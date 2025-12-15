Новини
Кърджали получава 4 865 279 лв.

15 Декември, 2025 17:27 576 7

Парите ще се използват за инфраструктура

Кърджали получава 4 865 279 лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), посочи бТВ.

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа ще се предоставят на Община Кърджали средства в размер до 4 865 279 лв. (с ДДС) за елементи на общинска инфраструктура.

Тя се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ проект „Подобряване на конкурентоспособността и разширяване на производствените мощности на „Монек България" АД", който ще се реализира в Кърджали. Инвестицията на компанията е в размер на над 11 млн. лв.

Изграждането на нова и продължаването на съществуващата техническа инфраструктура ще подобри икономическото развитие на района и ще има благоприятно влияние за привличане на нови инвестиции. Ползватели на инфраструктурата ще са компаниите „Серта България" АД, „Франко" ООД, „ИМИ Попанастасов" ЕООД, „Горубсо-Кърджали" АД и „Елиткар" ООД и други.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    11 0 Отговор
    Голямото Д е осигурило парите , и половината ще са за него !!

    17:30 15.12.2025

  • 2 Малеееее

    13 0 Отговор
    Тези пари ще потънат в джобовете на Пеевски. Уж оставка, уж има протести, уж има опозиция, пък двамата Дебели стават все по угоени.

    17:31 15.12.2025

  • 3 123456

    5 0 Отговор
    Айдеее , тия запразниха от рано .Какви протести какви 2,5 евро ?

    17:33 15.12.2025

  • 4 Кърджалиец

    1 2 Отговор
    Защо тези средства не се отпускаха преди време чак сега.
    Обвиняваха градоначалника Хасан Азиз, че е крадял затова инфраструктурата в Кърджали е в окаяно състояние.
    Кърджалийците не са ОНЕЗИ от преди 1944 година.
    Ламята ШИШИ внук на генерал от ДС не с пари и ПРЕНУДВАНЕ няма да сложи колене на КЪРДЖАЛИЦИ.

    17:34 15.12.2025

  • 5 Кабакрадев

    6 0 Отговор
    И аз искам,че джоба ми отъня.........вече се знае,че Св..иня..та печели изборите отсега.

    17:38 15.12.2025

  • 6 Кирил

    5 0 Отговор
    За кибапчитЪ от пиле за местното население, като трябва да гласуват.

    17:41 15.12.2025

  • 7 Дориана

    4 0 Отговор
    Това е поредното доказателство , че Пеевски е тартора на коалиция Магнитски- Мафия.Работи само и единствено за хората от общините където очаква да гласуват за него. Това са общини с концентрация на етнически турци и роми , социално слаби хора, които лесно може да подкупи с обещания и пари. По този начин си осигурява властта. Вече е приключил, да се маха веднага тук и сега.

    17:42 15.12.2025

