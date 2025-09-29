Коларова: Каква е логиката Борисов да вдигне топката на Радев

Докъде ще стигне напрежението между президента и управляващото мнозинство? Подсказва ли то, че се приближаваме до момента, в който президентът ще излезе на партийната сцена? И как стои това на фона на очакването от някои анализатори да има или да няма предсрочни избори, предизвикани от Борисов, за да „вдигне топката” на Радев? Тези въпроси коментираха политологът проф. Румяна Коларова и политическият анализатор Слави Василев в предаването „Здравей, България” по Нова ТВ.

„Ако ми обясните каква е логиката Борисов да вдигне топката на Радев, ще ви бъда благодарна. Да не бъркаме позицията на един партиен лидер, когато той е ръководител на правителство и позицията на един партиен лидер тогава, когато той е част от една трипартийна коалиция на малцинството, която съществува благодарение на подкрепата на четвърта партия. Не знам защо някои наричат Делян Пеевски опозиция. Той не е опозиция. Неговата партия е подкрепяща партия. Тя не е част от коалицията, защото няма министри, но едновременно с това не е и опозиция. Тя е част от управляващото мнозинство”, заяви политологът проф. Румяна Коларова.

„Мога да ви изредя поне 18 кабинета в Европа, които са съществували благодарение на подкрепата на неприемлива партия”, каза Коларова.

„В България политиката привидно е една парламентарна форма на управление, в която има управляващо мнозинство и има опозиция и всичко е наред. Да, ама виждаме, че не е наред”, заяви Слави Василев.

„Обстоятелството, че президентът е на хоризонта и все говорим за негов политически проект, като евентуална алтернатива доказва, че напрежението в обществото е много голямо, защото необходимостта от алтернатива е голяма. Този остър език е резултат на натрупаното напрежение. И обстоятелството, че неговият мандат свършва, задължително отваря страницата за неговото политическо бъдеще”, коментира Слави Василев.