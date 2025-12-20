Новини
Костадин Ангелов: Истината е, че ПП-ДБ винаги са се страхували да носят политическа отговорност

20 Декември, 2025

В политиката няма място за вдигнати юмруци, шамари и ритници

Костадин Ангелов: Истината е, че ПП-ДБ винаги са се страхували да носят политическа отговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Като политик считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари, няма място за ритници. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” проф. Костадин Ангелов, зам.-председател на Народното събрание, депутат от ГЕРБ.

“За ГЕРБ комфортът никога не е бил на първо място. За нас винаги е било важно какви са приоритетите пред държавата и намирането на начините за тяхното решение. Излизаме удовлетворени от този период, в който носихме политическата отговорност да съставим правителство”, каза Ангелов.

“Реанимирахме един умрял План за възстановяване и устойчивост. На трето място по икономика сме в Европа. Имаме 25% повече инвестиции. Излязохме от мониторинговия механизъм на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Влязохме в еврозоната”, коментира той.

Ивайло Мирчев: Мината е границата, в която на хората не им пукаше

По думите му Борисов смята, че първата част на протеста, който протичаше мирно, им е свършил златна работа, защото благодарение на енергията на хората и техния глас, една голяма част от политическите формации най-после узряха за това, че социалният диалог трябва да бъде възстановен.

“Показа ни се, че е много важно работодатели и синдикати да седнат заедно с управляващите и да възстановим диалога в Съвета за тристранно сътрудничество. Затова този протест, неговата първа и мирна част с истинските граждани, които казаха какво мислят и от какво са недоволни, свърши тази златна работа”, обясни Ангелов.

По думите му в ГЕРБ никога не е стояла необходимостта партията да бъде закачена за друга политическа формация. “Много пъти нашият лидер е казвал, че за ГЕРБ е важно ние да си оправим нашата собствена къщичка”.

Огнян Минчев: За да се проведат честни избори, не е важна технологията, а организацията

“Първата партия, която поканихме за да съставим парламентарно мнозинство, беше “Демократична България”. Ако колегите имаха политическата смелост и зрялост да се съгласят да участват в едно такова управление, те можеха да бъдат гаранта, че Пеевски няма да има никакво влияние в тази власт. Истината е, че ПП-ДБ винаги са се страхували да носят политическа отговорност”, смята той.

По думите му, когато са били в “сглобката”, те не са повдигнали въпроса за Висшия съдебен съвет. “Имахме 160 гласа - достатъчно за избирането на ВСС. Тогава те не поставиха въпроса за машинното гласуване, защото още не вярваха в правотата на софтуера. Но разликата между 2021 година и сега е, че в момента правилните фирми работят с този софтуер”.

“Ние ясно заявихме, че основната ни цел ще бъде да внесем удължителен бюджет. И ако прегледате стенограмите на Председателски съвет сутринта, нашата теза още тогава беше да седнем и да се разберем дали можем да приемем удължителния бюджет днес на две четения”, коментира Ангелов.

Според него ПП-ДБ като политическа формация си търсят повод да изкарат хората на улицата. “Като политик считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари, няма място за ритници. Аз не съм виждал някой да влиза по този начин лесно и бързо”.

“Политиката е място, където трябва чрез думи да обориш своя противник. Пръв посяга към тоягата и камъка този, който няма аргументи”, смята той.


  • 1 Оставка бе мухъл.

    21 3 Отговор
    Народа ви изгони , не само тия от ППДБ.

    Коментиран от #9, #20

    20:21 20.12.2025

  • 2 Петър Волгин

    13 7 Отговор
    "Да, "малките" държави имат значение!

    Много пъти сме чували този фаталистичен поплак: "Нищо не можем да направим, малка държава сме, осъдени сме да правим това, което ни наредят чуждоземните началници." Тази мантра е изключително глупава мантра. Просто не е вярна. Защото постоянно сме свидетели на това как именно "малките" държави променят радикално ситуацията.
    Именно благодарение на Унгария, Словакия и Чехия, ръководството на ЕС не успя да открадне руските пари. Нито една от тези държави не е огромна, не е велика сила. По територия всяка една от трите е по-малка от България! Само че управляващите в тези държави, за разлика от управляващите в София, се държат достойно, със самочувствие и защитават националните си интереси, а не тези на Брюксел. Унгария, Словакия и Чехия вече заявиха, че няма да участват в тегленето на онези 90 милиарда, които ще отидат за режима на Зеленски. Силно се съмнявам настоящите български управници да сторят същото. Те ще продължат да се държат за шлифера на Урсула до последно. Явно слугинският манталитет е завинаги.
    И няма значение колко квадратни километра е територията на България. Докато управляват партии като ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, ще сме в позицията на безгласни ратаи.
    Можем да излезем от това васално състояние само ако ни управляват национално отговорни партии."

    20:21 20.12.2025

  • 3 Лост

    20 4 Отговор
    Теб, Кантарджиев,Мутафчийски и Кунчев трябваше да ви обесят публично на нац.стадион заради ковида.

    20:22 20.12.2025

  • 4 перукане

    20 2 Отговор
    не се ли наядохте бе ?

    20:25 20.12.2025

  • 5 Пустиня(к)

    18 2 Отговор
    Мащайте го тоя обратник, бе!🤣🤣🤣

    20:26 20.12.2025

  • 6 ТОЯ НОРМАЛЕН ЛИ Е

    20 3 Отговор
    На трето място по икономика сме в Европа.!?
    Да не дава господ тоя да те лекува!
    Държат то на къса каишка за злоупотребите в Александровска болница!

    20:26 20.12.2025

  • 7 За разлика от този факт

    9 3 Отговор
    винаги са искалиха да подчинят МВР прокуратурата ДАНС и всички останали служби.

    Коментиран от #32

    20:26 20.12.2025

  • 8 И ТОЗИ ПЕДАЛ Е НА ОЗЕМПИК

    14 2 Отговор
    Отслабнал е.

    20:28 20.12.2025

  • 9 Да да да

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оставка бе мухъл.":

    Няма алтернатива няма мнение няма, АЗ , има опорни точки. Жалки сте.

    20:30 20.12.2025

  • 10 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    12 6 Отговор
    НЕ ПП-ТАТА ИЗКАРАХА ХОРАТА НА УЛИЦАТА,А ВАШАТА АРОГАНТНОСТ,БЕЗХАБЕРИЕ,АЛЧНОСТ И НЕЗАЧИТАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.
    БОКЛУК БОТОКСИРАН.

    20:30 20.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наивник на средна възраст

    14 2 Отговор
    А ти - ни страх,ни срам когато изтърбушваше Александровска и пълнеше яко и незаконно бузи......що ли си в ГЕРБ...

    20:31 20.12.2025

  • 13 хихи

    15 2 Отговор
    ето този хубаво го вижте в края на ковид епидемията нареди да се носят маски на открито, защо били открили вирус в канализацията.....Пълна подигравка със средно интелигентния българин....
    и този наглец е избран от някого за депутат....

    20:32 20.12.2025

  • 14 Сретане идвай!

    12 3 Отговор
    Истината е, че и едните и другите сте разбойници и слуги на чужди господари!

    20:33 20.12.2025

  • 15 тоз да каже къде са парите

    7 2 Отговор
    След началото на прехода през 1989 г. до края на 2024 г. България получава близо 70 млрд. лв. безвъзмездно финансиране. Това показва анализ на Института за пазарна икономика.

    Голяма част от финансирането е по линия на предприсъединителните фондове на ЕС и в последствие – по оперативните програми, но страната получава грантове и от други държави (както европейски, така и трети страни).

    Сумата на полученото безвъзмездно финансиране нараства експоненциално през годините, като за последното десетилетие са съсредоточени над половината от грантовете.

    20:35 20.12.2025

  • 16 ококор

    5 8 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    20:35 20.12.2025

  • 17 А бееее

    10 2 Отговор
    Махай се,край с теб,повече да не те видим

    Коментиран от #28

    20:36 20.12.2025

  • 18 Тома

    11 1 Отговор
    Тези от шайката са толкова смешни че сами си вярват на приказките.

    20:37 20.12.2025

  • 19 Амбриаж!

    9 2 Отговор
    Герберастки амбриаж!

    20:41 20.12.2025

  • 20 Урумов

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оставка бе мухъл.":

    Току що, големия актьор каза, че никога нямаа право да си присвоява протеста. Особенно бивши министри и управляващи като ППДБ. Срама нямат тия.. Оня ден бяха наедно в сглобката.

    20:41 20.12.2025

  • 21 Ъхъ!!!

    6 2 Отговор
    М-м-м, не! Истината е, че вие от ГЕРБ сте ОПГ - крадци и разсипници, които хвърлиха България в ерата на дивашката бетонизация и така я унищожиха.

    Коментиран от #30

    20:42 20.12.2025

  • 22 Боже мили ,

    6 1 Отговор
    Ботоксът мазен страхливец и интригант , и той се избльовал ! Че и с розова риза се издокарал за да е пълен резила му . Жалък !

    Коментиран от #36

    20:48 20.12.2025

  • 23 Доктора

    5 1 Отговор
    Истината е, че доктор Коце е зависим крадлив пръч и говори когато каквото и както му напишат!

    20:48 20.12.2025

  • 24 оня с питон.я

    3 4 Отговор
    Костадин не е откраднал нищо а е уважаван лекар. Крадци са тези чалга грабители от итн опоскали държавата за 11 месеца и ппдб преди . Но най големи чалгарите и ще вият на умряло скоро

    Коментиран от #27

    20:49 20.12.2025

  • 25 Разкрачената гимнастичка

    6 1 Отговор
    Ха сега де?! Дебелата и Мазна мека китка Костадинка Ангелов е влюбен и в двамата Дебели.

    20:50 20.12.2025

  • 26 Марш

    5 1 Отговор
    на село , бе , вредител вреден !

    20:51 20.12.2025

  • 27 Ха..ха..ха

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "оня с питон.я":

    Прав си! Ангелов открадна само нищожните 70 милиона от Александровска болница.

    20:52 20.12.2025

  • 28 Какво си

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "А бееее":

    Овца ли си,че блееш така.Много сте заблудени и използвани.Лично на мен ми е голям кеф,как сами си кпряхте парите за общините.Сега,нито ВиК,нито пътища,нито чистене на коритата на реките,нищо,нищо.Ще скачат тези от Плевен,а после с канчето ще се поливат да се къпят.Ама тогава се сърдете на менторите си от ПП,които ви излъгаха да си счупите държавата.

    Коментиран от #34

    20:55 20.12.2025

  • 29 Горски

    4 2 Отговор
    Така е! Има място за кражби и корупция! Нали Ангелов? Нереализиран доктор търси лесни пари, има място, имаааа и още как..

    21:00 20.12.2025

  • 30 Мисли малко!

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ!!!":

    Чудя се как за жълти стотинки,може човек да си плюе на достойнството.Кой строи пътища и магистрали--ГЕРБ. От ПП ги спират и почват лакардиите.Магистрали йок.Кой разблокира парите по ПВУ --коалиция ГЕРБ, ИТН,БСП.От ПП предателите,ходят да злословят против България. Значи,едните осигуряват четири МИЛЯРДА ЛЕВА(и санират на хората жилища без пари),а другите спират милиони.Хората в Брюксел сигурно се чудят какви предатели има.Никой не обича предателите.Обаче балъци винаги има да вярват на лакърдии.С малко трици,тези от ПП успяват да хванат все пак някои (бих казала маймуни) наивни хора.

    21:07 20.12.2025

  • 31 Историк

    4 1 Отговор
    Този специалист е 16 години във властта и има нахалството да говори за безотговорност на ПП-ДБ, които бяха по-малко от 2 г., а той е забъркан и във финансови далавери като шеф на МА, и трябваше да бъде в затвора, ако имахме правосъдие. Чудя се хората наистина ли са забравили, че мафиота Борисов управлява 16 години и е във властта като гл.секретар на МВР и кмет на София от 2001 г.,когато и делян пеевски влиза във властта, т.е. тези двама безобразници 26 години вилнеят и им вярват, че ПП-ДБ са виновни за всичко? Само малоумни с напълно изтрити мозъци могат да вярват на тези безскрупулни лъжи.

    21:07 20.12.2025

  • 32 Ония

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "За разлика от този факт":

    Те са подчинени винаги са обслужвали тоя или оня те за това и се наречени службички, служат на силните на деня, проститутки са.

    21:09 20.12.2025

  • 33 ФАКТИ

    1 1 Отговор
    ОТ ЕДНО ЛАYNO CTE.

    21:09 20.12.2025

  • 34 Озадачен

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Какво си":

    Каква държава, бре??? Държава имаше до 2001 година! Откакто овцете си избраха дребния мадридски комарджия да ги оправя и след това герберастите, тия ДС изчадия превърнаха държавата в кочина. Сегашната кочина, която е рай за прасетата!

    21:11 20.12.2025

  • 35 глупав народ

    1 2 Отговор
    Защо мислите, че Пеевски владее Борисов, вие интелигентни ли сте? Банкерът Морган е против конкуренцията, той е за договарянето. Борисов си гарантира - че няма да има нова сглобка, а и да накаже Кирчо и Кокорчо за несъстоялата се ротация, с гласовете на Пеевски. Фирмите от кръгът, плачат за държавни договори и субсидии. Така Бойко изхвърли Реформаторският блок, и 2017г. взе за подкрепа ПАТРИОТИТЕ. Тръмп се договаря с Путин, срещу БРИКС. И Венецуела и Куба и Турция, ..., не, че са приятели, или Путин изнудва Тръмп. Тръмп и САЩ за пореден път правят договор с индианци.

    21:11 20.12.2025

  • 36 Манчо

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Боже мили ,":

    Роооозовото ми бонбонче , …. мнооого си противен …

    21:12 20.12.2025

  • 37 Дедо

    2 0 Отговор
    Тоя ботокс , като казва че в политиката няма място за вдигнати юмруци, шамари и ритници, как ще коментира думите на лидера си Борисов от записа ,че ще разбие мутрата на бизнесмен който не се съобразявал с него? Или заканите му в началото на кариерата си ,че ще чака Ахмед Доган на тротоара и ще го прави на гълъб и орел и ще хвърчи перушина , защото бил мъжкар и бил обиден като мъж. Не помните ли думите му?

    21:23 20.12.2025

  • 38 Няма да се плашите!

    0 0 Отговор
    За нищо !Каквото трябва ще си дойде.....!

    21:35 20.12.2025

