Коларова: Каква е логиката Борисов да вдигне топката на Радев

29 Септември, 2025 09:26 800 11

  • проф. румяна коларова-
  • слави василев-
  • мнозинство

Мога да ви изредя поне 18 кабинета в Европа, които са съществували благодарение на подкрепата на неприемлива партия, каза още тя

Коларова: Каква е логиката Борисов да вдигне топката на Радев - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Докъде ще стигне напрежението между президента и управляващото мнозинство? Подсказва ли то, че се приближаваме до момента, в който президентът ще излезе на партийната сцена? И как стои това на фона на очакването от някои анализатори да има или да няма предсрочни избори, предизвикани от Борисов, за да „вдигне топката” на Радев? Тези въпроси коментираха политологът проф. Румяна Коларова и политическият анализатор Слави Василев в предаването „Здравей, България” по Нова ТВ.

„Ако ми обясните каква е логиката Борисов да вдигне топката на Радев, ще ви бъда благодарна. Да не бъркаме позицията на един партиен лидер, когато той е ръководител на правителство и позицията на един партиен лидер тогава, когато той е част от една трипартийна коалиция на малцинството, която съществува благодарение на подкрепата на четвърта партия. Не знам защо някои наричат Делян Пеевски опозиция. Той не е опозиция. Неговата партия е подкрепяща партия. Тя не е част от коалицията, защото няма министри, но едновременно с това не е и опозиция. Тя е част от управляващото мнозинство”, заяви политологът проф. Румяна Коларова.

„Мога да ви изредя поне 18 кабинета в Европа, които са съществували благодарение на подкрепата на неприемлива партия”, каза Коларова.

„В България политиката привидно е една парламентарна форма на управление, в която има управляващо мнозинство и има опозиция и всичко е наред. Да, ама виждаме, че не е наред”, заяви Слави Василев.

„Обстоятелството, че президентът е на хоризонта и все говорим за негов политически проект, като евентуална алтернатива доказва, че напрежението в обществото е много голямо, защото необходимостта от алтернатива е голяма. Този остър език е резултат на натрупаното напрежение. И обстоятелството, че неговият мандат свършва, задължително отваря страницата за неговото политическо бъдеще”, коментира Слави Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 16 Отговор
    Радев да го закара със самальота като стане напечено.

    09:29 29.09.2025

  • 2 Нова Сорос ТВ

    10 5 Отговор
    Боко Тиквата е изнервен за това, че не успя да опитоми Шарлатаните, а Радев му диша зад врата и ШиШи му прибира структурите по места!

    09:29 29.09.2025

  • 3 бай Бай

    7 6 Отговор
    Слави размазва всякакви лелки и чичаги ръсещи клишета.

    09:31 29.09.2025

  • 4 цербер

    5 1 Отговор
    политоложката проф. Румяна Коларова

    09:32 29.09.2025

  • 5 Коларовице

    8 3 Отговор
    Остаря да се влачиш от медия в медия!
    И за вдигането на коя топка на Радев става въпрос? На лявата или на дясната?

    09:37 29.09.2025

  • 6 Тов. Членин

    7 0 Отговор
    Таваришчи , таваришч Сталин малко ви е трепАл ...

    09:45 29.09.2025

  • 7 Баче Колю

    6 2 Отговор
    Коларова на заплата при ГЕРБ, Слави Василев на заплата при президента, какво да ги слушам, какво да ги чета? АнаЛизатори и експерти моляви се.

    09:47 29.09.2025

  • 8 Каква

    6 3 Отговор
    Е тази комунистическа мутра?

    09:48 29.09.2025

  • 9 12340

    4 1 Отговор
    Що просто не го попитат Радев за този негов "партиен проект"?!
    Никой не го е виждал,ама всички говорят за него, най-вече Бою и мисирките Му!
    ... Радев вече избабува две партии--Възхода/провал/ и Шарлатаните/Разгром/..
    Що му е да настъпва мотиката за 3ти път?!
    ... Има и други пътища....

    09:53 29.09.2025

  • 10 Напрежението вие го създавате

    6 3 Отговор
    Платените полит-коментатори на Тиквата и Шопара. Тъй ви изнася.

    09:54 29.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

