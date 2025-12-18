Новини
България »
Джартов: BG Alert няма технически проблеми, липсват знания и умения

Джартов: BG Alert няма технически проблеми, липсват знания и умения

18 Декември, 2025 15:38 478 3

  • bg alert-
  • проблеми

22 общини все още не са заявили обучение за работа със системата BG Alert

Джартов: BG Alert няма технически проблеми, липсват знания и умения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още 22 български общини от общо 265 не са заявили обучение за работа със системата BG Alert, каза пред медиите в Габрово главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Общините са независими и не можем да им разпоредим обучение, посочи Джартов. Той отбеляза, че е изключително важно общините да се включат в обучението. Ако през миналата година системата бе задействана от кметове, министри и областни управители само три пъти, през 2025 година това се случи над 70 пъти и системата доказа своята функционалност, допълни директорът на ГДПБЗН.

Случаите, в които BG Alert не е задействана, се дължат на хората, които трябва да работят със системата. Никога не е имало технически проблем, който да възпрепятства задействането ѝ. Всичко е въпрос на знания и умения у хората, както при всичко останало, смята той.

Главен комисар Джартов напомни и за мерките за безопасност във връзка със зимния отоплителен сезон. Лятото обикновено пожарите са в природата, а зимата са в жилищата, всяка година преди началото на пожароопасния отоплителен сезон организираме кампания, посочи той. По думите му е изключително важно хората да използват обезопасени уреди, да са почистени комините, да не се съхраняват горими материали до отоплителните уреди.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 11 Отговор
    БГ Алерта НПО от един човек. Джартов администрира всичко, трябват му помощници и нов комп, ама с тия цени на рама, да забрави.

    15:44 18.12.2025

  • 2 БГ АЛЕРТ

    1 0 Отговор
    Довечара ще пратим СМС на протестиртащите с многозначителното - искате ли безплатен душ.

    15:47 18.12.2025

  • 3 Кое не е така ?!

    2 0 Отговор
    От 15 години, по всички служби и службички, шайката на съветския орденоносец Бойко Борисов, назначи навсякъде калинки, които от нищо не разбират, но са лоялни гласоподаватели.

    15:48 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове