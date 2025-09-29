Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“

Удвоени са водните количества, добивани от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ в резултат на спешните мерки, предприети от държавата за решаване на водната криза в област Плевен. Само преди около месец количествата добивана вода са били 120 литра в секунда, а в момента са вече 240 литра в секунда. Това стана ясно при посещението на министър-председателя Росен Желязков в Плевен. На място за свършеното до момента на премиера докладваха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева и Атанас Бояджиев, член на Управителния съвет на холдинга. „Само до преди няколко дни тук вода не е текла и по този канал не е имало нищо. Сега очакваме още повишаване на количествата“, изтъкна премиерът Желязков.
В резултат на съвместните действия на „Напоителни системи“ и ВиК, включително за почистване на каналите и допълнителното оводняване на рововете, до две седмици се очаква добивът на вода от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ да достигне до 320 литра в секунда.
В експлоатация беше пуснат рехабилитираният „Ясенски канал“, който водовзема от река „Дъбнишка бара“. С него бяха подпомогнати шахтовите кладенци на Долна Митрополия с 200 литра в секунда. Едновременно с това в предишните няколко дни в сервитута на „Ясенския канал“ беше изграден още един тръбопровод, благодарение на който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 литра в секунда.
Това ще осигури възможно най-добро оросяване на шахтовите кладенци, като в резултат в града ще влизат близо 40 литра в секунда. Наред с това са увеличени и работещите помпени станции – от 5 на 15. Премиерът Желязков специално изтъкна и необходимостта от целенасочена работа, за да се преодолее проблемът със загубите на вода, които на места достигат до 80 %.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #5
14:43 29.09.2025
2 БОКО ТИКВАТА
Коментиран от #3
14:46 29.09.2025
4 Гледам
Коментиран от #7
14:49 29.09.2025
5 БАЙ СТАВРИ
До коментар #1 от "си дзън":НЕ РУСКИТЕ А МАФИЯТА ВЪВ БЪЛГАРИЯ ГЕРБ-СДС,ДПС-НОВО НАЧАЛО ИЗБИРАНИ СЪС КУПЕНИ И КОТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ.НО ТРЯБВА НАРОДА ДА СЕ ВДИГНЕ НА ВСЕНАРОДНО ВЪСТАНИЕ СРЕЩУ ТАЗИ КОРУМПИРАНА МАФИЯ ДОЛНА.А 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.
Коментиран от #9
14:51 29.09.2025
6 чии са
14:52 29.09.2025
7 БАЙ СТАВРИ
До коментар #4 от "Гледам":ДА ЗЯПАЧИ ,И НЕМОЖАЧИ.
14:54 29.09.2025
8 миме
14:58 29.09.2025
9 честен ционист
До коментар #5 от "БАЙ СТАВРИ":Бай Ставри е татуирал у затвора звесди на коленете, а над чатала пише «Я не стану на колени перед законом»
15:01 29.09.2025
10 Инспекция на обекта
Коментиран от #12
15:02 29.09.2025
11 Емигрант
15:13 29.09.2025
12 БАЙ СТАВРИ
До коментар #10 от "Инспекция на обекта":ДА СЕ ИНСПЕКТИРА ХОТЕЛ ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕМИЕРА И СЪПРУГАТА МУ
15:15 29.09.2025
13 лют пипер
15:28 29.09.2025
14 ипотекар
15:41 29.09.2025