Новини
България »
Сарафов нареди проверка на прокуратурата в Плевен заради трагедията със Сияна

Сарафов нареди проверка на прокуратурата в Плевен заради трагедията със Сияна

26 Ноември, 2025 14:25 791 16

  • проверка-
  • прокуратура-
  • плевен-
  • сияна

Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София

Сарафов нареди проверка на прокуратурата в Плевен заради трагедията със Сияна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният ѝ дядо.

Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите, посочват от държавното обвинение. Освен това се налага и с оглед твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство. Освен това той е влизал и излизал от паркинга, на който е бил закаран след произшествието, бил е освободен и товарът е върнат на превозвача.

Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София. Тя включва действията по образуване на преписката, разпределението ѝ на принципа на случаен подбор и в съответствие с утвърдените правила за работа в ПРБ, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването, своевременност и ефективност на действията на наблюдаващия прокурор по делото. Ревизията ще се извърши на място и следва да приключи с доклад за констатациите.

Пътнотранспортното произшествие, при което загина Сияна, стана на 31 март 2025 година на пътя между селата Радомирци и Телиш, в района на местността "Хумата", община Червен бряг. Делото за катастрофата бе внесено с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-София в съда през май 2025 г. Даден му е ход и са проведени заседания. Подсъдим по делото е Г.А., на 65 г.

Проверката е назначена от една страна, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на административния ръководител на ОП-Плевен, а от друга - да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 11 Отговор
    Бащата на Сияна освен, че уволни шефката на пътна безопасност сега ще закрива и плевенската прокуратура.

    14:27 26.11.2025

  • 2 Гражданин

    18 3 Отговор
    А тоз на снимката отдавна трябваше да е в килия с южно изложение за много години

    14:32 26.11.2025

  • 3 Върховен административен съд

    19 1 Отговор
    Кой беше ти, бе? Има решение да напуснеш поста, узурпатор! Вън!

    14:33 26.11.2025

  • 4 фалшивият асфалт

    15 0 Отговор
    провериха ли го ???

    14:35 26.11.2025

  • 5 Цвете

    4 5 Отговор
    ДОБРО РЕШЕНИЕ НО МАЙ ИМА ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ СЛЕД ИНЦИДЕНТА СА ПРАВЕНИ ШМЕКЕРИИ, ЗА ДА НАМАЛЯТ ПРИСЪДАТА НА ШОФЬОРА. НО, НЕКА ОТНОВО ДА СЕ ЗАЕМАТ СЪС СЛУЧАЯ. 🇧🇬

    14:37 26.11.2025

  • 6 Гост

    14 1 Отговор
    Деветото мазно джудже, даже нямам думи да го обиждам тоя въшкар

    14:38 26.11.2025

  • 7 мъкаааа

    5 4 Отговор
    Сетил се е Сарафов,най-накрая,брей!

    14:42 26.11.2025

  • 8 Гешев

    9 3 Отговор
    Трагедията със Сияна кога стана? И защо псевдо и-д прокурора Сарафов нарежда проверка едва сега?

    14:49 26.11.2025

  • 9 Не Сарафов

    9 1 Отговор
    А бащата нареди на Сарафов да се извърши допълнителна проверка!
    Г- н Сарафов, мислех ви за по подготвен юрист, а се оказа, че всеки може да ви води за носа!
    Какво стана с делото « Местан»?
    Там няма ли да разпоредите следствен експертмент?

    14:49 26.11.2025

  • 10 Каква проверка бе...

    5 5 Отговор
    Дядото-пожарникар е карал със синя лампа личната си кола до като е возил внучката си Сияна на предната седалка...необасена с колан вдигнала крака на арматурното табло...
    Проби за алкохол и наркотици на дядото...логично липсват...

    14:49 26.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 2 Отговор
    ПРОВЕРКА САМО ПО ТОВА ДЕЛО ЛИ???
    КОЛКО ДРУГИ ВИСЯЩИ ИМА.
    ХАЙДЕ ДА ПОРАБОТЯТ, ЧЕ ДА СИ ОПРАВДАЯТ ЗАПЛАТИТЕ ОТ 24000 ЛЕВА

    14:51 26.11.2025

  • 12 Без колан и със син буркан

    11 4 Отговор
    Защо момичето е било без колан и със крака на таблото на предната седалка, защо дядото е карал с превишена скорост и със син буркан, това разследвайте... Или като бащата е известен гербаджия само може да обвинява другите...и да гради кариера върху косите на детето си...

    14:51 26.11.2025

  • 13 Я да видим сега

    6 0 Отговор
    Дали Съюза на прокурорите ще защитят колегите си от Плевен!
    И дали Камарата на следователите ще реагира?
    Сарафов, товаикоето правите е извън нормалното!
    Спрете тоя психар!

    15:00 26.11.2025

  • 14 кратун

    3 1 Отговор
    изчезвай мошенико

    15:15 26.11.2025

  • 15 кратун

    0 1 Отговор
    данчо цига нина ща му раз споря ко рема

    15:25 26.11.2025

  • 16 Гост

    2 0 Отговор
    Така, ако сега се установи че камиона, т.е. вещественото доказателство е излизало и влизало на паркинга на МВР, т.е. вършеел по курсове по света и у нас, отново ли "компетентния" правно баща на Сияна ще иска оставката на "виновната" Захарова или ще посмее да поиска на наистина виновните лица от прокуратурата, начело с началника им, както и на шефа на мвр-то охраняващо вещественото доказателство...
    А ако не е мърдал камиона от паркинга, ще се спре ли най-накрая бащата на Сияна да дрънка глупости!?

    15:58 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове