Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб

29 Септември, 2025 07:32 507 11

Вчера в града се проведе пореден протест

Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ново заседание на кризисния щаб в Плевен в търсене на решение за тежката водна криза. В него се очаква да се включат вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов.

Миналата седмица Община Плевен получи близо 45 000 литра вода от Държавния резерв. На последното заседание на щаба стана ясно, че общият воден баланс на водните количества, подавани към града е положителен, с около 50-60 литра в секунда, но все още не са достатъчни, за да се увеличат часовете с водоподаване и облекчаване на режима. На този фон според последните данни на здравната инспекция в Плевен водата в града е годна за пиене.

Вчера в града се проведе пореден протест заради продължаващата вече 2 месеца водна криза.


България
  • 1 И КАТО УЧАСТВАТ КАКВО

    10 0 Отговор
    Ще дойде водата ли??
    Водата ще дойде само след като група арестувани депутати, министри е областни управители с кирките прокопаят необходимите канали.

    07:35 29.09.2025

  • 2 зафирко

    6 0 Отговор
    изглежда като постоянен махмурлия

    07:39 29.09.2025

  • 3 А кризата

    7 0 Отговор
    с всеки изминал ден става все по - голяма !

    07:40 29.09.2025

  • 4 какъв вицепремиер е този никаквец

    6 0 Отговор
    сложен от двамата толупи за камуфлаж и той ще реши проблема хахаха майтап бе уили

    Коментиран от #9

    07:43 29.09.2025

  • 5 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Още по зле ще стане значи, пратили един тюфл3к да ги заплашва че догодина щели да седят без вода по 22 часа на ден.... Вече трябва да хвърчат или гл@ви или оставки

    07:51 29.09.2025

  • 6 дядото

    7 0 Отговор
    бордове и щабове вода никъде няма да докарат.пари трябват за подмяна,грижа за народа и закони.

    07:54 29.09.2025

  • 7 Това

    6 0 Отговор
    означава, че проблема ще се задълбочи. Пържещият картофи, щял да решава проблема....лелеееее, това не е тава с кюфтета.

    07:55 29.09.2025

  • 8 Решението е едно! ОСТАВКА!

    6 0 Отговор
    Нелегитимни сте, според КС 46% нарушения в 2000 проверени секции.
    Вместо да проверите останалите 10 000 секции и да касирате изборите.
    Унищожихте Валутен Борд без Референдум!
    Обезценихте Левът срещу правила на Валутен Борд.
    Предизвикахте Чудовищна инфлация, чудовищно повишаване на цени,
    Чудовищен Дефицит, Чудовищни заеми и лихви.
    Грубо фалшифицирахте критериите от Маастрихт за дефицит, инфлация, ценова нестабилност!
    Заробихте ни с държавни 36 милиарда заеми 2015- 16 милиарда лева.
    2025 - 20 милиарда лева..
    Загуби 28 милиарда лева загуби от неизгодни договори,
    въвеждане на Еврошийт, загуби евтини ток, газ, петрол.
    За 5 години от 2020 до 2025 г.
    Увеличихте такси банки с 200%.
    Увеличихте със 150% администратвни такси.
    Увеличихте си заплатите в СОС с 300%.
    Увеличихте заплати на бюджетници със 100%.
    Насилствена ЦИФРОВИЗАЦИЯ и забрана на КЕШ в КАТ, НАП, Паспортна служба.
    70% от избирателите не са гласували.
    ОСТАВКА!
    МВФ внимателно наблюдава БЕЗОБРАЗИЯТА ВИ.
    В сив списък по макроикономически показатели сте.
    Кредиторите потриват доволно ръце, чака ни Гърция2.

    07:55 29.09.2025

  • 9 Прав си

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "какъв вицепремиер е този никаквец":

    Двама толупи сложили трети за вице, наистина е много смешно.

    07:57 29.09.2025

  • 10 Ревизоро

    2 0 Отговор
    Разрушихте воден баланс с неправилно изграждане на Южен Поток, според Ревизоро.
    Безводие. Пожари.
    Вашето "управление" струва на България минус 64 милиарда лева загуби, заеми, неизгодни договори, прекъсване на евтини доставки на ток, газ, петрол, лихви по заеми, разходи за въвеждане на еврошийт, борса газ, борса ток, посредници доставки газ, умишлен фалит на Булгаргаз. Умишлен фалит Топлофикация..
    Не са изчислени пожарите и вредите от тях.
    Изнесена българска вода в Гърция миналата година кубик 1.80 2024 г.,
    с нашата вода Гърция и Турция изградиха водонапоителните си системи в региона.
    Турция, защото в договор Боташ едно от условията е: доставка на българска вода.
    В България нашата вода 4-5 лева!
    Хората от пустинята направиха РАЙ, с капково напояване.
    Елитите от Рай ни превърнаха в Пустиня.
    Сега им подаряват 10 милиарда на БКП, ще си ги харчат със здраве,
    като милиардите за ел. автомобили по ПВУ.

    Коментиран от #11

    08:12 29.09.2025

  • 11 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ревизоро":

    Укропам сптряха водата на Донцек и Севастопол преди братишките да ги осовбодят.

    08:19 29.09.2025

