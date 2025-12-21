Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението! Хаосът тепърва започва наново

"Не се срамуваме от нашите министри в управлението. От друга страна, когато имаш падане на едно правителство, макар и чрез подаване на оставка, минусът е много голям. За тази една година не успяхме да постигнем резултатите, които си бяхме поставили", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица".
Изрази притеснение, че партиите в България работят повече за партийния си интерес, отколкото за обществения.
"Посоката на това правителство беше правилна, трябваше да излезем от хаоса, да начертаем стабилността и да можем да я запазим, уви не успяхме. Много се опасявам, че хаосът тепърва започва наново", допълни Драгомир Стойнев.
По думите му БСП се е опитала да върне на полето левите политики.
"Уверявам ви, че ние в следващите бюджети без увеличаване на осигурителните вноски, без промяна на данъците, просто няма да се случи", каза още Драгомир Стойнев.
Подчерта, че България, благодарение на това правителство, вече е изцяло интегрирана в Европейския съюз - не само в шенгенското пространство, но и в еврозоната.
"Дали ще пътувате до Карлово или до Мюнхен от 1 януари няма да се изисква паспорт и друга парична единица, едно и също ще бъде за българските граждани", коментира още Драгомир Стойнев.
Според него правителството не е успяло "да сработи като един отбор, като една единица".
"Разнородни партии, различни идеологии, трябваше ни време този работещ механизъм да му се ускори темпото. Нарежданията, които идваха от парламента, а не от Министерския съвет, отвратиха хората. Говоря за публичните и ежедневните нареждания от страна на ГЕРБ", каза още Драгомир Стойнев и заяви, че трябва да бъдат преразгледани промените в Конституцията, свързани с назначението на служебен премиер и така наречената "домова книга". "Oчаквам изборите да са края на март, но съм песимист, че ще има редовен кабинет", каза още Стойнев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #17
11:33 21.12.2025
2 Дориана
11:34 21.12.2025
3 Оракула от Делфи
От "огъня обратно в жарта"!
11:36 21.12.2025
4 Полъхът на смъртта
11:37 21.12.2025
5 Безсрамници
11:37 21.12.2025
6 Аве ей, тъпако, благодарени на Вас
И да не ме изтриете ей!😆
Някой трябва да им го каже на подредените социалисти!
11:37 21.12.2025
7 Боруна Лом
Коментиран от #11
11:38 21.12.2025
8 Най-хубавото
11:38 21.12.2025
9 Има ни пак
11:38 21.12.2025
10 Очевидец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така ще бъде дълго време , ако не гласуват всички нормални граждани!
Ще ни управят мафиоти и схемаджий!!!
11:39 21.12.2025
11 Защото
До коментар #7 от "Боруна Лом":не си политкоректен затова. Иначе въпроса ти е логичен.
11:40 21.12.2025
12 Даниел
Политическия ни елит може да създава само и единствено зависимости и монополи с цел оставане на власт за възможно най-дълго време!
Целта пред обществото на задаващите се избори трябва да е консолидиране на гласоподавателите и овластяване на една партия,която да успее да разруши модела на фрагматизма в противен случай няма как да бутнат всички капии на корупцията!
Коментиран от #23
11:40 21.12.2025
13 Зафирката и шайката му са герои
11:41 21.12.2025
14 Подредили се на Софрата и са реват
Ай Sikтир ве, с ени гащи и ена риза дойдохте у Градо са са Милионери в €€ евро и не им се става от Масата!
11:41 21.12.2025
15 Няма срамна работа за тия.
11:41 21.12.2025
17 Ура,,Ура
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не им се плаши! Като спрем да пазаруваме, както досега, няма къде да мърдат и ще свалят цените .
11:42 21.12.2025
18 Аве Бунак акъл не ми давай за хаоса
11:43 21.12.2025
19 Тоя ...
11:44 21.12.2025
20 бау бау
11:46 21.12.2025
21 Ей боже господи, тези от БСП са като
11:47 21.12.2025
22 Саймън
11:51 21.12.2025
23 На Изборите през Пролетта трябва да
До коментар #12 от "Даниел":бъдем 75/80 процента там, никакви гъби, никакви дърва, никакви 5 лв., то 5 лв. отидоха у киреча благодарение на тях, че и ни поучават виж ти, хаос щяло да бъде, Вина вменяват виждаш значи, хаос значи, страхувайте се и се чувствайте виновни че сте им отнели Заплати по 10 000 лв. на тези тунеядци и търтеи!
11:53 21.12.2025
24 Факт
12:03 21.12.2025
26 Ха-ха-ха)
12:08 21.12.2025
27 дикаоед
12:10 21.12.2025
28 Планинец
12:22 21.12.2025