Автомобил пропадна в дупка на улица в Пловдив

Автомобил пропадна в дупка на улица в Пловдив

7 Декември, 2025 12:40 626 5

  • автомобил-
  • пловдив-
  • дупка

Дупката се е отворила от дъждовете

Автомобил пропадна в дупка на улица в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автомобил пропадна в отворила се дупка на улица "Петър Стоев" в Пловдив. Инцидентът е станал вчера вечерта, съобщи бТВ.

Пристигналият полицейски патрул констатирал, че предната лява гума и част от колата са попаднали в дупка, която се е отворила, вероятно от дъждовете. Няма пострадали.

След проливните дъждове в Южна България проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Очаква се от агенция "Пътна инфраструктура" да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя.

Заради продължителния дъжд вчера в района на трети тунел на пътя Асеновград-Смолян се активира свлачище.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Ами, да, те така правят дупките, при овлажняване се отварят...😎

    12:47 07.12.2025

  • 2 очевидец

    11 0 Отговор
    Прасето е очевиден илитерат с речников запас на средно интелигентен павиан.
    Иска ми се да видя оценките от дипломата му в Югозападния (дето никой не го бил виждал).
    По онова време имаше хартиен документ, т.нар. „главна книга”, където се вписваха оценките.

    12:47 07.12.2025

  • 3 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Ще глобят човека че е карал с не съобразена скорост за пътните условия

    12:48 07.12.2025

  • 4 🎃🎃🎃🐷🐷🐷🎃🎃🎃

    10 0 Отговор
    Инфраструктурата на крадеца от Банкя, 15 години крадене на еврофондове и накрая резултатите са налице пари на вятъра загубени и нищо здрава не е останало за поколенията, да не бяха пипали на бай Тошо пътищата по-добре.

    12:48 07.12.2025

  • 5 Иван

    2 0 Отговор
    Е нищо от догодина ще го управяме с евро ако по рано струваше 1000 лева сега след като влезне еврото 1000 евро иначе той кервана си върви

    13:08 07.12.2025

