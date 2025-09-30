Новини
Гроздан Караджов: За 8 месеца имаме уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с взимане на рушвети

Гроздан Караджов: За 8 месеца имаме уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с взимане на рушвети

30 Септември, 2025 09:21 445 15

Транспортният министър беше категоричен, че не е имало опит този случай с камионите на Роби Уилямс да бъде прикрит

Гроздан Караджов: За 8 месеца имаме уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с взимане на рушвети - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Назад в годините до ден днешен изглежда, че повтарящите се сигнали в "Автомобилна администрация" са по-скоро ясна статистика, че има системна корупция. Тя обикновено е там, където има контролни функции. Това коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"За конкретния случай мога да кажа, че е срам и позор. Това, което се е случило е срам и за мен, защото макар и само от 8 месеца, полагам всячески усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за нас като агенция, той е бич за цялото общество", каза Караджов.

Министърът поясни, че периодично проверяват всеки сигнал за подобни корупционни действия:

"До този момент, за да не си помислите, че това е нещо кампанийно покрай известността на Роби Уилямс, става ясно, че ние за 8 месеца имаме уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с подобно взимане на рушвети, по-скоро взимат някакъв рекет. Тези 7 човека са уволнени, след като е направена проверка, но за съжаление събраните материали, т.е. хората, които са подали сигнала, не са пожелали да ги подпишат. И когато нямаме годни за пред прокурора и МВР материали, за нас остава избора - ето, по закон сме си свършили работата, стига толкова, другият е този, който съм въвел - нулева толерантност към корупцията."

Всякакъв такъв тип информация, която дори малко дава основание да се предположи, че се правят корупционни действия, тези 7 души бяха уволнени, уволнен е и този сегашният последния, уточни Гроздан Караджов.

По думите му хората, които подават сигнали се страхуват, те са представители на транспортни фирми, че колегите им или някой друг, властта - най-общо казано, ще направи след това "чадър" те ще са потърпевши:

"Започна първото разчупване на леда. Последната преписка, по която работихме миналия месец, всъщност вече е с подписите на наши служители. Започнаха да се охрабряват и наши служители и да разказват в писмен вид с подписите си къде техните началници ги натискат да "събират" пари", поясни транспортният министър.

Според него се говори за престъпление - взимане на рушвет и склоняване за взимане на рушвет, по-скоро за злоупотреба със служебно положение.

Караджов беше категоричен, че не е имало опит този случай с камионите на Роби Уилямс да бъде прикрит и уточни:

"В четвъртък следобед, още след като от организаторите е подаден сигнала, СДВР веднага се свързваха с нас. Разпоредихме при пълна секретност и прозрачност да се подаде всякаква информация и да се съдейства и на следващия ден след като бяха на смяна, бяха прибрани от МВР. И може би точно затова, че се оказа пълно съдействие, бяха хванати и тези косвени други доказателства - парите, тези задържани удостоверения и т.н. Тук Изпълнителната агенция и МВР работиха в пълен синхрон. Мисля, че вчера и прокурорите го отбелязаха - без нашата съпричастност и съдействие това нямаше да може да стане. Чадър - абсурд."

Като пример за антикорупционна мярка, Караджов посочи, че ИА "Автомобилна администрация" трябва да мине към МВР, за да има по-строг контрол на пътя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    Трябва да са поне 700

    09:25 30.09.2025

  • 2 Бонев

    8 0 Отговор
    Големи каръци, точно на шофьорите на Роби Уилямс да случат.А иначе каквито началниците, такива и подчинените.

    09:26 30.09.2025

  • 3 Вън

    6 1 Отговор
    Оставка бе корумпиран.

    Коментиран от #12

    09:28 30.09.2025

  • 4 раз

    4 0 Отговор
    Рушветите са по-сигурни от увеличението на заплатите им.

    09:29 30.09.2025

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 1 Отговор
    Грозданчо, едва ли има и 7 души, които не се занимават с корупция, всички останали заедно с теб сте за затвора!

    09:31 30.09.2025

  • 6 браво

    1 0 Отговор
    щом са ги хванали . изнудване и пари са две неща с тъмна страна . с 90 бона колко съдби са променени . убийства, катастрофи , скрити актове , защото 90 000 на 200 са 450 подкупа . за колко време . по 2 камьончета на ден са 200 дни . самата професия е рискова . затова контрольорите и транспортьорите са стигнали до симбиоза . и в германия са много стриктни . нямат сигнали за рекет .

    09:32 30.09.2025

  • 7 име

    5 0 Отговор
    Според гроздан караджов, всички пасем трева и вярваме, че тези, които взимат рушвети, не се отчитат на горе по веригата, където няма никакви арести и уволнения. Освен това, важно е като са уволнени, после къде са назначени, щото много пъти сме ги виждали тези уволнения до какво водят.

    09:34 30.09.2025

  • 8 Ура,,Ура

    6 1 Отговор
    Значи Иванчева лежа в затвора, а вие само уволнявате или преназначавате. Справедливост по мутренски. Няма що!

    09:34 30.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Закривай!

    1 0 Отговор
    Тази"структура" трябва незабавно да се разформирова! Пълначи на мафиотски каси!

    09:37 30.09.2025

  • 11 жийве

    2 0 Отговор
    Крадеца на Драгалевския циганин Иван от СДС, сега ни чете морал в кабинета на крадливия и лъжлив циганин от ГЕРБ банкя от квотата на патерицата ИТН??? По голямо порно едва ли може да се измисли. Слава Богу колкото и да лъжете всеки вижда кочината.

    09:38 30.09.2025

  • 12 Караджов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вън":

    Ай накарай ме бе матриал 😏

    09:41 30.09.2025

  • 13 Гроздан е,а защо тези уволнените

    1 0 Отговор
    Защо не са предадени на прокуратурата?Иванчева за подкуп я осъдиха на 6 години затвор.Тези от ДАИ да не са превилегировани?

    09:42 30.09.2025

  • 14 Знаещ

    0 0 Отговор
    А защо само уволнени?!?! Защо не са разследвани и задържани? Защото ще кажат на кого по нагоре се отчитат.

    09:43 30.09.2025

  • 15 има психологически момент

    0 0 Отговор
    в срещата с проверяващия . в юса затова забраниха на гасарбайтери да правят услиги . ако наш контрольор спре камьонджия и е германец, турчин , или сърбин и си прави сметката според другия . какво е нарушението . дали да го санкционира . какво е известно . тук тировете карат много по бързо . с трафика , че и по напред . а в ес не . защо рискуват . по-лоши пътища , повече война на пътя и е по опасно . скоростта убива . а те утре пак минават оттука . имат инфо колко да дават . и ги хващат . но 80 процента нарушават . 250 000 камьона са с рецидивисти колкото 4-5 малки града . няма място в панделата . логика .

    09:45 30.09.2025

