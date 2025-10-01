Проф. Лиляна Вълчева: 111 милиона евро допълнително ще трябват за държавните университети

111 милиона евро допълнителни средства ще са необходими в новия бюджет за държавните висши училища. 72 милиона евро ще са необходими само за заплати. Издръжката за качествен учебен процес изисква 17.9 милиона евро.

Това заяви пред БНР проф. Лиляна Вълчева от синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ на прага на новата академична учебна година и с поглед към първия бюджет на страната в евро.

Акцент на синдиката ще бъдат студентските стипендии и заплатите на младите асистенти. При минималната стипендия има ръст, но 180 лева не са достатъчни – те изостават драстично. Максималната стипендия за докторантите от 200 е станала 250 лева, но обърнати в евро, тези суми ще изглеждат жалки, посочи проф. Вълчева.

"Докторантите по закон са обвързани със средната работна заплата за страната. От 1562 лева искаме в бюджета за догодина тя да стане 1820 лева, или 931 евро. За студентите настояваме за 20% ръст на стипендиите."

Студентската такса е свързана с нивото и качеството на висшето училище, но дали така се изчислява, дали така я прилагат ректорите, коментира синдикалистът и отправи въпрос – защо сега са решили да увеличават драстично тези такси.

"Много строго ще следим този процес", увери проф. Вълчева.

Всички ние обичаме децата ни не само да спортуват, но българинът дава мило и драго да образова детето си. Българинът е извличал поука от много будители, че който е образован, може да се развива и да живее по-добре, коментира тя в предаването "Преди всички" и изрази надежда "волейболистите да променят много манталитета на младите хора".