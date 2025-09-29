Радан Кънев: Нелегитимни кръгове овладяват институциите и ГЕРБ

Евродепутатът Радан Кънев написа писмо до ЕНП, че институциите у нас са „овладени и отвлечени“.
„Това е впечатлението ми от много време насам за един процес на бърза деградация на правовата държава у нас, което води до усещането, че публичните политически процеси не решават какво се случва в България. Че това, което се случва, се решава на едно невидимо ниво“, каза в „Лице в лице“ Радан Кънев.
„Това не се случва единствено в България. Не е някакъв уникален процес, но е изключително тревожен и последиците винаги са много тежки и върху националната сигурност, и върху икономиката, и върху живота и сигурността на всеки гражданин“, коментира Кънев.
По думите му очевидно България не се справя в една от двете си най-важни задачи – да гарантира върховенството на правото и че законът се прилага еднакво за всички.
Той обясни, че конкретният повод за писмото е арестът и продължаващото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев.
„Нещата изглеждат много дълбоко изгнили и против всякакви правила на българското право. В момента по това дело, освен политическия произвол и репресията върху един човек, всъщност не се е случило нищо. В един момент ще изпаднем в абсурдната ситуация, в която това дело ще бъде върнато на Варненската прокуратура и тя ще трябва да започне всичко от начало само за да установи, че практически няма никакви данни за престъпление“, коментира Кънев.
„Независимо какво се случва в българския парламент и българското правителство, накрая става каквото иска Делян Пеевски. Интересното е какво става зад тази фигура и как се получава това, че партии, които са много по-големи от „ДПС-Ново начало“, се съобразяват с всяка негова прищявка“, каза още евродепутатът.
Радан Кънев смята, че нелегитимни кръгове овладяват ГЕРБ, визирайки Делян Пеевски.
„Това е много голям риск за цялата демокрация. На всичкото отгоре става дума за партия, която е член на основното дясноцентристко семейство в Европа. Това вече нанася много тежък удар на европейската ориентация на България“, смята Радан Кънев.
Според него ГЕРБ няма инстинкт за самосъхранение.
Сега всички военнолюбци почнаха да се правят на пр@днали зайци в люцерна!
Говорят за всичко останало, но не и за "победоносната" война срещу Русия....
🤣🤣🤣
До коментар #1 от "Промяна":Защо бе герб лели и баби?! Безчувствени ли сте вече към Тиквата Борисов?!
ФАКТИ ПОЗОР В ДА СЕ ДАВА ДУМАТА НА ТАКОВА ВЛЕЧУГО!!
