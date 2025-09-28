Новини
България »
Бранимир Балачев: Ако Благомир ме беше послушал да подаде оставка, сега щеше да е при семейството си

Бранимир Балачев: Ако Благомир ме беше послушал да подаде оставка, сега щеше да е при семейството си

28 Септември, 2025 16:11 782 38

  • благомир коцев-
  • арест-
  • съд-
  • кмет-
  • варна-
  • корупция

Депутатът от ГЕРБ дори разви тезата, че Коцев и адвокатите му имат вина за оставането му в ареста

Бранимир Балачев: Ако Благомир ме беше послушал да подаде оставка, сега щеше да е при семейството си - 1
Снимка: Радио Варна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев заяви вчера, че е апелирал няколко пъти към кмета на Варна Благомир Коцев да подаде оставка, преди да бъде арестуван. В интервю за БНР варненският адвокат обясни, че не е имал изпреварваща информация за следствените действия, но е следил дейността на Коцев.

"Аз няколко пъти съм апелирал към кмета да подаде оставка, защото виждам неговата управленска немощ, както и тази на екипа му да управлява такъв специфичен град. Варна е специфичен град и в годините сме го доказали, трябва много управленски опит," заяви Балачев пред БНР.

По думите му, ако Коцев го беше послушал, сега щеше да е при семейството си, а не в ареста. Депутатът от ГЕРБ подчерта, че не иска да говори против кмета, който "си има достатъчно кахъри в момента".

Балачев коментира и протестите в защита на кмета във Варна, като ги определи като незначителни на фона на половинмилионния град. "Във Варна в защита на кмета протестирали една група от 200-300 души, което не е нещо фатално на фона на половинмилионна Варна," каза той.

Депутатът от ГЕРБ дори разви тезата, че Коцев и адвокатите му имат вина за оставането му в ареста. "Коцев и защитата му допринесоха за това в съда да остане впечатлението, че ако той бъде на свобода би допринесъл за саботиране на делото. Защото няколко пъти неговият заместник в община Варна господин Попов цитира как от ареста Коцев му дава разпореждания," обясни Балачев.

По думите му мярката за неотклонение има за цел именно да пресече подобен род вмешателство в управлението на община Варна, което е предмет на престъплението.

Изказванията на Балачев предизвикаха остра реакция от семейството на варненския кмет. Във Facebook страницата на Благомир Коцев бяха публикувани "10 въпроса от семейството на Благомир Коцев до Бойко Борисов, председател на парламентарната група на ГЕРБ и пряк началник на народния представител Бранимир Балачев".

В първия въпрос семейството пита: "Вие одобрявате ли партии да поръчват арести на опонентите си? А какво следва, като се направят публични самопризнания за това?"

Семейството на Коцев също поставя въпроса дали искането за оставка означава измяна на волята на варненци, които са избрали Коцев за кмет, и сравнява това с призивите за оставка"под герба".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питам

    24 1 Отговор
    И да изберете грабаджия , за да оберете милионите ли

    Коментиран от #9

    16:13 28.09.2025

  • 2 Сталин

    23 2 Отговор
    Само вижте тази чи футска мутра на тоя изрод от Гроб , значи Благо да подаде оставка и да остави криминалната хунта на Гроб да крадат и тероризират Варна

    16:15 28.09.2025

  • 3 Гост

    17 1 Отговор
    Долен бо"кл"ук

    16:16 28.09.2025

  • 4 Сталин

    20 1 Отговор
    Това е лицето на талмудистката мафия в България които грабят цялата държава

    16:17 28.09.2025

  • 5 Мазен

    16 1 Отговор
    двуличен влах ! Теб ли ще слуша , бе , кой си ти ? Нагъл интересчия !

    16:19 28.09.2025

  • 6 ГЕРБ са изнудвачи, шантажори и рекетьори

    18 1 Отговор
    Бранимир Балачев от ГЕРБ е един жалък ШАНТАЖОР и РЕКЕТЬОР!!
    Какво буди притеснение?!
    Тонът и внушенията на Балачев!!
    Макар да казва, че „не е знаел предварително“, изказването, че е „предупреждавал“ Коцев, създава усещане за политическа координация в ГЕРБ. Ако това е така – дори само на ниво „прикрити заплахи“ – е недопустимо!
    Формулировки като „щеше да е при семейството си, ако ме беше послушал“ звучат като ШАНТАЖ (!!!), НЕ като политически коментар!

    16:19 28.09.2025

  • 7 Герберската

    16 1 Отговор
    калинка се е взел на сериозно ! Вижте варненци,какви подлоги сте изпратили в парламента!

    16:19 28.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Прав си преиятел!

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "питам":

    Толкова много крадат герберските крадци на Тиквата Борисов и накрая протежето му Портних вкара фекалните води на Варна във варнеския залив и в езерото.

    16:20 28.09.2025

  • 10 Парадокс Бг

    8 0 Отговор
    Арестът на действащ кмет е недопустимо след като няма реали доказателства за престъпление, а само жалки клевети на една пионка Пламенка, която действа под командата на ГЕРБ, които искат да ПРЕВЗЕМАТ ВАРНА с незаконни средства и да се докопат до парите на града!!
    Арестът на избран представител трябва да бъде крайна мярка, особено ако става дума за управленски действия, които могат да бъдат обект на контрол и без лишаване от свобода.

    16:22 28.09.2025

  • 11 ТИГО

    7 0 Отговор
    Дали му вярвам ?? НИКАК , тая гербeрazka пoдл0гa го играе загрижен !!" Е Извинявай " Както е казал Иванчо за Марийка ...

    16:23 28.09.2025

  • 12 Герб са корупцията у нас!

    8 0 Отговор
    Впечатлението, че корумпираният и превзет от шайката ГЕРБ съд се е повлиял, моля ви се, от неофициални сигнали или изказвания на зам.-кмет... това може да подкопае доверието в институциите.

    16:24 28.09.2025

  • 13 Тома

    9 0 Отговор
    Този ако не беше от шайката герб щеше преди кмета да е в затвора

    16:24 28.09.2025

  • 14 горски

    1 7 Отговор
    Най големите мръсници от ПП ДБ искат да спрат Евро фондовете които те никога не успяха да вземат поради своята некадърност и корупция! Коцев да проговори какво са го карали Даниел Лорер Кирил Петков и Асен Василев! да върши! 🙂 да си казва всичко видно тези ще го докарат до много голяма присъда. Диан Иванов стана свидетел ПРЕД СЪДИЯ срещу теб и описа онова, което ПРАВЕХТЕ ЗЕДНО, за да си спаси кожата от … бъдещ арест. Още тогава, ако имаше пет грама акъл, щеше да хвърлиш кърпата, защото бе ясно, че от много акъл сте сгазили непростимо лука. Ако имаш пет грама акъл, Благомире, ВЕЧЕ трябва да ти е ясно, че тези хора, които те вкараха в СХЕМАТА, които искаха да отчиташ и за тях проценти, пет пари не дават за теб, изобщо не им пука дървеници ли те ядат, колко ти е зле и че изобщо си в ареста! Единственото, което ги интересува е ДА ТЕ ПОЛЗВАТ за партиен „пиар“ и … да мълчиш за ТЯХНАТА КОРУПЦИЯ.

    Коментиран от #16

    16:25 28.09.2025

  • 15 Бранимир Балачев оказва натиск върху

    5 1 Отговор
    СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!!

    Когато депутат от управляващата партия ГЕРБ, в случая Бранимир Балачев, коментира ТЕКУЩИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, винаги има риск да изглежда като НАТИСК ВЪРХУ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!
    Изказванията могат да бъдат интерпретирани като опит за публично „разчистване на терен“, което не е част от здравословната демократична конкуренция!

    16:27 28.09.2025

  • 16 ТИГО

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "горски":

    Като гледам ТИ май повече знаеш , ако те вкарат за два месеца ще пропееш като славей !Нещо сте много информирани , а си траете за чекмеджетата и КТБ Булгартабак и къщата в Барцелона ! А там има много черно на бяло не е Пламенка .

    Коментиран от #23

    16:29 28.09.2025

  • 17 Справедливост за Благомир Коцев!!!

    4 0 Отговор
    Политическите процеси в България, особено когато са свързани с арести на действащи кметове, трябва да се провеждат под светлината на закона, а не на съмненията за задкулисие. В случая с Благомир Коцев и изказванията на Бранимир Балачев имаме няколко тревожни симптома:
    • Изявленията на депутата подкопават усещането за независимост на съдебната система, дори и да не са били направени с такава цел.
    • Реакцията на семейството на Коцев показва силна обществена чувствителност към възможни злоупотреби с власт.
    • Арестът на избрани представители винаги трябва да бъде прозрачен и добре обоснован, за да не се превърне в инструмент за елиминиране на политически опоненти.

    16:30 28.09.2025

  • 18 Какво може да се направи?

    4 0 Отговор
    Политическите процеси в България, особено когато са свързани с арести на действащи кметове, трябва да се провеждат под светлината на закона, а не на съмненията за задкулисие. В случая с Благомир Коцев и изказванията на Бранимир Балачев имаме няколко тревожни симптома:
    • Изявленията на депутата подкопават усещането за независимост на съдебната система, дори и да не са били направени с такава цел.
    • Реакцията на семейството на Коцев показва силна обществена чувствителност към възможни злоупотреби с власт.
    • Арестът на избрани представители винаги трябва да бъде прозрачен и добре обоснован, за да не се превърне в инструмент за елиминиране на политически опоненти.

    16:31 28.09.2025

  • 19 ГЕРБ са виновни за всичко!

    4 0 Отговор
    Изказванията на Бранимир Балачев подкопават усещането за независимост на съдебната система!
    ГЕРБ целят елиминиране на политически опонент - в случая демократично избрания кмет на Варна от Продължаваме Промяната - НЕВИННИЯТ БЛАГОМИР КОЦЕВ!!
    ГЕРБ исщаха да го премахнат по незаконен начин с фалшиви обвинения и незаконно задържане в ареста без легитимни доказателства, за да си курдисат техен кмет като некадърника Иван Портних!
    Но всъщност направиха Благо Коцев ГЕРОЙ и МЪЧЕНИК!!!!!

    16:35 28.09.2025

  • 20 ПП са надеждата за по-добра България!

    4 0 Отговор
    Изказванията на депутата от ГЕРБ Бранимир Балачев сериозно подкопават доверието в независимостта на съдебната система. Тези намеци, че е "предупреждавал" кмета Благомир Коцев да подаде оставка преди ареста, звучат като недопустимо политическо вмешателство и пораждат основателни съмнения за политическа поръчка.

    Очевидно е, че ГЕРБ целят елиминиране на политически опонент – в случая, демократично избрания кмет на Варна от "Продължаваме Промяната". Вместо да уважат избора на варненци, те търсят начини да го отстранят с фалшиви обвинения и задържане под стража без представени реални доказателства.

    Целта? Да върнат на власт компрометирания Иван Портних или друг „удобен“ за тях кмет. Това е опит за подмяна на волята на гражданите.

    Но вместо да бъде унизен, Благомир Коцев се превърна в символ на съпротива срещу политическата репресия. Днес той е не просто кмет – той е ГЕРОЙ и МЪЧЕНИК на местната демокрация.

    Ние няма да мълчим. Няма да приемем тихо опитите за политическа разправа. Варна не е шахматна дъска, по която ГЕРБ да местят свои фигури. Варна принадлежи на варненци.

    16:37 28.09.2025

  • 21 ✊ Време е за съпротива.

    4 0 Отговор
    Не на политическите арести.
    Не на натиска над съда.
    Не на страха.
    Варна е наша. А не тяхна.
    И ще я защитим.

    16:39 28.09.2025

  • 22 Истината!!!

    3 0 Отговор
    депутата от ГЕРБ Бранимир Балачев дефакто си призна, че е имало политическа поръчка на ГЕРБ за премахването на Благомир Коцев, иначе защо ще го "предупреждава", той всъщност го е ЗАПЛАШВАЛ!!!
    ГЕРБ са Мутри, рекетьори, шантажори и изнудвачи!!

    16:42 28.09.2025

  • 23 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "ТИГО":

    Вярно е даже и теб ще замеся. Ами каже като знаеш за ктб, за боко, шиши! Да не съм даскал, че да те ограмотявам? Защо не отидеш лично и не им кажеш какво мислиш за тях?

    16:42 28.09.2025

  • 24 Призоваваме:

    5 0 Отговор
    • Незабавно освобождаване на Благомир Коцев до произнасяне на справедлив съдебен процес.
    • Оставка на Бранимир Балачев заради недопустим политически натиск върху съдебната власт.
    • Разследване на възможни злоупотреби с влияние около ареста.
    • Подкрепа за мирни протести и гражданско неподчинение във Варна и в цялата страна.

    16:42 28.09.2025

  • 25 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор
    Сладур - при това безводие,обезселяване на страната,тотален управленски колапс и разцвет единствено в ограбването на общественото богатство,как като си толкова дълновиден не поиска разтурването на партията на грабежа,в която членуваш???В тази територия дори и адвокатите,освен другите магистрати,обезличават правото... Седнал да си тананика.....тц тц тц....определено е пример защо за адвокатите има само три вица - казаното останало си е истина....

    16:43 28.09.2025

  • 26 💥 Истината е ясна:

    5 1 Отговор
    ГЕРБ не могат да приемат, че загубиха Варна. И сега използват всички средства, за да си я "върнат" – не чрез избори, а чрез арести, медийни атаки и публично унижение.
    Но забравят нещо: когато се бориш с истински човек на кауза, правиш от него символ.
    Днес Благомир Коцев не е просто кмет. Той е лицето на съпротивата срещу задкулисието. Той е символ на това, че властта не принадлежи на партиите, а на хората.

    16:43 28.09.2025

  • 27 Законът е за ВСИЧКИ!!

    6 1 Отговор
    Да припомним на ГЕРБ и всички управляващи:
    • България е парламентарна република, не партийна автокрация.
    • Кметовете се избират от народа, не се назначават от парламентарни групи.
    • Задържането на човек без реални доказателства и изпреварващи изказвания от политици са нарушение на презумпцията за невинност, гарантирана от Конституцията.

    16:44 28.09.2025

  • 28 Лойко Разбойко

    4 1 Отговор
    Господи, подобна НАГЛОСТ И БЕЗОЧИЕ ЗА КАКВО ВИ ГОВОРИ БЪЛГАРИ? ИЛИ НЕ ВИ СЕ МИСЛИ???? ! НЕ Е ЗЛЕ ДА ПОМИСЛИТЕ. ЗАЩОТО УТРЕ ИЛИ ВДРУГИДЕН И ВИЕ, ДЕЦАТА ВИ И БЛИЗКИТЕ ВИ МОГАТ ДА ПОПАДНАТ ПОД ТЕСЛАТА НА ОПГ - ГЕРБ , ДПС ФЕНОМЕНИТЕ И ИНДИВИСА ОТ СНИМКАТА! ЧЕСТИТО, ПРОДЪЛЖВОЙТЕ ДА НЕ ГЛАСУВАТЕ!!!!

    Коментиран от #30

    16:44 28.09.2025

  • 29 СВОБОДА НА БЛАГО КОЦЕВ!!

    6 0 Отговор
    ГЕРБ не успяха да спечелят Варна на избори, затова сега се опитват да я откраднат със задкулисие и политически арести.
    ❗ Кметът Благомир Коцев беше избран от варненци.
    ❗ Арестуван е без присъда и без ясно доказани престъпления.
    ❗ Депутат от ГЕРБ – Бранимир Балачев – намеква, че арестът е бил „предупреден“ политически ход. Това е недопустимо!
    ❗ Съдът не е партийна структура. Варна не е нечий джоб.
    Те искаха да го премахнат. Вместо това го превърнаха в символ.
    Днес Благомир Коцев е ГЕРОЙ и МЪЧЕНИК на местната демокрация.
    Днес Варна казва НЕ!
    ✊ НЕ на политическите арести!
    ✊ НЕ на натиска над съда!
    ✊ НЕ на подмяната на избора на гражданите!
    🗣️ Варна е будна. България гледа.

    16:45 28.09.2025

  • 30 Така е! Прав си!

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Лойко Разбойко":

    Днес арестуват кмет. Утре – протестиращ.
    Другиден – може би теб. Или децата ти. Или някой твой близък.
    Без съд. Без присъда. Само защото си неудобен за властта.
    ОПГ-то от ГЕРБ, ДПС и всички техни "независими" феномени
    се връщат на сцената с бухалка, не с бюлетина.
    А ти продължавай да не гласуваш.
    Продължавай да мълчиш.
    Продължавай да си мислиш, че „всички са маскари“ и че „няма смисъл“.
    ЧЕСТИТО! Това е цената на бездействието на българите.
    Но има избор. И още не е късно:
    Подкрепи тези, които се изправят срещу страха!
    Излез на протест. Питай. Действай.
    Гласувай!
    И не се оставяй на страха да ти диктува бъдещето.

    16:48 28.09.2025

  • 31 Българин

    1 4 Отговор
    Нека да седи там в Панделата там му е мястото

    Коментиран от #38

    16:50 28.09.2025

  • 32 Даката

    2 1 Отговор
    В затвора, майка ви проста... корумпирана сган, която използва политически прийоми.

    Коментиран от #37

    16:50 28.09.2025

  • 33 Разбойническо ПРАВОСЪДИЕ

    3 0 Отговор
    Б. Коцев в ареста. А КЪДЕ Е ПЕПИ ЕВРОТО. ???
    В СОЛУН ИЛИ В БУГАРСКО? Е РИТОРИЧНО. !!!! ТОЙ Е ПОД АКТИВНАТА ЗАЩИТА НА МУТРЕНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБАЧИЙТЕ, ДЕПЕСАРИТЕ, ЧАЛГАРИТЕ , БЕСЕПАРИТЕ И 9 - тото ДЖУДЖЕ!!!!!

    16:51 28.09.2025

  • 34 Презумпцията за невинност!!

    2 0 Отговор
    ⚖️ Презумпцията за невинност – защо е свещен принцип в демокрацията.
    Задържането на човек без реални доказателства, съчетано с политически изпреварващи изказвания, грубо нарушава принципа на презумпцията за невинност. Това не е просто морална несправедливост. Това е нарушение на Конституцията на Република България и на основни международни норми.
    📜 Какво казва Конституцията (чл. 31, ал. 3):
    „Всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.“
    Това означава, че никой – дори обвиняем или задържан – не може да бъде третиран публично като престъпник, докато съдът не се произнесе окончателно. Това включва не само действията на прокуратурата и съда, а и публичните изказвания на политици (в случая Бранимир Балачев от шайката ГИРБ нарушава ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИННОСТ и исща да повлияе на съда!), които могат да повлияят на общественото мнение и на независимостта на съдебната система.

    16:52 28.09.2025

  • 35 Герб са корупцията у нас!

    2 0 Отговор
    Какво се случва при нарушаване на този принцип?
    • Изгражда се обществена присъда преди съдебната.
    • Когато депутат като Бранимир Балачев прави намеци, че арестът е „логичен“ и "предупреден", това поставя под съмнение обективността на съдебния процес. Съдии са хора. Те усещат натиска на обществения шум – особено когато той е генериран от силно политическо лице.
    • Извършва се публично унижение без доказана вина.
    • Благомир Коцев е демократично избран кмет, с мандат от гражданите. Вместо да се гарантира неговото право на защита, той е подложен на кампания, която го третира като виновен без съд.
    • Създава се опасен прецедент.
    • Днес е Коцев. Утре може да е всеки кмет от опозицията. Другиден – журналист. По-нататък – протестиращ. Това е път към авторитаризъм, при който съдебните механизми се използват като оръжие, а не като инструмент за справедливост.

    16:54 28.09.2025

  • 36 Фактите не лъжат

    2 0 Отговор
    Международни стандарти, които България също нарушава:
    • Европейска конвенция за правата на човека (чл. 6, ал. 2):
    „Всеки обвиняем е невинен до доказване на вината му по законен ред.“
    • Хартата на основните права на ЕС (чл. 48):
    "Презумпцията за невинност и правото на защита са гарантирани за всеки."
    Когато политици коментират текущи дела с предвзети оценки, това нарушава и ангажиментите на България като член на ЕС.
    Накратко:
    Задържането на човек, без ясно и публично изложени доказателства, е проблем.
    Но още по-голям проблем е, когато политици използват ареста, за да легитимират политически атаки срещу опоненти.
    Това унищожава доверието в правосъдието, превръща прокуратурата в инструмент за репресии и убива вярата на гражданите, че гласът им има значение.

    16:55 28.09.2025

  • 37 Альооо, Тандафилке

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Даката":

    Айде спрете с простащината си вече, досаден сте!

    16:55 28.09.2025

  • 38 ГЕРБ са виновни за всичко!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Ти не си Българин, а явно жалък циничен омразен и злобен провокатор от шайката измамници и крадци от ГЕРБ!!
    Благодаря ти, че така ясно показа защо хората не вярват на системата – защото някои вече сте готови да пращате хора в затвора без съд. Не, това не е демокрация. Това е партийна диктатура. И ако ти е толкова безразлично, че хора биват задържани без присъда – значи наистина имаме проблем. Огромен.

    16:59 28.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове