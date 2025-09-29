Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Автомобилна администрация оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София.
Това коментира пред bTV министърът на транспорта Гроздан Караджов.
По думите му двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.
"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
