Цончо Ганев: Правителството е на път да падне, а опозицията отказва да има вот на недоверие

България се намира в странна ситуация, в която правителството на Пеевски и Борисов е на път да падне. Това заяви депутатът от „Възраждане” Цончо Ганев.
„Няколко областни градове са с режим на водата. Още юли месец възраждане подготви вот на недоверие заради водната криза. Тогава се консултирахме с всички партии в опозиция, само „Величие” се подписаха. Пет гласа са нужни за внасяне на вот на недоверие по тази тема. Аз и адв. Петров отидохме в стаята на МЕЧ, а от тяхна страна се изтъкна - лично Костадинов да им се бил молил и те щели да помислят. Няма аргументи за доводи, искат да им се моли някой“, обясни той.
„Асен Василев отказва, Кирил Петков отказва, Мирчев отказва, АПС отказват, отказва и Радостин Василев. Тук стигаме до основната тема – не е важно кой какво говори, а какво прави с действията си. Ние подкрепяме всички вотове на недоверие, колкото и да са несъстоятелни. МЕЧ отказва да даде пет гласа и да тръгнем на дебат за сваляне на правителството“, каза още Ганев.
По думите му се наблюдава срутване на управляващата коалиция: „Тя се срутва отвътре. Правителството е готово да падне, а опозицията отказва да има вот на недоверие.”
За провала на кворума в НС в три поредни дни, Ганев обясни: „Ние от един месец не сме в парламента, защото този парламент е несъстоятелен. Дори когато имаше кворум предните седмици, парламентът заседаваше от 9 до 11 часа, приеха се закони, доунищожаващи пощите и БДЖ. Този парламент трябва да си отиде и да правим нови избори. Не е наше задължение да правим кворум, ние сме на терен в избирателните си райони.“
1 1480
а разбойко е Бандит с главно Б
радев е мизеРник с главно Р
Коментиран от #38
10:22 26.09.2025
2 внимание
10:22 26.09.2025
3 1481
веднъж през 1878 и пак през 1945
пра дядо и дядо са ги посрещнали с хляб и сол
сега е мой ред
Коментиран от #50
10:22 26.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #17
10:23 26.09.2025
5 Шеломов
10:24 26.09.2025
6 Боруна Лом
10:26 26.09.2025
7 Възраждане
Коментиран от #9
10:28 26.09.2025
8 Анонимен
10:36 26.09.2025
9 Промяна
До коментар #7 от "Възраждане":МИЛЕЯТ ХАХАХАХАХА КАК КАТО ТЕ ЛЪЖАТ ЛИ ХАХАХАХАХАХА
10:37 26.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 !!!?
10:40 26.09.2025
12 БАЙ СТАВРИ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ОСТАВЕТЕ ТЕЗИ ПРОТЕСТИ , А СЕ ОРГАНИЗИРАЙТЕ ВСИЧКИ И ДА ПОЧНЕ БЕЗСРОЧНА БЛОКАДА НА ВСИЧКИ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ ,МИТНИЦИ И ДВАТА ВОСТА НА ДУНАВ,КАКТО И ЖП ТРАНСПОРТА ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА СЪС ТЕЖКА ТЕХНИКА ТРАКТОРИ ФАДРОМИ БУЛДОЗЕРИ И ТЕЖКИ КАМЬОНИ ДОКАТО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА НЕ СЕ ГЛАСУВА ЗАКОН ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА НАРОДА ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО СЪС РЕФЕРЕНДУМИ И ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ ОПРЕДЕЛИ ДАТА ЗА ПЪРВИЯТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЛИ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ И СЛЕД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ДА СЕ РАЗПУСНЕ И СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ИЗБОРИ.ТАКА СЪС ПРОТЕСТИ СТРУПАТ ПОЛИЦИЯ ПОСВИРКАТ ПОТУПАТ НА ТЪПАНИТЕ ПОВИКА СЕ И НИЩО ВРЕМЕТО ТЕЧЕ И ЩЕ СЕ ВЪВЕДЕ ЕВРОТО И ЩЕ СИ УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ.
Коментиран от #19, #20
10:41 26.09.2025
13 Ура,,Ура
10:42 26.09.2025
14 Единствената българска партия
10:47 26.09.2025
15 Усмихнат
Коментиран от #18, #47
10:48 26.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Има ни пак
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Бъркаш! Утре в 12 на обедна разходка из София. Не разбрахте ли, че без тояга мафия не се гони? Стига с тия разходки. И защо все в събота като политиците не са на работа?
10:54 26.09.2025
18 Хората не са тъпи
До коментар #15 от "Усмихнат":Те са за Възраждане. Ти колко цента изкара днес да цъкаш срещу тях?
Коментиран от #23
10:55 26.09.2025
19 ШИТЬ
До коментар #12 от "БАЙ СТАВРИ":Бе горд възрожденец
10:57 26.09.2025
20 И КО ВИКАШ
До коментар #12 от "БАЙ СТАВРИ":ДА ДОКАРАМЕ НА ВЛАСТ ВЪЗРАЖДАНЕ А ,А МОЖЕ И ВЛАСТЬ СОВЕТОВ ,ИЛИ ДА ОТИДЕМ ПОД КРИЛИТО НА ПУТИН А
Коментиран от #26
11:00 26.09.2025
21 оня с коня
11:01 26.09.2025
22 Руснаков
11:01 26.09.2025
23 Даа
До коментар #18 от "Хората не са тъпи":Хората биле за възраждане ,а възраждане за кои са?
11:01 26.09.2025
24 МИРО
11:02 26.09.2025
25 Смешник пълен смешник
11:02 26.09.2025
26 БАЙ СТАВРИ
До коментар #20 от "И КО ВИКАШ":ДАЙ БОЖЕ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.
11:03 26.09.2025
27 пиночет
Коментиран от #31, #33
11:08 26.09.2025
28 Мека Китка
Коментиран от #48
11:11 26.09.2025
29 Ддд
11:11 26.09.2025
30 Когато
11:13 26.09.2025
31 БАЙ СТАВРИ
До коментар #27 от "пиночет":ВЧЕРА ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ДАДОХА ПРОУЧВАНЕ НА ТРЕНД ,АКО ДНЕС СА ИЗБОРИТЕ ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТЕ ГЕРБ-СДС И ДАВАТ 26.9 ПРОЦЕНТА КАТО КОАЛИЦИЯ,ВЪЗРАЖДАНЕ ВТОРИ КАТО САМОСТАЯТЕЛНА ПАРТИЯ 13.9 ПРОЦЕНТА ,А ТРЕТИ ДПС-НОВО НАЧАЛО СЪС 13.5 ПРОЦЕНТА А ПОСЛЕДНИ ОСМИ ПО РЕД ДВУЛИЧИЕ СЪС 4.2 ПРОЦЕНТА А АПС ПОД 3 ПРОЦЕНТА.ТА ДОРИ ИТРЕНД КОИТО НА ВЪЗРАЖДАНЕ ВИНАГИ ИМ НАМАЛЯТ РЕЗУЛТАТА И ГИ ДАВАТ ВТОРИ ЗНАЧИ НЕ СА МЕКИ КИТКИ.МАЙ МЕКИ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ НА БСП-ОЛ,ИТН,МЕЧ И ВЕЛИЧИЕ.
Коментиран от #44
11:15 26.09.2025
32 Митрофанова
Коментиран от #35
11:16 26.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 БАЙ СТАВРИ
До коментар #32 от "Митрофанова":ТИ НЕ РАЗБРА ЛИ ЧЕ НЕ САМО ВЪЗРАЖДАНЕ ,А ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА И СА ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТОВА ТЪПО ЕВРО.
Коментиран от #39, #40, #45
11:25 26.09.2025
36 Този
11:25 26.09.2025
37 Майора
11:26 26.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пепи Волгата
До коментар #35 от "БАЙ СТАВРИ":Аз мислих, мислих и взех та избрах еврото!
Коментиран от #43, #51
11:27 26.09.2025
40 Наритай руснак
До коментар #35 от "БАЙ СТАВРИ":Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!
11:29 26.09.2025
41 Плд
... ще си направят ново правителство, с нови .урви
11:31 26.09.2025
42 Стършели
А Свети Георги ще пусне малко Дъжд.
А докато си поливат доматите с питейна вода ще е така.
11:32 26.09.2025
43 Коцето Копейкин
До коментар #39 от "Пепи Волгата":Пепи,и на мен всичко ми е в евро,ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!
11:33 26.09.2025
44 ТИ КАЖИ
До коментар #31 от "БАЙ СТАВРИ":ЗАЩО СМЕНИ НИКА ,А
11:33 26.09.2025
45 ТАКА Е
До коментар #35 от "БАЙ СТАВРИ":ЗАТОВА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ ,ОТ ЛЮБОВ КЪМ РУСИЯ,И МРАЗЕНЕ НА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #49
11:35 26.09.2025
46 Цомчю
11:36 26.09.2025
47 Спокойно
До коментар #15 от "Усмихнат":Ще свърши президентския мандат и Румен Радев ще им вземе голяма част от симпатизантите.Той от сега им говори точно на тях,критикувайки Борисов и Пеевски,защото знае,че симпатизантите на ГЕРБ и ДПС НН са твърд електорат.Та тези от Възраждане,ще останат зяпнали от почуда.
11:36 26.09.2025
48 Цонка Копейкина
До коментар #28 от "Мека Китка":Аз съм лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс, с брак съм с принцеса на Максуда, велика херцогиня Копанарска, графиня фон Каменар, баронеса Калдарашка фон Игнатиево пер на Въглен, носителка е на наградата червените кюлоти със петолъчка, лично връчена от тьотка Митрофанова.
11:44 26.09.2025
49 БАЙ СТАВРИ
До коментар #45 от "ТАКА Е":НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ СМЕ ОТ МАФИЯТА КОЯТО ЗА 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ.И СЕГА ВЪВ МОМЕНТА СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРАЛИРАНИ ВОТОВЕ ОТ ГЕРБ-СДС И ДПС НОВО НАЧАЛО И ПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НАТЛАПИХА ТОВА НЕЛИГИТИМНО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ И УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ.НО ВЕЧЕ СЕ ПОЧВА.СНОЩЕ СДРУЖЕНИЕ БОЕЦ ,ППДБ И ТЕХНИ СЪМИШЛЕНИЦИ ОБЯВИХА ЧЕ ДНЕС ЗАПОЧВАТ И СЪЗДАВАТ ,,НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕЕВСКИ БОРИСОВ И МАФИЯ,,КАТО ЗАПОЧВАТ ПОЕТАПНО ПЪРВО ВЪВ СОФИЯ ПОСЛЕ ВЪВ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ БЛОКАДИ НА ПЪТИЩА МАГИСТРАЛИ И ИНСТИТУЦИИ ДО СВАЛЯНЕ НА ТОВА МАФИОТСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ.
Коментиран от #52
11:52 26.09.2025
50 43215
До коментар #3 от "1481":Руснакът иска да превърне Европа в кочина, каквато кочина е неговата държава. Само тогава, ще се успокои и ще има мир.
Коментиран от #53
11:54 26.09.2025
51 БАЙ СТАВРИ
До коментар #39 от "Пепи Волгата":ЕМИ ЗАВРИ СИ ГО ТАМ КЪДЕТО СЛЪНЦЕ НЕ УГРЯВА.....
11:54 26.09.2025
52 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #49 от "БАЙ СТАВРИ":ДРУГАРЮ ЗАД ВСИЧКИ ПАРТИИ СТОИ ДС ПОНИМАЕШ ЛИ ,ТОВА Е НАСЛЕДСТВОТО ОТ СОЦИАЛИЗМА ,А РАЗЛИЧНИТЕ ПАРТИИ СА РАЗЛИЧНИТЕ ФРАКЦИИ В ДС
12:01 26.09.2025
53 БАЙ СТАВРИ
До коментар #50 от "43215":ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА И ВРЪСКА СЪС СССР ТОГАВА БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ЦВЕТУЩА ДЪРЖАВА И ЖИВОТА БЕШЕ РАЙ,А СЕГА 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ И ВРЪЗКАТА СЪС НАТО И ЕС ЖИВОТА СТАНА АД ПОД НЕБЕТО.
12:04 26.09.2025