Сарафов нареди проверка на прокуратурата в Плевен заради трагедията със Сияна

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният ѝ дядо.
Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите, посочват от държавното обвинение. Освен това се налага и с оглед твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство. Освен това той е влизал и излизал от паркинга, на който е бил закаран след произшествието, бил е освободен и товарът е върнат на превозвача.
Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София. Тя включва действията по образуване на преписката, разпределението ѝ на принципа на случаен подбор и в съответствие с утвърдените правила за работа в ПРБ, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването, своевременност и ефективност на действията на наблюдаващия прокурор по делото. Ревизията ще се извърши на място и следва да приключи с доклад за констатациите.
Пътнотранспортното произшествие, при което загина Сияна, стана на 31 март 2025 година на пътя между селата Радомирци и Телиш, в района на местността "Хумата", община Червен бряг. Делото за катастрофата бе внесено с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-София в съда през май 2025 г. Даден му е ход и са проведени заседания. Подсъдим по делото е Г.А., на 65 г.
Проверката е назначена от една страна, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на административния ръководител на ОП-Плевен, а от друга - да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:27 26.11.2025
2 Гражданин
14:32 26.11.2025
3 Върховен административен съд
14:33 26.11.2025
4 фалшивият асфалт
14:35 26.11.2025
5 Цвете
14:37 26.11.2025
6 Гост
14:38 26.11.2025
7 мъкаааа
14:42 26.11.2025
8 Гешев
14:49 26.11.2025
9 Не Сарафов
Г- н Сарафов, мислех ви за по подготвен юрист, а се оказа, че всеки може да ви води за носа!
Какво стана с делото « Местан»?
Там няма ли да разпоредите следствен експертмент?
14:49 26.11.2025
10 Каква проверка бе...
Проби за алкохол и наркотици на дядото...логично липсват...
14:49 26.11.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КОЛКО ДРУГИ ВИСЯЩИ ИМА.
ХАЙДЕ ДА ПОРАБОТЯТ, ЧЕ ДА СИ ОПРАВДАЯТ ЗАПЛАТИТЕ ОТ 24000 ЛЕВА
14:51 26.11.2025
12 Без колан и със син буркан
14:51 26.11.2025
13 Я да видим сега
И дали Камарата на следователите ще реагира?
Сарафов, товаикоето правите е извън нормалното!
Спрете тоя психар!
15:00 26.11.2025
14 кратун
15:15 26.11.2025
15 кратун
15:25 26.11.2025
16 Гост
А ако не е мърдал камиона от паркинга, ще се спре ли най-накрая бащата на Сияна да дрънка глупости!?
15:58 26.11.2025