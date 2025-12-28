Новини
Вятър със скорост до 90 км/ч e отчетен в Сливен, предупредиха шофьорите да внимават на пътя

Вятър със скорост до 90 км/ч e отчетен в Сливен, предупредиха шофьорите да внимават на пътя

28 Декември, 2025 10:53 541 3

  • вятър-
  • сливен-
  • шофьори-
  • предупреждение

В днешния ден са обявени оранжев и жълт код за силен вятър в почти цялата страна

Вятър със скорост до 90 км/ч e отчетен в Сливен, предупредиха шофьорите да внимават на пътя - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Вятър със скорост до 90 км/ч е отчетен от станцията по метеорология и хидрология в Сливен. Оттам казаха за bTV, че към момента поривите утихват и измерват скорост от 70 км/ч .

Посоката на вятъра е от северозапад, по-силен е в планинските части.

Предупрежденията към шофьорите са да бъдат внимателни на пътя. Сигнали за инциденти към момента няма.

В днешния ден са обявени оранжев и жълт код за силен вятър в почти цялата страна.

Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София – област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен.

Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение.


Сливен / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фончо

    2 0 Отговор
    Анааа кат ши го глобиат

    10:57 28.12.2025

  • 2 доровска пача

    0 0 Отговор
    добре, че не съм с зеленото пунто, щеше да ме издуха както аз духам

    Коментиран от #3

    11:05 28.12.2025

  • 3 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "доровска пача":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ....

    11:14 28.12.2025

