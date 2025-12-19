Новини
Президентът ще връчи първия мандат за ново правителство след Нова година ВИДЕО

19 Декември, 2025 10:16, обновена 19 Декември, 2025 10:30 1 316 83

Възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта

Президентът ще връчи първия мандат за ново правителство след Нова година ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за ново правителство след Нова година. Това съобщи той след края на консултациите с парламентарно представените партии.

Президентът обобщи, че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта.

Предстои Рождество Христово, призовавам политическото ожесточение да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците. Ще връча първия мандат след Нова година. Това обяви президентът Румен Радев по време на консултацията с "Величие".

"Всеобщо е мнението, че доверието в НС е изчерпано, диалогът - разрушен. Предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта. Необходими са неотложни действия за връщане на доверието в изборния процес, който беше тежко компрометиран и в резултат на това цяла партия не беше допусната до полагащото ѝ се място в НС. Призовавам към предприемане на законодателни мерки, за да се минимизира субективния фактор - това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките", заяви държавният глава.

По думите му управляващите са подели кампания да прехвърлят другиму собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала. "Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста, за да ги настроиш срещу политическите си опоненти. Българите помнят срещу кого и какво масово протестират. Няма да забравят кой и как ги докара до това положение. Властта, която налагаше насила своите интереси и решения без да се съобразява с гражданите, следва да носи политическата си отговорност до встъпването на служебен кабинет, без да абдикира от конституционните си задължения", коментира още Румен Радев.

Днес държавният глава разговаря с представители на партия "Величие". С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

"Вие сте последни като най-малобройна политическа сила, но гласът на всяка партия има значение. Вие седите най-отзад и имате панорамен поглед върху работата в пленарната зала. Има ли още парламентарен живот в това НС и бихте ли се ангажирали с нова конфигурация на кабинет? Разкрихте изборни манипулации, които не ви допуснаха в този парламент след изборите. Как да повишим доверието в изборния процес?", попита президентът.

"Не сме политици, израснали в политическа среда, ние сме редови граждани, които виждат, че средата не става за живот и не работи. Направихме редица опити да проучим обстановката. Народното събрание е нелегитимно от избирането си. КС постанови, че 47% от проверените секции са с установени вторични манипулации. Ние установихме 50% нарушения при проверка на видеонаблюдението 6000 секции. Би трябвало записите да помагат за търсене на отговорност като доказателство. Успяхме да докажем тотална подмяна на вота в цели общини. Справедливостта донякъде се върна с влизането ни в Народното събрание. Там видяхме зверски натиск и шантаж, употреба на институции за смачкване на неудобните. В този парламент имаме само фиктивна опозиция, затова нюблдаваме беззаконие. Аз бях изнудван, заплашван с арести, ако не сменя своята принадлежност към управляващите. Намираме се в мафиотска диктатура, която не издържа в пазарна икономика", коментира Ивелин Михайлов.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.


Подобни новини


  • 1 Пепи Волгата

    20 23 Отговор
    Хаха тролове, аз избрах еврото.

    Коментиран от #15, #61

    10:23 19.12.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    22 27 Отговор
    Партията на Резидента ще се казва ПП "Боташ"!

    Коментиран от #21, #56

    10:23 19.12.2025

  • 3 Време е

    19 15 Отговор
    за Алтернатива за България !

    Коментиран от #60

    10:23 19.12.2025

  • 4 Пич

    26 11 Отговор
    Избори може да има догодина - правителството - не !!! Освен ако Брюксел не нашамари ГЕРБ и ПП за някаква безпринципна коалиция , която съвсем да продаде държавата !!! Вчера - идиота Роско подписа огромен дълг за всеки българин - ПП нито гък !!!

    Коментиран от #16

    10:23 19.12.2025

  • 5 Реалността

    15 8 Отговор
    Жмъйлъйо жмъйлъйо
    и за тебе втори път няма да гласувам никога
    всичките сте едни и същи
    до един

    Коментиран от #50

    10:24 19.12.2025

  • 6 Льотчика ще кацне по корем

    18 16 Отговор
    без колесник!

    Коментиран от #33

    10:24 19.12.2025

  • 7 коментатор

    21 9 Отговор
    До тогава , главното Д трябва да напусне политиката и икономиката завинаги .Не трябва да се допуска да си купува цели населени места и да опорочава цялата система .САЩ не го одобряват , Русия , знаете какво му направи , Европа дори го изключи от АЛДЕ , Англия потвърди санкциите . Ако България му осигирява политическо представяне , удря по имижда си на държава и се превръща в съучасник

    10:25 19.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    5 9 Отговор
    Третия мандат трябва да го даде на Величие.

    10:26 19.12.2025

  • 10 Я гле па тва

    12 7 Отговор
    Тоя завоалирано пак реве за референдума, ей, село, село...

    10:26 19.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Топане на топката , всички парти/тури заявиха, че няма се опитват да правят правителство в това НС❗Естествено никой не иска власт през зимата, още повече с този формат❗
    Още утре може да връчи и получи обратно една след друга три папки и да се обявява служебен кабинет , а дУпЕтатите да се саморазпускат за предстоящите избори‼️

    Коментиран от #66

    10:26 19.12.2025

  • 12 Дидо Д

    9 6 Отговор
    В конституцията липсва изречение, когато никой от кандидатите в домовата книга не искат да са служебен премиер, то тогава право има Президента да назначи такъв!

    Коментиран от #67

    10:27 19.12.2025

  • 13 Българин

    7 17 Отговор
    Браво г-н Радев, българите разчитат на вас да почистите кочината !

    Нормалните българи са с вас, весели празници

    10:28 19.12.2025

  • 14 Симо

    8 6 Отговор
    Ако ГРАБ подкрепи идеята за 100% машини на ПП-ДБ то може да разтопят ледовете помежду си

    10:29 19.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Що такова

    9 2 Отговор
    протакане ?

    10:33 19.12.2025

  • 18 Павел Пенев

    11 5 Отговор
    Всъщност Евелин Михайлов направи чудесно изказване и даде интересни и стойностни предложения за системно фалшифицираните у нас избори,както и за лъжливите обещания на партиите. Не съм очаквал това от човек когото непрекъснато обвиняват за извършени измами. Извода е очевиден. В нашето НС има полуидиоти.

    10:34 19.12.2025

  • 19 1234

    10 3 Отговор
    и защо е цялото мотаене,трябваше в един ден да ги сбере,ако има желаещ да управлява и да му връчва мандата,ако не нови избори

    10:35 19.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ьймаедц

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Ти гласуваи за партия "нахрани бандера фашист за да серре в златна тоалетна". Теб те знаем колко ти е акъла.

    10:36 19.12.2025

  • 22 Днес

    10 6 Отговор
    Кисельова , пожълтяла от злоба и чорлава , пожълтяла от яд , оплю ПП /ДБ , че променили Конституцията и ѝ объркали сметките ! Резил в неин стил и безсрамие .

    10:37 19.12.2025

  • 23 Град Симитли

    7 5 Отговор
    Един глас--25€+2кебапчета и 1бира
    Друго си е в Клуба на богатите....

    10:38 19.12.2025

  • 24 Кога след Нова година?

    9 5 Отговор
    Към края на март?

    Че Боко добре да се набълбука!

    10:39 19.12.2025

  • 25 хмммм

    9 7 Отговор
    Всичките проблеми на държавата изтичат от Дондуков-2.

    10:41 19.12.2025

  • 26 Не бързай

    10 6 Отговор
    Не се преработвай.....по спокойничко нали ....Ей вижте го Радев, Пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил....

    Коментиран от #73

    10:42 19.12.2025

  • 27 Аз се чудя

    10 5 Отговор
    Как незаконно избран и назначен за премиер,а вече и в оставка,продължава да се разхожда с наши пари и да подписва договори за милиарди.
    Според мен този договор също е незаконен и трябва да се анулира.

    Коментиран от #40, #63

    10:42 19.12.2025

  • 28 После бил Мунчо

    5 4 Отговор
    Нарочно забавя да могат боклуците да се окопитят и уговорят. И предния път беше така и накрая народа спи и вика мафия. Ами те всичките са боклуци и искат токмаци.

    10:42 19.12.2025

  • 29 Адвокат Семерджиев

    7 1 Отговор
    На вниманието на:
    Г-жа Мария Атанасова,автор в текущият сайт.
    Г-жо Атанасова, призовах Ви,публично или лично, да обясните на мен и останалата аудитория, коментиращи статии в сайта,защо премахвате коментари,които НЕ нарушават поставените от Вашият сайт правила и условия.Обяснете на мен и уважаващата аудитория, премахването на коментар 20 , писан от мен.Не пиша с уважение,Адвокат Семерджиев.

    10:43 19.12.2025

  • 30 Българин

    6 3 Отговор
    Какво чака,трябваше вече да е дал първия мандат на герп и втория на кокорчо и февруари на избори.Защо им дава още време за да ни доокрадат ли или делят с радев парички.При минали избори им даваше 2-3 месеца отсрочка и пак нищо.

    10:44 19.12.2025

  • 31 след Нова година....

    7 4 Отговор
    Може към юни ...че още един куп простотии да разпише дЖилезку

    10:44 19.12.2025

  • 32 Подъл червей

    10 1 Отговор
    Ама верно Подъл червей

    10:45 19.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Крепи статуквото

    7 0 Отговор
    атлантика и циониста подъл

    10:47 19.12.2025

  • 35 На бас о

    5 3 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% при избирателна активност под 40%. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    10:47 19.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Задкулисие

    4 1 Отговор
    и тупкане на топката. Чиба атлантико !

    10:49 19.12.2025

  • 38 Тизи

    7 3 Отговор
    Е толкова злобен
    че докопа ли властта
    сегашните ще ви се видят прекрасни

    10:49 19.12.2025

  • 39 възмутен

    7 1 Отговор
    Има само един виновник за цялата ситуация в която се намира държавата в момента .Докато не бъде отстранен от политиката , няма да тръгне държавата .Сарафов да излиза от кабинета, веднага да влиза Гл.Прокурор и незабавно да го започва

    10:49 19.12.2025

  • 40 Желязков

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Аз се чудя":

    Трябва да отговаря пред гражданите,защо им набутва такива дългове и след това да бъде натикан в ЦСЗ.

    Коментиран от #44

    10:50 19.12.2025

  • 41 "Информационно обслужване"-АД =

    7 1 Отговор
    = Главен орган за манипулация и фалщификация на всеки един избор - независимо дали е с хартиени бюлетини, с машини или по смесен способ.

    Фалш и лицемерие лъха от лицето на президента Румен Радев.

    ПростоКиро: "Ще направим АЛА-БАЛА чрез президента."

    За кои светли празници говори Радев?

    За юдаистката ханука или за Рождество Христово - рождеството на Божия Син, който е единосъщ с Бог Отец?

    На кого служи масонът? - На Бога или на децата от баща дявола, които предадоха Бог, съдиха Го и го осъдиха на позорната римска смърт на Кръста?

    10:50 19.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Всеки ден е ценен

    7 0 Отговор
    Всеки ден ви грабят и дават на НАТЮ, тенекии и Буферсйна вашите пари. Ама всеки ден ...а този предател тупка топката и глупости говори

    10:52 19.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 факт

    6 0 Отговор
    На кого дава време Радев? На себе си, или на правителството. Защо ли си мисля, че дава време на себе си, за да осигури участието си в предстоящите избори? Без значение какви са съображенията му - оставането на власт на това правителство и удължаването на живота на този парламент, са изключително вредни за държавата, която буквално е в будна кома. Следващите избори трябва да са пред президентството с искане да не се отлага връчването на мандатите, ако трябва и в празничните дни ще работят тези нещастници. Навръх Нова година, ако се налага, ще работят, но ще си свършат работата. Бързо назначаване на служебен кабинет, възможно най-скорошно провеждане на избори и спасяване на България. Това е задачата и тя е много-значима от нечии политически амбиции.

    Коментиран от #57

    10:54 19.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Радев тихичко и подло

    8 0 Отговор
    Подкрепя геноцида в Гааза. Нямайте съмнение че и геноцид над българите този индивид ще подкрепи

    10:56 19.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Реалността":

    Сигурно си протестираш

    10:58 19.12.2025

  • 51 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Избори през април. По празниците няма кой да се занимава с глупостите на безделниците.

    10:58 19.12.2025

  • 52 социология

    3 1 Отговор
    Има една хуваба работа която свърши голямото Д .Рзцепи ДПС и сега ситуацията може да стане такава , че нито една от двете фракции да не влезе в парламента .При висока избирателна активност , доста ще им паднат процентите . В момента са около 8 % а имаха към 12-14 %. Всички социолози им дават продължителен спад , а градове като Хасково разтуриха организацията .В новия парламент ще влязат , ако има партия Радев влиза ,Герб , ПП-ДБ ,Възраждане .Това са горе долу сигурните които влизат

    10:58 19.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Зъл пес

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Много послушен боташ изпълнява заръката на гелосания.Забавя изборите.

    11:00 19.12.2025

  • 57 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "факт":

    Нищо и няма на държавата. Никой няма да работи по празниците защото на теб така ти е кеф. Освен енергетиците.

    11:00 19.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 еврото ги побърка

    4 1 Отговор
    Никой не иска да е на власт , след Нова година .Еврото направо ги побърка , а ФИЧ съсипа кредитния рейтинг на държавата и я обяви за фалирала ! С две думи , държавата взема заеми за да плаща заплати !

    11:01 19.12.2025

  • 60 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Време е":

    Следващите кандидаткрадци ли?

    11:02 19.12.2025

  • 61 Евро Зонер

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пепи Волгата":

    Естествено , няма да рискува еврозоната я !
    Наш човек !

    11:02 19.12.2025

  • 62 Боооклук

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Че и нагъл

    11:02 19.12.2025

  • 63 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Аз се чудя":

    Не се чуди законен е

    11:02 19.12.2025

  • 64 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Скоро ще сме в Клуба на богатите и никой някой да се интересува от избори.

    Коментиран от #72

    11:02 19.12.2025

  • 65 здраво мислещ

    3 1 Отговор
    Има една основна глршка която допускат НН .След като взеха партията си помислиха , че тя върви с избирателите и те са тяхна собственост , крепостни селяни .Само че мюсулманите не ги припознават , а младите искат да са свободни и да глсуват и за други партии по убеждение .Деликатна е ситуацията

    11:05 19.12.2025

  • 66 Няма саморазпускане на антинародно НС

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така постановява поправената от СГЛОБКАТА = ГЕРБ+ППДБ+ДПС конституция на Р. България.

    Има папкане, лапкане, гушкане, люшкане и сядане на скотове в скутове - до последно!

    11:06 19.12.2025

  • 67 Първо са техните наследници

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дидо Д":

    по съребрена линия.Всичките -))

    11:10 19.12.2025

  • 68 Пука му на малоумното дЖилезку

    3 1 Отговор
    На подлият Радев и на психично болните атлантици за палиативните грижи за деца в България... Съвсем друго им е в кратуните кухи. Статукво се крепи...
    Партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    11:13 19.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Няма време давай им да се гърчат

    11:14 19.12.2025

  • 71 Карлуково нюз от вчера

    2 0 Отговор
    Днес се проведе рехабилитация и неколкократно пациентите пяха: "Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". Същото се пя и за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В един момент хора се прегърнаха и скандираха: "Заедно ще победим", докато скачат.......

    11:18 19.12.2025

  • 72 стига бе

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Данко Харсъзина":

    В Украйна ли ще ходиш? Защото Клуба на богатите е там, ако не си наясно. Ето снощи още 90 милиарда изсмукаха. Ще влезеш в клуба на богатите, ама само за да им лъскаш обувките и да им отсервираш празните чинии.

    11:20 19.12.2025

  • 73 Вчера в съюза на пенсионерите

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Не бързай":

    Яко го анатемосахме тоя лъжец. Час и полвина цитати и лъжите му през двата мандата се цитираха

    11:21 19.12.2025

  • 74 Радев е статуквото

    3 0 Отговор
    Не се заблуждавайте хора. За нищо не става. Просто е един подъл лъжец не по различен от Борисов и Пеевски. Подъл, десен, атлантик и ционист. Прокси чиято цел е да крепи статуквото и да лъже хората

    11:25 19.12.2025

  • 75 Поправете ме ако греша колеги !

    1 0 Отговор
    Кой е Радев? Пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил....

    11:28 19.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 От село

    0 0 Отговор
    Пролет пука. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
    Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
    Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
    Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!

    11:33 19.12.2025

  • 78 Е кво да прай

    0 0 Отговор
    Има си парички,яде си пие си

    11:34 19.12.2025

  • 79 От село

    0 0 Отговор
    Пролет пука. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
    Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
    Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
    Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.

    11:34 19.12.2025

  • 80 Сега вече щастливо

    1 0 Отговор
    Депутатите могат да излязат във ваканция до февруари. Заслужили са си го ... Достатъчно щети нанесоха на държавата и хората тези гнусни атлантически бооклуци. Естествено и със съучастието на Радев. МАЛОУМНОТО ПРЕМИЕРЧЕ дЖи РАЗПИСВА олигофрении , А РАДЕВ СИ НАЛЯГА ПАРЦАЛИТЕ и ЦИРКОВЕ ИГРАЕ. Нито думичка по важните неща

    11:35 19.12.2025

  • 81 От село

    0 0 Отговор
    Пролет пука. A небето се отвори, и Крум със глас дълбок ни проговори.
    Във мизерия сте виждам, но Бог не го молете, столицата вие преместете.
    Напаст божия, от склавинските земи червените хлебарки пак са надошли.
    Сердиката помня лично я опожарих, заразните хлебарки до крак унищожих.

    11:36 19.12.2025

  • 82 От село

    0 0 Отговор
    Пролет пука. Далеч зад облачното було, кимат със глави от клана Дуло.
    В Плиска, Търново, Преслав, столицата преместете, или нова съградете.
    Склавински паразити щом полазят, смучат кръв и само с огън се оправят.
    Опитахме в Сибира, учим ги на азбуки и кръст, а те мастилото крадът.

    11:38 19.12.2025

  • 83 От село

    0 0 Отговор
    Пролет пука. Асеневци и те помагат, българите славят, съвети да добавят.
    От степите грабители са надошли, наели са и много роби със червени тоги.
    Щитове и саби нарамете, конската опашка извадете, столицата преместете.
    На север, изток или юг, далеч от въшките червени, направете тез промени.

    11:39 19.12.2025

Новини по градове:
