  Тема: Войната на пътя

26 Септември, 2025 13:33 1 061 21

Емрах Стораро остава 1 година без книжка и трябва да плати глоба от 3000 лева

Русинова срещу Емрах Стораро: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява ..."? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Извинявам се за грубия въпрос, но колко тъп трябва да си, за да кажеш, че на спортен режим “колата сама си замъглява километража”?

Не зная на кой производител ще му одобрят типовото одобрение с такава “екстра” и каква е ползата от това да не си виждаш показателите на таблото при спортен режим?

Това написа във "Фейсбук" пътният експерт Диана Русинова във връзка с коментара на Емрах Стораро от вчера.

"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява", каза малкият Стораро.

Целият случай започна от видео, качено в социалните мрежи, на което се вижда как Емрах Стораро и певецът Константин си правят гонка с мощни автомобили в София. По думите на Емрах "гонка" не е точната дума, а "просто забавление".

"Не знаете кой производител ще му одобри типовото одобрение с такава “екстра" и каква е ползата от това да не виждате показателите на таблото при спортен режим?", посочи още Русинова.

От СДВР съобщиха, че Емрах Стораро остава 1 година без книжка и трябва да плати глоба от 3000 лева.


  • 1 Зевс

    60 0 Отговор
    Не е тъп, просто е нагъл ци га нин

    Коментиран от #17

    13:34 26.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Тони Стораро се пазареше за 50 Ст в заведението ми.Купи две пици за ч@вет@та

    Коментиран от #8

    13:34 26.09.2025

  • 3 Кариера

    6 9 Отговор
    Саяна като порасне ще стане пътен експерт и ще обикаля като баща си всички телевизии.

    13:35 26.09.2025

  • 4 Колко много колко

    24 0 Отговор
    Тоя сигурно има 1 седмица прекарана в училище
    Тати сигурно и више му е изкарал в унсс
    По икономика

    Срам позор

    13:37 26.09.2025

  • 5 Сталин

    19 0 Отговор
    Абе кво се занимавате тези под човеци,хвърляйте сиганина в септичната яма

    13:38 26.09.2025

  • 6 Перо

    17 0 Отговор
    Много жалко, че са закрили Белене! Толкова работа има за унтерменши!

    13:38 26.09.2025

  • 7 Ха ха ха

    13 0 Отговор
    Трябва да си тъп колкото един мингян с празна глава и голямо самочувствие без капка покритие.

    13:39 26.09.2025

  • 8 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Че твоя ресторант не е ли забранен за сигани

    13:39 26.09.2025

  • 9 Тома

    10 0 Отговор
    Ами той си е тъп и необразован.110% джипси

    13:39 26.09.2025

  • 10 Седящия Бик

    4 0 Отговор
    Тая госпожа сега ли разбра колко е капацитета на моите братя червените войни?

    13:43 26.09.2025

  • 11 Раев

    6 0 Отговор
    Стига сте ни занимавали с тази утайка и неговата рода.Те сигурно не са учили повече от 3-4клас,едва ли могат да пишат на български,едва ли плащат някакви данъци на държавата.Чудно е защо все още не им е направена цялостна данъчна ревизия,за да се установи откъде са средствата им

    13:43 26.09.2025

  • 12 безпартиен

    1 0 Отговор
    На бас,че извършителите са ц..г@ни!

    13:44 26.09.2025

  • 13 Сгн

    3 0 Отговор
    Чалгарска простотия 90%от племето го има

    13:45 26.09.2025

  • 14 мъка,мъка...

    4 0 Отговор
    Фани единия , удари другия . "Певецът " Константин ... Уточнението е важно , щото иначе никой нямаше да се сети за тоя охлюв кой е ... Нито пък за другия спортист ..

    13:47 26.09.2025

  • 15 1480

    4 0 Отговор
    льже като дьрт циганин
    но то мьрсулана си ги отглежда и им плаща милионите

    13:47 26.09.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    2 7 Отговор
    А колко трябва да сме тъпи ние да вярваме, че Русинова е пътен експерт?!
    Или просто Русинова ни смята за тъпи?

    13:48 26.09.2025

  • 17 ОБЗАЛАХАМ СЕ ЧЕ И БЕЗ ОСНОВНО

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    ОБРАЗОВАНИЕ.ОТ ПЕТ НЕГОВИ ИЗРАЗА СГЛОБЯВАШ ПОЛОВИН.НО ПО ВЕРОЯТНО ДА Е И НАДРУСАН. И ЗАЩО НЕ СА ПРОВЕРЕНИ ЗА ДРОГИРАНЕ И ДВАМАТА...

    13:49 26.09.2025

  • 18 Тъп - остър

    5 1 Отговор
    Никаква книжка никога повече ! На каруца и от дето са се дотътрили !

    13:49 26.09.2025

  • 19 Трол

    0 0 Отговор
    Дияна ако хване Емрах, така ще го ступа, че повече да не помисли да шофира така.

    13:51 26.09.2025

  • 20 Не е тъп

    1 0 Отговор
    Той е.римлянин просто

    13:51 26.09.2025

  • 21 Бихлюл

    0 0 Отговор
    Чок апдал тва Ермарх. В кафата йок акъл. И книжка и 3 кила пара щото чок отворен.

    13:55 26.09.2025

