Вятър със скорост до 90 км/ч e отчетен в Сливен, предупредиха шофьорите да внимават на пътя

Вятър със скорост до 90 км/ч е отчетен от станцията по метеорология и хидрология в Сливен. Оттам казаха за bTV, че към момента поривите утихват и измерват скорост от 70 км/ч .
Посоката на вятъра е от северозапад, по-силен е в планинските части.
Предупрежденията към шофьорите са да бъдат внимателни на пътя. Сигнали за инциденти към момента няма.
В днешния ден са обявени оранжев и жълт код за силен вятър в почти цялата страна.
Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София – област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен.
Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение.
