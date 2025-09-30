Новини
България »
Министър Гуцанов при посрещането на парасветовния шампион в леката атлетика: България днес празнува и Ружди

Министър Гуцанов при посрещането на парасветовния шампион в леката атлетика: България днес празнува и Ружди

30 Септември, 2025 16:18 425 6

  • борислав гуцанов-
  • ружди ружди-
  • параолимпиец

На летище „Васил Левски“ атлетът се придвижи с електрическо моторче, прикрепено към ринговата му количка, което е осигурено по проекта на МТСП

Министър Гуцанов при посрещането на парасветовния шампион в леката атлетика: България днес празнува и Ружди - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов посрещна на летище „Васил Левски“ параолимпиеца Ружди Ружди, който спечели световната титла в тласкане на гюле на първенството в Делхи, Индия.

„Последните дни България празнува волейболните световни вицешампиони, но България празнува и титлата на Ружди Ружди”, каза министър Гуцанов. Той отбеляза, че успехите на нашия параолимпиец показват силата на човешкия дух. „Ружди успя да спечели 14 титли – 6 световни, 6 европейски, 2 олимпийски. Това наистина показва, че човек, когато има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко“, заяви още социалният министър.

На летище „Васил Левски“ атлетът се придвижи с електрическо моторче, прикрепено към ринговата му количка, което е осигурено по проекта на Министерството на труда и социалната политика „Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Приспособлението помага да не се натоварват ръцете на човека в количката.

„Усещам, че мога още и затова продължавам“, обясни Ружди кое го мотивира да остане в големия спорт. Той коментира и второто място на волейболистите, които също се прибраха днес след триумфа си на Световното първенство във Филипините: „Следяхме представянето им, това е голяма работа!“.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Всички ли от правителството си правят евтин ПР на гърба на хора който са се трудили без тяхна подкрепа?

    Коментиран от #3

    16:22 30.09.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор
    Турци прославят бъл хария по света!
    Имаше и един Сюлейманоглу 7 пъти световен по щанги.
    И много други турци, боксьори, борци, щангисти!

    16:25 30.09.2025

  • 3 Леля Тьотка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Най-изгодно и сладко е да намериш нещо на улицата - в случая на Ружди - да го ползват все едно, заради тях е станал шампион! Сега и бабите ще говорят не само за Ружди, а и за крадеца на слава - министъра!

    16:25 30.09.2025

  • 4 Ружди

    1 0 Отговор
    Гуцанов лапа

    16:27 30.09.2025

  • 5 Софийски селянин,

    1 2 Отговор
    Голям праз, от всякъде сме цъфнали и вързали че със завалията инвалид ни занимавате..

    16:29 30.09.2025

  • 6 обективен

    0 0 Отговор
    Тотална забрана на политици да се посрещат всички спортисти които прославят държавата ни ,защото те я унищожават

    16:30 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове