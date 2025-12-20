Костадин Ангелов: Истината е, че ПП-ДБ винаги са се страхували да носят политическа отговорност

Като политик считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари, няма място за ритници. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” проф. Костадин Ангелов, зам.-председател на Народното събрание, депутат от ГЕРБ.
“За ГЕРБ комфортът никога не е бил на първо място. За нас винаги е било важно какви са приоритетите пред държавата и намирането на начините за тяхното решение. Излизаме удовлетворени от този период, в който носихме политическата отговорност да съставим правителство”, каза Ангелов.
“Реанимирахме един умрял План за възстановяване и устойчивост. На трето място по икономика сме в Европа. Имаме 25% повече инвестиции. Излязохме от мониторинговия механизъм на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Влязохме в еврозоната”, коментира той.
По думите му Борисов смята, че първата част на протеста, който протичаше мирно, им е свършил златна работа, защото благодарение на енергията на хората и техния глас, една голяма част от политическите формации най-после узряха за това, че социалният диалог трябва да бъде възстановен.
“Показа ни се, че е много важно работодатели и синдикати да седнат заедно с управляващите и да възстановим диалога в Съвета за тристранно сътрудничество. Затова този протест, неговата първа и мирна част с истинските граждани, които казаха какво мислят и от какво са недоволни, свърши тази златна работа”, обясни Ангелов.
По думите му в ГЕРБ никога не е стояла необходимостта партията да бъде закачена за друга политическа формация. “Много пъти нашият лидер е казвал, че за ГЕРБ е важно ние да си оправим нашата собствена къщичка”.
“Първата партия, която поканихме за да съставим парламентарно мнозинство, беше “Демократична България”. Ако колегите имаха политическата смелост и зрялост да се съгласят да участват в едно такова управление, те можеха да бъдат гаранта, че Пеевски няма да има никакво влияние в тази власт. Истината е, че ПП-ДБ винаги са се страхували да носят политическа отговорност”, смята той.
По думите му, когато са били в “сглобката”, те не са повдигнали въпроса за Висшия съдебен съвет. “Имахме 160 гласа - достатъчно за избирането на ВСС. Тогава те не поставиха въпроса за машинното гласуване, защото още не вярваха в правотата на софтуера. Но разликата между 2021 година и сега е, че в момента правилните фирми работят с този софтуер”.
“Ние ясно заявихме, че основната ни цел ще бъде да внесем удължителен бюджет. И ако прегледате стенограмите на Председателски съвет сутринта, нашата теза още тогава беше да седнем и да се разберем дали можем да приемем удължителния бюджет днес на две четения”, коментира Ангелов.
Според него ПП-ДБ като политическа формация си търсят повод да изкарат хората на улицата. “Като политик считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари, няма място за ритници. Аз не съм виждал някой да влиза по този начин лесно и бързо”.
“Политиката е място, където трябва чрез думи да обориш своя противник. Пръв посяга към тоягата и камъка този, който няма аргументи”, смята той.
Коментиран от #9, #20
2 Петър Волгин
Много пъти сме чували този фаталистичен поплак: "Нищо не можем да направим, малка държава сме, осъдени сме да правим това, което ни наредят чуждоземните началници." Тази мантра е изключително глупава мантра. Просто не е вярна. Защото постоянно сме свидетели на това как именно "малките" държави променят радикално ситуацията.
Именно благодарение на Унгария, Словакия и Чехия, ръководството на ЕС не успя да открадне руските пари. Нито една от тези държави не е огромна, не е велика сила. По територия всяка една от трите е по-малка от България! Само че управляващите в тези държави, за разлика от управляващите в София, се държат достойно, със самочувствие и защитават националните си интереси, а не тези на Брюксел. Унгария, Словакия и Чехия вече заявиха, че няма да участват в тегленето на онези 90 милиарда, които ще отидат за режима на Зеленски. Силно се съмнявам настоящите български управници да сторят същото. Те ще продължат да се държат за шлифера на Урсула до последно. Явно слугинският манталитет е завинаги.
И няма значение колко квадратни километра е територията на България. Докато управляват партии като ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, ще сме в позицията на безгласни ратаи.
Можем да излезем от това васално състояние само ако ни управляват национално отговорни партии."
20:21 20.12.2025
6 ТОЯ НОРМАЛЕН ЛИ Е
Да не дава господ тоя да те лекува!
Държат то на къса каишка за злоупотребите в Александровска болница!
20:26 20.12.2025
7 За разлика от този факт
Коментиран от #32
20:26 20.12.2025
До коментар #1 от "Оставка бе мухъл.":Няма алтернатива няма мнение няма, АЗ , има опорни точки. Жалки сте.
20:30 20.12.2025
15 тоз да каже къде са парите
Голяма част от финансирането е по линия на предприсъединителните фондове на ЕС и в последствие – по оперативните програми, но страната получава грантове и от други държави (както европейски, така и трети страни).
Сумата на полученото безвъзмездно финансиране нараства експоненциално през годините, като за последното десетилетие са съсредоточени над половината от грантовете.
20:35 20.12.2025
Коментиран от #28
20 Урумов
До коментар #1 от "Оставка бе мухъл.":Току що, големия актьор каза, че никога нямаа право да си присвоява протеста. Особенно бивши министри и управляващи като ППДБ. Срама нямат тия.. Оня ден бяха наедно в сглобката.
20:41 20.12.2025
Коментиран от #30
Коментиран от #36
Коментиран от #27
27 Ха..ха..ха
До коментар #24 от "оня с питон.я":Прав си! Ангелов открадна само нищожните 70 милиона от Александровска болница.
20:52 20.12.2025
28 Какво си
До коментар #17 от "А бееее":Овца ли си,че блееш така.Много сте заблудени и използвани.Лично на мен ми е голям кеф,как сами си кпряхте парите за общините.Сега,нито ВиК,нито пътища,нито чистене на коритата на реките,нищо,нищо.Ще скачат тези от Плевен,а после с канчето ще се поливат да се къпят.Ама тогава се сърдете на менторите си от ПП,които ви излъгаха да си счупите държавата.
Коментиран от #34
20:55 20.12.2025
30 Мисли малко!
До коментар #21 от "Ъхъ!!!":Чудя се как за жълти стотинки,може човек да си плюе на достойнството.Кой строи пътища и магистрали--ГЕРБ. От ПП ги спират и почват лакардиите.Магистрали йок.Кой разблокира парите по ПВУ --коалиция ГЕРБ, ИТН,БСП.От ПП предателите,ходят да злословят против България. Значи,едните осигуряват четири МИЛЯРДА ЛЕВА(и санират на хората жилища без пари),а другите спират милиони.Хората в Брюксел сигурно се чудят какви предатели има.Никой не обича предателите.Обаче балъци винаги има да вярват на лакърдии.С малко трици,тези от ПП успяват да хванат все пак някои (бих казала маймуни) наивни хора.
21:07 20.12.2025
32 Ония
До коментар #7 от "За разлика от този факт":Те са подчинени винаги са обслужвали тоя или оня те за това и се наречени службички, служат на силните на деня, проститутки са.
21:09 20.12.2025
33 ФАКТИ
21:09 20.12.2025
34 Озадачен
До коментар #28 от "Какво си":Каква държава, бре??? Държава имаше до 2001 година! Откакто овцете си избраха дребния мадридски комарджия да ги оправя и след това герберастите, тия ДС изчадия превърнаха държавата в кочина. Сегашната кочина, която е рай за прасетата!
21:11 20.12.2025
