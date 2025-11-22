Новини
Румен Петков: Да окупираш парламента в почивен ден е като да превземеш банята в Плевен, която е затворена от 40 години
Румен Петков: Да окупираш парламента в почивен ден е като да превземеш банята в Плевен, която е затворена от 40 години

22 Ноември, 2025

Спецов, че е особен, особен е, но дали е управител...

Румен Петков: Да окупираш парламента в почивен ден е като да превземеш банята в Плевен, която е затворена от 40 години - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Петков, лидер на АБВ, коментира редица въпроси, свързани с енергетиката, международната политика и бюджетната политика на България в "Денят започва с Георги Любенов“. Той даде критичен анализ на ситуацията в Украйна, санкциите срещу Русия и ролята на особеният управител на български компании.

Петков засегна темата за мирния план за Украйна и действията на европейските лидери:

„Решението е незабавно преустановяване на военните действия и спиране на смъртта. Фон дер Лайен се държи като извънреден и пълномощен посланик на смъртта. Това не го ли виждаме? Ние постоянно излизваме пари, постоянно изливаме оръжия. Ако Минските споразумения бяха влезли в сила, този въпрос отдавна щеше да е забравен“, коментира Румен Петков.

По думите му европейските съвети към Зеленски да не приема планове за мир водят до продължаване на войната:

„ Е, те веднъж го посъветваха и той срина минските споразумения, които бяха договорени. В Истанбул беше постигнато разбирателството. И същите тези хора или техните предшественици го посъветваха да продължи войната. И войната и смъртта продължават.“

Петков изтъкна, че въпросът за сигурността на доставките на гориво и защитата на българския интерес е централен за държавата. Петков подчерта значението на ролята на особеният управител на "Лукойл България":

"Аз се надявам този наш особен управител в Бургас да не допусне стъпки и действия, които да поставят под съмнение нашия български интерес там", обясни Румен Петков.

Той коментира и думите на енергийния министър, че криза няма и че бензин, дизел и авиационно гориво има.

" Преодоляна криза, след като сме вдигнали цените с 10-15 стотинки - Бай Пешо сигурно не е чак така ентусиазиран по този начин. Този особен управител трябва да гарантира доставките на нефта."

Според него у нас е най-евтиното и качествено гориво.

По отношение на протестите Петков изрази скептицизъм и направи ироничен коментар за планираните окупации:

„Извинявайте? Ще окупираме нещо, което не работи вторник. Това е интересна идея. Това все едно да окупираме градската баня в Плевен, която е затворила преди 40 години... Защо го не окупирахме в неделя? Също е вариант. Ем, почиваме ден, повечето хора ще изгледат на разходка“, коментира Петков.

Той коментира и бюджета и социалните политики и изтъкна постиженията на "БСП - Обединена левица" в бюджета:

„Искам да откроя, че в този бюджет, ние като "БСП - Обединена левица" постигнахме няколко неща. Но този акт с майчинството, втората година майчинство, възможността за майката, като се върне на работа да получава по-големи средства, това е сериозна стъпка. Тя няма да реши въпроса, но е сериозна стъпка. Повишаването на минималната работна заплата, повишаването на средната работна заплата. Няма как всички да са доволни от един бюджет.“


България
