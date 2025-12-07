Автомобил пропадна в дупка на улица в Пловдив

Автомобил пропадна в отворила се дупка на улица "Петър Стоев" в Пловдив. Инцидентът е станал вчера вечерта, съобщи бТВ.
Пристигналият полицейски патрул констатирал, че предната лява гума и част от колата са попаднали в дупка, която се е отворила, вероятно от дъждовете. Няма пострадали.
След проливните дъждове в Южна България проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Очаква се от агенция "Пътна инфраструктура" да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя.
Заради продължителния дъжд вчера в района на трети тунел на пътя Асеновград-Смолян се активира свлачище.
Иска ми се да видя оценките от дипломата му в Югозападния (дето никой не го бил виждал).
По онова време имаше хартиен документ, т.нар. „главна книга”, където се вписваха оценките.
