз простотия повтаряш!
12:31 02.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Николаос 66
12:33 02.12.2025
42 Презвитер Козма
До коментар #2 от "Ужасяващо е":Стига спами!
Чуха те всички!
12:36 02.12.2025
43 рокер
12:36 02.12.2025
44 Ти не си
До коментар #37 от "ФАТИ":народът,хората са на работа и не се вързват на истериите ви. Никаква оставка!
12:37 02.12.2025
45 Ловна дружинка
12:39 02.12.2025
46 От ужас, след протестите
До коментар #1 от "Ужасяващо е":Борисов и Пеевски се нас.раха от страх. Но най-голямо било лай.ното на дебелог.ъзия Зафиров
12:39 02.12.2025
47 Антон
12:40 02.12.2025
48 Щом няма бюджет в евро
и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията
12:46 02.12.2025
49 кабинетът
12:48 02.12.2025
50 енергото
12:48 02.12.2025
51 Българи от старо време🇧🇬
12:49 02.12.2025
52 Крадец N1
До коментар #12 от "Корумпирани бандити":толупа банкята!
12:50 02.12.2025
53 Нямат право.
12:51 02.12.2025
54 433
12:51 02.12.2025
55 БЕРЛИНСКИ
ДА ВИДЯТ ТЕЗИ ОТ ФИГ.1 ЗАРАДИ ШАНТАЖ
ОТ УЛИЧНИЦИТЕ С ПАЛТА ОТ НОРКИ
ИЗТЕГЛИХА БЮДЖЕТА С
УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТЯХНИТЕ ПОМОЩИ
И ТЕЗИ ЗА МАЙЧИНСТВО.....
Коментиран от #65
12:53 02.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Точно така е!,
12:54 02.12.2025
58 Някой
12:56 02.12.2025
59 !!!
12:56 02.12.2025
60 Много яко се замотаха в калчищата
12:58 02.12.2025
61 Прям
13:00 02.12.2025
62 И такова животно няма впрочем
Коментиран от #68
13:00 02.12.2025
63 Ква позорна картинка
13:02 02.12.2025
64 КЕФ И УДОВОЛСТВИЕ Е
( СЪЖАЛЯВАМ ЧЕРВИЯТ Е ДОБРО ЖИВОТИНЧЕ) Него КОГАТО Е В ПАСНОСТ. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ПРОТЕСТИРАЩИ.
13:03 02.12.2025
65 Новак
До коментар #55 от "БЕРЛИНСКИ":Не плачи на чужд гроб.
13:04 02.12.2025
66 странджата
13:05 02.12.2025
67 Стабилни ли са още много ?
13:05 02.12.2025
68 Съвет за съвместно крадене
До коментар #62 от "И такова животно няма впрочем":Как да няма?!Ръководи се от двете свинчета!
13:05 02.12.2025
69 извода
Коментиран от #74
13:06 02.12.2025
70 Ей ги е те
13:07 02.12.2025
71 Баба
13:13 02.12.2025
72 Боко
До коментар #9 от "ЗРИТЕЛ":пак направи хитър ход. Мълча си и сега хоп. Падат и остава пак неговата домова книга, ама тоя път ще назначава президента. Ама Радев да тупка на макс. И го чакаме на изборите. Ама добре да мисли за антуража си.
13:14 02.12.2025
73 егооп
13:15 02.12.2025
74 извод?
До коментар #69 от "извода":"Борисов мина Асен Василев с 200" като ти чета анализа, май вчера са те ударили с палка по главата.
Коментиран от #76
13:16 02.12.2025
75 Боко
До коментар #21 от "Еми, всеки си носи кръста":Смешник
13:18 02.12.2025
76 прав си
До коментар #74 от "извод?":Борисов не мина с 200 само Асен Василев, ами мина с 200 целото ПП и ДБ. А сина на Бобоков в ареста. Ти да видиш!
Коментиран от #77
13:22 02.12.2025
77 абе тоя
До коментар #76 от "прав си":тоя Бобоков не беше ли джиджибиджи с президента?
13:25 02.12.2025
78 Един българин
13:33 02.12.2025
79 Мечтай си!
До коментар #8 от "честен ционист":Всички в редичката изглеждат сякаш са им забърсали шамар.
13:34 02.12.2025
80 калин
13:36 02.12.2025
81 трабва
13:36 02.12.2025
82 Наглост ГЕРБерастка, Червена и Чалгарска
13:42 02.12.2025
83 Че Гевара
13:51 02.12.2025
84 Кой разпореди това безебразие?
13:52 02.12.2025
85 Зафиров
13:55 02.12.2025
86 Оз. Ген.Румянцев
13:58 02.12.2025