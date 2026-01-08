Новини
Съдът спря интегралния изпит по математика в 7. клас

8 Януари, 2026 07:12

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок

Съдът спря интегралния изпит по математика в 7. клас - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съдът спря дълго обсъждания и отричан от част от родителите интегрален изпит по математика в 7. клас. Това става ясно от определение на Административен съд-София град от 19 декември 2025 г.

С него се спира предварителното изпълнение на заповедта на просветния министър от август м.г., в частта ѝ, в която бе определено изпитът от националното външно оценяване по математика в края на 7. клас през учебната 2025/26 г. да се проведе под формата на тест, който интегрира още 6 учебни предмета: математика, биология, химия, физика, география и човекът и природата.

Новият формат бе атакуван от родители, които внесоха поотделно три съдебни жалби. В мотивите си те посочваха, че заповедта на министъра за интегралния изпит е незаконосъобразна и противоречи на принципа за предвидимост в училищното образование. Според тях променяйки формата на изпита не в разумен срок, министърът третира по различен начин учениците от различните випуски, което е недопустимо.

Според заповедта, изпитът трябваше да съдържа общо 24 задачи, от които 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика; 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите 6 учебни предмета, и да е с общо времетраене 180 минути. Целта на МОН беше да се засили обучението и по другите предмети от областта на природните науки, в които изоставаме значително от средното ниво в ЕС.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

От съда съобщиха, че министър Красимир Вълчев е обжалвал спирането на заповедта, но после е оттеглил жалбата си. Делото е насрочено по същество за 30 януари.

След решението се очаква изпитът да си остане само със задачи по математика, както досега. Вероятно ще е нужна нова заповед на министъра на образованието.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    Много иСпити, много оценявания... и накрая ФнГЛ дето ме могат на две магарета купа слама да разделят‼️

    07:25 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зимз

    9 3 Отговор
    Типичен пример за произвеждането на функционално неспсобни и неграмотни ученици и абитуренти в България. Няма кой да обясни на тези хора, че математиката и физиката са основа за техническия прогрес. Затова БГ се превръща в неграмотнастрана -целта на джендеро-атлантическата политика за унищожаване на слаборазвити и изостанали страни.

    Коментиран от #13

    07:31 08.01.2026

  • 4 Внимателен

    9 5 Отговор
    Математиката е признак за висок IQ, самостоятелно мислене, предпоставка за развитие на обществото и гаранция за просперитет. Завършилите Матаматика, Информатика и техническите – инжнерни специалности, трябва да бъдат стимулирани с 2-3 пъти по-високи заплати по сравнение на хуманните, политичските и икономическите специалности.

    От друга страна при соца кадидатсваха 7-8 човека за едно място във ВУЗ, сега остават свободни места в 52-та ВУЗА. Качество - нула, брой на “вишисти” - безкрай.

    Коментиран от #7, #10

    07:34 08.01.2026

  • 5 Да си го кажем директно

    13 3 Отговор
    Децата учат куп глупости, накрая не могат да окажат първа помощ, нямат базови знания за оцеляване, не могат един пирон да заковат, един огън да запалят или домат да отгледат. Но за сметка на това знаят да решават хиляди уравнения, които гарантирано НИКОГА няма да им потрябват в живота. Време е образованието коренно да се промени и профилира, спрямо индивидуалните способности и влечения на децата. Ако не им се отдават точните науки, да учат само базови неща, колкото за обща култура и да наблягат на предметите, които им се отдават. Не всеки ще стане архитект или писател, лекар или художник. За всеки си има предопределен път и не е нужно 12 години да бъде насилван да учи неща, които грам не разбира и в същото време няма базови знания и умения в живота.

    Коментиран от #14

    07:39 08.01.2026

  • 6 Даааа

    8 2 Отговор
    Поредното безумие на министър Вълчев! Каже те, моля, човек, който говори на диалект ( учитИЛИТИ, уодитилити и т. н., как може да бъде министър - за втори път! Образованието ни е евроатлантически демократично! На финала излизат хора, които отговарят на потребностите на управляващите- ограничени, без особено мислене, без знания, стадо, което да го бутат и крадат! За щастие има малка част деца, които са други! Ама малка! Да се надяваме, че ще имаме отново Възраждане.

    07:43 08.01.2026

  • 7 Да да

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Внимателен":

    За да си добър по математика или физика е необходимо лявото ти полукълбо да е по-развито. Там, където се корени злото и материализмът. Тези способности са винаги свързани и с наличието на шизофрения. Кой си ти, че да внушаваш, че математическите способности имат по-голямо значение за човечеството, от останалите науки и дейности?

    07:44 08.01.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Един голям въпрос от малкия Жорко:

    Защо аз трябва да науча нещо което НЕ може да научи и да ми преподаде един учител, а са нужни цяла дузина учители 🤔❓

    Коментиран от #9

    07:47 08.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В този дух чудно каква оценка би изкарал например по физика за 11 клас учител по история и каква по история учителят по физика😀

    07:51 08.01.2026

  • 10 Гръм и мълнии

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Внимателен":

    Това ми звучи като претенциите на лекар, който 10 години учи устройство на един-единствен организъм и още няколко години специализира в лечението на точно определен орган, а накрая взима в пъти повече пари от ветеринар, който трябва да разбира от хиляди видове и заболявания или от автомонтьор, който трябва да разбира от устройството и проблемите на всеки вид автомобил.

    Коментиран от #11, #15

    07:52 08.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вие сте

    1 0 Отговор
    Намериха ви нова тема за разделение. Откъде ви подхванат все ви прекарват. Друг е въпросът че тези които трябва да обучават, са едни жалки и некадърни негодници. Като всички на "управленски" позиции. Търтеи!

    08:07 08.01.2026

  • 13 Тома

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зимз":

    Само за протокола: ученическата неграмотност не се преодолява чрез неграмотни юридически управленски решения от страна на МОН. Само грамотност може да породи грамотност.

    08:16 08.01.2026

  • 14 Кумчо Вълчев

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да си го кажем директно":

    Малките калпазанчета за толкова разглезени, че не само математика не учат, а и трите си имена не могат да напишат без грешка. Сутрин ги видят на даскало с лимузина, като ВИП персони математика не щели да учат, физическо ги мързялл да посещават, искат по цял ден да си ровят в телефона и да си правят селфита и сторита, нямат никакво възпитание и обща култура, също като родителите си. После, обжалвали тъпотията си и слабите резултати в съда.

    Коментиран от #18

    08:19 08.01.2026

  • 15 Тома

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гръм и мълнии":

    Прав сте, да си лекар-специалист е от просто по-просто.
    Това го знае всеки пазач на паркинг.

    Коментиран от #16

    08:20 08.01.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    Трябваше да му напишеш с големи букви, че това е сарказъм или поне ирония ❗Защото сега няма да може да те разбере❗
    Също като по западните филми дето пускат смях на местата на които трябва западният зрител да се смее😀

    Коментиран от #17

    08:32 08.01.2026

  • 17 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не ми пука какво разбира и какво не - важно е добре да ми пази колата на паркинга!

    08:52 08.01.2026

  • 18 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кумчо Вълчев":

    Да, децата са по пързалката на неграмотността. И със сигурност мерки трябва да бъдат взети. Но не на базата на юридическа неграмотност, съчетана с явно управленско малоумие, проявено от МОН в тази история с интегралния изпит.

    / Ако не можеш да съобразиш къде е проблемът, обяснявам чрез пример от футбола: "Правилата на играта не се променят след като съдията е свирил началото на мача"/

    09:00 08.01.2026

