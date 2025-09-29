Новини
Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

По думите му двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство

Мария Атанасова

Автомобилна администрация оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София.

Това коментира пред bTV министърът на транспорта Гроздан Караджов.

По думите му двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.


  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Мафията рекетира всички.Не ги интересува кой какъв е.

    12:49 29.09.2025

  • 2 1488

    16 0 Отговор
    като си пазач на тиквата ти се разминава само с уволнение и 30 заплати

    12:50 29.09.2025

  • 3 честен ционист

    2 10 Отговор
    Тези двамата инспектори може и да са си вършили работата и за награда са ги уволнили. Роби не е случаен пияндур, иначе отдава да е залязъл.

    12:50 29.09.2025

  • 4 е колко да е активно

    26 0 Отговор
    Ако не бяха намесили британското посолство, нямаше и да се чуе. Дългогодишни служители означава дълги години на хранилката. Сега просто изтеглили късата клечка.

    12:50 29.09.2025

  • 5 Народно Събрание

    6 1 Отговор
    Правилно,така трябва. Не си изпълняваш служебните задължения-Чао!

    12:50 29.09.2025

  • 6 !!!?

    28 0 Отговор
    Канете по-чесно Робин Уилямс та да си прочистите корумпираните дерибей бе...!!!?

    12:51 29.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    НЕ СА САМО ТЕ ВИНОВНИ!А ВСИЧКИ ПО ВЕРИГАТА!

    12:51 29.09.2025

  • 8 Тия

    11 0 Отговор
    Шофьори явно са карали с 200 лева в час,иначе вдегнете им още заплатите

    12:51 29.09.2025

  • 9 нямаше ли Вътрешна сигурност на МВР

    11 0 Отговор
    да пуска инспектори под прикритие, за да излови корумпетата в системата?

    12:52 29.09.2025

  • 10 пожелание

    13 0 Отговор
    Трябва с белезници да ги изведат и да бъдат осъдени поне за по пет години!!

    12:52 29.09.2025

  • 11 Петьо Петков

    13 0 Отговор
    Ибрикчията на Слави е пълен ИНФАНТИЛ......

    12:52 29.09.2025

  • 12 Съдю Съдев

    6 1 Отговор
    Как така ще ги уволнят? Добри момчета, съдете тези ваши никакви шефчета, да ви върнат на работа и да ви изплатят съответните обезщетения!

    12:53 29.09.2025

  • 13 ккк

    4 0 Отговор
    на мен други джама преди ми взеха подкуп и още са си на хранилката

    12:54 29.09.2025

  • 14 Бат Дилян Пе

    9 0 Отговор
    "Работят в системата от 2012"....хич не са гербаджии които са свикнали да изнудват всичко що диша....

    12:54 29.09.2025

  • 15 от село

    2 0 Отговор
    Като чуя БГ.прокуратура и с бъкам скъсаният джоб!!

    12:55 29.09.2025

  • 16 Покажете

    2 0 Отговор
    ги , де !

    13:00 29.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Всички в ДАИ са рекетьори и трябва да бъдат уволнени. От шефа, през по малките шефчета, та чак до секретарките и инспекторите. Същото е и в БАБХ. Свестните ги изчегъртаха.

    13:00 29.09.2025

  • 18 Слави боклука

    1 0 Отговор
    Ти си за уволнение,най корумпирания

    13:02 29.09.2025

  • 19 604

    0 0 Отговор
    А в понделата когъ, ъ шефчиту им КОГА?

    13:04 29.09.2025

  • 20 А защо

    0 0 Отговор
    не съобщи веднага , а едва като се разсмърдя ! А на тия , щот толкова години "работят" в системата , това си е било просто рутина !

    13:06 29.09.2025

  • 21 Роби толко ли е закъсал та идва в бъгъ

    1 0 Отговор
    Аз например никога не бих отишъл в 3 разрядна псевдо държава

    13:09 29.09.2025

  • 22 Селянин

    0 0 Отговор
    Че какво чудно има. Те не са поискали само на него. Те искат на всеки. Просто само тези са се оплакали. Чух, че за да станеш регионален директор на ДАЙ се дават 100 бона под масата и се избиват за 6 месеца от такса спокойствие за претоварване и тахографи и от процента, който носят инспекторите от рушветите. Толкова за ДАЙ.

    13:09 29.09.2025

  • 23 Хе-хе

    0 0 Отговор
    Моралният стожер Слави още не се е изходил по въпроса!? Къдя са скри! Дори не е похвалил волебола! Преди години пак така изчезна от ефир и авторката на Сигнално жълто, която бе залял с бира отиде да го търси в Учен дол и в прав текст попита баща му да не би да е хванал по ,,бялата пътека...."!

    13:10 29.09.2025

