Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението! Хаосът тепърва започва наново

"Не се срамуваме от нашите министри в управлението. От друга страна, когато имаш падане на едно правителство, макар и чрез подаване на оставка, минусът е много голям. За тази една година не успяхме да постигнем резултатите, които си бяхме поставили", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица".

Изрази притеснение, че партиите в България работят повече за партийния си интерес, отколкото за обществения.

"Посоката на това правителство беше правилна, трябваше да излезем от хаоса, да начертаем стабилността и да можем да я запазим, уви не успяхме. Много се опасявам, че хаосът тепърва започва наново", допълни Драгомир Стойнев.

По думите му БСП се е опитала да върне на полето левите политики.

"Уверявам ви, че ние в следващите бюджети без увеличаване на осигурителните вноски, без промяна на данъците, просто няма да се случи", каза още Драгомир Стойнев.

Подчерта, че България, благодарение на това правителство, вече е изцяло интегрирана в Европейския съюз - не само в шенгенското пространство, но и в еврозоната.

"Дали ще пътувате до Карлово или до Мюнхен от 1 януари няма да се изисква паспорт и друга парична единица, едно и също ще бъде за българските граждани", коментира още Драгомир Стойнев.

Според него правителството не е успяло "да сработи като един отбор, като една единица".

"Разнородни партии, различни идеологии, трябваше ни време този работещ механизъм да му се ускори темпото. Нарежданията, които идваха от парламента, а не от Министерския съвет, отвратиха хората. Говоря за публичните и ежедневните нареждания от страна на ГЕРБ", каза още Драгомир Стойнев и заяви, че трябва да бъдат преразгледани промените в Конституцията, свързани с назначението на служебен премиер и така наречената "домова книга". "Oчаквам изборите да са края на март, но съм песимист, че ще има редовен кабинет", каза още Стойнев.