Проблеми в Пловдив заради силния вятър

28 Декември, 2025 11:04 536 2

Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди, сред които и „6 септември”. Екипи на пожарната се включиха в разчистването. Има и преобърнати контейнери в различни части на града

Снимка: Нова телевизия
Силният вятър създаде проблеми в Пловдив тази сутрин. Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди, сред които и „6 септември”. Екипи на пожарната се включиха в разчистването. Има и преобърнати контейнери в различни части на града, информират от Нова телевизия.

Сигнали за подобни инциденти постъпиха от няколко пловдивски квартала, но до момента няма данни за пострадали.

На места поривите на вятъра достигнаха до 100 км/ч – затова за Пловдив и още 11 области беше издаден оранжев код за опасно време. Метеоролозите предупреждават, че условията остават рискови, особено в близост до дървета, незакрепени предмети и строителни обекти. Очаква се вятърът да отслабне в часовете след обяд, но през целия ден остава в сила предупреждението за възможни щети.


Пловдив / България
  • 1 доровска пача

    1 0 Отговор
    и аз обичам да духам

    11:06 28.12.2025

  • 2 Обадете се

    0 0 Отговор
    на Ушето в София, той ще ви каже, как да си решите проблема. Майстор е на решаването на кризи ,и проблеми в градска среда.

    11:20 28.12.2025

