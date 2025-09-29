Новини
Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“

29 Септември, 2025 14:42 740 14

В експлоатация беше пуснат рехабилитираният „Ясенски канал“, който водовзема от река „Дъбнишка  бара“

Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“ - 1
Снимка: МС
Удвоени са водните количества, добивани от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ в резултат на спешните мерки, предприети от държавата за решаване на водната криза в област Плевен. Само преди около месец количествата добивана вода са били 120 литра в секунда, а в момента са вече 240 литра в секунда. Това стана ясно при посещението на министър-председателя Росен Желязков в Плевен. На място за свършеното до момента на премиера докладваха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева и Атанас Бояджиев, член на Управителния съвет на холдинга. „Само до преди няколко дни тук вода не е текла и по този канал не е имало нищо. Сега очакваме още повишаване на количествата“, изтъкна премиерът Желязков.

В резултат на съвместните действия на „Напоителни системи“ и ВиК, включително за почистване на каналите и допълнителното оводняване на рововете, до две седмици се очаква добивът на вода от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ да достигне до 320 литра в секунда.

В експлоатация беше пуснат рехабилитираният „Ясенски канал“, който водовзема от река „Дъбнишка бара“. С него бяха подпомогнати шахтовите кладенци на Долна Митрополия с 200 литра в секунда. Едновременно с това в предишните няколко дни в сервитута на „Ясенския канал“ беше изграден още един тръбопровод, благодарение на който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 литра в секунда.

Това ще осигури възможно най-добро оросяване на шахтовите кладенци, като в резултат в града ще влизат близо 40 литра в секунда. Наред с това са увеличени и работещите помпени станции – от 5 на 15. Премиерът Желязков специално изтъкна и необходимостта от целенасочена работа, за да се преодолее проблемът със загубите на вода, които на места достигат до 80 %.

 


  • 1 си дзън

    4 10 Отговор
    Всичко в БГ ще се реши след като бъдат изгонени руските слуги от БГ.

    Коментиран от #5

    14:43 29.09.2025

  • 2 БОКО ТИКВАТА

    10 1 Отговор
    МИСТЪР ХОТЕЛ ШАЯХИ СЪС ВОДОПАДИТЕ СЕ НАМЕСВА ...

    Коментиран от #3

    14:46 29.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гледам

    6 1 Отговор
    само зяпачи на снимката !

    Коментиран от #7

    14:49 29.09.2025

  • 5 БАЙ СТАВРИ

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    НЕ РУСКИТЕ А МАФИЯТА ВЪВ БЪЛГАРИЯ ГЕРБ-СДС,ДПС-НОВО НАЧАЛО ИЗБИРАНИ СЪС КУПЕНИ И КОТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ.НО ТРЯБВА НАРОДА ДА СЕ ВДИГНЕ НА ВСЕНАРОДНО ВЪСТАНИЕ СРЕЩУ ТАЗИ КОРУМПИРАНА МАФИЯ ДОЛНА.А 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.

    Коментиран от #9

    14:51 29.09.2025

  • 6 чии са

    7 1 Отговор
    Ако спрат водата на частните ВЕЦ-ове в региона, вода за населението ще има.....

    14:52 29.09.2025

  • 7 БАЙ СТАВРИ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гледам":

    ДА ЗЯПАЧИ ,И НЕМОЖАЧИ.

    14:54 29.09.2025

  • 8 миме

    2 0 Отговор
    росенчо да земе една кирка и да почне да копа,че кат го набутаме, у белене вече да има опит,да не му се види тегаво

    14:58 29.09.2025

  • 9 честен ционист

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "БАЙ СТАВРИ":

    Бай Ставри е татуирал у затвора звесди на коленете, а над чатала пише «Я не стану на колени перед законом»

    15:01 29.09.2025

  • 10 Инспекция на обекта

    6 0 Отговор
    От изключителна важност е , когато един държавен началник прави инспекция на обекта да гледа лошо , за да внуши респект. Но това няма да замаскира нищопарвенетол Всъщност двете страни си знаят кой колко може . Той е наясно , че подчинените му послъгват , от своя страна те знаят, че той ще си затвори очите за некачествената работа и така и двете страни имитират дейност

    Коментиран от #12

    15:02 29.09.2025

  • 11 Емигрант

    4 0 Отговор
    А ?? Че кога се върна Водопадът от срещата си с восъчния Тръмп, та успя и кладенците да посети ? А забравих, мутрите са експерти освен по "ала-бала" с милиардите и "чистите" си пари, ами вече овладяват и телепортацията, да им завиди човек на българите в България винаги успяват да изберат "най-експертните" мутри които да ги водят като мечки с халки за ноздрите ?

    15:13 29.09.2025

  • 12 БАЙ СТАВРИ

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Инспекция на обекта":

    ДА СЕ ИНСПЕКТИРА ХОТЕЛ ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕМИЕРА И СЪПРУГАТА МУ

    15:15 29.09.2025

  • 13 лют пипер

    1 0 Отговор
    Аз водовземам от ръката на „Дъбнишка мацка ме бара“.

    15:28 29.09.2025

  • 14 ипотекар

    2 0 Отговор
    Колко евро на квадратен метър е едно жилище в Плевен и кой ще купи ако пускат водата на нечетно число ?

    15:41 29.09.2025

