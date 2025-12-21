Новини
Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението! Хаосът тепърва започва наново

Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението! Хаосът тепърва започва наново

21 Декември, 2025 11:32 559 28

БСП се е опитала да върне на полето левите политики

Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението! Хаосът тепърва започва наново - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Не се срамуваме от нашите министри в управлението. От друга страна, когато имаш падане на едно правителство, макар и чрез подаване на оставка, минусът е много голям. За тази една година не успяхме да постигнем резултатите, които си бяхме поставили", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица".

Изрази притеснение, че партиите в България работят повече за партийния си интерес, отколкото за обществения.

"Посоката на това правителство беше правилна, трябваше да излезем от хаоса, да начертаем стабилността и да можем да я запазим, уви не успяхме. Много се опасявам, че хаосът тепърва започва наново", допълни Драгомир Стойнев.

По думите му БСП се е опитала да върне на полето левите политики.

"Уверявам ви, че ние в следващите бюджети без увеличаване на осигурителните вноски, без промяна на данъците, просто няма да се случи", каза още Драгомир Стойнев.

Подчерта, че България, благодарение на това правителство, вече е изцяло интегрирана в Европейския съюз - не само в шенгенското пространство, но и в еврозоната.

"Дали ще пътувате до Карлово или до Мюнхен от 1 януари няма да се изисква паспорт и друга парична единица, едно и също ще бъде за българските граждани", коментира още Драгомир Стойнев.

Според него правителството не е успяло "да сработи като един отбор, като една единица".

"Разнородни партии, различни идеологии, трябваше ни време този работещ механизъм да му се ускори темпото. Нарежданията, които идваха от парламента, а не от Министерския съвет, отвратиха хората. Говоря за публичните и ежедневните нареждания от страна на ГЕРБ", каза още Драгомир Стойнев и заяви, че трябва да бъдат преразгледани промените в Конституцията, свързани с назначението на служебен премиер и така наречената "домова книга". "Oчаквам изборите да са края на март, но съм песимист, че ще има редовен кабинет", каза още Стойнев.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Олигарсите на Шиши и Бойко ще свят хаос и ще дигат цените.Саботьори.

    Коментиран от #10, #17

    11:33 21.12.2025

  • 2 Дориана

    12 3 Отговор
    Алчността за власт на „ лидерите” на БСП ОЛ унищожи партията и я вкарва на дъното. За това, че се превърнаха в дебела патерица на Борисов и Пеевски и гласуваха безропотно с тях срещу собствените си избиратели. БСП ОЛ се сриват. Падат на дъното. Приказките в синхрон с Пеевски, че уж работели за народа , а всъщност работеха срещу народа за собственото си политическо оцеляване им изигра лоша шега. БСП ОЛ. и ИТН трябва да преглътнат горчивата чаша на предателството към избирателите и угодничеството си към Борисов и Пеевски и да понесат отговорност за тежката политическа и икономическа криза , в която вкараха България от жажда за власт. Те се самоунищожиха. Типично за диктаторите да плашат народа с хаос, който те сами са създали. .Пълен провал !

    11:34 21.12.2025

  • 3 Оракула от Делфи

    12 1 Отговор
    "Пелтека" , вече се нагласил, пак да управлява???
    От "огъня обратно в жарта"!

    11:36 21.12.2025

  • 4 Полъхът на смъртта

    10 1 Отговор
    Че ви липсва изобщо срам от действията си не е новост, нито това, че за власт сте готови и с дявола да се прегърнете, но за пръв път не проявявате инстинкт за самосъхранение, а това е ново, значи и вие усещате, че краят е близо.

    11:37 21.12.2025

  • 5 Безсрамници

    8 1 Отговор
    и срам ? Това е абсурд !

    11:37 21.12.2025

  • 6 Аве ей, тъпако, благодарени на Вас

    9 1 Отговор
    и Вашето Управление живеем в светът на добре подредените цени, добре подредени и всичко двойно по скъпо!
    И да не ме изтриете ей!😆
    Някой трябва да им го каже на подредените социалисти!

    11:37 21.12.2025

  • 7 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ЗАЩО НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОТЕСТИТЕ В БРЮКСЕЛ И ПАРИЖ? И ЗАЩО МЕ ТРИЕТЕ?

    Коментиран от #11

    11:38 21.12.2025

  • 8 Най-хубавото

    9 0 Отговор
    е че бсп, и итн,ще гледат Парламента единствено, и само отвън.

    11:38 21.12.2025

  • 9 Има ни пак

    7 0 Отговор
    Другарю, единственият начин да замажете малко резила, в който попаднахте е да гласувате за честни избори в парламента. С машините! Но не с вашите скандиращи машини, където пак играе химикалката и тъмните стаички. Ако пак сте с Делян ага със сигурност сте в канала.

    11:38 21.12.2025

  • 10 Очевидец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така ще бъде дълго време , ако не гласуват всички нормални граждани!
    Ще ни управят мафиоти и схемаджий!!!

    11:39 21.12.2025

  • 11 Защото

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    не си политкоректен затова. Иначе въпроса ти е логичен.

    11:40 21.12.2025

  • 12 Даниел

    6 1 Отговор
    Как едни хора прекараха почти целия си съзнателен живот в парламента,а държавата е винаги във хаос??
    Политическия ни елит може да създава само и единствено зависимости и монополи с цел оставане на власт за възможно най-дълго време!
    Целта пред обществото на задаващите се избори трябва да е консолидиране на гласоподавателите и овластяване на една партия,която да успее да разруши модела на фрагматизма в противен случай няма как да бутнат всички капии на корупцията!

    Коментиран от #23

    11:40 21.12.2025

  • 13 Зафирката и шайката му са герои

    3 1 Отговор
    Браво на БСП ще ни отърве от присъствието си при следващите избори а защо не и завинаги.Има надежда за България и народа и.Поредната паднала дясна капиталистическа партия.

    11:41 21.12.2025

  • 14 Подредили се на Софрата и са реват

    2 1 Отговор
    че ги разкарахме!
    Ай Sikтир ве, с ени гащи и ена риза дойдохте у Градо са са Милионери в €€ евро и не им се става от Масата!

    11:41 21.12.2025

  • 15 Няма срамна работа за тия.

    3 0 Отговор
    Допедавството и Предателството са на почит. Биля пара пада.

    11:41 21.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ура,,Ура

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не им се плаши! Като спрем да пазаруваме, както досега, няма къде да мърдат и ще свалят цените .

    11:42 21.12.2025

  • 18 Аве Бунак акъл не ми давай за хаоса

    3 0 Отговор
    ами заминавай на строежа да бъркаш Вар.

    11:43 21.12.2025

  • 19 Тоя ...

    2 0 Отговор
    площад... въже...дърво...

    11:44 21.12.2025

  • 20 бау бау

    1 0 Отговор
    На Пеевски пудела

    11:46 21.12.2025

  • 21 Ей боже господи, тези от БСП са като

    0 1 Отговор
    крастави, по цял ден се дърлят по столовете и студиата на Националните Телевизии!😆

    11:47 21.12.2025

  • 22 Саймън

    1 1 Отговор
    Не адекнатните ПП ДП сега какво ще правят ,подведоха с лъжи и измами глупавия народ ,пък бил той и млад и сега какво пак при лукавия Радев с неговите номера и шикалкавене и пак с две години назад и в крайна сметка пак ГЕРБ управлява ,с ЧЕСТНИ избори защото това е партията която може да движе България напред ,всичко останало е популизъм ,шарлатания и шмекери облизващи се за държавната баница .Жалко за потрошените милиони за не нужни на народа избори .Изборите са нужни само на шмекерите Гела ,Слави,Коста ...Опичай си акъла българино ,не поумня ли вече за 35 г ,ако ти е трыдно да мислиш гледай как живее ЕВРОПА и не се подавай на лъжи и внушения

    11:51 21.12.2025

  • 23 На Изборите през Пролетта трябва да

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Даниел":

    бъдем 75/80 процента там, никакви гъби, никакви дърва, никакви 5 лв., то 5 лв. отидоха у киреча благодарение на тях, че и ни поучават виж ти, хаос щяло да бъде, Вина вменяват виждаш значи, хаос значи, страхувайте се и се чувствайте виновни че сте им отнели Заплати по 10 000 лв. на тези тунеядци и търтеи!

    11:53 21.12.2025

  • 24 Факт

    0 0 Отговор
    Е да, но управлението се разглежда цялостно!

    12:03 21.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха-ха-ха)

    0 0 Отговор
    Това червено и в червата двукопитно човече "не се срамувало от техните министри"! Че как ще се срамуваш бе, трудноговорящ, като ти въобще си оперилран от чувство за срам! Другите червени боклуци от остатъчното "Позитано" - сощо!

    12:08 21.12.2025

  • 27 дикаоед

    0 0 Отговор
    Лъжец. Вече не се знае колко точно пъти тези БСП лъжци излъгаха българите. От 36 г ядат и пият за сметка на всеки българин и няма 1 ден да са работили нещо освен да обикалят по телевизиите и да лъжат. Щяха да се борят с крадци ГЕРБ, а се гушнаха и взеха да си делят. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел, ако не се покаят. Сега на изборите внимавите да не си изберете пак БСП лъжец, мИрси.

    12:10 21.12.2025

  • 28 Планинец

    0 0 Отговор
    ,, Комунделите" и ИТН -то се оказха по- Долни и от Н. Н и ППДБ взети заедно ! А на какво разчитат тия за изборите!?? На Д. да им хвърли 2-3 чувала с бюлетини!

    12:22 21.12.2025

