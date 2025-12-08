Росен Плевнелиев: Еврозоната е сигурно пристанище – за нашите пари, нашите банки и нашата държава

България се подготвя за исторически момент – влизането в еврозоната след четири години в чакалнята на механизма ERM II.

На фона на политическата криза страната очаква 1 януари 2026 г. с особено внимание.

В рамките на поредица ви срещаме с ключови политически фигури, участвали в процеса. Сред тях е президентът в периода 2012–2017 г. Росен Плевнелиев.

В ефира на bTV той припомни, че още през 2012 г. България е покривала Маастрихтските критерии, но обстоятелствата в Европа – тежката финансова криза след 2008 г. и нерешените проблеми в Гърция – са направили разширяването на еврозоната невъзможно.

„Тогава нямаше политическа воля в европейски мащаб. Първо трябваше реформи, после ново членство,“ подчерта той.

Бившият държавен глава свърза определянето на еврозоната като национален приоритет с времето на българското Европредседателство. Заедно с премиера Бойко Борисов тогава е бил обсъден ключовият приоритет, който България може да получи – именно членството в еврозоната.

„Това беше мечта, идеал. По-добре късно, отколкото никога. България влезе в чакалнята, а това направи процеса необратим“, коментира Плевнелиев.

Той изрази благодарност към политиците, допринесли за напредъка – Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов.

Според Плевнелиев влизането в еврозоната е огромна стъпка напред за всеки българин.

„България става член на клуб от по-богати и по-развити държави. Това са по-добре работещи институции, по-голяма стабилност и повече възможности“, коментира той.

Относно спестяванията в левове – включително тези на децата – Плевнелиев увери, че те стават на по-сигурно място.

„Еврозоната е сигурно пристанище – за нашите пари, нашите банки и нашата държава,“ посочи той.

Бившият държавен глава припомни, че механизмите за стабилност в еврозоната в миналото са помогнали на Гърция, Ирландия, Португалия и Испания.

„Еврото само ще ни помага. Но ние трябва да решим накъде ще насочим своя кораб – реформи, инвестиции, конкурентоспособност. Това е нашата задача“, заяви още Плевнелиев.