Елисавета Белобрадова: Колко хора от "домовата книга" държи Делян Пеевски?

Служебното правителство трябва да има една единствена задача – да организира честни избори, а не да поема дългосрочни ангажименти за държавата. Това заяви тази сутрин народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Елисавета Белобрадова в ефира на БНТ.
"Президентът не трябва да прави жестове - това не е негова работа. Трябва да назначи възможното служебно правителство, което да не прави пакости, да бъде изцяло и единствено служебно правителство - да не сключва договори, с които България поема задължения за милиарди", категорична бе Белобрадова в предаването "Денят започва с Георги Любенов".
Депутатът коментира и механизма за избор на служебен министър-председател, известен като "домовата книга". Според нея всеки, който заема висша държавна длъжност, включена в списъка с потенциални премиери, трябва да има готовност да поеме отговорност.
"Всеки, който е поел съответната позиция в така наречената 'домова книга' трябва да има готовността да стане служебен премиер, ако бъде посочен", обясни Белобрадова и допълни, че евентуален отказ би събудил съмнения за зависимости.
Основният политически риск, който тя очерта, е свързан с влиянието на Делян Пеевски върху хората от списъка.
"Големият въпрос е колко хора от 'домовата книга' държи Делян Пеевски. Голямото предизвикателство пред президента е той да посочи този, който има най-малки или никакви зависимости от Пеевски", подчерта народният представител.
Елисавета Белобрадова посочи като основен приоритет за новия политически сезон връщането на доверието в изборния процес. Според нея гражданите настояват за гаранции срещу купения вот.
"Изборният кодекс след парламентарната ваканция - това ще бъде горещата тема. Това ще бъде най-важното, тъй като гражданите недвусмислено казаха, че искат промени в Изборния кодекс за гарантиране на честни и прозрачни избори", заяви тя.
От ПП-ДБ настояват за връщане на пълното машинно гласуване като бариера срещу манипулациите.
"Трябва да се гласува изцяло машинно, за да се гарантират честни избори", заключи Белобрадова. Тя акцентира и върху необходимостта от десен бюджет и дълбоки реформи в държавната администрация.
Източник: www.dunavmost.com
