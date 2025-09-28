Бранимир Балачев: Ако Благомир ме беше послушал да подаде оставка, сега щеше да е при семейството си

Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев заяви вчера, че е апелирал няколко пъти към кмета на Варна Благомир Коцев да подаде оставка, преди да бъде арестуван. В интервю за БНР варненският адвокат обясни, че не е имал изпреварваща информация за следствените действия, но е следил дейността на Коцев.

"Аз няколко пъти съм апелирал към кмета да подаде оставка, защото виждам неговата управленска немощ, както и тази на екипа му да управлява такъв специфичен град. Варна е специфичен град и в годините сме го доказали, трябва много управленски опит," заяви Балачев пред БНР.

По думите му, ако Коцев го беше послушал, сега щеше да е при семейството си, а не в ареста. Депутатът от ГЕРБ подчерта, че не иска да говори против кмета, който "си има достатъчно кахъри в момента".

Балачев коментира и протестите в защита на кмета във Варна, като ги определи като незначителни на фона на половинмилионния град. "Във Варна в защита на кмета протестирали една група от 200-300 души, което не е нещо фатално на фона на половинмилионна Варна," каза той.

Депутатът от ГЕРБ дори разви тезата, че Коцев и адвокатите му имат вина за оставането му в ареста. "Коцев и защитата му допринесоха за това в съда да остане впечатлението, че ако той бъде на свобода би допринесъл за саботиране на делото. Защото няколко пъти неговият заместник в община Варна господин Попов цитира как от ареста Коцев му дава разпореждания," обясни Балачев.

По думите му мярката за неотклонение има за цел именно да пресече подобен род вмешателство в управлението на община Варна, което е предмет на престъплението.

Изказванията на Балачев предизвикаха остра реакция от семейството на варненския кмет. Във Facebook страницата на Благомир Коцев бяха публикувани "10 въпроса от семейството на Благомир Коцев до Бойко Борисов, председател на парламентарната група на ГЕРБ и пряк началник на народния представител Бранимир Балачев".

В първия въпрос семейството пита: "Вие одобрявате ли партии да поръчват арести на опонентите си? А какво следва, като се направят публични самопризнания за това?"

Семейството на Коцев също поставя въпроса дали искането за оставка означава измяна на волята на варненци, които са избрали Коцев за кмет, и сравнява това с призивите за оставка"под герба".