Започва последното изплащане в български левове на пенсии и коледни добавки в пощенските станции

Започва последното изплащане в български левове на пенсии и коледни добавки в пощенските станции

5 Декември, 2025 07:15

Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес

Започва последното изплащане в български левове на пенсии и коледни добавки в пощенските станции - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изплащането на пенсиите през декември т.г. чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще завърши на 19 декември (петък), предаде dariknews.bg.

Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември 2025 г.

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината.

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева.

Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).


  • 1 Решение

    5 2 Отговор
    После с йевро в ХОРЕМАГА !

    06:27 05.12.2025

  • 2 За хляб

    13 1 Отговор
    и лекарства !

    06:29 05.12.2025

  • 3 Бойко Българоубиец

    8 2 Отговор
    Хехе унищожих ви лева ГЕРБ ПОБЕДА!

    06:30 05.12.2025

  • 4 Уеуее

    1 2 Отговор
    топ новина

    06:38 05.12.2025

  • 5 Не се знае

    9 3 Отговор
    В Общия съд в Люксембург е допуснат и ще се гледа делото по жалба на Възраждане и Дойран срещу въвеждвне на еврото и влизане на БГ в еврозоната!
    Ако исковете бъдат уважени, за което има голяма вероятност, без евро!
    А дано!

    06:47 05.12.2025

  • 6 Гориил

    7 1 Отговор
    Погребението на българския лев е обявено за открито.Струваше ли си борбата за премахване на османската лира?

    Коментиран от #13

    06:48 05.12.2025

  • 8 Гориил

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "EВРОТО ИДВА":

    Наивен си. България по същество преминава към германската марка. България ще падне в бездната заедно с Германия. Много жалко.

    06:55 05.12.2025

  • 9 Ако подаде оставка Правителството

    1 2 Отговор
    какво правим? Новото правителство цените на ток, вода, парно, храни, лекарства, данъци ли ще намалят, няма да теглят заеми ли? Всички трябва да си ходят, помпането на инфлацията започна от ПП, 20 милиарда лева заеми от 2021 до 2023. 2024 служебните на Главчев не знаем колко заеми са теглили. 2025 19 милиарда лева. 2026 предвидени 21 милиарда лева. Големите харчения започват от ПП, без реална икономика увеличават заплати и пенсии, по този начин повишават инфлацията и повишаване на цени. Същата политика продължават ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП. Уверено вървим към фалит. За капак ПП обвързват МРЗ с 50% от средната заплата, а с МРЗ са свързани повечето плащания. Василев и Сглобката подписаха и Борса ток за потребители. Засега управленците забавят борса ток. Малките фирми плащат двойни и тройни цени с борса ток.
    Всички трябва да си ходят, вместо да увеличат инвестиции, да забранят теглене на заеми до 2030, да намалят инфлацията и замразят цените, те помпат инфлацията с нови заеми. А ни чакат милиарди заеми за превъоръжаване, подаряване евтин ток за Украйна, Македония, Молдова, само за 2 г. минус 6 милиарда лева. 6 милиарда лева за 7 и 8 блок. Половината по ПВУ са заеми. Никаква стратегия какво ще се прави, освен заеми, заеми, заеми, инфлация, дефицит, повишаване данъци и осигуровки, цени.. Данък сграда ще я повишават ли? Здравните? Пенсионните? Не ми пука за данък дивидент, който е нищожен 60 милиона лева годишно. Големите приходи идват от ДДС, акцизи и данъци. Ще опо

    07:02 05.12.2025

  • 10 Ще опоскат резервът

    3 1 Отговор
    и милиардите по ПВУ, половината от които са заеми. И когаго пристигне Тройката да реже заплати, пенсии и социални разходи, ще бягат по островите. Готвят ни сценарият Гърция.

    07:06 05.12.2025

  • 13 ПРИПОМНЯНЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Въвеждане на еврото в България е "Още една стъпка напред" към прекратяване на войната в Украйна...На грамадната и необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!

    07:18 05.12.2025

