Важните новини във ФАКТИ на 29.09.2025 г.

Един от самолетите ни F-16 е с теч на гориво

На двуместен самолет F-16 Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев. Отговорът е публикуван на интернет страницата на Народното събрание.

МВнР потвърди задържането на българка в Русия

Българска гражданка попадна в ареста на органите на МВР на Руската федерация, потвърдиха от Министерството на външните работи, предаде БТА.

Димитър Стоянов: Военният ни министър не каза защо не се ремонтират закупените от България Ф-16

Министърът на отбраната Атанас Запрянов днес е дал отговор, на един парламентарен въпрос, за състоянието на доставените два броя F-16. От това става ясно, че първият получен изтребител F-16D е с проблеми в горивната система и по-точно, има теч от един от резервоарите. За състоянието на втория F-16С няма нито дума в министерския отговор.

Заваля първият сняг на връх Мусала в Рила

Заваля първият сняг на връх Мусала в Рила.

Калоян Методиев: Корупцията на ДАИ омаза световния успех на волейболните ни национали

Корупцията на ДАИ омаза световния успех на волейболните ни национали. Потопи го глобално.

Стефан Янев: Нямаме тема какво искаме да постигнем като общество

Ние сме свидетели в нашия така наречен политически живот на едно риалити шоу, в което има много шум. Това заяви бившият служебен премиер Стефан Янев в студиото на "Денят ON AIR".

Иван Хиновски с мрачна прогноза: "Топлофикация" е черна кутия! Няма изход!

Какво е решението на проблема? Знаем за скандала, за ремонта, който се готви за "Дружба" в петък. Разбираме, че е обявена среща в Столична община. Разговор с цел да се намери изход от ситуацията. Това каза водещата на "Още от деня" Поли Златарева в сегмент от интервюто си с енергийния експерт Иван Хиновски.

Френски военен камион катастрофира в Прохода на републиката

Военен камион с френски военнослужещи катастрофира в Прохода на републиката днес.

Бус падна в река Скът в Бяла Слатина

Лек автомобил тип бус падна в коритото на река Скът в Бяла Слатина, а при инцидента е пострадала жена, съобщават от Европейския център по транспортни политики.

„Антиспекула“: КЗП спести на търговските вериги до 10 млн. лв. глоби

Гражданската инициатива „Антиспекула“ алармира, че задължението на големите търговски вериги, които имат собствен уебсайт, ежедневно да публикуват ценови листи за 101 категории основни продукти, в сила от 8 август, масово не се спазва. Въпреки това, Комисията за защита на потребителите (КЗП) не е наложила санкции в предвидения от закона размер. За сравнение, гръцките власти вече санкционираха вериги с общо 2,2 млн. евро през изминалата седмица.

От "Топлофикация-София" обявиха графика за спиране на топлоподаването в „Дружба-2“

Ремонтът в столичния квартал „Дружба-2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба-2“ и комплекс „Цариградски“ за периода от 2.10. до 6.10.2025 г.

Румен Радев: Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България, а за 2024 г. стокообменът между двете страни надхвърля 12.3 млрд. евро. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция с представители на Гepмaнo-Бългapcĸaтa индycтpиaлнo-тъpгoвcĸa ĸaмapa /ГБИТК/. В срещата участваха президентът на камарата д-р Хорст Щюер и главният управител на ГБИТК Соня Миклай.

Радан Кънев: Нелегитимни кръгове овладяват институциите и ГЕРБ

Евродепутатът Радан Кънев написа писмо до ЕНП, че институциите у нас са „овладени и отвлечени“.

Михаил Константинов за промените в Изборния кодекс: Още не сме свикнали на машините, а минаваме на скенери

Ние още не сме усвоили машините, сега минаваме на скенери. Това каза в ефира на “Пресечна точка” проф. Михаил Константинов - директор на “Електорални анализи и прогнози” в “Галъп Интернешънъл Болкан”. Според него във всеки случай избори няма да има до Нова година, а може и до президентските, които ще се състоят в началото на ноември другата година.

Стою Стоев: Спекулация е, че Василев се опитва да се освободи от хората около Петков

Спекулация е, че Асен Василев се опитва да се освободи от хората около Кирил Петков.

Инспекторите от ДАИ ползвали Google преводач, за да поискат подкупа от екипа на Роби Уилямс

Повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс е причината за поискания подкуп. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг относно задържаните служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), съобщават от dariknews.bg

Извънредно заседание на Столичния общински съвет за "Топлофикация София"

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров днес свика извънредно заседание в петък (03.10.2025 г.) от 10 ч. в зала 5 на Московска 33.

Иван Таков: Няма да позволим приватизация на "Топлофикация София"

Няма да позволим приватизация на общинското дружество "Топлофикация София" ЕАД. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС в ефира на телевизия Euronews, цитиран от пресцентъра на БСП- София. Той добави, че все още има различни възможности за спасяването на задлъжнялото общинско дружество.

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашват със стачка, искат оставка на ръководството

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията. Това заяви за NOVA председателят на синдикалната организация на ИА "Автомобилна администрация" Александър Иванов.

Нинова: Г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите?

Днес премиерът и министри се разтичали из страната да се запознават на място с безводието. Запознават се административно- с областния управител, с шефа на ВИК. Страх ги е да се срещнат с хората. И вместо да ни залъгват с бъдещи сондажи и нови язовири да отговорят само на един въпрос: г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите? Отговорността си има име. Кой е разрешил изграждането на тези вецове? Поименно. Кой сега, днес, подписва те да точат вода, докато стотици хиляди се мият с канчета и легени? Поименно. И ако спрете тази касичка на милионерите, на колко хора ще осигурите вода?

Министър Караджов: Част от магистрала "Рила" - от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево", ще бъде дадена на концесия

Предстои заседание на Консултативния съвет по концесиите, когато ще се разгледа новият списък с големи инфраструктурни проекти, които ще бъдат развивани – "концесии за строителство“. Това обяви в Кюстендил заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от "Фокус". Заседанието е планирано за 1 октомври.

Ивелин Михайлов: Влогър защитава тези на Пеевски и многократно заплашва с убийство от негово име

Да организираме пред НС среща с хората и никой няма да им ходи пред къщите. Хората искат да говорят с тях, нека излизат всеки ден пред НС, те са народни представители и трябва да дават отчет на хората, призова лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в интервю пред БНР.

Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“

Удвоени са водните количества, добивани от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ в резултат на спешните мерки, предприети от държавата за решаване на водната криза в област Плевен. Само преди около месец количествата добивана вода са били 120 литра в секунда, а в момента са вече 240 литра в секунда. Това стана ясно при посещението на министър-председателя Росен Желязков в Плевен. На място за свършеното до момента на премиера докладваха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева и Атанас Бояджиев, член на Управителния съвет на холдинга. „Само до преди няколко дни тук вода не е текла и по този канал не е имало нищо. Сега очакваме още повишаване на количествата“, изтъкна премиерът Желязков.

Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс били принудени да изтеглят 700 евро от банкомат

Шофьорите от екипа на Роби Уилямс, които са били рекетирани от двама инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят поисканата сума пари. Това написа кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във Facebook.