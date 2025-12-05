Започва последното изплащане в български левове на пенсии и коледни добавки в пощенските станции

Изплащането на пенсиите през декември т.г. чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще завърши на 19 декември (петък), предаде dariknews.bg.
Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември 2025 г.
Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината.
Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева.
Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Решение
06:27 05.12.2025
2 За хляб
06:29 05.12.2025
3 Бойко Българоубиец
06:30 05.12.2025
4 Уеуее
06:38 05.12.2025
5 Не се знае
Ако исковете бъдат уважени, за което има голяма вероятност, без евро!
А дано!
06:47 05.12.2025
6 Гориил
Коментиран от #13
06:48 05.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гориил
До коментар #7 от "EВРОТО ИДВА":Наивен си. България по същество преминава към германската марка. България ще падне в бездната заедно с Германия. Много жалко.
06:55 05.12.2025
9 Ако подаде оставка Правителството
Всички трябва да си ходят, вместо да увеличат инвестиции, да забранят теглене на заеми до 2030, да намалят инфлацията и замразят цените, те помпат инфлацията с нови заеми. А ни чакат милиарди заеми за превъоръжаване, подаряване евтин ток за Украйна, Македония, Молдова, само за 2 г. минус 6 милиарда лева. 6 милиарда лева за 7 и 8 блок. Половината по ПВУ са заеми. Никаква стратегия какво ще се прави, освен заеми, заеми, заеми, инфлация, дефицит, повишаване данъци и осигуровки, цени.. Данък сграда ще я повишават ли? Здравните? Пенсионните? Не ми пука за данък дивидент, който е нищожен 60 милиона лева годишно. Големите приходи идват от ДДС, акцизи и данъци. Ще опо
07:02 05.12.2025
10 Ще опоскат резервът
07:06 05.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #6 от "Гориил":Въвеждане на еврото в България е "Още една стъпка напред" към прекратяване на войната в Украйна...На грамадната и необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!
07:18 05.12.2025