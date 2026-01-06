Осъдиха инспектор от НАП, поискал подкуп от 5000 лева

Служител на териториалната дирекция на НАП във Варна, който е главен инспектор по приходите, е признат за виновен от три съдебни инстанции за поискан подкуп в размер на 5000 лева. Той ги поискал, за да не събере доказателства, които биха уличили търговец в извършени данъчни престъпления, а в случай, че събере - да не ги докладва.
На мъжа било възложено в началото на февруари 2020 г. да извърши ревизия на дружество с ограничена отговорност от град Русе. Главният инспектор от НАП поискал 5000 лева от търговеца.
Бил подаден сигнал в полицията, след което русенската Окръжна прокуратура образувала досъдебно производство. Събрани били множество доказателства и данъчният инспектор бил задържан и обвинен в искане на подкуп.
За извършеното престъпление мъжът получил условна присъда от две години затвор с четири години изпитателен срок, глоба от 2000 лева, лишаване от право за срок от година да заема длъжност в приходната администрация на България, както и длъжности, свързани с осъществяване на финансов, данъчен и осигурителен контрол. Присъдата е влязла в сила.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВМЕСТО ЕВРА ПОИСКАЛ ЛЕВОВЕ.
15:48 06.01.2026
2 Някой
15:51 06.01.2026
3 Джендо
15:51 06.01.2026
4 АГАТ а Кристи
Коментиран от #5, #6
15:53 06.01.2026
5 Буквите
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":От азбуката няма да стигнат.
Случаите са мнооооого.
15:57 06.01.2026
6 Буквите
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":Смучещите
15:58 06.01.2026
7 мдаа
16:00 06.01.2026
8 Оракула от Делфи
а Шиши и Банкера от Банкя кога ???
16:03 06.01.2026
9 Кабакрадев
16:05 06.01.2026
10 Мдаа
16:10 06.01.2026
11 На какво го осъдиха
16:11 06.01.2026
12 Митко
Да се спасяваме дружно.
16:17 06.01.2026
13 Ха-ха-ха
16:18 06.01.2026