Крум Зарков: Игрите с кворума ще станат част от живота на този парламент

"Периодът, в който Пеевски изглеждаше нормален политик, като че ли изтича и се връща към предходен период, в който той беше считан за токсичен за политическия живот и всички страняха от него", заяви бившият служебен министър на правосъдието Крум Зарков в предаването "България, Европа и светът на фокус" на "Фокус".

Според него в поредната порция на остри критики между първите в държавата - Радев, Борисов и Пеевски - президентът е "бил рязък, но на място" и не е ескалирал ситуацията.

Що се отнася до трудното събиране на кворум в парламента Крум Зарков е убеден, че то за сега е тактическата победа за опозицията в различните ѝ измерения, но е само тактически прийом.

"Истината е, че цялата тази картина на нестабилност ще продължава, защото четирипартийното правителство, в което се включват ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС на Пеевски, продължава да разглежда себе си като такова на малцинството, което очевидно не отговаря на истината, и това напрежение, това разминаване ще продължава да расте. Така че игрите с кворума най-вероятно ще станат част от живота на този парламент, което ни напомня за други исторически периоди, където парламентите не са оцелявали кой знае колко дълго в такава ситуация", каза Зарков. И допълни: "Докато мнозинството не назове себе си или не се трансформира в нещо, което е приемливо, за да понесе съответната отговорност за взимането на решения, ако не го направи, то трябва да се преформатира. До следващата политическа игра и задача – изборът на нов президент, през цялото това време какво и как прави мнозинството, кой е фактическият носител на властта в България, ще бъде въпрос. И този въпрос все повече ще се разисква, и отговорите трябва да станат по-убедителни. Не се ли случи това, нищо добро не го чака това мнозинство".