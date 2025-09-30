Богдан Милчев за скандала с шофьорите на Роби Уилямс: Практика с белези на организирана престъпност

Имало е опит случаят с шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит. Това заяви в "Денят започва" по БНТ директорът на на Института за пътна безопасност Богдан Милчев. Според него, неправителствени организации многократно са подавали сигнали до премиера, министъра и ГДБОП за корупционни действия в "Автомобилна администрация" през последните шест месеца. По негови думи, след като не били предприети мерки, те поискали писмено да присъстват като наблюдатели по време на проверките на инспекторите, но министър Караджов е отказал.

"Ние като общество не трябва да позволим този случай да ни бъде представен като един изолиран инцидент. Този случай носи всички характеристики на една добре организирана практика с белези на организирана престъпност, която действа под прикритието на държавна институция", каза още Милчев.

Според него, служителите са действали с изключителна увереност и самообладание при взимането на подкупа, извършено пред петима свидетели.

"Това поведение на тези служители говори единствено, че те се чувстват безнаказани и закриляни", подчерта Милчев.

Той допълни, че в тях е намерена огромна сума пари – над 43 000 евро, което говори, че това нещо го правят системно.

"Много некоректно е от страна на министър Караджов да прехвърля отговорността за корупцията в неговото министерство на коалиционния си партньор. Защото тези служители функционират повече от 20 години там", заяви експертът.

По думите му, е имало опит случаят с шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит:

"Включително и този случай е направен опит да бъде прикрит. Но благодарение на това, че той не беше прикрит от нас, от Института за пътна безопасност, посолството на Великобритания се е намесило."

На въпрос кой стои зад прикриването, Милчев отговори:

"Екипът на министерството на господин Караджов. И той трябва сам или да се изчисти от него, или да си признае."

Особено показателно според него е присъствието на заместник-директора на ГДБОП на пресконференцията:

"Това ни говори, че е много възможно да има разработка. Но фактът, че присъства, говори достатъчно, че става въпрос за организирана престъпност."

Милчев подчерта още, че една трета от катастрофите с пострадали и жертви са с товарни автомобили:

"И това е така, защото тази корупция, тази тишина и тъмнина, в която работи Министерството на транспорта, ни убива", допълни той.