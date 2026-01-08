Съдът спря интегралния изпит по математика в 7. клас

Съдът спря дълго обсъждания и отричан от част от родителите интегрален изпит по математика в 7. клас. Това става ясно от определение на Административен съд-София град от 19 декември 2025 г.
С него се спира предварителното изпълнение на заповедта на просветния министър от август м.г., в частта ѝ, в която бе определено изпитът от националното външно оценяване по математика в края на 7. клас през учебната 2025/26 г. да се проведе под формата на тест, който интегрира още 6 учебни предмета: математика, биология, химия, физика, география и човекът и природата.
Новият формат бе атакуван от родители, които внесоха поотделно три съдебни жалби. В мотивите си те посочваха, че заповедта на министъра за интегралния изпит е незаконосъобразна и противоречи на принципа за предвидимост в училищното образование. Според тях променяйки формата на изпита не в разумен срок, министърът третира по различен начин учениците от различните випуски, което е недопустимо.
Според заповедта, изпитът трябваше да съдържа общо 24 задачи, от които 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика; 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите 6 учебни предмета, и да е с общо времетраене 180 минути. Целта на МОН беше да се засили обучението и по другите предмети от областта на природните науки, в които изоставаме значително от средното ниво в ЕС.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
От съда съобщиха, че министър Красимир Вълчев е обжалвал спирането на заповедта, но после е оттеглил жалбата си. Делото е насрочено по същество за 30 януари.
След решението се очаква изпитът да си остане само със задачи по математика, както досега. Вероятно ще е нужна нова заповед на министъра на образованието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:25 08.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зимз
Коментиран от #13
07:31 08.01.2026
4 Внимателен
От друга страна при соца кадидатсваха 7-8 човека за едно място във ВУЗ, сега остават свободни места в 52-та ВУЗА. Качество - нула, брой на “вишисти” - безкрай.
Коментиран от #7, #10
07:34 08.01.2026
5 Да си го кажем директно
Коментиран от #14
07:39 08.01.2026
6 Даааа
07:43 08.01.2026
7 Да да
До коментар #4 от "Внимателен":За да си добър по математика или физика е необходимо лявото ти полукълбо да е по-развито. Там, където се корени злото и материализмът. Тези способности са винаги свързани и с наличието на шизофрения. Кой си ти, че да внушаваш, че математическите способности имат по-голямо значение за човечеството, от останалите науки и дейности?
07:44 08.01.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защо аз трябва да науча нещо което НЕ може да научи и да ми преподаде един учител, а са нужни цяла дузина учители 🤔❓
Коментиран от #9
07:47 08.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В този дух чудно каква оценка би изкарал например по физика за 11 клас учител по история и каква по история учителят по физика😀
07:51 08.01.2026
10 Гръм и мълнии
До коментар #4 от "Внимателен":Това ми звучи като претенциите на лекар, който 10 години учи устройство на един-единствен организъм и още няколко години специализира в лечението на точно определен орган, а накрая взима в пъти повече пари от ветеринар, който трябва да разбира от хиляди видове и заболявания или от автомонтьор, който трябва да разбира от устройството и проблемите на всеки вид автомобил.
Коментиран от #11, #15
07:52 08.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вие сте
08:07 08.01.2026
13 Тома
До коментар #3 от "Зимз":Само за протокола: ученическата неграмотност не се преодолява чрез неграмотни юридически управленски решения от страна на МОН. Само грамотност може да породи грамотност.
08:16 08.01.2026
14 Кумчо Вълчев
До коментар #5 от "Да си го кажем директно":Малките калпазанчета за толкова разглезени, че не само математика не учат, а и трите си имена не могат да напишат без грешка. Сутрин ги видят на даскало с лимузина, като ВИП персони математика не щели да учат, физическо ги мързялл да посещават, искат по цял ден да си ровят в телефона и да си правят селфита и сторита, нямат никакво възпитание и обща култура, също като родителите си. После, обжалвали тъпотията си и слабите резултати в съда.
Коментиран от #18
08:19 08.01.2026
15 Тома
До коментар #10 от "Гръм и мълнии":Прав сте, да си лекар-специалист е от просто по-просто.
Това го знае всеки пазач на паркинг.
Коментиран от #16
08:20 08.01.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Тома":Трябваше да му напишеш с големи букви, че това е сарказъм или поне ирония ❗Защото сега няма да може да те разбере❗
Също като по западните филми дето пускат смях на местата на които трябва западният зрител да се смее😀
Коментиран от #17
08:32 08.01.2026
17 Тома
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не ми пука какво разбира и какво не - важно е добре да ми пази колата на паркинга!
08:52 08.01.2026
18 Тома
До коментар #14 от "Кумчо Вълчев":Да, децата са по пързалката на неграмотността. И със сигурност мерки трябва да бъдат взети. Но не на базата на юридическа неграмотност, съчетана с явно управленско малоумие, проявено от МОН в тази история с интегралния изпит.
/ Ако не можеш да съобразиш къде е проблемът, обяснявам чрез пример от футбола: "Правилата на играта не се променят след като съдията е свирил началото на мача"/
09:00 08.01.2026