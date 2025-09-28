Бранимир Балачев: Ако Благомир ме беше послушал да подаде оставка, сега щеше да е при семейството си

Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев заяви вчера, че е апелирал няколко пъти към кмета на Варна Благомир Коцев да подаде оставка, преди да бъде арестуван. В интервю за БНР варненският адвокат обясни, че не е имал изпреварваща информация за следствените действия, но е следил дейността на Коцев.
"Аз няколко пъти съм апелирал към кмета да подаде оставка, защото виждам неговата управленска немощ, както и тази на екипа му да управлява такъв специфичен град. Варна е специфичен град и в годините сме го доказали, трябва много управленски опит," заяви Балачев пред БНР.
По думите му, ако Коцев го беше послушал, сега щеше да е при семейството си, а не в ареста. Депутатът от ГЕРБ подчерта, че не иска да говори против кмета, който "си има достатъчно кахъри в момента".
Балачев коментира и протестите в защита на кмета във Варна, като ги определи като незначителни на фона на половинмилионния град. "Във Варна в защита на кмета протестирали една група от 200-300 души, което не е нещо фатално на фона на половинмилионна Варна," каза той.
Депутатът от ГЕРБ дори разви тезата, че Коцев и адвокатите му имат вина за оставането му в ареста. "Коцев и защитата му допринесоха за това в съда да остане впечатлението, че ако той бъде на свобода би допринесъл за саботиране на делото. Защото няколко пъти неговият заместник в община Варна господин Попов цитира как от ареста Коцев му дава разпореждания," обясни Балачев.
По думите му мярката за неотклонение има за цел именно да пресече подобен род вмешателство в управлението на община Варна, което е предмет на престъплението.
Изказванията на Балачев предизвикаха остра реакция от семейството на варненския кмет. Във Facebook страницата на Благомир Коцев бяха публикувани "10 въпроса от семейството на Благомир Коцев до Бойко Борисов, председател на парламентарната група на ГЕРБ и пряк началник на народния представител Бранимир Балачев".
В първия въпрос семейството пита: "Вие одобрявате ли партии да поръчват арести на опонентите си? А какво следва, като се направят публични самопризнания за това?"
Семейството на Коцев също поставя въпроса дали искането за оставка означава измяна на волята на варненци, които са избрали Коцев за кмет, и сравнява това с призивите за оставка"под герба".
1 питам
Коментиран от #9
16:13 28.09.2025
2 Сталин
16:15 28.09.2025
3 Гост
16:16 28.09.2025
4 Сталин
16:17 28.09.2025
5 Мазен
16:19 28.09.2025
6 ГЕРБ са изнудвачи, шантажори и рекетьори
Какво буди притеснение?!
Тонът и внушенията на Балачев!!
Макар да казва, че „не е знаел предварително“, изказването, че е „предупреждавал“ Коцев, създава усещане за политическа координация в ГЕРБ. Ако това е така – дори само на ниво „прикрити заплахи“ – е недопустимо!
Формулировки като „щеше да е при семейството си, ако ме беше послушал“ звучат като ШАНТАЖ (!!!), НЕ като политически коментар!
16:19 28.09.2025
7 Герберската
16:19 28.09.2025
9 Прав си преиятел!
До коментар #1 от "питам":Толкова много крадат герберските крадци на Тиквата Борисов и накрая протежето му Портних вкара фекалните води на Варна във варнеския залив и в езерото.
16:20 28.09.2025
10 Парадокс Бг
Арестът на избран представител трябва да бъде крайна мярка, особено ако става дума за управленски действия, които могат да бъдат обект на контрол и без лишаване от свобода.
16:22 28.09.2025
11 ТИГО
16:23 28.09.2025
12 Герб са корупцията у нас!
16:24 28.09.2025
13 Тома
16:24 28.09.2025
14 горски
Коментиран от #16
16:25 28.09.2025
15 Бранимир Балачев оказва натиск върху
Когато депутат от управляващата партия ГЕРБ, в случая Бранимир Балачев, коментира ТЕКУЩИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, винаги има риск да изглежда като НАТИСК ВЪРХУ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!
Изказванията могат да бъдат интерпретирани като опит за публично „разчистване на терен“, което не е част от здравословната демократична конкуренция!
16:27 28.09.2025
16 ТИГО
До коментар #14 от "горски":Като гледам ТИ май повече знаеш , ако те вкарат за два месеца ще пропееш като славей !Нещо сте много информирани , а си траете за чекмеджетата и КТБ Булгартабак и къщата в Барцелона ! А там има много черно на бяло не е Пламенка .
Коментиран от #23
16:29 28.09.2025
17 Справедливост за Благомир Коцев!!!
• Изявленията на депутата подкопават усещането за независимост на съдебната система, дори и да не са били направени с такава цел.
• Реакцията на семейството на Коцев показва силна обществена чувствителност към възможни злоупотреби с власт.
• Арестът на избрани представители винаги трябва да бъде прозрачен и добре обоснован, за да не се превърне в инструмент за елиминиране на политически опоненти.
16:30 28.09.2025
18 Какво може да се направи?
• Изявленията на депутата подкопават усещането за независимост на съдебната система, дори и да не са били направени с такава цел.
• Реакцията на семейството на Коцев показва силна обществена чувствителност към възможни злоупотреби с власт.
• Арестът на избрани представители винаги трябва да бъде прозрачен и добре обоснован, за да не се превърне в инструмент за елиминиране на политически опоненти.
16:31 28.09.2025
19 ГЕРБ са виновни за всичко!
ГЕРБ целят елиминиране на политически опонент - в случая демократично избрания кмет на Варна от Продължаваме Промяната - НЕВИННИЯТ БЛАГОМИР КОЦЕВ!!
ГЕРБ исщаха да го премахнат по незаконен начин с фалшиви обвинения и незаконно задържане в ареста без легитимни доказателства, за да си курдисат техен кмет като некадърника Иван Портних!
Но всъщност направиха Благо Коцев ГЕРОЙ и МЪЧЕНИК!!!!!
16:35 28.09.2025
20 ПП са надеждата за по-добра България!
Очевидно е, че ГЕРБ целят елиминиране на политически опонент – в случая, демократично избрания кмет на Варна от "Продължаваме Промяната". Вместо да уважат избора на варненци, те търсят начини да го отстранят с фалшиви обвинения и задържане под стража без представени реални доказателства.
Целта? Да върнат на власт компрометирания Иван Портних или друг „удобен“ за тях кмет. Това е опит за подмяна на волята на гражданите.
Но вместо да бъде унизен, Благомир Коцев се превърна в символ на съпротива срещу политическата репресия. Днес той е не просто кмет – той е ГЕРОЙ и МЪЧЕНИК на местната демокрация.
Ние няма да мълчим. Няма да приемем тихо опитите за политическа разправа. Варна не е шахматна дъска, по която ГЕРБ да местят свои фигури. Варна принадлежи на варненци.
16:37 28.09.2025
21 ✊ Време е за съпротива.
Не на натиска над съда.
Не на страха.
Варна е наша. А не тяхна.
И ще я защитим.
16:39 28.09.2025
22 Истината!!!
ГЕРБ са Мутри, рекетьори, шантажори и изнудвачи!!
16:42 28.09.2025
23 Горски
До коментар #16 от "ТИГО":Вярно е даже и теб ще замеся. Ами каже като знаеш за ктб, за боко, шиши! Да не съм даскал, че да те ограмотявам? Защо не отидеш лично и не им кажеш какво мислиш за тях?
16:42 28.09.2025
24 Призоваваме:
• Оставка на Бранимир Балачев заради недопустим политически натиск върху съдебната власт.
• Разследване на възможни злоупотреби с влияние около ареста.
• Подкрепа за мирни протести и гражданско неподчинение във Варна и в цялата страна.
16:42 28.09.2025
25 Наивник на средна възраст
16:43 28.09.2025
26 💥 Истината е ясна:
Но забравят нещо: когато се бориш с истински човек на кауза, правиш от него символ.
Днес Благомир Коцев не е просто кмет. Той е лицето на съпротивата срещу задкулисието. Той е символ на това, че властта не принадлежи на партиите, а на хората.
16:43 28.09.2025
27 Законът е за ВСИЧКИ!!
• България е парламентарна република, не партийна автокрация.
• Кметовете се избират от народа, не се назначават от парламентарни групи.
• Задържането на човек без реални доказателства и изпреварващи изказвания от политици са нарушение на презумпцията за невинност, гарантирана от Конституцията.
16:44 28.09.2025
28 Лойко Разбойко
Коментиран от #30
16:44 28.09.2025
29 СВОБОДА НА БЛАГО КОЦЕВ!!
❗ Кметът Благомир Коцев беше избран от варненци.
❗ Арестуван е без присъда и без ясно доказани престъпления.
❗ Депутат от ГЕРБ – Бранимир Балачев – намеква, че арестът е бил „предупреден“ политически ход. Това е недопустимо!
❗ Съдът не е партийна структура. Варна не е нечий джоб.
Те искаха да го премахнат. Вместо това го превърнаха в символ.
Днес Благомир Коцев е ГЕРОЙ и МЪЧЕНИК на местната демокрация.
Днес Варна казва НЕ!
✊ НЕ на политическите арести!
✊ НЕ на натиска над съда!
✊ НЕ на подмяната на избора на гражданите!
🗣️ Варна е будна. България гледа.
16:45 28.09.2025
30 Така е! Прав си!
До коментар #28 от "Лойко Разбойко":Днес арестуват кмет. Утре – протестиращ.
Другиден – може би теб. Или децата ти. Или някой твой близък.
Без съд. Без присъда. Само защото си неудобен за властта.
ОПГ-то от ГЕРБ, ДПС и всички техни "независими" феномени
се връщат на сцената с бухалка, не с бюлетина.
А ти продължавай да не гласуваш.
Продължавай да мълчиш.
Продължавай да си мислиш, че „всички са маскари“ и че „няма смисъл“.
ЧЕСТИТО! Това е цената на бездействието на българите.
Но има избор. И още не е късно:
Подкрепи тези, които се изправят срещу страха!
Излез на протест. Питай. Действай.
Гласувай!
И не се оставяй на страха да ти диктува бъдещето.
16:48 28.09.2025
31 Българин
Коментиран от #38
16:50 28.09.2025
32 Даката
Коментиран от #37
16:50 28.09.2025
33 Разбойническо ПРАВОСЪДИЕ
В СОЛУН ИЛИ В БУГАРСКО? Е РИТОРИЧНО. !!!! ТОЙ Е ПОД АКТИВНАТА ЗАЩИТА НА МУТРЕНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБАЧИЙТЕ, ДЕПЕСАРИТЕ, ЧАЛГАРИТЕ , БЕСЕПАРИТЕ И 9 - тото ДЖУДЖЕ!!!!!
16:51 28.09.2025
34 Презумпцията за невинност!!
Задържането на човек без реални доказателства, съчетано с политически изпреварващи изказвания, грубо нарушава принципа на презумпцията за невинност. Това не е просто морална несправедливост. Това е нарушение на Конституцията на Република България и на основни международни норми.
📜 Какво казва Конституцията (чл. 31, ал. 3):
„Всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.“
Това означава, че никой – дори обвиняем или задържан – не може да бъде третиран публично като престъпник, докато съдът не се произнесе окончателно. Това включва не само действията на прокуратурата и съда, а и публичните изказвания на политици (в случая Бранимир Балачев от шайката ГИРБ нарушава ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИННОСТ и исща да повлияе на съда!), които могат да повлияят на общественото мнение и на независимостта на съдебната система.
16:52 28.09.2025
35 Герб са корупцията у нас!
• Изгражда се обществена присъда преди съдебната.
• Когато депутат като Бранимир Балачев прави намеци, че арестът е „логичен“ и "предупреден", това поставя под съмнение обективността на съдебния процес. Съдии са хора. Те усещат натиска на обществения шум – особено когато той е генериран от силно политическо лице.
• Извършва се публично унижение без доказана вина.
• Благомир Коцев е демократично избран кмет, с мандат от гражданите. Вместо да се гарантира неговото право на защита, той е подложен на кампания, която го третира като виновен без съд.
• Създава се опасен прецедент.
• Днес е Коцев. Утре може да е всеки кмет от опозицията. Другиден – журналист. По-нататък – протестиращ. Това е път към авторитаризъм, при който съдебните механизми се използват като оръжие, а не като инструмент за справедливост.
16:54 28.09.2025
36 Фактите не лъжат
• Европейска конвенция за правата на човека (чл. 6, ал. 2):
„Всеки обвиняем е невинен до доказване на вината му по законен ред.“
• Хартата на основните права на ЕС (чл. 48):
"Презумпцията за невинност и правото на защита са гарантирани за всеки."
Когато политици коментират текущи дела с предвзети оценки, това нарушава и ангажиментите на България като член на ЕС.
Накратко:
Задържането на човек, без ясно и публично изложени доказателства, е проблем.
Но още по-голям проблем е, когато политици използват ареста, за да легитимират политически атаки срещу опоненти.
Това унищожава доверието в правосъдието, превръща прокуратурата в инструмент за репресии и убива вярата на гражданите, че гласът им има значение.
16:55 28.09.2025
37 Альооо, Тандафилке
До коментар #32 от "Даката":Айде спрете с простащината си вече, досаден сте!
16:55 28.09.2025
38 ГЕРБ са виновни за всичко!
До коментар #31 от "Българин":Ти не си Българин, а явно жалък циничен омразен и злобен провокатор от шайката измамници и крадци от ГЕРБ!!
Благодаря ти, че така ясно показа защо хората не вярват на системата – защото някои вече сте готови да пращате хора в затвора без съд. Не, това не е демокрация. Това е партийна диктатура. И ако ти е толкова безразлично, че хора биват задържани без присъда – значи наистина имаме проблем. Огромен.
16:59 28.09.2025