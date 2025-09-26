Новини
Крум Зарков: Игрите с кворума ще станат част от живота на този парламент

Крум Зарков: Игрите с кворума ще станат част от живота на този парламент

26 Септември, 2025 07:56 478 8

  • крум зарков-
  • игри-
  • кворум-
  • парламент

"Периодът, в който Пеевски изглеждаше нормален политик, като че ли изтича и се връща към предходен период, в който той беше считан за токсичен за политическия живот и всички страняха от него", заяви бившият служебен министър на правосъдието

Крум Зарков: Игрите с кворума ще станат част от живота на този парламент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Периодът, в който Пеевски изглеждаше нормален политик, като че ли изтича и се връща към предходен период, в който той беше считан за токсичен за политическия живот и всички страняха от него", заяви бившият служебен министър на правосъдието Крум Зарков в предаването "България, Европа и светът на фокус" на "Фокус".

Според него в поредната порция на остри критики между първите в държавата - Радев, Борисов и Пеевски - президентът е "бил рязък, но на място" и не е ескалирал ситуацията.

Що се отнася до трудното събиране на кворум в парламента Крум Зарков е убеден, че то за сега е тактическата победа за опозицията в различните ѝ измерения, но е само тактически прийом.

"Истината е, че цялата тази картина на нестабилност ще продължава, защото четирипартийното правителство, в което се включват ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС на Пеевски, продължава да разглежда себе си като такова на малцинството, което очевидно не отговаря на истината, и това напрежение, това разминаване ще продължава да расте. Така че игрите с кворума най-вероятно ще станат част от живота на този парламент, което ни напомня за други исторически периоди, където парламентите не са оцелявали кой знае колко дълго в такава ситуация", каза Зарков. И допълни: "Докато мнозинството не назове себе си или не се трансформира в нещо, което е приемливо, за да понесе съответната отговорност за взимането на решения, ако не го направи, то трябва да се преформатира. До следващата политическа игра и задача – изборът на нов президент, през цялото това време какво и как прави мнозинството, кой е фактическият носител на властта в България, ще бъде въпрос. И този въпрос все повече ще се разисква, и отговорите трябва да станат по-убедителни. Не се ли случи това, нищо добро не го чака това мнозинство".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МИЗЕРНИЦИ СТЕ ВСИЧКИ

    3 0 Отговор
    Който не работи НЕ трябва да яде !!

    08:02 26.09.2025

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    А Крум обича игрите с мачки събут по гащи !!!

    08:03 26.09.2025

  • 3 Тома

    6 0 Отговор
    По всичко си личи че на България не и трябва парламент а най важното е че ще спести милиони от депутатите

    08:04 26.09.2025

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    За деня да получават заплата само регистрираните в залата.Останалите без заплати.За последните могат да се предвидят и административни наказания за саботиране работата на Парламента.

    08:06 26.09.2025

  • 5 Нелегитимен кабинет

    2 1 Отговор
    Унищожаването на Държавата е Чудовищно, Подавайте си оставката, поради следните причини:
    Фрапиращи данни изнася Конституционен Съд на България, след проверени секции по жалба на Партия "Величие", се установяват 46% изборни Нарушения. Вместо да се насрочат Нови Избори. БКП, ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ДБ, и ПП излъчват правителство. Като по този начин Узаконяват едно Нелегитимно и Незаконно в същността си НС, Министерски съвет и редица органи.
    Второто престъпление без Референдум унищожават Валутен Борд, български лЪв. Като от 2020 юли съзнателно срещу правила на Валутен Борд обезценяват ЛЕВЪТ, настъпва Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на цени. ИМОТНИ БАЛОНИ.
    Трето Престъпление: Премахват Кеш, като в КАТ, НАП, Паспортни служби е забранен Кешът, в КАТ не можете да платите в Кеш, в Паспортни служби не може да платите в Кеш. В паспортни служби вече искат отпечатъци на 2-те ви ръце осем пръста, без палци, като 5 години преди това взимат отпечатъци на палците. Въввеждат лицев софт. без вашето съгласие. Биометричните ви данни са взети без съгласие.
    Четвърто Престъпление: Взимат данък на банките с 2 ггодини напред, като предизвикват банките да повишат таксите от 2020-2025 с 200%, заплашвайки ги, че им вземат печалбите.
    Пето Престъпление: Сключват договори за 120 милиарда енергетика без КОНКУРСКИ, прекъсват доставки евтини суровини, лишават СЪЗНАТЕЛНО българският народ от евтини ток, ВОДА, таз, Петрол..
    Шесто престъпление: вдигат административни такси със 15

    08:11 26.09.2025

  • 6 СЛОНА

    2 1 Отговор
    КРМЕ ТОЗ ПАРЛАМЕНТ НЯМА ДА ГО БЪДЕ,САМО ГЛЕДАЙТЕ ДА НЕ НИ ВКАРАТЕ В ВОЙНА,ЧЕ ЩЕ СЕ ПОВТОРЯТ ДЕЙСТВЯТА ОТ 40-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК НА ВАШИЯ ПЛОЩАД!!!

    08:12 26.09.2025

  • 7 СЛОНА

    1 1 Отговор
    КРУМЕ ТОЗ ПАРЛАМЕНТ НЯМА ДА ГО БЪДЕ,САМО ГЛЕДАЙТЕ ДА НЕ НИ ВКАРАТЕ В ВОЙНА,ЧЕ ЩЕ СЕ ПОВТОРЯТ ДЕЙСТВЯТА ОТ 40-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК НА ВАШИЯ ПЛОЩАД!!!

    08:15 26.09.2025

  • 8 Нелегитимен Кабинет, ОСТАВКА

    2 0 Отговор
    СЕДМО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ: Дават 10 милиарда лева за Превъоръжаване само за 2024 г.
    Осмо Престъпление: Теглят 20 милиарда лева дълг, с безумни лихви само 2025 г.
    ДЕВЕТО: Фалшифицират критерии от Маастрихт за дефицит, инфлация, ценова нестабилност. Съзнателно дават БОРСОВИ ЦЕНИ, а не реалните по вериги и магазини.
    ДЕСЕТО: Увеличават заплати от 2020 до 2025 на администрация със 100%, като по този начин предизвикват Чудовищна инфлация и безумни цени. За да ни НАБУТАТ в ЕВРОШИЙТА.
    ЕДИНАДЕСЕТО: Освобождават резерв Банки от 12% на един, в икономиката ще влязат още 12 милиарда лева, при сега 30 милиарда в обращение,Което ще предизвика още Чудовищната Инфлация и повишаване на цени. Като тези милиарди са предвидени за ПОСРЕЩАНЕ НА КРИЗИ, а не да се ползват за "консуматорска икономика". Ръстът на кредити расте с чудовищни темпове 27% банкови, 20% небанкови, ОТКЪДЕ ИДВА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ДЕПОЗИТИТЕ.
    Дванадесето Престъпление: БНБ. Докладът на БНБ от 227 стр. за "Ползи и Вреди от еврозона" изобщо не е подписан за разглеждане.
    Тринадесто Престъпление: ПОНЕЖЕ ПАРИ НЯМА, А ДЕФИЦИТ Е на 5.3% ще Увеличават ДАНЪК СГРАДИ, след посещение МВФ, като не искат да махнат праг осигуряване и не искат да въведат Прогресивен Данък.
    Четиринадесето Престъпление: Безводие, Пожари. Неспособност за справяне със същите според РЕВИЗОРО.

    08:18 26.09.2025

