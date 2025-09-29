Новини
България »
Радан Кънев: Нелегитимни кръгове овладяват институциите и ГЕРБ

Радан Кънев: Нелегитимни кръгове овладяват институциите и ГЕРБ

29 Септември, 2025 18:12 975 17

  • радан кънев-
  • герб-
  • управление

Евродепутатът изпрати писмо до ЕНП, че институциите у нас са „овладени и отвлечени“

Радан Кънев: Нелегитимни кръгове овладяват институциите и ГЕРБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът Радан Кънев написа писмо до ЕНП, че институциите у нас са „овладени и отвлечени“.

„Това е впечатлението ми от много време насам за един процес на бърза деградация на правовата държава у нас, което води до усещането, че публичните политически процеси не решават какво се случва в България. Че това, което се случва, се решава на едно невидимо ниво“, каза в „Лице в лице“ Радан Кънев.

„Това не се случва единствено в България. Не е някакъв уникален процес, но е изключително тревожен и последиците винаги са много тежки и върху националната сигурност, и върху икономиката, и върху живота и сигурността на всеки гражданин“, коментира Кънев.

По думите му очевидно България не се справя в една от двете си най-важни задачи – да гарантира върховенството на правото и че законът се прилага еднакво за всички.

Той обясни, че конкретният повод за писмото е арестът и продължаващото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев.

„Нещата изглеждат много дълбоко изгнили и против всякакви правила на българското право. В момента по това дело, освен политическия произвол и репресията върху един човек, всъщност не се е случило нищо. В един момент ще изпаднем в абсурдната ситуация, в която това дело ще бъде върнато на Варненската прокуратура и тя ще трябва да започне всичко от начало само за да установи, че практически няма никакви данни за престъпление“, коментира Кънев.

„Независимо какво се случва в българския парламент и българското правителство, накрая става каквото иска Делян Пеевски. Интересното е какво става зад тази фигура и как се получава това, че партии, които са много по-големи от „ДПС-Ново начало“, се съобразяват с всяка негова прищявка“, каза още евродепутатът.

Радан Кънев смята, че нелегитимни кръгове овладяват ГЕРБ, визирайки Делян Пеевски.

„Това е много голям риск за цялата демокрация. На всичкото отгоре става дума за партия, която е член на основното дясноцентристко семейство в Европа. Това вече нанася много тежък удар на европейската ориентация на България“, смята Радан Кънев.

Според него ГЕРБ няма инстинкт за самосъхранение.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    6 1 Отговор
    И ТОЗИ САБОТАЖНИК НА ДО НО СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НО ОТ ТАЗИ БЪЛГАРИЯ Е В ЕК И ПОЛУЧАВА СОЛИДНИ ПАРИ

    Коментиран от #15

    18:15 29.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    Мафията управлява България от 30 г.

    18:15 29.09.2025

  • 3 си дзън

    14 4 Отговор
    Институциите у нас са „овладени и отвлечени“ от руснаци и руски слуги.

    18:15 29.09.2025

  • 4 честен ционист

    5 11 Отговор
    По-нелигитимни от ГЕРБ в България никога не са управлявали. Така че Момчето ще е глътка свеж въздух.

    18:16 29.09.2025

  • 5 срам голям

    14 5 Отговор
    Цялата държава е завладяна от тикви и свине !!

    18:16 29.09.2025

  • 6 az СВО Победа80

    8 1 Отговор
    Иска ми се да попитам дълбоката Рада: Срази ли руснаците, нанесе ли им стратегическо поражение, свали ли Путин от власт????

    Сега всички военнолюбци почнаха да се правят на пр@днали зайци в люцерна!

    Говорят за всичко останало, но не и за "победоносната" война срещу Русия....
    🤣🤣🤣

    18:18 29.09.2025

  • 7 Бай Ху

    8 1 Отговор
    Защо хората на ДБ се притесняват за ГЕРБ? Защото са техен сателит те реално с Пеефски, Радев или Костя не могат да работят

    18:22 29.09.2025

  • 8 бандит методиев борисов-яшаров

    3 7 Отговор
    моят шеф е шиши а гроб е прокси на дпс

    18:23 29.09.2025

  • 9 очевидец

    5 5 Отговор
    Народ, който не се притеснява, че Народното събрание избира мнозинството в най-висшия съдебен орган в страната, че всичките му болници са търговски дружества, обаче, протестира против въвеждането на еврото, не заслужава друго, освен да рови по кофите

    18:25 29.09.2025

  • 10 Още един

    8 2 Отговор
    предател,оплюл България в Европейския съюз. А как плаче на чужд гроб, направо да го съжалиш и да се разплачеш.

    18:41 29.09.2025

  • 11 Тия продажни душици

    4 1 Отговор
    Се загрижили за герб ,п ако се готвят да се сглобяват

    18:44 29.09.2025

  • 12 Цвете

    1 1 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО РАДАН .ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА С ОВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА. ДОСТОЙНА СТЪПКА.ВСИЧКО Е ДОБРЕ, КОГАТО СЕ РАЗКРИВАТ ДЕТАЙЛНО МЪРСОТИИТЕ НА ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ "" ПОЛИТИК "" ,НЕ Е ПРАВИЛНО ДА СЕ НАРИЧА ТАКЪВ, НО ТОВА МУ Е ЗА ДОВИЖДАНЕ. 💰💶💵💰⚖️

    18:54 29.09.2025

  • 13 Цвете

    1 1 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО РАДАН .ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА С ОВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА. ДОСТОЙНА СТЪПКА.ВСИЧКО Е ДОБРЕ, КОГАТО СЕ РАЗКРИВАТ ДЕТАЙЛНО МЪРСОТИИТЕ НА ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ "" ПОЛИТИК "" ,НЕ Е ПРАВИЛНО ДА СЕ НАРИЧА ТАКЪВ, НО ТОВА МУ Е ЗА ДОВИЖДАНЕ. 💰💶💵💰⚖️

    18:56 29.09.2025

  • 14 Цвете

    1 1 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО РАДАН .ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА С ОВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА. ДОСТОЙНА СТЪПКА.ВСИЧКО Е ДОБРЕ, КОГАТО СЕ РАЗКРИВАТ ДЕТАЙЛНО МЪРСОТИИТЕ НА ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ "" ПОЛИТИК "" ,НЕ Е ПРАВИЛНО ДА СЕ НАРИЧА ТАКЪВ, НО ТОВА МУ Е ЗА ДОВИЖДАНЕ. 💰💶💵💰⚖️

    18:57 29.09.2025

  • 15 И защо?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Защо бе герб лели и баби?! Безчувствени ли сте вече към Тиквата Борисов?!

    19:01 29.09.2025

  • 16 интересно

    1 0 Отговор
    този господин да обясни при кое управление е имало нърховенство на закона у нас, а не да се опитва да олърква хората по незнайно чия поръка - щото точно така звучи, много се пази да тне е конкретен, а заобикаля проблемите и намеква за зависимости на партиите. като че ли при управлението на Костов ези зависимости не бяха така ярко проявени, при царя също, за карикатурите от ППДБ да не говорим

    19:13 29.09.2025

  • 17 Хаха

    0 0 Отговор
    Няма ли един журналист със топки на попита Гоя безгръбначен колко доноса написа срещу България и колко боб прибра за това под дюшека?
    ФАКТИ ПОЗОР В ДА СЕ ДАВА ДУМАТА НА ТАКОВА ВЛЕЧУГО!!

    19:15 29.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове