Новини
България »
Проф. Лиляна Вълчева: 111 милиона евро допълнително ще трябват за държавните университети

Проф. Лиляна Вълчева: 111 милиона евро допълнително ще трябват за държавните университети

1 Октомври, 2025 09:34 417 8

  • проф. лиляна вълчева-
  • пари-
  • университети

Докторантите по закон са обвързани със средната работна заплата за страната. От 1562 лева искаме в бюджета за догодина тя да стане 1820 лева, или 931 евро. За студентите настояваме за 20% ръст на стипендиите

Проф. Лиляна Вълчева: 111 милиона евро допълнително ще трябват за държавните университети - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

111 милиона евро допълнителни средства ще са необходими в новия бюджет за държавните висши училища. 72 милиона евро ще са необходими само за заплати. Издръжката за качествен учебен процес изисква 17.9 милиона евро.

Това заяви пред БНР проф. Лиляна Вълчева от синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ на прага на новата академична учебна година и с поглед към първия бюджет на страната в евро.

Акцент на синдиката ще бъдат студентските стипендии и заплатите на младите асистенти. При минималната стипендия има ръст, но 180 лева не са достатъчни – те изостават драстично. Максималната стипендия за докторантите от 200 е станала 250 лева, но обърнати в евро, тези суми ще изглеждат жалки, посочи проф. Вълчева.

"Докторантите по закон са обвързани със средната работна заплата за страната. От 1562 лева искаме в бюджета за догодина тя да стане 1820 лева, или 931 евро. За студентите настояваме за 20% ръст на стипендиите."

Студентската такса е свързана с нивото и качеството на висшето училище, но дали така се изчислява, дали така я прилагат ректорите, коментира синдикалистът и отправи въпрос – защо сега са решили да увеличават драстично тези такси.

"Много строго ще следим този процес", увери проф. Вълчева.

Всички ние обичаме децата ни не само да спортуват, но българинът дава мило и драго да образова детето си. Българинът е извличал поука от много будители, че който е образован, може да се развива и да живее по-добре, коментира тя в предаването "Преди всички" и изрази надежда "волейболистите да променят много манталитета на младите хора".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 0 Отговор
    С тези 111 милиона ще се вдигне и заплатата на ректора на Техническия от 300 000 на 500 000 годишно.

    09:36 01.10.2025

  • 2 За какво

    6 0 Отговор
    Да бълват неуки идиоги?

    09:39 01.10.2025

  • 3 Има раздути специалности

    3 0 Отговор
    Не е ли по-рентабилно, при малките филологии например, да се изпращат победени двама студенти в чужбина, отколкото у нас да се поддържат специалности, които де факто буквата никому ненужни специалисти, при това твърде неподготвени, но те се водят на отчет,ясно защо

    09:49 01.10.2025

  • 4 Насила докторанти

    3 0 Отговор
    Не е реалистично точно за три години да се напише дисертация, това бълва неподготвени кадри и е де факто мечешка услуга

    09:55 01.10.2025

  • 5 Колко се реализират

    3 0 Отговор
    Нека се види колко от завършилите се реализират по специалността си и дали малка България трябва да има толкова много университети и специалности по всичко

    09:58 01.10.2025

  • 6 Трудно се учат

    5 0 Отговор
    математика и природните науки, а след това почти никакво професионално израстване. Като учител най-много да станеш директор или инспектор, а ако си във ВУЗ да станеш преподавател за почти същата заплата. Държавата намаляваше в продължение на години часовете по тези предмети за сметка на хуманитарните. Напълнихме се с мениджъри, социални и политически антрополози, със специалисти по мениджмънт, стопанско управление, публична администрация, маркетинг и реклама. Лесно се изкарват и заплатите по-големи. Истинския срив обаче дойде когато ВУЗ започнаха да приемат студенти без конкурс по тези предмети и освен трудни тия дисциплини бяха вече и ненужни.

    09:58 01.10.2025

  • 7 Мой колега хабилитиран

    6 0 Отговор
    преподавател ходи в Австрия и отивайки да види свой познат в университета, го намира на изпит с кандидат-студенти. Пита го кога ще свърши изпита, че да се видят, а получава отговор веднага да пият кафе. -Ами нали си на изпит, кандидатите ще преписват ако ги оставиш? – Ще помоля чистачката да ги наглежда. Тия 20 души се борят за 2 стипендии от Сименс, да ги виждаш да си помагат? Ако някой се опита да препише, другите веднага го издават. Нашият колега беше много опитен в това отношение и казва: Не само, че не си помагат ами се и крият един от друг. По време на разговора става дума, че в Сименс имат двама инженери завършили преди 35 години и конкурсът сега е за техните места когато се пенсионират след 5 години. Тия инженери са поддържали връзка с ВУЗА през цялото време - с бившите си преподаватели и с техните асистенти. Сега спечелилите студенти получават пълна издръжка от Сименс, а всяко лято ще ходят на дуално обучение при пенсиониращите се инженери. Ето на това се казва приемственост!

    09:59 01.10.2025

  • 8 Трябва да се учи

    6 0 Отговор
    в така наречения Кампус - учебните сгради, библиотека, стол, общежития, магазинчета, парк да са в един заграден двор. Сега всички в радиус 100км от ВУЗ-а идват всеки ден с колите си, закъсняват за час, после бързат да се прибират, работят по време на ученето и целта им е дипломата, а не знанията. Още в четвъртък след обяд си отиват по родните места и идват чак в понеделник. Когато си в кампуса, се виждаш с колеги, пиете кафе, обядвате, заедно учите и си помагате, разхождате се, вечерта ходите на дискотека, събота и неделя прекарвате заедно, опознавате се, любите се и т.н. Да не говоря за задочното обучение, така наречените "бизнес обучение", "изнесено обучение" и вече модерното "онлайн обучение" с хвърчащи по цялата страна студенти и преподаватели или вперили в телефона, лаптопа очи.

    10:00 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове