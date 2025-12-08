Новини
България »
Всички градове »
Росен Плевнелиев: Еврозоната е сигурно пристанище – за нашите пари, нашите банки и нашата държава

Росен Плевнелиев: Еврозоната е сигурно пристанище – за нашите пари, нашите банки и нашата държава

8 Декември, 2025 09:41 751 55

  • росен плевнелиев-
  • еврозона-
  • пристанище-
  • пари-
  • банки-
  • държава

„Еврото само ще ни помага. Но ние трябва да решим накъде ще насочим своя кораб – реформи, инвестиции, конкурентоспособност. Това е нашата задача“, заяви още бившият държавен глава

Росен Плевнелиев: Еврозоната е сигурно пристанище – за нашите пари, нашите банки и нашата държава - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България се подготвя за исторически момент – влизането в еврозоната след четири години в чакалнята на механизма ERM II.

На фона на политическата криза страната очаква 1 януари 2026 г. с особено внимание.

В рамките на поредица ви срещаме с ключови политически фигури, участвали в процеса. Сред тях е президентът в периода 2012–2017 г. Росен Плевнелиев.

В ефира на bTV той припомни, че още през 2012 г. България е покривала Маастрихтските критерии, но обстоятелствата в Европа – тежката финансова криза след 2008 г. и нерешените проблеми в Гърция – са направили разширяването на еврозоната невъзможно.

„Тогава нямаше политическа воля в европейски мащаб. Първо трябваше реформи, после ново членство,“ подчерта той.

Бившият държавен глава свърза определянето на еврозоната като национален приоритет с времето на българското Европредседателство. Заедно с премиера Бойко Борисов тогава е бил обсъден ключовият приоритет, който България може да получи – именно членството в еврозоната.

„Това беше мечта, идеал. По-добре късно, отколкото никога. България влезе в чакалнята, а това направи процеса необратим“, коментира Плевнелиев.

Той изрази благодарност към политиците, допринесли за напредъка – Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов.

Според Плевнелиев влизането в еврозоната е огромна стъпка напред за всеки българин.

„България става член на клуб от по-богати и по-развити държави. Това са по-добре работещи институции, по-голяма стабилност и повече възможности“, коментира той.

Относно спестяванията в левове – включително тези на децата – Плевнелиев увери, че те стават на по-сигурно място.

„Еврозоната е сигурно пристанище – за нашите пари, нашите банки и нашата държава,“ посочи той.

Бившият държавен глава припомни, че механизмите за стабилност в еврозоната в миналото са помогнали на Гърция, Ирландия, Португалия и Испания.

„Еврото само ще ни помага. Но ние трябва да решим накъде ще насочим своя кораб – реформи, инвестиции, конкурентоспособност. Това е нашата задача“, заяви още Плевнелиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маниииии

    47 0 Отговор
    Голяма триене на коментари ще падне

    09:42 08.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    33 2 Отговор
    Новата доктрина на САЩ да се унищожи с всички средства ЕС, Еврозоната, Еврото

    09:42 08.12.2025

  • 3 честен ционист

    50 2 Отговор
    Еврозоната е потъващ кораб.

    09:43 08.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    51 1 Отговор
    Този наистина ли го мисли това?Значи е уникално тъп

    Коментиран от #13, #52, #53

    09:44 08.12.2025

  • 5 мъкаааа

    37 1 Отговор
    Росен Плевнелиев: Еврозоната е сигурното пристанище за МОите пари, МОите банки и МОЯта държава.

    09:44 08.12.2025

  • 6 КОЙ

    30 1 Отговор
    Е този ?

    Коментиран от #14

    09:44 08.12.2025

  • 7 Пумпал

    40 1 Отговор
    Само да споделиш кои са вашите, че не са от нашите българи!

    09:44 08.12.2025

  • 8 Само да добавя

    35 1 Отговор
    На тебе не ти вярвам.

    09:44 08.12.2025

  • 9 Да,да

    35 1 Отговор
    За вашите пари, откраднати от нас.

    09:44 08.12.2025

  • 10 Българин

    21 1 Отговор
    Така е,еврото само ще ИМ помага!

    09:45 08.12.2025

  • 11 Всъщност

    33 1 Отговор
    Ами казано от гледната точка на турско-брюкселски еничарин е вярно : Еврозоната е сигурно пристанище – за Техните пари, Техните банки и Тяхната държава,

    09:46 08.12.2025

  • 12 Асен

    22 1 Отговор
    Ако България затъне никой няма да дойде да я спасява по простата причина защото е корумпирана и това ще е едно наливане на пари на празно.

    09:46 08.12.2025

  • 13 честен ционист

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Просто парите му са в Евро. Голяма грешка. Ганчо трябва да стиска левчетата и да не си ги дава, понеже се не знае с какъв курс ще се събуди на 1-и януари. Еврото се топи всеки ден, а цената на РАМ паментта за централата на Skaynet до Плевен вече приближава цената на златото в цена на грамаж.

    09:46 08.12.2025

  • 14 Де бил

    32 1 Отговор

    До коментар #6 от "КОЙ":

    Магарето на Боко.

    09:46 08.12.2025

  • 15 ужас

    37 1 Отговор
    И този ли мизерник изтъпанихте на манежа !!

    09:46 08.12.2025

  • 16 И ТОЗИ ПЛЮНЧО

    32 1 Отговор
    Е подлога на Борисов.

    09:47 08.12.2025

  • 17 хихи

    31 1 Отговор
    с тази инфлация по света и у нас, че еврото е убежище за нашите пари е убедителна измама...

    09:47 08.12.2025

  • 18 провинциалист

    17 1 Отговор
    "Тогава нямаше политическа воля в европейски мащаб" - е как така сега беше толкова важно какво сме подписали в договора, а тогава не е било толкова важно и е зависело само от нечия воля?

    09:48 08.12.2025

  • 19 Дедо ви...

    23 1 Отговор
    А бе тоааа.... льольо пак го извадиха от нафталина да ръси акъл. Ми той ЕС се разпада бееее....., кой разбрал разбрал, който не е разбрал да не е спал....?!?!?!

    09:48 08.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 провинциалист

    25 1 Отговор
    "Еврозоната е сигурно пристанище" - мда, те и застрахователите и охранителите от началото на "демокрацията" бяха едни сигурни пристанища.

    09:49 08.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мИкица

    17 1 Отговор
    Кои са вашитИ банки нИ пишИ, обачИ всички изброени са фалирали.

    09:51 08.12.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Хайде отново - преглеждача ако обича да се самосезира и да каже къде точно го сърби за коментари 20 и 22 щото аз немея!
    Има икономическа обосновка и цитати от самия плевналиев?! Що не са ОК - историята вероятно ще продължи да мълчи!

    09:51 08.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Вътрешен човек

    13 0 Отговор
    Еврозоната е сигурно пристанище – за нашите пари, нашите банки и нашата държава... за вашите пари е сигурно и добре, а за тези дето ги нямат или тепърва ще ги изкарват тези пари е пагубно, бедни хора в кюпа с крадците и богатите....а бе карай по нанадолнището и чакай да стигнеш върха

    09:56 08.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 На мен !

    13 0 Отговор
    На мен !

    Парите !

    Не Ми Трябват !

    Просто Искам !

    Нормален Живот !

    Без Кражби !

    И Терор !

    От Страна На !

    Българската Държава !

    И Търговци !

    09:58 08.12.2025

  • 30 дедо

    17 0 Отговор
    на фона на корупционните скандали в ЕС този да се из.... каже по този начин!? От къде изпълзя бе ч.е.х.л.ь.о?

    09:59 08.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този Грездей !

    14 0 Отговор
    Този Грездей !

    Откъде ?

    Го Изкопаха !

    Пак !

    09:59 08.12.2025

  • 33 Моарейн

    14 0 Отговор
    Открийте разликите:
    "Еврозоната е сигурно пристанище – за нашите пари, нашите банки и нашата държава" и
    Дружбата ни със Съветския съюз е тъй жизнено необходима както слънцето и въздуха за всяко живо същество".

    Само заменихме един кух лозунг с друг кух лозунг и все си оставаме прецакани от поредния голям брат, на когото се кланяме послушно и безропотно.

    10:00 08.12.2025

  • 34 Баце що 2012 не предложи мaгаpе

    15 0 Отговор
    Биби каза навремето: И мaгаpе да предложа и мaгаpе ще изберат за пpеЦeдент... и го избраха ЧEXЛЮ СИН0ПTИЧKИН!!!

    10:01 08.12.2025

  • 35 новини от пристанището

    12 0 Отговор
    Този човек няма понятие от политика. Да, еврозоната е пристанище, но пристанището Халифакс. Да седне сега този.... и да прочете какво се е случило в това пристанище.

    Коментиран от #37, #44

    10:01 08.12.2025

  • 36 УВАЖАЕМИ ФАКТИ

    13 0 Отговор
    УДАРИХТЕ ДЪНОТО ТОЗИ БЛАГОЕВГРАДСКИ КОМСОМОЛЕЦ Е НАЙ СМЕШНИЯ /ЛУЙ ДЬО ФИНЕС/

    10:02 08.12.2025

  • 37 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "новини от пристанището":

    Сопот ще стане пристанище на Бейрут.

    10:04 08.12.2025

  • 38 безпартиен

    6 0 Отговор
    Прав е човека,че е за ТЕХНИТЕ ПАРИ сигурно пристанище!За останалите ще е същото!

    10:04 08.12.2025

  • 39 Как е по-правилно да се каже?

    6 0 Отговор
    Стар пръч, дърт козел или дрът пърч?

    10:05 08.12.2025

  • 40 Баньо Десев

    8 0 Отговор
    Да за техните пари, тяхната държава и техните банки на ГЕРБ мафията?

    10:07 08.12.2025

  • 41 метафора

    6 1 Отговор
    2012г.„Тогава нямаше политическа воля в европейски мащаб. Първо трябваше реформи, после ново членство,“
    Ето че се дава обяснение, че в клуба на богатите има фейс лифт и не допускат всеки (камо ли насила да събират от улицата и да ги натикват вътре). Но затова пък у нас има такива, които смятат, че щом не сме гладко обръснати, не бива да влизаме в клуба и да се излагаме пред фейс лифта.

    10:08 08.12.2025

  • 42 Луд умора няма

    10 1 Отговор
    Тъпака не вижда че ЕС е фалирал пътник съсипан от САЩ. Кой запали войната в Украйна а/?

    10:08 08.12.2025

  • 43 тоя пуяк пак се изказа

    9 0 Отговор
    Стига с тия реформи 36 години бе . Кога най после ще живеем ?!

    10:09 08.12.2025

  • 44 система Халифакс

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "новини от пристанището":

    Кучето тука , синджира го няма .....

    10:12 08.12.2025

  • 45 Сопол

    5 0 Отговор
    Язък, че почерни Деси!

    10:13 08.12.2025

  • 46 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Плюнка,скрий се под полата на Деси Бананова, и не изпълзявай от там жалка мижитурко.

    10:16 08.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Чочо

    3 0 Отговор
    За вашите,може.
    Аз такива,нямам.
    И ...льольо,престани да ме агитираш.
    Точно пък ти.

    10:19 08.12.2025

  • 49 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    ... Еврозоната е сигурно пристанище! Сега ,като влязат с продънените лодки няколко стотин хиляди с МРЗ -620 евро,направо ще вият от радост! Между другото: Тези мизерни 620 евро,ги цитират непрекъснато.На практика,"забогатял" Ганчо,пропуска дребния факт,че както махне удръжки,данъци,и ще получи +- 500-520 евро,чисто.Същото се отнася и за другите,със досегашен доход 2500-3000 леваСкок в бездната,със 1200-1300 евро.До лятото,масово ще се окажем в ситуация,все едно,към момента да получаваш МРЗ 520 лева,или другите с 1200-1300 лева.Като съотношение пари- цени.Дядо ми,казваше: Когато не знаеш да ядеш с лъжицата,ще ядеш с дръжката!

    10:21 08.12.2025

  • 50 Мижитурки

    0 0 Отговор
    Като този, са идеални за прокламиране на всякакви тъпи и безумни идеи - едно време, вярата в комунизма, сега, вярата в евро зоната и ес. Само му навиват пружината с потупване на рамото и мухльото почва да славослови! И вси си е добре!

    10:23 08.12.2025

  • 51 Това е вярно

    0 0 Отговор
    Но колко индя се мазни и да се опитва да се присламчи това магаре към еврозоната не трябва да пречи това гербаджийско магаре да се озове в затвора.

    10:24 08.12.2025

  • 52 Виж сега

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Аз вярвам на него,защото е успял бизнесмен,а не на теб троле,на когото са казали,че ти плащат да оплюваш.

    10:24 08.12.2025

  • 53 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това са му казали на Банов, че трябва да изпее, и той слушка! Той е чехълче!

    10:25 08.12.2025

  • 54 сигурно пристанище – за техните пари !

    0 0 Отговор
    Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    10:25 08.12.2025

  • 55 димитър дончев

    0 0 Отговор
    Банките никога не са били МОИ или Наши ,държавата никога не е била моя или наша.И банките и държавата са наши за определен брой бюрократи.И сега и след това ще трябва много предвидливост да спасяваме недвижимите имоти и парите си от държавата и ръцете и банките!

    10:25 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол