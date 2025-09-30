Новини
Андрей Райчев: Политическата криза в ПП-ДБ приключи, Асен Василев взе властта

30 Септември, 2025 15:06 1 149 8

Между Борисов и Пеевски има искри, но само искри, ново няма, коментира още социологът

Андрей Райчев: Политическата криза в ПП-ДБ приключи, Асен Василев взе властта - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сега е безвремие и нито една тенденция не може да се види в политическата ситуация у нас. Има много събития, но няма нищо ново, коментира в интервю пред БНР Андрей Райчев, социолог и политически анализатор.

"ПП-ДБ приключиха политическата криза, която започна с оставката на Кирил Петков. Асен Василев взе властта, негова е, но в линията им не се вижда нищо ново. Маневрират на едно място, консолидират се, но нищо ново няма. Между Борисов и Пеевски има искри , но само искри, ново няма. В позицията на малките партньори във властта ново няма и от Румен Радев нищо ново няма", обясни Райчев. Дори не е ясно какво правят по избора на кандидат за президент.

Според него има безвремие у нас и се отчита и международно безвремие, но "има напрегнат възел, който не може да стои така – Украйна. И той ще тръгне в едната или другата посока".

В предаването "12+3" Райчев коментира и работата на НС и през изминалата седмица не се проведе нито едно заседание, защото нямаше кворум:

"Това е дребна тактическа грешка на управляващите, допуснали много командировки и опозицията се възползва. Утре на първото заседание ще стане каквото досега. Имаме слаба власт и премиер на когото всички дават акъл какво да прави."

Според него управлението е с две малки съставки и една неофициална, но доста шумна съставка – ДПС-НН.

"И тази четирисъставност не води до усилване. То е от немай-къде правителството. Не че изборите са нещо лошо, но няма да донесат нищо ново. Няма радикално ново и защото е войната в Украйна, това е много силен фактор на разделянето", прогнозира Андрей Райчев.

Той смята, че призивът на президента Румен Радев срещу покварата, означава сближаване на Радев и сините. И припомни, че именно Радев е дал летящ старт на Кирил Петков и Асен Василев като министри в служебния кабинет на Стефан Янев.

"Приключиха нещата между Радев и Петков – Василев, когато започна украинската война и Василев каза, че Радев не вярва в победата на Украйна и е национален предател. Тогава приключи всичко, а "шарлатаните" беше закъсняла реакция на Радев", каза още Райчев.

Той посочи, че безвремието е и Европа:

"Каква политика води Европа освен, че иска да продължава войната. Европа е в безпътица, сбърка по огромен въпрос. А Тръмп се класира в диалог с Путин и се срещна с него."


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Що за

    5 0 Отговор
    интерпретация ?

    15:18 30.09.2025

  • 2 прокопи

    3 0 Отговор
    И аз не зная как е, но не е така ...

    15:23 30.09.2025

  • 3 обективен

    6 2 Отговор
    Това бандитско управление се крепи само заради облагите , парите и властта , но много скоро ще изгори !

    15:25 30.09.2025

  • 4 Пенев

    0 3 Отговор
    Кризата сега започва.

    15:37 30.09.2025

  • 5 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 0 Отговор
    Райчев, изяж си дипломата. Не е безвремие , а са се снишили. Всички изчакват да влезем в Еврозоната. Всички, от които ще зависи управлението на България. Останалите шляпари, като Копейката, от които нищо не зависи, са свободни да обикалят по сокаците и площадите. Не бъркай тактическо изчакване с "безвремие" и " нищо ново". Пазят се да не направят някоя глупост, която да им струва скъпо.

    15:45 30.09.2025

  • 6 1-20

    1 0 Отговор
    Тоя нали обеща да не се появява публично. Герб изглежда са го наритали и си търси нов работодател.

    16:03 30.09.2025

  • 7 А бе

    1 0 Отговор
    Вече не ти стига акъла за един сносен коментар,че и дъщеря ти тръгна по твоя път..

    Коментиран от #8

    16:05 30.09.2025

  • 8 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А бе":

    Ружа се справя по-добре от баща си. А и е по-приятна за окото.

    16:28 30.09.2025

Новини по градове:
