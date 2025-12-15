Кърджали получава 4 865 279 лв.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), посочи бТВ.
От бюджета на Министерството на иновациите и растежа ще се предоставят на Община Кърджали средства в размер до 4 865 279 лв. (с ДДС) за елементи на общинска инфраструктура.
Тя се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ проект „Подобряване на конкурентоспособността и разширяване на производствените мощности на „Монек България" АД", който ще се реализира в Кърджали. Инвестицията на компанията е в размер на над 11 млн. лв.
Изграждането на нова и продължаването на съществуващата техническа инфраструктура ще подобри икономическото развитие на района и ще има благоприятно влияние за привличане на нови инвестиции. Ползватели на инфраструктурата ще са компаниите „Серта България" АД, „Франко" ООД, „ИМИ Попанастасов" ЕООД, „Горубсо-Кърджали" АД и „Елиткар" ООД и други.
1 сигурно
17:30 15.12.2025
2 Малеееее
17:31 15.12.2025
3 123456
17:33 15.12.2025
4 Кърджалиец
Обвиняваха градоначалника Хасан Азиз, че е крадял затова инфраструктурата в Кърджали е в окаяно състояние.
Кърджалийците не са ОНЕЗИ от преди 1944 година.
Ламята ШИШИ внук на генерал от ДС не с пари и ПРЕНУДВАНЕ няма да сложи колене на КЪРДЖАЛИЦИ.
17:34 15.12.2025
5 Кабакрадев
17:38 15.12.2025
6 Кирил
17:41 15.12.2025
7 Дориана
17:42 15.12.2025