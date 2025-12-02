Новини
Проблемите с електрозахранването в София продължават

2 Декември, 2025 07:38 976 9

Нарушения има в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов"

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проблемите с електрозахранването в София продължават и днес, след като в понеделник вечер подстанция "Рила" в столицата изключи, оставяйки голяма част от централната градска част без ток малко преди 21:00 часа.

По информация от сайта на електроразпределителното дружество "Електрохолд" нарушено захранване през нощта е имало в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов". Проблеми са посочени и за части от районите в центъра - Оборище и Средец, както и квартал "Хладилника".

Малко след 7 часа проблеми с електрозахранването вече имаше само в части от "Оборище" и жилищния комплекс "Яворов".

В понеделник вечер екипи на пожарната и "Електрохолд" бяха в подстанция "Рила", където наш екип беше свидетел на задимяване, а министърът на енергетиката Жечо Станков излезе с публикация в социалните медии, заявявайки че има съмнения за злоумишлени действия. Започнала е проверка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОКО И ШИШИ

    12 1 Отговор
    Опитват се да се спасят в тъмното.

    07:39 02.12.2025

  • 2 Джамбaза

    8 2 Отговор
    Енергосистемата е претоварена.
    Всичко отива за Украина.

    07:42 02.12.2025

  • 3 Жичо Токов

    12 0 Отговор
    Министърът на енергетиката обясни, че има готовност за внос на втечнен ток, ако се наложи.

    07:47 02.12.2025

  • 4 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Добре режисирано от греб, на следващия протест поне си пуснете охранителните щори на офиса, сега доста удобно бяха вдигнати

    Коментиран от #5

    07:53 02.12.2025

  • 5 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    "Бащата " е председател точно на този клуб , ГЕРБ Оборище ....

    08:01 02.12.2025

  • 6 за хората

    3 0 Отговор
    с любофф от Д и б

    08:01 02.12.2025

  • 7 Хмхмхмхмхм

    4 3 Отговор
    И вместо да заподозре някаква елементарна причинноследствена връзка между /протеста/ и деянията на череповите агитки из центъра на София, кметът на София- терзиев, вдига апатично рамене и казва- еее, може да са запалили подстанцията, т.е. мен какво ме интресува това, това не е моя работа. дори подстанцията да е запалена и половин София да е без ток...Това е КМЕТЪТ НА СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ, и шефа на СО, която отлепя по 10 кожи от софиянци за щяло и нещяло.

    08:02 02.12.2025

  • 8 Браво

    0 0 Отговор
    на Жечо с Танко !

    08:05 02.12.2025

  • 9 Хмхмхмхмхм

    1 1 Отговор
    Минус на мой коментар 7 може да постави само човек, който никога не е бил софийски жител и не знае нищо за данъчните задължения на софиянци. Много ми е интересно той лично как би се справил с всички МДТ на СО спрямо софиянци....Добре, че вече не живеем в София..

    08:07 02.12.2025

