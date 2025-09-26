Новини
Цончо Ганев: Правителството е на път да падне, а опозицията отказва да има вот на недоверие

26 Септември, 2025 10:21 1 079 53

Ние от един месец не сме в парламента, защото този парламент е несъстоятелен. Дори когато имаше кворум предните седмици, парламентът заседаваше от 9 до 11 часа

Цончо Ганев: Правителството е на път да падне, а опозицията отказва да има вот на недоверие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се намира в странна ситуация, в която правителството на Пеевски и Борисов е на път да падне. Това заяви депутатът от „Възраждане” Цончо Ганев.

„Няколко областни градове са с режим на водата. Още юли месец възраждане подготви вот на недоверие заради водната криза. Тогава се консултирахме с всички партии в опозиция, само „Величие” се подписаха. Пет гласа са нужни за внасяне на вот на недоверие по тази тема. Аз и адв. Петров отидохме в стаята на МЕЧ, а от тяхна страна се изтъкна - лично Костадинов да им се бил молил и те щели да помислят. Няма аргументи за доводи, искат да им се моли някой“, обясни той.

„Асен Василев отказва, Кирил Петков отказва, Мирчев отказва, АПС отказват, отказва и Радостин Василев. Тук стигаме до основната тема – не е важно кой какво говори, а какво прави с действията си. Ние подкрепяме всички вотове на недоверие, колкото и да са несъстоятелни. МЕЧ отказва да даде пет гласа и да тръгнем на дебат за сваляне на правителството“, каза още Ганев.

По думите му се наблюдава срутване на управляващата коалиция: „Тя се срутва отвътре. Правителството е готово да падне, а опозицията отказва да има вот на недоверие.”

За провала на кворума в НС в три поредни дни, Ганев обясни: „Ние от един месец не сме в парламента, защото този парламент е несъстоятелен. Дори когато имаше кворум предните седмици, парламентът заседаваше от 9 до 11 часа, приеха се закони, доунищожаващи пощите и БДЖ. Този парламент трябва да си отиде и да правим нови избори. Не е наше задължение да правим кворум, ние сме на терен в избирателните си райони.“


  • 1 1480

    14 5 Отговор
    ако дебелан е Дьржавник с главно Д
    а разбойко е Бандит с главно Б
    радев е мизеРник с главно Р

    Коментиран от #38

    10:22 26.09.2025

  • 2 внимание

    11 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Същата се занимава и с телефонни измами.

    10:22 26.09.2025

  • 3 1481

    19 14 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    пра дядо и дядо са ги посрещнали с хляб и сол
    сега е мой ред

    Коментиран от #50

    10:22 26.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    8 11 Отговор
    Утре в 12 протест.

    Коментиран от #12, #17

    10:23 26.09.2025

  • 5 Шеломов

    6 1 Отговор
    Лгбтешник ли е

    10:24 26.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    13 2 Отговор
    ЗАЩОТО ЗНАЯТ,ЧЕ ПОЛОВИНАТА ИЗМЕКЯРИ НЯМА ДА ВЛЯЗАТ!НЕ ЧЕ НЯМА СТЪКМИСТИКА!

    10:26 26.09.2025

  • 7 Възраждане

    15 16 Отговор
    Май ще излезе, че само Възраждане и Величие милеят за нашата татковина- майка България. МЕЧ, АПС и ПП-ДБ вън от парламента

    Коментиран от #9

    10:28 26.09.2025

  • 8 Анонимен

    13 4 Отговор
    Ти да не си отишъл да копаеш или си извадил лични пари да доставите вода ЛЪЖЦИ И МОШЕНИЦИ ПОЛУЧАВАТЕ ПО 20 К ЗА САБОТАЖИ НА ДЪРЖАВАТА ЩОМ ИМА БУДАЛИ ЗАЩО ВИЕ ДА НЕ СТЕ ТАРИКАТИ ХАХАХАХА

    10:36 26.09.2025

  • 9 Промяна

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    МИЛЕЯТ ХАХАХАХАХА КАК КАТО ТЕ ЛЪЖАТ ЛИ ХАХАХАХАХАХА

    10:37 26.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 !!!?

    10 12 Отговор
    Еврото е готово да бъде прието, а Копейките продължават да се тътрузят по жълтите павета за тоя дето духа...така България хрантути съветски пройдохи в Еврозоната !

    10:40 26.09.2025

  • 12 БАЙ СТАВРИ

    11 10 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ОСТАВЕТЕ ТЕЗИ ПРОТЕСТИ , А СЕ ОРГАНИЗИРАЙТЕ ВСИЧКИ И ДА ПОЧНЕ БЕЗСРОЧНА БЛОКАДА НА ВСИЧКИ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ ,МИТНИЦИ И ДВАТА ВОСТА НА ДУНАВ,КАКТО И ЖП ТРАНСПОРТА ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА СЪС ТЕЖКА ТЕХНИКА ТРАКТОРИ ФАДРОМИ БУЛДОЗЕРИ И ТЕЖКИ КАМЬОНИ ДОКАТО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА НЕ СЕ ГЛАСУВА ЗАКОН ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА НАРОДА ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО СЪС РЕФЕРЕНДУМИ И ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ ОПРЕДЕЛИ ДАТА ЗА ПЪРВИЯТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЛИ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ И СЛЕД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ ДА СЕ РАЗПУСНЕ И СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ИЗБОРИ.ТАКА СЪС ПРОТЕСТИ СТРУПАТ ПОЛИЦИЯ ПОСВИРКАТ ПОТУПАТ НА ТЪПАНИТЕ ПОВИКА СЕ И НИЩО ВРЕМЕТО ТЕЧЕ И ЩЕ СЕ ВЪВЕДЕ ЕВРОТО И ЩЕ СИ УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #19, #20

    10:41 26.09.2025

  • 13 Ура,,Ура

    15 3 Отговор
    Няма какво да мрънкаш. Никаква опозиция не сте. Щом като и протестите са ви разделени нищо не става от вас. Управляващата мафия мечтае за такива разбити и инатливи помежду си опоненти.

    10:42 26.09.2025

  • 14 Единствената българска партия

    6 6 Отговор
    Тя е новият път на България!

    10:47 26.09.2025

  • 15 Усмихнат

    14 8 Отговор
    Как може да има толкова заблудени хора, които да гласуват за вас? Всички вече виждат, че сте тайната патерица на сикаджията. Хората не са толкова тъпи, колкото си мислите. И тоя номер с лева и еврозоната се изтърка и не върви.

    Коментиран от #18, #47

    10:48 26.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Има ни пак

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Бъркаш! Утре в 12 на обедна разходка из София. Не разбрахте ли, че без тояга мафия не се гони? Стига с тия разходки. И защо все в събота като политиците не са на работа?

    10:54 26.09.2025

  • 18 Хората не са тъпи

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Усмихнат":

    Те са за Възраждане. Ти колко цента изкара днес да цъкаш срещу тях?

    Коментиран от #23

    10:55 26.09.2025

  • 19 ШИТЬ

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "БАЙ СТАВРИ":

    Бе горд възрожденец

    10:57 26.09.2025

  • 20 И КО ВИКАШ

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "БАЙ СТАВРИ":

    ДА ДОКАРАМЕ НА ВЛАСТ ВЪЗРАЖДАНЕ А ,А МОЖЕ И ВЛАСТЬ СОВЕТОВ ,ИЛИ ДА ОТИДЕМ ПОД КРИЛИТО НА ПУТИН А

    Коментиран от #26

    11:00 26.09.2025

  • 21 оня с коня

    5 3 Отговор
    Твърди Цончо че Правителството е на път дападне щото "се срутвало отвътре",но същенременно негодува че не може да събере необходимите гласове за нов Вот на недоверие?Това значи само едно- ЧЕ САМ НЕ СИ ВЯРВА- Е КАК тогава ще убеди другите да му вярват?От друга страна пък СКАНДАЛНО ЕГОИЗТИЧНО иска само Партията му да е "на Терен" в Избирателните си райони за да ухажва Електората си,а останалите Балъци да правят Кворум в НС?ГОРЕЩ практически СЪВЕТ :Русофилските партии в никакъв случай не трябва да се попърджат за да не се Размножават!

    11:01 26.09.2025

  • 22 Руснаков

    2 2 Отговор
    Съветване Цончо,,,,здраво съветване за теб и твоите авери.

    11:01 26.09.2025

  • 23 Даа

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хората не са тъпи":

    Хората биле за възраждане ,а възраждане за кои са?

    11:01 26.09.2025

  • 24 МИРО

    3 0 Отговор
    Моля, автора на статията да си поправи грешките!!!( правописни)

    11:02 26.09.2025

  • 25 Смешник пълен смешник

    7 2 Отговор
    смешник пълен смешник. Тоя пък кой го пита за фантасмагоричните му бълнувания. Тотално изолирани, Възраждане живеят в собствена реалност извън България, далече някъде в Сибир

    11:02 26.09.2025

  • 26 БАЙ СТАВРИ

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "И КО ВИКАШ":

    ДАЙ БОЖЕ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.

    11:03 26.09.2025

  • 27 пиночет

    4 2 Отговор
    Вярно ли е, че почти всички от Възраждане са меки китки или само част от ръководството?

    Коментиран от #31, #33

    11:08 26.09.2025

  • 28 Мека Китка

    3 3 Отговор
    Коцето и Цомчо са от нашите!

    Коментиран от #48

    11:11 26.09.2025

  • 29 Ддд

    3 2 Отговор
    Цоньо поредните тъпотии. Ако ще падне правителството, то няма да е заради вашите нефелни вотове, какво не разбрахте от Възраждане?

    11:11 26.09.2025

  • 30 Когато

    1 2 Отговор
    и да се разпадне , все е късно !

    11:13 26.09.2025

  • 31 БАЙ СТАВРИ

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "пиночет":

    ВЧЕРА ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ДАДОХА ПРОУЧВАНЕ НА ТРЕНД ,АКО ДНЕС СА ИЗБОРИТЕ ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТЕ ГЕРБ-СДС И ДАВАТ 26.9 ПРОЦЕНТА КАТО КОАЛИЦИЯ,ВЪЗРАЖДАНЕ ВТОРИ КАТО САМОСТАЯТЕЛНА ПАРТИЯ 13.9 ПРОЦЕНТА ,А ТРЕТИ ДПС-НОВО НАЧАЛО СЪС 13.5 ПРОЦЕНТА А ПОСЛЕДНИ ОСМИ ПО РЕД ДВУЛИЧИЕ СЪС 4.2 ПРОЦЕНТА А АПС ПОД 3 ПРОЦЕНТА.ТА ДОРИ ИТРЕНД КОИТО НА ВЪЗРАЖДАНЕ ВИНАГИ ИМ НАМАЛЯТ РЕЗУЛТАТА И ГИ ДАВАТ ВТОРИ ЗНАЧИ НЕ СА МЕКИ КИТКИ.МАЙ МЕКИ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ НА БСП-ОЛ,ИТН,МЕЧ И ВЕЛИЧИЕ.

    Коментиран от #44

    11:15 26.09.2025

  • 32 Митрофанова

    3 2 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    Коментиран от #35

    11:16 26.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 БАЙ СТАВРИ

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Митрофанова":

    ТИ НЕ РАЗБРА ЛИ ЧЕ НЕ САМО ВЪЗРАЖДАНЕ ,А ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА И СА ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТОВА ТЪПО ЕВРО.

    Коментиран от #39, #40, #45

    11:25 26.09.2025

  • 36 Този

    1 1 Отговор
    глупак защо се изказва? Кирил Петков е извън парламента, какво да отказва. Мафията все такива нагли дебили си избира за патерици. Трябваше отдавна да се осъдени за сградата на ЕС в София.

    11:25 26.09.2025

  • 37 Майора

    3 0 Отговор
    Цончо , щом не сте в парламента не трябва да получавате заплати! Така че откажете се от заплатите и съгласно Правилника щом не се явявате на работа , търпите санкции! Инсче отивайте при гуруто си Путин и не пречете на стрсната!

    11:26 26.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пепи Волгата

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "БАЙ СТАВРИ":

    Аз мислих, мислих и взех та избрах еврото!

    Коментиран от #43, #51

    11:27 26.09.2025

  • 40 Наритай руснак

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "БАЙ СТАВРИ":

    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    11:29 26.09.2025

  • 41 Плд

    1 0 Отговор
    Правителството на Росен Очите, Боко Кобурга, бай Цоннчо Ганьов, Коста - Гърка, ..., и Беевски щяло да падне.
    ... ще си направят ново правителство, с нови .урви

    11:31 26.09.2025

  • 42 Стършели

    0 0 Отговор
    Май Бай Ганьо е бил по умен от Цончо, не се е занимавал с политика!
    А Свети Георги ще пусне малко Дъжд.
    А докато си поливат доматите с питейна вода ще е така.

    11:32 26.09.2025

  • 43 Коцето Копейкин

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пепи Волгата":

    Пепи,и на мен всичко ми е в евро,ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!

    11:33 26.09.2025

  • 44 ТИ КАЖИ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "БАЙ СТАВРИ":

    ЗАЩО СМЕНИ НИКА ,А

    11:33 26.09.2025

  • 45 ТАКА Е

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "БАЙ СТАВРИ":

    ЗАТОВА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ ,ОТ ЛЮБОВ КЪМ РУСИЯ,И МРАЗЕНЕ НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #49

    11:35 26.09.2025

  • 46 Цомчю

    2 1 Отговор
    Аз съм от страната на булката

    11:36 26.09.2025

  • 47 Спокойно

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Усмихнат":

    Ще свърши президентския мандат и Румен Радев ще им вземе голяма част от симпатизантите.Той от сега им говори точно на тях,критикувайки Борисов и Пеевски,защото знае,че симпатизантите на ГЕРБ и ДПС НН са твърд електорат.Та тези от Възраждане,ще останат зяпнали от почуда.

    11:36 26.09.2025

  • 48 Цонка Копейкина

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мека Китка":

    Аз съм лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс, с брак съм с принцеса на Максуда, велика херцогиня Копанарска, графиня фон Каменар, баронеса Калдарашка фон Игнатиево пер на Въглен, носителка е на наградата червените кюлоти със петолъчка, лично връчена от тьотка Митрофанова.

    11:44 26.09.2025

  • 49 БАЙ СТАВРИ

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "ТАКА Е":

    НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ СМЕ ОТ МАФИЯТА КОЯТО ЗА 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ.И СЕГА ВЪВ МОМЕНТА СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРАЛИРАНИ ВОТОВЕ ОТ ГЕРБ-СДС И ДПС НОВО НАЧАЛО И ПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НАТЛАПИХА ТОВА НЕЛИГИТИМНО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ И УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ.НО ВЕЧЕ СЕ ПОЧВА.СНОЩЕ СДРУЖЕНИЕ БОЕЦ ,ППДБ И ТЕХНИ СЪМИШЛЕНИЦИ ОБЯВИХА ЧЕ ДНЕС ЗАПОЧВАТ И СЪЗДАВАТ ,,НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕЕВСКИ БОРИСОВ И МАФИЯ,,КАТО ЗАПОЧВАТ ПОЕТАПНО ПЪРВО ВЪВ СОФИЯ ПОСЛЕ ВЪВ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ БЛОКАДИ НА ПЪТИЩА МАГИСТРАЛИ И ИНСТИТУЦИИ ДО СВАЛЯНЕ НА ТОВА МАФИОТСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ.

    Коментиран от #52

    11:52 26.09.2025

  • 50 43215

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "1481":

    Руснакът иска да превърне Европа в кочина, каквато кочина е неговата държава. Само тогава, ще се успокои и ще има мир.

    Коментиран от #53

    11:54 26.09.2025

  • 51 БАЙ СТАВРИ

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Пепи Волгата":

    ЕМИ ЗАВРИ СИ ГО ТАМ КЪДЕТО СЛЪНЦЕ НЕ УГРЯВА.....

    11:54 26.09.2025

  • 52 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "БАЙ СТАВРИ":

    ДРУГАРЮ ЗАД ВСИЧКИ ПАРТИИ СТОИ ДС ПОНИМАЕШ ЛИ ,ТОВА Е НАСЛЕДСТВОТО ОТ СОЦИАЛИЗМА ,А РАЗЛИЧНИТЕ ПАРТИИ СА РАЗЛИЧНИТЕ ФРАКЦИИ В ДС

    12:01 26.09.2025

  • 53 БАЙ СТАВРИ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "43215":

    ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА И ВРЪСКА СЪС СССР ТОГАВА БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ЦВЕТУЩА ДЪРЖАВА И ЖИВОТА БЕШЕ РАЙ,А СЕГА 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗРУШИ И УНИЩОЖИ И ВРЪЗКАТА СЪС НАТО И ЕС ЖИВОТА СТАНА АД ПОД НЕБЕТО.

    12:04 26.09.2025

