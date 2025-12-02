Проблемите с електрозахранването в София продължават и днес, след като в понеделник вечер подстанция "Рила" в столицата изключи, оставяйки голяма част от централната градска част без ток малко преди 21:00 часа.
По информация от сайта на електроразпределителното дружество "Електрохолд" нарушено захранване през нощта е имало в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов". Проблеми са посочени и за части от районите в центъра - Оборище и Средец, както и квартал "Хладилника".
Малко след 7 часа проблеми с електрозахранването вече имаше само в части от "Оборище" и жилищния комплекс "Яворов".
В понеделник вечер екипи на пожарната и "Електрохолд" бяха в подстанция "Рила", където наш екип беше свидетел на задимяване, а министърът на енергетиката Жечо Станков излезе с публикация в социалните медии, заявявайки че има съмнения за злоумишлени действия. Започнала е проверка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОКО И ШИШИ
07:39 02.12.2025
2 Джамбaза
Всичко отива за Украина.
07:42 02.12.2025
3 Жичо Токов
07:47 02.12.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #5
07:53 02.12.2025
5 Сила
До коментар #4 от "ООрана държава":"Бащата " е председател точно на този клуб , ГЕРБ Оборище ....
08:01 02.12.2025
6 за хората
08:01 02.12.2025
7 Хмхмхмхмхм
08:02 02.12.2025
8 Браво
08:05 02.12.2025
9 Хмхмхмхмхм
08:07 02.12.2025