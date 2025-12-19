Президентът ще връчи първия мандат за ново правителство след Нова година ВИДЕО

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за ново правителство след Нова година. Това съобщи той след края на консултациите с парламентарно представените партии.

Президентът обобщи, че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта.

Предстои Рождество Христово, призовавам политическото ожесточение да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците. Ще връча първия мандат след Нова година. Това обяви президентът Румен Радев по време на консултацията с "Величие".

"Всеобщо е мнението, че доверието в НС е изчерпано, диалогът - разрушен. Предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта. Необходими са неотложни действия за връщане на доверието в изборния процес, който беше тежко компрометиран и в резултат на това цяла партия не беше допусната до полагащото ѝ се място в НС. Призовавам към предприемане на законодателни мерки, за да се минимизира субективния фактор - това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките", заяви държавният глава.

По думите му управляващите са подели кампания да прехвърлят другиму собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала. "Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста, за да ги настроиш срещу политическите си опоненти. Българите помнят срещу кого и какво масово протестират. Няма да забравят кой и как ги докара до това положение. Властта, която налагаше насила своите интереси и решения без да се съобразява с гражданите, следва да носи политическата си отговорност до встъпването на служебен кабинет, без да абдикира от конституционните си задължения", коментира още Румен Радев.

Днес държавният глава разговаря с представители на партия "Величие". С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

"Вие сте последни като най-малобройна политическа сила, но гласът на всяка партия има значение. Вие седите най-отзад и имате панорамен поглед върху работата в пленарната зала. Има ли още парламентарен живот в това НС и бихте ли се ангажирали с нова конфигурация на кабинет? Разкрихте изборни манипулации, които не ви допуснаха в този парламент след изборите. Как да повишим доверието в изборния процес?", попита президентът.

"Не сме политици, израснали в политическа среда, ние сме редови граждани, които виждат, че средата не става за живот и не работи. Направихме редица опити да проучим обстановката. Народното събрание е нелегитимно от избирането си. КС постанови, че 47% от проверените секции са с установени вторични манипулации. Ние установихме 50% нарушения при проверка на видеонаблюдението 6000 секции. Би трябвало записите да помагат за търсене на отговорност като доказателство. Успяхме да докажем тотална подмяна на вота в цели общини. Справедливостта донякъде се върна с влизането ни в Народното събрание. Там видяхме зверски натиск и шантаж, употреба на институции за смачкване на неудобните. В този парламент имаме само фиктивна опозиция, затова нюблдаваме беззаконие. Аз бях изнудван, заплашван с арести, ако не сменя своята принадлежност към управляващите. Намираме се в мафиотска диктатура, която не издържа в пазарна икономика", коментира Ивелин Михайлов.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.