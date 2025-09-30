Новини
Богдан Милчев за скандала с шофьорите на Роби Уилямс: Практика с белези на организирана престъпност

30 Септември, 2025 10:41

"Много некоректно е от страна на министър Караджов да прехвърля отговорността за корупцията в неговото министерство на коалиционния си партньор. Защото тези служители функционират повече от 20 години там", заяви още Милчев

Богдан Милчев за скандала с шофьорите на Роби Уилямс: Практика с белези на организирана престъпност - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имало е опит случаят с шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит. Това заяви в "Денят започва" по БНТ директорът на на Института за пътна безопасност Богдан Милчев. Според него, неправителствени организации многократно са подавали сигнали до премиера, министъра и ГДБОП за корупционни действия в "Автомобилна администрация" през последните шест месеца. По негови думи, след като не били предприети мерки, те поискали писмено да присъстват като наблюдатели по време на проверките на инспекторите, но министър Караджов е отказал.

"Ние като общество не трябва да позволим този случай да ни бъде представен като един изолиран инцидент. Този случай носи всички характеристики на една добре организирана практика с белези на организирана престъпност, която действа под прикритието на държавна институция", каза още Милчев.

Според него, служителите са действали с изключителна увереност и самообладание при взимането на подкупа, извършено пред петима свидетели.

"Това поведение на тези служители говори единствено, че те се чувстват безнаказани и закриляни", подчерта Милчев.

Той допълни, че в тях е намерена огромна сума пари – над 43 000 евро, което говори, че това нещо го правят системно.

"Много некоректно е от страна на министър Караджов да прехвърля отговорността за корупцията в неговото министерство на коалиционния си партньор. Защото тези служители функционират повече от 20 години там", заяви експертът.

По думите му, е имало опит случаят с шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит:

"Включително и този случай е направен опит да бъде прикрит. Но благодарение на това, че той не беше прикрит от нас, от Института за пътна безопасност, посолството на Великобритания се е намесило."

На въпрос кой стои зад прикриването, Милчев отговори:

"Екипът на министерството на господин Караджов. И той трябва сам или да се изчисти от него, или да си признае."

Особено показателно според него е присъствието на заместник-директора на ГДБОП на пресконференцията:

"Това ни говори, че е много възможно да има разработка. Но фактът, че присъства, говори достатъчно, че става въпрос за организирана престъпност."

Милчев подчерта още, че една трета от катастрофите с пострадали и жертви са с товарни автомобили:

"И това е така, защото тази корупция, тази тишина и тъмнина, в която работи Министерството на транспорта, ни убива", допълни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Караджов,

    7 2 Отговор
    пълни касичката на "едно Ферари с цвят червен"!

    10:53 30.09.2025

  • 2 Малката гроздова

    5 2 Отговор
    Куче - касичка

    10:54 30.09.2025

  • 3 Промяна

    2 4 Отговор
    ТОЗИ СОРОСНИЯТ СЛУГАТА НА ПРОКОПИ ОБИКАЛЯ СТУДИАТА И ЛЪЖЕ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ СОРОСНИ КЛЕВЕТИ ТОЗИ Е НИКОЙ

    11:01 30.09.2025

  • 4 бай Шиле

    0 3 Отговор
    Корумпираните служители са уволнени и задържани, а защо тези които са дали подкупите не са задържани? Според закона даващият подкуп също носи наказателна отговорност. Защо господин министър?

    Коментиран от #7, #8

    11:18 30.09.2025

  • 5 Хе!

    3 0 Отговор
    Те и в Русе се опитаха да прикрият как точно са се развили побойните действия! Нещо повече, дори се опитаха да спретнат някакъв театър, възможно е директорът да е получил указания да отиде и легне в болницата, за да бъдат наказани виновните по най строгия член от НК! И стана една - като сега! Цял свят разбра за резила! Паразитиращи елементи са налазили всички структури, бордове и агенции! Цел на прибиваване - да скубят пари за себе си, да рушат морала и държавността!

    11:22 30.09.2025

  • 6 Ханку Брат

    1 0 Отговор
    Колонията не може да взима пари от колонизаторите

    11:25 30.09.2025

  • 7 50/50

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Шиле":

    Защото даващият трябва да е активната страна! Често има случаи, когато някой подхвърли на пътните полицаи 100 лева, и го арестуват! Тези са изнудвани! А и са поданици на английската корона! Иначе можеше да ги подберат и тях! Прокурора решава!

    11:26 30.09.2025

  • 8 Щото тва е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Шиле":

    изфабрикувана "скандал". Най-лесно е чрез Караджов- пак, да замажем нещо! Любопитно ми е англичани шофьори, как дават подкуп?! Щото ги и познавам що чинят!!! Ама много, като знам кви са арогантни, какво им е мнението за останалия народ (общо взето мишки) как си знаят правата и, че са горди(еливи) поданици на НВ?!

    11:30 30.09.2025

