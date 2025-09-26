Русинова срещу Емрах Стораро: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява ..."?

Извинявам се за грубия въпрос, но колко тъп трябва да си, за да кажеш, че на спортен режим “колата сама си замъглява километража”?
Не зная на кой производител ще му одобрят типовото одобрение с такава “екстра” и каква е ползата от това да не си виждаш показателите на таблото при спортен режим?
Това написа във "Фейсбук" пътният експерт Диана Русинова във връзка с коментара на Емрах Стораро от вчера.
"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява", каза малкият Стораро.
Целият случай започна от видео, качено в социалните мрежи, на което се вижда как Емрах Стораро и певецът Константин си правят гонка с мощни автомобили в София. По думите на Емрах "гонка" не е точната дума, а "просто забавление".
"Не знаете кой производител ще му одобри типовото одобрение с такава “екстра" и каква е ползата от това да не виждате показателите на таблото при спортен режим?", посочи още Русинова.
От СДВР съобщиха, че Емрах Стораро остава 1 година без книжка и трябва да плати глоба от 3000 лева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #17
13:34 26.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
13:34 26.09.2025
3 Кариера
13:35 26.09.2025
4 Колко много колко
Тати сигурно и више му е изкарал в унсс
По икономика
Срам позор
13:37 26.09.2025
5 Сталин
13:38 26.09.2025
6 Перо
13:38 26.09.2025
7 Ха ха ха
13:39 26.09.2025
8 Сталин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Че твоя ресторант не е ли забранен за сигани
13:39 26.09.2025
9 Тома
13:39 26.09.2025
10 Седящия Бик
13:43 26.09.2025
11 Раев
13:43 26.09.2025
12 безпартиен
13:44 26.09.2025
13 Сгн
13:45 26.09.2025
14 мъка,мъка...
13:47 26.09.2025
15 1480
но то мьрсулана си ги отглежда и им плаща милионите
13:47 26.09.2025
16 ДрайвингПлежър
Или просто Русинова ни смята за тъпи?
13:48 26.09.2025
17 ОБЗАЛАХАМ СЕ ЧЕ И БЕЗ ОСНОВНО
До коментар #1 от "Зевс":ОБРАЗОВАНИЕ.ОТ ПЕТ НЕГОВИ ИЗРАЗА СГЛОБЯВАШ ПОЛОВИН.НО ПО ВЕРОЯТНО ДА Е И НАДРУСАН. И ЗАЩО НЕ СА ПРОВЕРЕНИ ЗА ДРОГИРАНЕ И ДВАМАТА...
13:49 26.09.2025
18 Тъп - остър
13:49 26.09.2025
19 Трол
13:51 26.09.2025
20 Не е тъп
13:51 26.09.2025
21 Бихлюл
13:55 26.09.2025