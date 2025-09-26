Иван Иванов за безводието в Брезник: Основният проблем е заради нивото на язовир "Красава" и мангана в питейната вода

Голяма част от проблемите, които виждаме тук са наследени. Липсвала е политическа воля, а сега държавата е в готовност да разреши трупаните от години проблеми. Това каза от Брезник вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров, цитиран от "Фокус".

Той отбелязва, че не е време да се търси вина или отговорност, а решение.

"Проблемите са свързани и с промените в климата, както и с изпуснатия момент за решаване на проблемите", подчерта Зафиров, допълвайки, че "хората не могат да чакат, време е за позитивно решение".

"Брезник е един от най-потърпевшите от климатичните промени, защото тук основното е липсата на водоизточници, но от друга страна Община Брезник може да бъде и за пример по отношение на това как се използват средствата по Общинската инвестиционна програма, защото над 90% от проектите тук са за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние", каза регионалният министър Иван Иванов.

Той допълни, че ще бъдат инвестирани над 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа, подчертавайки, че в населените места около Брезник този проблем не съществува.

"Основният проблем е заради нивото на язовир "Красава", който е основният водоизточник на общината", каза Иванов, допълвайки, че има наситеност и на манган в питейната вода.