Новини
България »
Осъдиха инспектор от НАП, поискал подкуп от 5000 лева

6 Януари, 2026 15:46 643 13

  • инспектор-
  • нап-
  • подкуп

Той е признат за виновен от три съдебни инстанции

Осъдиха инспектор от НАП, поискал подкуп от 5000 лева - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служител на териториалната дирекция на НАП във Варна, който е главен инспектор по приходите, е признат за виновен от три съдебни инстанции за поискан подкуп в размер на 5000 лева. Той ги поискал, за да не събере доказателства, които биха уличили търговец в извършени данъчни престъпления, а в случай, че събере - да не ги докладва.

На мъжа било възложено в началото на февруари 2020 г. да извърши ревизия на дружество с ограничена отговорност от град Русе. Главният инспектор от НАП поискал 5000 лева от търговеца.

Бил подаден сигнал в полицията, след което русенската Окръжна прокуратура образувала досъдебно производство. Събрани били множество доказателства и данъчният инспектор бил задържан и обвинен в искане на подкуп.

За извършеното престъпление мъжът получил условна присъда от две години затвор с четири години изпитателен срок, глоба от 2000 лева, лишаване от право за срок от година да заема длъжност в приходната администрация на България, както и длъжности, свързани с осъществяване на финансов, данъчен и осигурителен контрол. Присъдата е влязла в сила.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    ОБЪРКАЛ Е.
    ВМЕСТО ЕВРА ПОИСКАЛ ЛЕВОВЕ.

    15:48 06.01.2026

  • 2 Някой

    11 0 Отговор
    БГ правосъдие, след година ще го върнат на работа в НАП, за да продължава постарому да прави каквото са му заповядали НАП началниците. А именно да изнудва за подкуп.

    15:51 06.01.2026

  • 3 Джендо

    5 1 Отговор
    епа кво, 3 бона е останал на плюс :D

    15:51 06.01.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    НАП ... ДАЙ - бълхи, кърлежи, пиявици, прилепи кръвопиици, - а бе, всички животни де смучат кръв се събират в тези 6 главни букви

    Коментиран от #5, #6

    15:53 06.01.2026

  • 5 Буквите

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    От азбуката няма да стигнат.
    Случаите са мнооооого.

    15:57 06.01.2026

  • 6 Буквите

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Смучещите

    15:58 06.01.2026

  • 7 мдаа

    2 0 Отговор
    Докато за доказана корупция се дават такива смешни присъди, корупцията ще процъфтява на измъчената територия. Иначе ни проглушават ушите как се били борили с корупцията. Ми ей тъй на се борят. Голяма борба пада.

    16:00 06.01.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Браво, на съдебния състав, но най важния въпрос е ,
    а Шиши и Банкера от Банкя кога ???

    16:03 06.01.2026

  • 9 Кабакрадев

    4 0 Отговор
    Така е,ами Меси и Сви..нята за откраднати 5 милиар...да.....награда,да управляват племето.

    16:05 06.01.2026

  • 10 Мдаа

    2 0 Отговор
    Тази присъда е все едно без присъда.

    16:10 06.01.2026

  • 11 На какво го осъдиха

    2 0 Отговор
    Мъмрене по радиоточката ли?

    16:11 06.01.2026

  • 12 Митко

    1 0 Отговор
    Еврото ни и ви Е.М.
    Да се спасяваме дружно.

    16:17 06.01.2026

  • 13 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    Той поискал 5 хилки а го глобили 2 хилки . А мен за една касова бележка за 2 лева ме обуха 2000 лв. И това ако е справедливост .......

    16:18 06.01.2026

